Oboje z mężem pracowaliśmy na etatach, dzieliliśmy się opłatami za prąd, czynsz i jedzenie niemal co do grosza. Lubiłam nasze życie. Mieliśmy swoje pasje, planowaliśmy remont łazienki i wyjazd w góry na rocznicę ślubu. Wszystko runęło kilka miesięcy temu, kiedy Michał wrócił do domu w połowie dnia. W rękach trzymał tekturowe pudło ze swoimi rzeczami z biurka. Firma, w której pracował jako analityk, przeszła drastyczną restrukturyzację i został zwolniony.

Mąż przyrósł do kanapy

Był zdruzgotany, a ja czułam, że moim świętym obowiązkiem jako żony jest dać mu oparcie. Przytuliłam go mocno i zapewniłam, że ze wszystkim sobie poradzimy. Obiecałam, że na razie przejmę wszystkie wydatki, żeby mógł spokojnie odetchnąć, zresetować głowę i poszukać nowej ścieżki zawodowej. Zaproponowałam mu miesiąc całkowitego odpoczynku. Nie przypuszczałam, że ten jeden miesiąc zamieni się w dwa, potem w cztery, a ostatecznie w ponad pół roku absolutnej stagnacji.

Z każdym kolejnym tygodniem jego entuzjazm do poszukiwania pracy malał, aż w końcu zniknął całkowicie. Zamiast przeglądać oferty zatrudnienia, Michał odkrył w sobie pasję do wielogodzinnych maratonów serialowych i gier komputerowych. Kiedy ja wstawałam o szóstej rano, żeby zdążyć na autobus do biura, on przewracał się na drugi bok. Kiedy wracałam wyczerpana i głodna, zastawałam go w dokładnie tej samej pozycji, w jakiej go zostawiłam. W salonie unosił się zaduch, na stoliku kawowym piętrzyły się brudne talerze, a na ekranie telewizora migały napisy końcowe kolejnego odcinka jakiegoś programu.

Odczuwałam brak drugiej wypłaty

Z początku wmawiałam sobie, że to trudny rynek, że jego branża przeżywa kryzys, że po prostu potrzebuje więcej czasu na odzyskanie pewności siebie. Moja cierpliwość zaczęła jednak maleć, gdy moje własne życie zaczęło cierpieć z powodu braku pieniędzy.

Utrzymanie dwóch osób z jednej, przeciętnej pensji było ogromnym wyzwaniem. Musiałam zrezygnować z wizyt u fryzjera, przestałam kupować nowe ubrania, a w sklepie spożywczym dokładnie analizowałam każdą cenówkę. Dobrze, że nie mieliśmy dzieci.

Najbardziej bolała mnie jednak sytuacja z moją młodszą siostrą, Kasią, która planowała ślub. Rok wcześniej, kiedy oboje z Michałem dobrze zarabialiśmy, obiecałam jej, że dołożę się do wymarzonej sukni ślubnej. To miał być mój prezent dla niej. Niestety, w obecnej sytuacji, każda złotówka szła na czynsz, jedzenie i opłaty za internet, z którego Michał korzystał bez opamiętania.

Czułam, że zawiodłam siostrę

Pewnego popołudnia Kasia odwiedziła mnie, żeby pokazać mi zdjęcia z przymiarek. Zaparzyłam nam kawę, starając się mówić cicho, bo Michał akurat ucinał sobie popołudniową drzemkę w sypialni.

– Jest idealna, prawda? – Kasia pokazała mi ekran telefonu, uśmiechając się szeroko. – Salon trzyma dla mnie rezerwację do końca tygodnia. Chciałam zapytać, czy twoja propozycja pomocy nadal jest aktualna.

Poczułam gulę w gardle. Spojrzałam na jej radosną twarz, a potem przeniosłam wzrok na przedpokój, gdzie walały się rozrzucone buty mojego męża.

– Kasiu, ja bardzo przepraszam – zaczęłam, a głos mi drżał. – Nie dam rady. Budżet nam się zupełnie rozsypał. Tomek nadal niczego nie znalazł i całe utrzymanie domu spoczywa na mnie. Nie mam z czego ci pomóc.

