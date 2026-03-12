Minęło już trochę czasu, odkąd wtedy zamknęłam za sobą drzwi tamtego mieszkania, ale wciąż pamiętam każdy szczegół. Zapach na klatce schodowej, skrzypienie paneli w salonie i ciszę, która pojawiła się między mną a Pawłem na długo przed rozwodem. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że z tego miejsca wyjdę nie tylko z walizką, ale też z planem, który odmieni wszystko.

Apaszka stanowiła mój dowód

Nasze małżeństwo nie rozpadło się nagle. Najpierw pojawiła się dziwna cisza między nami. Paweł wracał później niż zwykle, odpowiadał półsłówkami, a kiedy pytałam, czy wszystko w porządku, wzruszał ramionami.

– Po prostu mam dużo pracy – mówił, zdejmując buty w przedpokoju.

Pewnego wieczoru zauważyłam coś, czego wcześniej nie było. Na wieszaku wisiała czerwona apaszka. Lekka, jedwabista, na pewno nie moja. Podniosłam ją i zawołałam z kuchni:

– Paweł, skąd to się tu wzięło?

Zamarł w drzwiach salonu. Dosłownie na sekundę. Potem podszedł bliżej.

– Nie wiem. Może twoja?

– Nigdy nie nosiłam czerwonych apaszek.

Patrzył na nią chwilę, jakby nagle była najciekawszym przedmiotem na świecie.

– Może ktoś zostawił.

– Kto?

Nie odpowiedział. Tamtego wieczoru siedzieliśmy przy stole w milczeniu. W końcu odsunęłam talerz.

– Paweł, powiedz mi prawdę.

Westchnął ciężko.

– Marcelina… to się po prostu wydarzyło.

Nie podniósł nawet wzroku. Mówił do stołu.

– Spotykam się z kimś od kilku miesięcy.

Słowa zawisły w powietrzu jak ciężkie zasłony. Przez chwilę miałam wrażenie, że w kuchni zrobiło się ciaśniej.

– Od kilku miesięcy? – powtórzyłam cicho.

Przytaknął. Patrzyłam na człowieka, z którym dzieliłam codzienność, i nagle poczułam, jakby był kimś zupełnie obcym.

– Wiesz, to mieszkanie kupiłem jeszcze przed ślubem – powiedział nagle, jakby recytował coś przygotowanego wcześniej. – Jeśli się rozstaniemy… będzie łatwiej.

Skinęłam głową. Rozumiałam, co miał na myśli.

Kilka tygodni później siedzieliśmy już w kancelarii, podpisując dokumenty rozwodowe. Wszystko odbyło się spokojnie, prawie chłodno. Kiedy wróciliśmy do mieszkania po ostatnim spotkaniu z prawnikiem, Paweł oparł się o blat w kuchni.

– Marcelina, będę wyjeżdżał na kilka tygodni za granicę – powiedział. – Chcę potem sprzedać to mieszkanie i zacząć od nowa.

– Rozumiem.

– Ile potrzebujesz czasu, żeby się wyprowadzić?

Rozejrzałam się po salonie. Po półkach, które sama montowałam. Po roślinach na parapecie.

– Nie wiem, trochę.

– Daję ci tyle czasu, ile ci trzeba. Ja i tak wyjeżdżam za kilka dni.

Pokiwałam głową. Kiedy wyszedł z pokoju, usiadłam na kanapie i nagle poczułam coś dziwnego. Nie był to smutek ani nawet złość. To była jedna myśl. Mała, cicha, ale bardzo wyraźna. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że ostatni wieczór w tym mieszkaniu zapamiętam najlepiej ze wszystkich.

Ostatnia kolacja była pamiętna

Pakowanie trwało kilka dni. Każda szuflada była jak mała podróż w przeszłość. Znajdowałam stare bilety do kina, rachunki z restauracji, kartki z życzeniami. Nasze rzeczy były wymieszane. Czasami odkładałam coś na bok, patrzyłam przez chwilę, a potem wkładałam do kartonu. Mieszkanie stopniowo pustoszało. Najpierw zniknęły książki, potem obrazy ze ścian. W końcu w salonie został tylko stół i krzesła, kanapa.

Paweł wyjechał wcześniej, niż się spodziewałam. W dniu wyjazdu zostawił klucze na komodzie.

– Zamknij tylko drzwi, kiedy będziesz wychodzić – powiedział w progu. – Po powrocie wystawię mieszkanie na sprzedaż.

Skinęłam głową.

– Powodzenia, Marcelina.

– Tobie też.

Drzwi się zamknęły i po raz pierwszy od miesięcy w mieszkaniu zrobiło się naprawdę cicho.

Kilka dni później miałam już podpisaną umowę najmu niewielkiego mieszkania na drugim końcu miasta. Kartony stały przygotowane przy drzwiach, a ja wiedziałam, że to mój ostatni wieczór tutaj. Postanowiłam zrobić coś dla siebie. Poszłam do małego sklepu przy rynku i kupiłam coś, czego prawie nigdy wcześniej nie przygotowywałam – krewetki. Sprzedawczyni zapakowała je i uśmiechnęła się uprzejmie.

– Na specjalną okazję? – zapytała.

– Można tak powiedzieć – odpowiedziałam.

Wieczorem w kuchni zapaliłam małą lampkę nad blatem. Mieszkanie było prawie puste, więc każdy dźwięk odbijał się od ścian. Syczenie patelni było głośniejsze niż zwykle. Usiadłam przy stole z talerzem i przez chwilę po prostu jadłam powoli, patrząc na pusty salon.

– No proszę – powiedziałam półgłosem do siebie. – Ostatnia kolacja w tym miejscu.

Na talerzu zostały skorupki i ogonki krewetek

Było ich sporo. Zebrałam je do miski i zaniosłam do kuchni. Otworzyłam kosz na śmieci… i nagle zatrzymałam rękę. Wtedy przypomniała mi się rozmowa sprzed kilku dni.

– Po powrocie sprzedam mieszkanie – powiedział Paweł. – Chcę zamknąć ten rozdział.

Stałam chwilę w bezruchu. Potem powoli zamknęłam kosz. Zamiast tego wzięłam miskę i rozejrzałam się po kuchni i salonie. Pod jedną ze ścian panel lekko odstawał od listwy przypodłogowej. Kiedyś już to zauważyłam podczas sprzątania. Ukucnęłam.

– No, zobaczmy… – mruknęłam.

Listwa odsunęła się łatwiej, niż się spodziewałam. Pod panelami była wąska przestrzeń. Wystarczająco głęboka. Przez chwilę siedziałam w ciszy, trzymając miskę ze skorupkami. Potem jedna po drugiej zaczęłam wkładać je do środka. Szorstki dźwięk odbijał się w pustej kuchni.

Kiedy skończyłam, wsunęłam panel na miejsce i docisnęłam listwę. Wyprostowałam się powoli i spojrzałam na podłogę. Nie było widać nierówności.

– Powodzenia ze sprzedażą, Paweł – powiedziałam cicho.

Potem umyłam talerz i resztę naczyń, zgasiłam światło i zamknęłam za sobą drzwi mieszkania. Nie wiedziałam jeszcze, jak bardzo ten mały pomysł zmieni jego plany.

Zapach odstraszał każdego

Do mojego nowego mieszkania wprowadziłam się szybko. Było niewielkie, ale jasne i spokojne. Przez pierwsze tygodnie skupiałam się na pracy i układaniu wszystkiego od nowa. Nowe zasłony, mały stolik przy oknie, kilka roślin. Powoli zaczynałam oddychać spokojniej i planowac przyszłość. O Pawle prawie nie myślałam. Aż do dnia, kiedy zadzwonił telefon.

Spojrzałam na ekran i przez chwilę się wahałam. Jego imię pojawiło się tam po raz pierwszy od rozwodu. Odebrałam.

– Halo, Marcelina? – odezwał się po drugiej stronie. – Mam… dziwną sprawę.

Usiadłam przy stole.

– Co się stało?

Po drugiej stronie zapadła chwila ciszy.

– W mieszkaniu coś… śmierdzi.

Uniósł głos na końcu zdania, jakby sam nie wierzył w to, co mówi.

– Może coś się zepsuło w lodówce?

– Lodówka jest pusta. Sprawdziłem wszystko.

Słuchałam w milczeniu.

– Wezwałem już dwóch fachowców – ciągnął dalej. – Jeden rozebrał kawałek szafki w kuchni, drugi sprawdzał odpływy.

– I co?

– Nic nie znaleźli.

Prawie widziałam jego minę. Zmarszczone brwi, bezradność.

– Może to coś z instalacją? – zaproponowałam spokojnie.

– Marcelina, oni sprawdzili wszystko. Odpływy, wentylację, nawet za lodówką.

Westchnął ciężko.

– A zapach jest coraz gorszy.

Nic nie odpowiedziałam. Wyraziłam jakoś ogólnie, że mi przykro. Po rozmowie długo siedziałam przy stole w ciszy. Nawet się nie uśmiechnęłam. Czułam pustkę.

Kilka dni później zadzwonił znowu. Tym razem brzmiał znacznie bardziej zmęczony.

– Nikt nie chce oglądać mieszkania – powiedział bez powitania.

– Dlaczego?

– Bo śmierdzi tak, że ludzie wychodzą po dwóch minutach.

Przez chwilę nie mówiłam nic.

– Wyobraź sobie – dodał gorzko – że jeden z kupujących powiedział, że wygląda jak świetne mieszkanie… ale nie ma zamiaru mieszkać w śmietniku.

Słuchałam spokojnie, obracając w dłoniach kubek z herbatą.

