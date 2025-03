Wojtek nigdzie nie mógł zagrzać na dłużej miejsca. Mój mąż to taki wolny duch. Jest piekielnie inteligentny, uparty i ambitny, ale zupełnie nie nadaje się do korporacyjnego życia.

Zawsze był pasjonatem historii

Jak przystało na prawdziwego pasjonata, mąż skończył historię. Ponoć już od podstawówki interesował się tym przedmiotem. W liceum jeździł na olimpiady, potem zapisał się do jakiegoś koła rycerskiego, gdzie odgrywali sceny znanych bitew. Na studiach, gdy inni planowali wypady w góry, nad jeziora czy morze, on podróżował śladem zamków, zwiedzał ruiny, odkrywał miejsca znane z akademickich podręczników.

Miał zostać na uczelni i robić doktorat, ale poważnie pokłócił się ze swoim promotorem.

– Wojtas naskoczył na samego dziekana – opowiadał mi kiedyś jego dobry kumpel, który kończył ten sam kierunek co on. – Ponoć poszło o jakieś warsztaty, na które uczelnia nie chciała wydać kasy. A że pan T. słynie ze swojej zawziętości, o przeprosinach nawet nie było mowy.

– No tak, cały Wojtuś – roześmiałam się, bo wtedy jeszcze jego niezachwiane poglądy i umiejętność walki o nie bardzo mi imponowała.

I tak jego kariera akademicka legła w guzach. Szalone pomysły na pewno nie przeszłyby też w szkole, dlatego posady pedagoga nie miał nawet co szukać. W końcu jakiś kolega zaproponował mu pracę w swojej knajpce, gdzie się zaczepił. I to właśnie tam się poznaliśmy.

Jego pasja zrobiła na mnie wrażenie

Niezły był z niego przystojniak, ale tak naprawdę to nie to mnie w nim urzekło. Z ogromną pasją zaczął opowiadać mi o królu Sobieskim, który szykował się do wyprawy na Wiedeń. Słuchając tej jego opowieści, poczułam się jakbym sama zaraz miała wyruszyć, żeby rozgromić Turków. No słowo daję, mówił z taką pasją w oczach, że niemal słyszałam stukot końskich kopyt i szczęk mieczy.

Szybko zostaliśmy parą, a po niecałych dwóch latach spotykania się, mój chłopak mi się oświadczył. Po ślubie porzucił pracę w knajpie. Kolega załatwił mi posadę przedstawiciela handlowego. A że Wojtek potrafił rozmawiać z ludźmi, nawet po tej swojej historii, szybko odniósł w pracy sukces i zaczął całkiem nieźle zarabiać.

Ja w tym czasie pracowałam już jako lektorka języka hiszpańskiego w szkole językowej. Nasze wspólne zarobki pozwoliły nam całkiem wygodnie żyć. Zwłaszcza, że nie musieliśmy zaciągać kredytu, bo mąż otrzymał w spadku po dziadkach całkiem wygodne lokum w centrum naszego miasta.

Po ślubie urodziłam trójkę dzieci

Rok po ślubie urodziłam Patryka, a po kolejnych dwóch latach bliźniaki – Jasia i Agatkę. I tak zostaliśmy rodzicami szalonej trójki, która dawała nam nieźle popalić. Po urlopie macierzyńskim, dzieciaki trafiły do przedszkola, a ja wróciłam do pracy. Wprawdzie na początek na pół etatu, ale przy trójce pociech każde dodatkowe pieniądze się liczyły.

W naszej rodzinie się nie przelewało, ale żyło się nam całkiem wygodnie. Swobodnie płaciliśmy czynsz i rachunki, opłatę za przedszkole dzieci, codzienne wydatki. Nawet co miesiąc odkładaliśmy drobne sumy. Oczywiście nie mogliśmy pozwolić sobie na jakieś luksusy, ale wakacje raz w roku czy rodzinne wyjazdy na weekendy w fajne miejsca nie były dla nas większym problemem.

Nie potrafił dogadać się z szefem

Problemem jednak była praca mojego męża. W międzyczasie porzucił swój etat i przeniósł się do dużej korporacji z zagranicznym kapitałem, która właśnie otworzyła odział w naszym mieście.

– Już i tak miałem dość tego mojego managera. Wciąż tylko w głowie były mu słupki sprzedaży, jakieś targety i inne bzdury. W ogóle nie rozumiał, że ja swoich klientów traktuję indywidualnie i nie każdemu mogę sprzedać dodatkową partię towaru. W końcu sam doskonale widziałem, kto jak przędzie i czasami drobny rabat był konieczny – tłumaczył mi uparcie.

Jasne, ceniłam to jego idealistyczne podejście i doskonały kontakt z klientami. Ale świetnie rozumiałam też jego szefa. Rynek jest jaki jest i liczy się sprzedaż. Trzeba szukać odbiorców, którzy mają czym płacić za faktury, a nie skupiać się na długofalowych relacjach z firmami, które i tak dobrze nie rokują.

– Kamil powiedział mi, że nie jesteśmy instytucją charytatywną i koniec z odraczaniem płatności. Tłumaczyłem temu idiocie, że zdobycie nowego klienta kosztuje o wiele więcej niż utrzymanie dotychczasowego, ale on w ogóle tego nie rozumiał – pieklił się kiedyś po powrocie z pracy.

W nowej pracy też miał konflikt

Złożył więc CV do działu sprzedaży w tym nowym korpo, a ja od razu czułam, że z tego będą tylko kłopoty. No i chyba to wykrakałam. Mój Wojtek od początku nie wsiąkł bowiem w kulturę organizacji. Ale na co on tutaj niby liczył? Przecież wiadomo, że w takich molochach liczą się procedury, wykresy i efekty, a nie jakieś sentymenty.

