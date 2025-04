Nasze małżeństwo trwa od 3 lat. Kamil z zawodu jest hydraulikiem, a ja zajmuję się domem. Nie mamy dzieci, więc przynajmniej w teorii powinno być nam lżej pod względem finansowym. Jednak nie było – nie mogliśmy nawet wziąć kredytu hipotecznego, bo uzbieranie wkładu własnego w kwocie 100 tysięcy złotych zajęłoby nam kilka lat. Stąd wpadłam na pomysł, żeby Kamil przynajmniej przez jakiś czas popracował w Norwegii – może tam zarobić kilka razy więcej. Wymarzyłam sobie nawet, że nie będziemy musieli zaciągać kredytu na dom, tylko w kilka lat odłożymy gotówkę i kupimy naprawdę okazałą nieruchomość.

Kamil na początku nie był zbyt entuzjastycznie nastawiony do mojego pomysłu, twierdząc, że przecież w Polsce też nie zarabia najgorzej. Zasugerował nawet, żebym ja poszła do pracy i wtedy szybciej uda nam się zaoszczędzić pieniądze, bo moglibyśmy odkładać całą moją pensję. To naprawdę idiotyczny pomysł, bo jaką pracę ja mogę znaleźć? W sklepie za ladą? Na produkcji? Sprzątanie? Może mogłabym się zgodzić na jakąś pracę biurową, ale we wszystkich ogłoszeniach tego typu wymagają średniego, albo wyższego wykształcenia, a ja skończyłam zawodówkę. Oznajmiłam mężowi, że nie będę pracować fizycznie.

Po kilku dniach rozmów i namawiania, mąż zgodził się na wyjazd. Nie był zachwycony, ale wiedziałam, że jak pojedzie i pobędzie na miejscu, to się przyzwyczai i wszystko jakoś się ułoży. Podzwonił po znajomych i załatwił sobie pracę w Bergen.

Niczego nie podejrzewałam

Wszystko szło zgodnie z planem – Kamil szybko odnalazł się w nowym miejscu. Relacjonował mi, że warunki pracy ma o wiele lepsze niż w Polsce – pomijając znacznie wyższe wynagrodzenie, może cieszyć się dłuższą przerwą i transportem do pracy. Na mieszkanie też nie narzekał. Nic dziwnego, mąż nigdy nie był zbyt wymagający w tej kwestii – w przeciwieństwie do mnie, do końca życia mógłby mieszkać w naszym dwupokojowym mieszkaniu w bloku. Ja natomiast pragnę domu z dużym ogrodem, dlatego cieszę się, że udało mi się namówić męża na ten wyjazd.

Przez pierwsze miesiące rozmawialiśmy ze sobą prawie codziennie. Kamil wysyłał mi pieniądze na życie, a resztę, zgodnie z przeznaczeniem, odkładał na jakimś norweskim koncie oszczędnościowym – tam jest wyższe oprocentowanie, niż na kontach walutowych w Polsce. Czasem bardzo brakowało mi go tu na miejscu i tęskniłam, ale pocieszałam się tym, że wkrótce się zobaczymy – miał przyjechać w grudniu na święta i zostać ze mną przez dwa tygodnie.

Powiedział mi o zdradzie

Coraz bardziej cieszyłam się na powrót męża do domu. Często poruszałam ten temat w naszych rozmowach telefonicznych, dając mu do rozumienia jak bardzo nie mogę się doczekać. Kamil jednak reagował dziwnie, ucinając wątek, albo zmieniając temat. Czułam, że coś jest nie tak. Dopytywałam o co chodzi, ale Kamil za każdym razem kończył rozmowę, mówiąc, że musi coś pilnie zrobić. Święta zbliżały się wielkimi krokami, a ja odchodziłam od zmysłów. Myślałam, że może nie dostał tak długiego urlopu jak pierwotnie planowaliśmy i nie wie jak ma mi o tym powiedzieć. Jednak prawda okazała się dla mnie znacznie gorsza.

– Daria, ja nie wrócę – usłyszałam w słuchawce dzień przed wigilią.

– Słucham? Ale jak to? Coś się stało? Miałeś jakiś wypadek? – dopytywałam odruchowo, bo do głowy mi nie przyszło to, co usłyszałam za chwilę.

– Mam kogoś i chcemy razem ułożyć sobie życie w Norwegii – ta informacja spadła na mnie jak grom z jasnego nieba.

– Chcę rozwodu, jak najszybciej – dodał, a ja rzuciłam słuchawką.

Byłam w takim szoku, że nie miałam pojęcia jak zareagować i co powiedzieć. Ja tu czekam na niego jak głupia, dbam o nasz dom, tęsknię, a on się tam zabawia z panienkami?

Wigilię przepłakałam w domu, nie miałam ochoty jechać do rodziców. Przez cały czas zastanawiałam się w czym ta jego nowa lafirynda jest lepsza ode mnie. Postanowiłam prześledzić jego media społecznościowe i zauważyłam, że na kilku grupowych zdjęciach, które robił sobie z ludźmi z pracy, obok niego stoi ta sama kobieta. Prześwietliłam jej profil – od jakiegoś czasu pod swoimi zdjęciami wkleja cytaty prawiące o tym, jak to wreszcie spotkała miłość swojego życia. Składało mi się to w jedną całość. Szybko okazało się, że tym razem moja intuicja mnie nie zawiodła.

Domaga się rozwodu

Kilka dni temu mąż wrócił do Polski – jak twierdzi po to, żeby załatwić wszystkie formalności związane z rozwodem. To naprawdę boli, że dla niego z naszego małżeństwa zostały już tylko formalności. Miałam okazję zapytać dlaczego mi to zrobił. Muszę przyznać, że jego tłumaczenia zupełnie do mnie nie trafiają. Kaśkę poznał w pracy. Twierdzi, że zauroczyła go jej pracowitość i zaradność. Co za absurd! A ja nie jestem pracowita i zaradna? Przecież cały dom od lat jest na mojej głowie.

– Daria, nie mogę cię już dłużej utrzymywać – wypalił. – Musisz wyprowadzić się z tego mieszkania, bo sama nie dasz rady zarobić na wynajem. Rozwiążemy umowę z właścicielem – dodał.

– No ale z czego ja będę żyć? Pomyślałeś o tym? – zapytałam zszokowana.

– Przecież możesz iść do pracy – odpowiedział, jak gdyby nigdy nic.

– Dam ci dwa miesiące na znalezienie pracy i wyprowadzkę. Potem musisz radzić sobie sama – oświadczył.

– A co z kasą z Norwegii? Połowa powinna być moja – negocjowałam.

– Żartujesz sobie? Mało ci wysyłałem? Na nic nie licz – wykrzyczał i wyszedł.

Od tamtej pory go nie widziałam. Co za drań! Nie dość, że mnie perfidnie zdradził, to teraz jeszcze na dodatek chce zostawić mnie z niczym? A kto zapłaci mi za bycie jego kucharką, praczką i sprzątaczką przez te wszystkie lata? Czy on w ogóle o tym pomyślał?

Mam ogromną ochotę się na nim zemścić za to, jak mnie oszukiwał i zwodził. Mamił mnie domem z ogródkiem, opowiadał jak to będziemy sobie spokojnie żyć po jego powrocie, a teraz tak po prostu i bez mrugnięcia okiem zostawił mnie jak psa? Nie ze mną takie numery. Z mieszkania wyrzucę wszystkie jego rzeczy na śmietnik – chce mnie zostawić z niczym, więc niech sam poczuje jak to jest nic nie mieć. Postanowiłam też, że nie dam mu rozwodu tak łatwo. Będę utrudniać i przedłużać cały ten proceder ile się da. W dodatku udowodnię jego winę i pieniądze z wyjazdu odda mi co do grosza. Długo będzie żałował tego, co mi zrobił.