– Wezwałem kolejną ekipę – mówił dalej. – Rozebrali kawałek podłogi w kuchni. I dalej nic.

– To musi być frustrujące.

– Nawet nie wiesz jak.

Minęło kilka tygodni. Potem miesięcy. Czasami Paweł dzwonił, czasami wysyłał krótką wiadomość. „Nadal nie wiadomo skąd to się bierze”, „Kolejna osoba zrezygnowała z zakupu”, „Chyba będę musiał bardzo obniżyć cenę”. Za każdym razem czytałam te słowa spokojnie, bez emocji.

Aż pewnego dnia zadzwonił późnym wieczorem.

– Marcelina… – powiedział cicho. – Ja już naprawdę nie mam siły do tego mieszkania.

Jego głos brzmiał tak, jakby ten problem zabierał mu energię dzień po dniu.

– Nikt nie chce go kupić – dodał. – Nawet za dużo niższą cenę. A ja też nie mogę tam mieszkać.

Przez chwilę milczałam. Potem powiedziałam powoli:

– A gdyby był ktoś, komu zapach by nie przeszkadzał?

Po drugiej stronie zapadła długa cisza.

– Co masz na myśli?

Lekko się uśmiechnęłam.

– Może… może ja mogłabym je odkupić. Jakoś sobie poradzę z tym zapachem. Chyba. Mam sentyment do tego mieszkania.

Odzyskałam moje mieszkanie

Po naszej rozmowie Paweł długo się nie odzywał. Dopiero dwa dni później dostałam od niego wiadomość. „Możemy się spotkać i porozmawiać”. Umówiliśmy się w mieszkaniu. Tym samym, które kiedyś było naszym wspólnym miejscem. Kiedy wszedł do środka razem ze mną, od razu skrzywił się lekko.

– Czujesz to? – zapytał, zamykając drzwi.

Skinęłam głową, choć zapach już znałam. Był ciężki i nieprzyjemny, unoszący się w powietrzu jak coś, czego nikt nie potrafił uchwycić. Było nawet gorzej, niż się spodziewałam. Mieszkanie wyglądało inaczej niż kiedyś. Fragment ściany w przedpokoju był świeżo pomalowany, w kuchni brakowało jednej z listew, a przy podłodze leżały narzędzia.

– Szukałem wszędzie – powiedział Paweł, bezradnie rozkładając ręce. – W ścianach, pod szafkami, przy rurach.

Przeszedł kilka kroków po salonie.

– I nic.

Usiedliśmy przy stole, który wciąż stał na swoim miejscu.

– Naprawdę myślisz, że potrafiłabyś coś z tym zrobić? – zapytał po chwili.

– Nie wiem, ale myślę, że tak – odpowiedziałam spokojnie.

– Dlaczego? Jak?

Wzruszyłam ramionami.

– Mam takie przeczucie, że dam sobie radę.

Paweł patrzył na mnie długo, jakby próbował zrozumieć, czy mówię poważnie.

– Marcelina… ja już naprawdę chcę się tego pozbyć – powiedział w końcu. – To mieszkanie tylko przypomina mi o wszystkim.

Wyciągnął z torby dokumenty.

– Jeśli chcesz je odkupić… oddam je za znacznie niższą cenę.

Spojrzałam na liczby w umowie. Cena była dużo niższa niż ta, za którą planował je sprzedać na początku. Uznałam, że mogę sobie na to pozwolić.

– Zgadzasz się? – zapytał.

Podniosłam wzrok.

– Tak.

Nie miałam wyrzutów sumienia

Kilka tygodni później wszystko było już formalnie zakończone. Mieszkanie znów należało do mnie. Pierwszego wieczoru przyszłam tam sama, z torbą narzędzi i latarką. Pozasłaniałam okna. Zapach wciąż był obecny. Zamknęłam drzwi, zdjęłam płaszcz i uklękłam w kuchni przy znajomej ścianie. Delikatnie podważyłam listwę przypodłogową.

Panel ustąpił dokładnie tak, jak tamtego wieczoru. Pod spodem wciąż była wąska przestrzeń. Sięgnęłam ręką do środka i po chwili zaczęłam wyciągać to, co zostawiłam tam wiele miesięcy wcześniej. Pootwierałam okna, zdezynfekowałam skrytkę. Wyniosłam śmieci.

Okropny zapach zniknął szybciej, niż się pojawił. Następnego dnia mieszkanie pachniało już tylko świeżym powietrzem z otwartego okna. Stanęłam w salonie i rozejrzałam się wokół. Te same ściany, ta sama podłoga, ale zupełnie inne uczucie. Cisza była spokojna, a nie ciężka jak dawniej. Uśmiechnęłam się lekko do siebie. Nie chodziło już nawet o mieszkanie. Chodziło o to, że wszystko w końcu wróciło na swoje miejsce.

Marcelina, 35 lat

