Ostatnie miesiące mojego małżeństwa przypominały życie we mgle. Niby wszystko toczyło się jak zwykle – praca, dzieci, wspólne obiady – ale w środku czułam, że coś się psuje. Kamil był coraz bardziej nieobecny, nie tylko ciałem, ale i myślami. Znikał na długie spacery, milczał przy kolacjach, unikał rozmów. Wmawiałam sobie, że to chwilowe, że każdy czasem potrzebuje samotności. Gdyby ktoś wtedy powiedział mi, że mój mąż decyzję o rozwodzie przedyskutuje najpierw z księdzem, a nie ze mną, wyśmiałabym to. Dziś już wiem, że nawet najbliższa osoba potrafi być nieprzewidywalna.

Niedomówienia w czterech ścianach

Ostatni rok naszego życia był jak cichy marsz po rozżarzonych węglach, których nie wolno dotykać ani nawet komentować. Kamil coraz częściej wracał późno z pracy i rzucał się w wir domowych obowiązków, byleby nie rozmawiać. Czasem, gdy starałam się nawiązać kontakt, patrzył przez okno, jakby szukał ratunku za szybą. Nasze rozmowy ograniczały się do pytań o dzieci, zakupy, rachunki. Dzieci pytały, czy tata jest chory, bo nie żartował już przy stole. Nawet w niedziele w kościele patrzył gdzieś ponad głowami ludzi, trzymał mnie za rękę tylko przez chwilę, jakby z obowiązku.

Któregoś wieczoru postanowiłam zapytać wprost:

– Kamil, czy wszystko u nas w porządku?

Nie odpowiedział od razu. Usiadł ciężko na łóżku, przetarł twarz dłońmi.

– Jestem po prostu zmęczony, Agata. Praca mnie dobija, nie mam na nic siły.

– Może pojedziemy gdzieś we dwoje, tylko my?

– Teraz? Nie ma sensu. Muszę przemyśleć kilka spraw.

Poczułam wtedy, że oddala się coraz bardziej, a ja nie umiem go zatrzymać. Byłam pewna, że jeśli jeszcze trochę poczekam, wszystko samo się ułoży. Naiwnie wierzyłam, że wystarczy przeczekać gorszy okres. Tymczasem w naszym domu cisza narastała z dnia na dzień.

Ze mną nie rozmawiał

W kolejnych tygodniach zauważyłam, że Kamil coraz częściej wychodził z domu pod pretekstem „przewietrzenia głowy” albo załatwienia jakiejś drobnej sprawy. Wracał późno, często cicho zamykając drzwi, jakby bał się, że ktoś go zauważy. Próbowałam nie pytać, nie śledzić, nie robić awantur – wydawało mi się, że jeśli dam mu spokój, sam w końcu przyjdzie i wszystko mi opowie.

W rzeczywistości czułam się coraz bardziej samotna. Wspólne wieczory zamieniły się w milczenie, a każdy jego krok po domu był dla mnie sygnałem, że oddalamy się od siebie jeszcze bardziej.

Pewnego popołudnia, wracając ze sklepu, zobaczyłam przez okno Kamila, jak rozmawia pod kościołem z księdzem proboszczem. Nie wyglądało to na zwykłą, grzecznościową wymianę zdań – gestykulował nerwowo, a ksiądz co chwilę kiwał głową. Serce zaczęło mi bić jak oszalałe. Weszłam do domu i usiadłam przy stole, wpatrując się w drzwi. Kiedy Kamil wrócił, miał zamkniętą twarz i krótko rzucił „wszystko w porządku”. Wieczorem nie wytrzymałam:

– O czym rozmawiałeś z proboszczem?

– O życiu, Agata. O życiu.

Nie powiedział już nic więcej, a ja poczułam, że jestem tylko widzem w jego własnej opowieści.

Wyrok na nasz związek

Dni ciągnęły się jak woda w rozszczelnionej rurze – coś przeciekało, ale nie wiedziałam jeszcze, kiedy nastąpi powódź. Kamil unikał mnie coraz bardziej, a kiedy tylko wchodził do domu, znikał w gabinecie pod pretekstem papierkowej roboty. Słyszałam jego rozmowy przez drzwi, ale zawsze, gdy się zbliżałam, cichł natychmiast. Zaczęłam podejrzewać, że nie tylko proboszcz wie o naszym małżeństwie więcej ode mnie.

Pewnego wieczoru, gdy dzieci spały, Kamil wszedł do kuchni i usiadł naprzeciwko mnie. Wyglądał na człowieka, który długo ćwiczył swoją kwestię.

– Muszę ci coś powiedzieć – zaczął, patrząc gdzieś ponad moją głową.

– Co się dzieje? – szepnęłam, bojąc się własnych słów.

– Podjąłem decyzję. Rozwodzimy się.

Milczałam, czekając na żart. Może próbował mnie postraszyć, może chciał wywołać jakąś reakcję. On jednak był śmiertelnie poważny.

