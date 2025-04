Moje dzieciństwo było koszmarem. Ojciec gnębił mamę. Czasami dochodziło też do rękoczynów. A ja musiałam na to wszystko patrzeć. Dlatego też moim największym marzeniem była ucieczka z domu i zapomnienie o tym, co tam się działo. Gdy na mojej drodze pojawił się Paweł, to właśnie w nim ujrzałam szansę na normalne życie. Bardzo się pomyliłam. Mój mąż w niczym nie różnił się od mojego ojca, a ja wpadłam z deszczu pod rynnę.

Chciałam wyrwać się z domu

Od razu po szkole znalazłam pracę w sklepie i rozpoczęłam dorosłe życie. Po kilku pierwszych wypłatach udało mi się odłożyć trochę grosza, co pozwoliło mi opuścić rodzinny dom. Razem z koleżanką z pracy wynajęłyśmy skromne mieszkanko. I chociaż nie było nas stać na luksusy, to dla mnie było to najszczęśliwsze wydarzenie w życiu. Odkąd pamiętam, to chciałam wydostać się z koszmaru, jaki zafundował mi ojciec. I wreszcie to się udało.

– Oby dalej było już tylko lepiej – wzniosłam toast herbatą w pierwszy wieczór na nowym miejscu.

W tamtym momencie byłam przekonana, że moje życie w końcu zmieniło się na lepsze. I chociaż było mi żal mamy, która została z ojcem, to wiedziałam, że muszę zrobić wszystko, aby uniknąć jej losu.

Praca w sklepie była ciężka, ale pozwoliła mi na rozpoczęcie nowego życia. W dalszych planach miałam kontynuację nauki i znalezienie lepszego zajęcia. Jednak nic z tego nie wyszło. Moje wszystkie pomysły upadły w momencie poznania przyszłego męża.

Poznaliśmy się w pracy

Pawła poznałam w pracy. Każdego ranka przyjmowałam od niego towar, który rozwoził po okolicznych sklepach. Początkowo mówiliśmy sobie tylko zdawkowe "dzień dobry", ale z czasem nasze rozmowy stały się coraz dłuższe. Okazało się, że lubimy takie same filmy, ten sam rodzaj muzyki i podobne dania. I dodatkowo oboje uwielbialiśmy siatkówkę.

– Chciałabyś iść ze mną na mecz reprezentacji? – zapytał mnie któregoś ranka. – Udało mi się zdobyć dwa bilety.

Obejrzenie moich ulubionych zawodników z bliska od zawsze było moim marzeniem. I jak już zaczęłam wyobrażać sobie siebie na trybunach, to od razu przyszło otrzeźwienie. "Pewnie chciałby iść z dziewczyną lub kolegą" – pomyślałam.

– Nie, nie – odpowiedziałam szybko. – Zabierz kogoś bliskiego – dodałam.

– Ale ja nie mam nikogo bliskiego – powiedział cicho. – I zrobisz mi wielką przyjemność, jak zgodzisz się pójść ze mną na ten mecz – dodał z uśmiechem na twarzy.

A ja wiedziałam, że nie mogę zmarnować takiej okazji. Zgodziłam się. To było jedno z najlepszych wydarzeń w moim życiu. Świetnie się razem bawiliśmy. A potem Paweł zaprosił mnie do baru, w którym spędziliśmy kolejnych kilka godzin. Wtedy poczułam do niego coś więcej. Teraz wiem, że to nie była miłość. Paweł był po prostu moją nadzieją na normalne życie.

– Nie uważasz, że to trochę za szybko? – zapytała mnie koleżanka, gdy tylko poinformowałam ją, że za kilka miesięcy wychodzę za mąż. – Znacie się tak krótko.

– To nie ma znaczenia – odparłam. – Oboje czujemy, że to jest właśnie to. I nie chcemy dłużej czekać – dodałam.

Byłam taka szczęśliwa. Szybko spakowałam swój skromny dorobek i przeprowadziłam się do Pawła. I w tym momencie zaczął się mój kolejny życiowy koszmar.

Odsuwał mnie od znajomych

Prawdziwą twarz Pawła poznałam po ślubie. Początkowo nic nie zapowiadało katastrofy – Paweł prawił mi komplementy, kupował prezenty, zabierał na romantyczne randki i powtarzał, że jestem najważniejszą kobietą w jego życiu. Dopiero z czasem wyszło na jaw, jaki jest naprawdę.

Pierwsze sygnały pojawiły się już kilka miesięcy po ślubie. Paweł nie chciał, abym gdziekolwiek wychodziła bez niego.

– Nie lubię się z tobą rozstawać – tłumaczył z uśmiechem.

Ale ja widziałam w jego oczach niezdrową i niepokojącą zaborczość. Mimo wszystko nie protestowałam, bo nie chciałam się z nim kłócić. Może też odczuwałam małą satysfakcję, że jestem dla Pawła tak ważna.

Jednak z czasem było coraz gorzej. Mój mąż nie chciał, abym z kimkolwiek się spotykała. A jak tylko próbowałam umówić się z koleżanką na babskie popołudnie, to od razu wymyślał mnóstwo zajęć, które trzeba było natychmiast zrobić.

– Trzeba posprzątać mieszkanie, nastawić pranie, poprasować i przygotować obiad – wymieniał całą listę zadań. – Przecież wiesz, że ja nie mogę ci pomóc, bo mam mnóstwo pracy – dodawał.

A ja za każdym razem odwoływałam spotkanie i zabierałam się za prace domowe.

Miałam siedzieć w domu

Sytuacja pogorszyła się po przyjściu na świat dzieci. Dosyć szybko zdecydowaliśmy się na powiększenie rodziny i w trzy lata po ślubie byliśmy już rodzicami dwójki maluchów. I wtedy Paweł stwierdził, że powinnam zrezygnować z pracy.

– Zajmiesz się domem i wychowywaniem dzieci – argumentował. – A ja będę zarabiać na dom – dodał.

I od razu zaczął mnie przekonywać, że niczego nie będzie nam brakowało. Jednak ja miałam mnóstwo wątpliwości. Po pierwsze, uważałam, że zwyczajnie nie stać na to, abym nie pracowała, a po drugie brakowało mi spotkań z ludźmi. Bardzo kochałam swoje dzieci, ale to przecież nie to samo.

Ciągle mnie poniżał

Początkowo nie chciałam zgodzić się na propozycję Pawła. Jednak on nie dawał za wygraną.

– Dzieci potrzebują mamy na cały etat – przekonywał mnie.

I to w końcu podziałało. Stwierdziłam, że posiedzę z maluchami przez dwa, trzy lata, a potem wrócę do pracy. Od tego momentu było już tylko gorzej. Paweł zaczął wydzielać mi pieniądze i kazał przynosić wszystkie rachunki ze sklepów.

– Na co wydajesz tyle pieniędzy? – pytał ze złością za każdym razem, gdy prosiłam go o gotówkę.

Próbowałam mu tłumaczyć, że wszystko poszło w górę, ale on nie chciał tego słuchać.

– Jesteś po prostu rozrzutna – podsumowywał, a potem kazał mi ograniczać wydatki.

Po jakimś czasie bałam się iść do sklepu, bo wiedziałam, że Paweł wypomni mi, że wydałam zbyt dużo pieniędzy. O kupnie czegoś dla mnie nie było nawet mowy.

– Nie wystarczy ci, że cię utrzymuję? – zapytał ze złością, gdy poprosiłam go o kilkadziesiąt złotych na fryzjera.

I tak było za każdym razem – o cokolwiek go poprosiłam, to za każdym razem słyszałam, że jestem darmozjadem. I wtedy od razu przypominał mi się dom rodzinny, w którym takie hasła też były na porządku dziennym. Historia zatoczyła koło – pomyślałam ironicznie. I pomyśleć, że robiłam wszystko, aby uciec z domu rodzinnego, a trafiłam na dokładnie takiego samego człowieka jak mój ojciec. Postanowiłam coś z tym zrobić.

Koleżanka obiecała mi pomóc

Tego ranka spojrzałam w lustro. Po drugiej stronie widziałam zmęczoną, smutną i przedwcześnie posiwiałą kobietę, która zmarnowała swoje życie. "Tak dalej być nie może" – pomyślałam. I nie chodziło tu tylko o mnie. Miałam dwójkę dzieci, które nie powinny dorastać w takim domu. Zbyt dobrze pamiętałam swoje dzieciństwo, aby to samo zafundować synowi i córce.

– Odejdź od niego – poradziła mi koleżanka, której zwierzyłam się ze swoich problemów.

Spotkałam ją przypadkowo w sklepie, a ona od razu zorientowała się, że nie jestem szczęśliwa.

– To nie jest takie proste – westchnęłam. Nie miałam mieszkania, pracy ani oszczędności. Jak miałabym poradzić sobie w takiej sytuacji?

– Pomogę ci – obiecała Magda, czym bardzo mnie zmotywowała.

Chciałam rozwodu

Po powrocie do domu usłyszałam wściekły głos Pawła.

– Gdzie znowu łaziłaś? – zapytał.

Popatrzyłam na jego twarz wykrzywioną złością i kolejny raz uświadomiłam sobie, że muszę coś zmienić.

– Postanowiłam złożyć pozew o rozwód – poinformowałam Pawła. A on przez kilka minut nie mógł wydusić z siebie ani jednego słowa.

Jednak po chwili ochłonął.

– Rozwód? – zapytał ironicznie. – Beze mnie jesteś nikim – dodał z pewnością siebie, która nigdy go nie opuszczała.

– Poradzę sobie – powiedziałam twardo.

Już wcześniej rozmawiałam z Magdą o tym, że pomoże mi w znalezieniu pracy i mieszkania. I chyba coś w moim głosie zastanowiło Pawła, bo spojrzał na mnie z pogardą i nienawiścią.

– Nie zrobisz tego – powiedział po chwili. – A jeżeli zdecydujesz się na ten głupi krok, to pożałujesz tego. Zrobię wszystko, aby odebrać ci dzieci. I jestem przekonany, że wygram w każdym sądzie.

W tym momencie zabrakło mi tchu. Dzieci były wszystkim, co miałam i kochałam je najmocniej na świecie. Nie przeżyłabym tego, gdyby Paweł mi je odebrał.

Kolejne tygodnie spędziłam na zastanawianiu się, co mam dalej robić. Bałam się Pawła i jego groźby, ale jeszcze bardziej czułam strach przed tym, jaką przyszłość będą miały moje dzieci. Dlatego postanowiłam działać. Skontaktowałam się z prawniczką poleconą przez Magdę i rozpoczęłam walkę o przyszłość swoją i swoich dzieci. Postanowiłam, że nie popełnię błędów swojej matki, która nie potrafiła odejść od ojca i zmarnowała mi dzieciństwo.