Uśmiech zniknął z twarzy mojej siostry. Nie była zła, raczej zmartwiona. Delikatnie odłożyła telefon na blat.

– Rozumiem. Nic się nie martw, jakoś sobie poradzę – powiedziała cicho, po czym spojrzała na mnie z troską. – Ale powiedz mi, jak długo zamierzasz to jeszcze znosić? Przecież on w ogóle nie szuka tej pracy. Widzę, jak ty wyglądasz. Jesteś przemęczona, blada. Pracujesz na dwa etaty, w biurze i tutaj, wokół niego.

Broniłam go. Z automatu zaczęłam opowiadać o trudnym rynku i o tym, że wysyła dokumenty aplikacyjne, tylko nikt nie odpowiada. W głębi duszy wiedziałam jednak, że kłamię nie tylko przed nią, ale przede wszystkim przed samą sobą.

Spotkałam kolegę męża

W sobotni poranek poszłam na targ, żeby kupić trochę tańszych warzyw. Przy stoisku z pomidorami wpadłam na Piotra, dawnego kolegę Michała z tego samego działu. Piotra również zwolniono w tym samym czasie co mojego męża. Porozmawialiśmy chwilę o pogodzie, aż w końcu zapytałam go, jak sobie radzi po utracie stanowiska.

– A, świetnie! – odparł z entuzjazmem. – Trzy tygodnie po zwolnieniu dostałem nową posadę. Wprawdzie dojazdy są trochę dłuższe, ale warunki lepsze. Przecież w naszej branży specjaliści są teraz rozchwytywani.

Zamarłam. Moja dłoń zacisnęła się na rączce materiałowej torby.

– Rozchwytywani? – upewniłam się, próbując ukryć narastające przerażenie. – Michał mówi, że nikt nie odpowiada na jego aplikacje.

Piotr spojrzał na mnie z lekkim zmieszaniem, a potem poprawił okulary na nosie.

– Dziwne. Przecież wysłałem mu w zeszłym miesiącu linki do pięciu świetnych ofert. Z dwóch firm nawet do mnie dzwonili, pytając o rekomendacje dla niego. Powiedzieli, że próbowali się z nim kontaktować, ale nie odbierał telefonu, a na maile nie odpisał. Myślałem, że po prostu postanowił zrobić sobie dłuższą przerwę.

Podziękowałam Piotrowi za rozmowę i odeszłam, nie kupując niczego. Szłam ulicą, a w mojej głowie układał się obraz całej tej mistyfikacji. On wcale nie szukał pracy. On po prostu urządził sobie ze mnie darmową sponsorkę swojego wygodnego życia. Odrzucał telefony od potencjalnych pracodawców, żeby nie zepsuć sobie popołudnia przed konsolą.

Przez całą drogę analizowałam ostatnie miesiące. Gotowałam mu obiady. Zostawiałam przygotowane kanapki, żeby nie był głodny, gdy ja pracowałam nad raportami finansowymi w biurze. Prałam jego ubrania, sprzątałam wokół niego, podczas gdy on traktował nasz dom jak darmowy hotel.

Byłam wściekła

Kiedy weszłam do przedpokoju, z salonu dobiegały głośne dźwięki z jakiegoś filmu akcji. Zdejmując płaszcz, usłyszałam dzwonek powiadomienia w moim telefonie. Spojrzałam na ekran. To był alert z aplikacji bankowej. Moja karta została właśnie obciążona na bardzo wysoką kwotę. Kliknęłam w powiadomienie, żeby sprawdzić szczegóły. Okazało się, że ktoś przed chwilą opłacił roczny, rozszerzony abonament na platformę streamingową oraz kupił zestaw wirtualnych dodatków do popularnej gry.

Poczułam uderzenie gorąca. Przez ostatnie dwa tygodnie oszczędzałam dosłownie na wszystkim. Zrezygnowałam z kupowania kawy w drodze do pracy, na obiady jadłam najtańszy ryż z warzywami, żeby tylko starczyło nam na rachunek za prąd. Moja siostra zrezygnowała z wymarzonej sukni, a on w tym samym czasie wydawał moje ciężko zarobione pieniądze na wirtualne zabawki.

Weszłam do salonu. Michał leżał na kanapie, otoczony pustymi opakowaniami po przekąskach. Nawet na mnie nie spojrzał.

– Cześć. Zrobisz coś do jedzenia? Jestem potwornie głodny – rzucił w przestrzeń, nie odrywając wzroku od telewizora.

Stanęłam przed ekranem, zasłaniając mu widok. Westchnął ciężko.

– Przesuń się, omijają mnie najlepsze sceny.

– Co kupiłeś? – zapytałam.

Michał wzruszył ramionami, wyraźnie poirytowany, że przerywam mu odpoczynek.

– A, to. Kupiłem sobie roczny dostęp do nowej platformy i parę rzeczy do gry. Nudziło mi się rano. Przecież muszę mieć jakieś rozrywki w tym trudnym czasie. Poza tym to była promocja.

– W trudnym czasie? – powtórzyłam, czując, jak całe nagromadzone przez miesiące zmęczenie zamienia się w furię. – W czasie, w którym ja odmawiam sobie jedzenia w pracy, żebyś ty miał pełną lodówkę? W czasie, w którym okłamujesz mnie, że szukasz zatrudnienia, odrzucając oferty, o których mówił ci Piotr?

Miałam dość tego lenia

Na dźwięk imienia dawnego kolegi Michał wreszcie się skupił. Na jego twarzy pojawił się cień paniki, ale szybko maskował go fałszywym uśmiechem.

– Widziałaś się z Piotrkiem? On przesadza. Te oferty były beznadziejne, poniżej moich kwalifikacji. Nie będę pracował za grosze.

– Ty w ogóle nie pracujesz! – wybuchłam, a mój głos poniósł się echem po mieszkaniu. – Żyjesz jak pączek w maśle za moje pieniądze! Traktujesz mnie jak służącą i bankomat. Pół roku, Michał! Pół roku kłamstw, siedzenia na kanapie i udawania ofiary losu. Skończyło się.

Patrzył na mnie zszokowany. Nigdy wcześniej nie podniosłam na niego głosu. Zawsze byłam ugodowa, spokojna, skłonna do kompromisów. Ale tamta Magda, naiwna i pełna współczucia, właśnie przestała istnieć. Zastąpiła ją kobieta wyczerpana, oszukana i zdeterminowana, by odzyskać kontrolę nad własnym życiem.

– Oszalałaś? – zapytał. – Robisz aferę o kilka złotych na grę?

– Nie robię afery o grę. Robię aferę o moje życie, które przy tobie powoli zamienia się w koszmar. Posłuchaj mnie teraz bardzo uważnie, bo nie powtórzę tego dwa razy.

Wzięłam głęboki oddech, żeby uspokoić drżenie rąk.

– Od dzisiaj blokuję ci dostęp do konta i karty kredytowej. Lodówka jest pełna, zapłaciłam rachunki. Masz czas do końca tego miesiąca. Równo dwa tygodnie. Albo znajdziesz jakąkolwiek pracę, wstaniesz z tej przeklętej kanapy i zaczniesz przynosić do domu pieniądze, albo spakujesz swoje rzeczy i wyprowadzisz się do rodziców.

– Nie możesz mnie wyrzucić z własnego domu! – oburzył się, podnosząc się z kanapy.

– To wynajmowane mieszkanie, na które umowa jest na moje nazwisko, a ja sama je opłacam. Mogę i to zrobię. Nie będę dłużej utrzymywać dorosłego, zdrowego mężczyzny, któremu nie chce się pracować. Dwa tygodnie. Czas start.

Odwróciłam się na pięcie, weszłam do sypialni i zamknęłam za sobą drzwi. Oparłam się o nie plecami i w końcu pozwoliłam łzom popłynąć. Płakałam nad naszym związkiem, nad straconymi nadziejami i nad własną głupotą.

Magda, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