– Skonsultowałem to z proboszczem. Powiedział mi, że tak będzie lepiej – dodał bez cienia zawahania.

– Czyli nie miałam tu nic do powiedzenia? Nawet nie zapytałeś, jak ja się czuję?

– Bałem się twojej reakcji. Chciałem się najpierw dowiedzieć, co na to Bóg.

Wtedy pierwszy raz w życiu nie wiedziałam, co odpowiedzieć własnemu mężowi.

Czy on mówi serio?

Kiedy w końcu przyznał się dzieciom, że wyprowadza się z domu, Weronika rozpłakała się na środku kuchni, a młodszy Jasiek zaczął krzyczeć, że nie chce nowego domu. W jednej chwili nasza kuchnia stała się polem pełnym łez, wzajemnych pretensji i bezradności. Nie wiedziałam, jak im wytłumaczyć, że ich tata najpierw radził się proboszcza, a dopiero potem rozmawiał ze mną. Nie chciałam ich ranić, choć sama czułam się porzucona nie tylko jako żona, ale też jako matka.

Codzienność po tej rozmowie zamieniła się w balansowanie na cienkiej linie. Dzieci próbowały funkcjonować normalnie, ale widziałam, jak bardzo są pogubione. Jasiek przestał jeść śniadania, Weronika zamykała się w pokoju, przestając rozmawiać nawet ze mną. Kamil zbierał swoje rzeczy w milczeniu, nie tłumaczył dzieciom swojego wyboru. Po prostu pewnego ranka spakował torbę i wyszedł, nie całując ich na pożegnanie.

Wieczorem Weronika przytuliła się do mnie tak mocno, jakby chciała zatrzymać mnie na zawsze.

– Mamo, czy to przeze mnie? – szepnęła. – Może gdybym była grzeczniejsza…

– Kochanie, to nie twoja wina – zapewniłam, choć sama miałam ochotę zapytać Kamila, czy naprawdę choć raz pomyślał o nas wszystkich.

Nie wiem, jak to tłumaczyć

Po odejściu Kamila dom wydawał się zbyt duży i puste pokoje zyskały własny głos – skrzypienie podłogi, stukot gałęzi o okno, a przede wszystkim ta przejmująca cisza, która wdzierała się do każdej rozmowy. Próbowałam zapełnić dni drobnymi obowiązkami: zakupy, sprzątanie, pranie dziecięcych ubrań. Cokolwiek, byleby nie myśleć o tym, jak nagle wszystko się zmieniło. Znajomi próbowali dopytywać, co się stało, czy rozważaliśmy terapię, czy próbowałam rozmawiać z mężem. Zazdrościłam im prostych pytań i gotowych rozwiązań.

Wieczorami najtrudniej było znosić tę pustkę, która zostawała po dziecięcym płaczu. Weronika czasem zasypiała ze mną w łóżku, Jasiek w nocy przychodził, żeby położyć się obok, szukając bliskości, której zabrakło, odkąd tata zniknął z ich życia. Zastanawiałam się, czy Kamil też nie może spać w nowym mieszkaniu, czy przynajmniej czasem myśli o tym, co zostawił.

Raz, gdy odkładałam rzeczy Kamila do pudełka, znalazłam listę pytań, które miał podobno zadać proboszczowi. „Czy odejście to grzech? Czy Bóg wybacza rozwód?” Poczułam wtedy nie złość, a żal – że odpowiedzi szukał wszędzie, tylko nie we mnie i w naszej rodzinie.

Nowy początek bez niego

Minęły dwa miesiące. Dni zaczęły zlewać się w podobne do siebie szarości, ale powoli uczyłam się na nowo oddychać. Dzieci przywykły do rozmów przez telefon z ojcem – coraz rzadszych, coraz bardziej powierzchownych. Weronika już nie płakała codziennie, Jasiek znowu potrafił zaśmiać się na cały głos. Próbowałam poukładać własny świat bez pytań o to, co mogłam zrobić inaczej. Przestałam się obwiniać za cudze decyzje, choć na dnie serca wciąż czułam bolesne ukłucie, gdy myślałam o Kamila odejściu.

Nauczyłam się planować tygodnie bez niego – wycieczki, sprawunki, nawet wieczorne bajki. Było trudno, zwłaszcza gdy dzieci pytały, kiedy tata wróci do domu. Wtedy mówiłam tylko, że rodzice czasem się rozstają, ale wciąż kochają swoje dzieci. Sama musiałam w to uwierzyć.

Czasem jeszcze czuję gorycz, że o naszym losie rozstrzygali obcy ludzie, że wszystko odbyło się poza mną. Ale z każdym dniem coraz częściej patrzę w lustro i widzę siebie, nie żonę Kamila, nie ofiarę, tylko kobietę, która przetrwała burzę. Wiem już, że nawet po najgorszej nocy w końcu wstaje słońce.

Agnieszka, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: