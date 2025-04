„Mąż cały czas wisiał w telefonie, więc wywiozłam go w górską ciszę. Nie miałam pojęcia, że tak to się skończy”

„– Zasięg znika... A co, jeśli coś się stanie w pracy? – mruknął, machając telefonem.

– To może po prostu... nic się nie stanie? Poza tym chyba masz urlop, nie? – spojrzałam na niego, zła, że znowu w pracy widzi więcej sensu niż we mnie.

Zamilkł. Zaczęło się ściemniać, droga wiła się coraz bardziej. W pewnym momencie samochód wjechał na żwir – zgrzyt pod kołami zagłuszył ciszę między nami”.