A Wojtek tego zupełnie nie rozumiał. Owszem, był bardzo komunikatywny i w mig potrafił nawiązywać relacje z ludźmi. Nie potrafił jednak z tych relacji wyciskać pieniędzy. A nie oszukujmy się – każdemu szefowi o to właśnie chodzi.

W nowej pracy zaczął jednak nową wojnę ze swoim managerem.

Manager jego działu – Marek – od razu wyczuł mojego męża. Ponoć nawet na początku współpracy powiedział mu, że jest świetnym człowiekiem i chętnie poszedłby z nim na piwo, żeby posłuchać opowieści o drugiej wojnie światowej, ale ich współpracę na polu zawodowym widzi w czarnych barwach.

Szybko zaczęły się te ich przepychanki. Marek wprawdzie widział zaangażowanie Wojtka i dostrzegał jego świetne kontakty z klientami. Miał jednak zupełnie inne poglądy na przebieg pracy. Dla niego te długie spotkania mojego męża ze stałymi odbiorcami były zwyczajną stratą czasu.

Ciągle był pełen ideałów

– On w ogóle nie rozumie, że ludzie chętniej kupują od osób, które zwyczajnie lubią. Wciąż daje mi coraz większą bazę i rewiry do objechania. A to jest po prostu niemożliwe – opowiadał mi po przyjściu z pracy.

– A jak mają inni przedstawiciele? Oni dają radę ogarnąć przydzielane im tereny? – starałam się podpowiedzieć coś logicznie mojemu mężowi, ale tylko go rozsierdziłam.

– A co mnie obchodzą inni? – wybuchł ze złością, której u niego chyba jeszcze nigdy nie widziałam. – Oni działają jak maszyny. Takie roboty nastawione jedynie na sprzedaż, podpisywanie umów i wyciąganie od ludzi kasy.

No i taki był ten mój mąż. Pełen ideałów, ale jednocześnie zupełnie nieprzystosowany do świata, do którego trafił. Nie oszukujmy się, nawet ja wiedziałam, że w dziale sprzedaży trzeba po prostu sprzedawać. Oczywiście dobre relacje z odbiorcami też się liczyły. Ale to nie mogło polegać na tym, że Wojtek jechał do jakiejś firemki pana Józka, gdzie sekretarka parzyła kawę, a dwaj panowie rozprawiali przez godzinę czy dwie na przykład o partyzantce w polskich lasach. Nie na tym to wszystko przecież polegało.

Szef Wojtka doskonale zdawał sobie sprawę z jego potencjału, ale nad sobą też miał górę. A dla zarządu liczyły się głównie podpisane umowy i nie było czasu, żeby klientowi płacącemu firmie tysiąc czy dwa za fakturę miesięcznie poświęcać tyle czasu. W końcu to była duża korporacja nastawiona na masową sprzedaż, a nie niszowe produkty w wysokich cenach, gdzie każdy pojedynczy odbiorca był na wagę złota.

Mój mąż w ogóle tego nie rozumiał. Te jego ciągłe przepychanki z szefem stały się prawdziwą legendą powtarzaną w całej firmie. Teraz dziwię się, że pan Marek w ogóle tak długo znosił tę sytuację.

W końcu dostał wypowiedzenie

Któregoś dnia wrócił z pracy czerwony ze złości i poinformował mnie, że dostał wypowiedzenie.

– Marek dopiął swego. Mam jeszcze miesiąc na znalezienie nowego zajęcia. Ale mogę wybrać zaległy urlop i już nie przychodzić do firmy – poinformował mnie i trzasnął drzwiami sypialni.

I co on najlepszego narobił? Czy znajdzie błyskawicznie nowe zajęcie? Szczerze w to wątpię. W końcu nie ma jakichś doskonałych kwalifikacji, a doświadczenie w działach sprzedaży też nie jest w jego przypadku czymś cennym. Zwłaszcza, że w nowej firmie najpewniej będzie tak samo. On w ogóle nie nadaje się, żeby mieć nad sobą szefa. Wciąż chce robić po swojemu, a kto na to w tych czasach pozwoli?

Do tego w tej ostatniej pracy zarabiał naprawdę ładne pieniądze. Czy ktoś go teraz za tyle zatrudni? Kocham męża, cenię jego pasję i ideały. Ale ideały ideałami, a z czegoś żyć trzeba. Gdy ma się na utrzymaniu trójkę dzieci, warto schować swoje prywatne poglądy do kieszeni, zacisnąć zęby i nieco się nagiąć, żeby rodzina miała co do przysłowiowego garnka włożyć.

Zostałam jedynym żywicielem rodziny

W efekcie, z dnia na dzień, zostałam jedynym żywicielem rodziny. Ostatnia wypłata męża już dawno wpłynęła na konto. On wysyła CV, ale pracodawcy wcale nie walą do niego drzwiami i oknami. Nasze oszczędności topnieją w zastraszającym tempie, a dzieciaki wciąż potrzebują nowych ubrań, butów, składek do przedszkola, opłat za basen czy zajęcia dodatkowe.

Ja nie zarabiam kokosów. Wprawdzie umówiłam się z szefową, że od przyszłego miesiąca przechodzę na cały etat, ale pensja lektora nie jest oszałamiająca. Już zupełnie nie wiem, co dalej robić. Nie możemy pozwolić sobie na życie tylko z jednej pensji, a przyszłość zawodową tego mojego idealisty widzę w czarnych barwach.

Joanna, 41 lat

