„Mąż chciał pojechać do Niemiec, by zarobić na mieszkanie, ale ja nie mogłam go puścić. Miałam 1 ważny powód”
„Na samą myśl, że mogę znaleźć się na miejscu przyjaciółki, zrobiło mi się słabo. Kochałam męża i nie wyobrażałam sobie bez niego życia”.
Kiedy Marek powiedział, że zastanawia się nad wyjazdem do Niemiec, bo tylko tam widzi możliwość zarobienia na nasze własne M, nawet się ucieszyłam. Od czasu ślubu mieszkaliśmy u jego rodziców. Teoretycznie nie było nam tam źle, bo mieliśmy do dyspozycji dwa pokoje na piętrze i własną łazienkę, ale w praktyce nie wyglądało to już tak pięknie. Nie potrafiliśmy dogadać się z teściami, którzy do wszystkiego się wtrącali i nie szanowali naszej prywatności.
Uważali, że skoro przyjęli nas pod swój dach, to mają prawo zaglądać do naszej części domu, kiedy im się podoba. A do tego wymagać, byśmy się stosowali do ustalonych przez nich zasad. No ale jak tu na przykład wytłumaczyć naszemu trzyletniemu synkowi, że nie może biegać po pokoju, bo to przeszkadza dziadkom w oglądaniu serialu?
Marek nieraz próbował z nimi na ten temat porozmawiać, ale nic to nie dało. Ba, zamiast lepiej, było tylko gorzej, bo teściom nie podobało się, że syn próbuje im się przeciwstawić. Marzyliśmy więc o własnym mieszkaniu i szukaliśmy sposobu, by zarobić choćby na wkład własny wymagany przez bank przy kredycie hipotecznym. Ale choć oboje bardzo się staraliśmy, udało nam się odłożyć tylko jakieś grosze. No i wtedy przyjaciel Marka zaproponował mu świetnie płatną pracę w zachodniej części Niemiec, gdzieś pod granicą z Francją.
Przyjaciółka była w identycznej sytuacji
– Poradzisz sobie beze mnie? – zapytał, gdy mu powiedziałam, że ten wyjazd to całkiem dobry pomysł.
– Poradzę sobie, poradzę. Łatwo oczywiście nie będzie, ale perspektywa wyprowadzki doda mi sił – odparłam.
Myślałam, że jestem gotowa nawet na wielomiesięczne rozstanie, byle tylko pójść na swoje. Ale po spotkaniu z Magdą, przyjaciółką z lat studenckich, zmieniłam zdanie. Wpadłyśmy na siebie przypadkowo, na ulicy. Dawno się nie widziałyśmy, więc poszłyśmy na kawę. Na początku gadałyśmy jak to kobiety, o wszystkim i o niczym. W pewnym momencie rozmowa zeszła jednak na tematy rodzinne.
– Wiesz, że jestem po rozwodzie z Adamem? – westchnęła Magda.
– Słucham? – zdziwiłam się – Przecież jeszcze na uczelni uchodziliście za najbardziej dobraną i kochającą się parę. Byłam pewna, że będziecie razem do końca swoich dni.
– Ja też tak myślałam. Ale, jak widzisz, nie wyszło…
– A mogę wiedzieć, dlaczego?
– No cóż… Zaczęło się od tego, że Adam wyjechał do Irlandii. Koniecznie chciał zarobić pieniądze na mieszkanie. Wtedy bardzo się z tego ucieszyłam i dałam mu zielone światło, bo miałam już dość tułaczki po ciasnych, wynajmowanych kawalerkach. Zwłaszcza gdy na świat przyszła Zuzia. Ale dziś wiem, że to był błąd.
– Dlaczego? – wykrztusiłam, bo zrozumiałam, że Magda była kiedyś w takiej samej sytuacji jak ja teraz.
– Bo to rozstanie sprawiło, że oddaliliśmy się od siebie. Każde z nas żyło własnym życiem, więc uczucie zaczęło wygasać. Nawet rozmowy przez telefon i internet nie pomogły, bo w końcu zabrakło nam tematów. W pewnym momencie zorientowałam się, że gadamy sporadycznie i głównie o tym, kiedy Adam przyśle do domu pieniądze. No a potem okazało się, że poznał pewną Irlandkę i…
– No dobrze, wam się nie udało. Ale wiele małżeństw na pewno wychodzi zwycięsko z takich prób.
– Z tego, co mi wiadomo, jest dokładnie na odwrót, czyli bardzo niewiele. Gdybym wcześniej wiedziała, że to się tak skończy, to nie pozwoliłabym Adamowi wyjechać. Albo pojechałabym razem z nim. Ale, jak to mówią, mądry Polak po szkodzie… Efekt jest taki, że on cieszy się nową rodziną, a ja zostałam sama z córką i wspomnieniami przeżytych wspólnie szczęśliwych chwil. Smutne, prawda? – westchnęła.
Mieszanie tak, ale nie za taką cenę
Opowieść Magdy bardzo mnie przestraszyła i poruszyła. Podziałała na mnie jak kubeł zimnej wody. W jednej chwili otrzeźwiałam i zrozumiałam, że nie chcę rozstawać się z Markiem. Na samą myśl, że mogę znaleźć się na miejscu przyjaciółki, zrobiło mi się słabo. Kochałam męża i nie wyobrażałam sobie bez niego życia. A przecież te kilometry i dla nas mogły okazać się zabójcze. Nie zamierzałam ryzykować.
Kiedy więc wróciłam do domu, natychmiast wzięłam Marka na stronę.
– Mam nadzieję, kochanie, że jeszcze nie rozmawiałeś z tym kolegą z Niemiec i nie obiecałeś mu, że przyjeżdżasz – zaczęłam.
– Nie, dziś wieczorem zamierzałem do niego zadzwonić. A co? – spojrzał na mnie zdziwiony.
– A to, że jednak nie zgadzam się na twój wyjazd. Powiedz mu więc, że bardzo dziękujesz za propozycję, ale nie skorzystasz.
– Słucham? Nic nie rozumiem… Przecież jeszcze kilka dni temu cieszyłaś się, że dostałem tę pracę.
– Może i tak, ale zmieniłam zdanie. Tym razem nieodwołalnie. I nie pytaj, dlaczego. Po prostu tak postanowiłam i już – uparłam się.
– A co z naszym mieszkaniem?
– Wciąż o nim marzę. I to bardzo. Ale nie za cenę naszego rozstania – przytuliłam się do niego mocno.
Marek zadzwonił do przyjaciela i podziękował za pracę. I mam wrażenie, że zrobił to bez najmniejszego żalu. Dziś myślę, że w ogóle nie miał ochoty nas opuszczać, tylko próbował znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Po rozmowie z kumplem zszedł na dół do rodziców i przeprowadził z nimi kolejną rozmowę.
Nie mam pojęcia, co im powiedział, ale tym razem podziałało. Teściowie zdecydowanie mniej wtrącają się w nasze życie i nie czepiają się drobiazgów. Bardzo się z tego cieszę, bo zdaję sobie sprawę, że na nasze wymarzone własne mieszkanie będziemy musieli jeszcze długo poczekać. Bardziej jednak cieszę się z tego, że w porę zrozumiałam, jak niszczycielska dla związku może być rozłąka.
Monika, 32 lata
Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.
