Stałam przy kuchennym oknie, patrząc na ogród sąsiadki, który od kilku tygodni wyglądał lepiej niż mój. Rabaty były równo przycięte, ziemia spulchniona, a róże miały więcej pąków niż kiedykolwiek wcześniej. I właśnie to mnie uwierało najbardziej — bo wiedziałam, kto o to dbał. I wiedziałam, że to już dawno przestało być tylko niewinne pomaganie.

Zaczęłam coś podejrzewać

– Znowu tam idziesz? – zapytałam, opierając się o framugę drzwi.

Marek nawet nie podniósł wzroku znad swoich rękawic.

– Obiecałem pani Irenie, że przytnę krzewy przed deszczem – odpowiedział spokojnie.

– Pani Irenie – powtórzyłam, trochę za wolno. – Ciekawe, że dla mnie nigdy nie masz tyle zapału.

Westchnął ciężko, jakbym to ja była problemem.

– Przesadzasz, Anka. To tylko ogród.

Tylko ogród. Powtarzałam sobie to w głowie jeszcze długo po tym, jak wyszedł, zamykając za sobą drzwi. Przez chwilę stałam w ciszy, ale potem podeszłam do okna. Jak zawsze. Widziałam ich. Ona stała blisko, za blisko jak na kogoś, kto tylko prosi o pomoc przy kwiatach. Śmiała się. Marek coś mówił, nachylając się nad krzewem, ale co chwilę odwracał głowę w jej stronę. I to nie był zwykły uśmiech.

Jeszcze miesiąc temu tłumaczyłam sobie, że to tylko uprzejmość. Że Marek zawsze był pomocny. Że odkąd jej mąż wyjechał do pracy za granicę, ktoś musi jej pomóc. Ale potem zaczęły się drobiazgi. Zapach innego mydła na jego dłoniach. Nowa koszula, której nie kupowaliśmy razem. I to jedno zdanie, które wypowiedział przez sen:

– Irena, podaj mi sekator…

Sekator. Usiadłam wtedy na łóżku i patrzyłam na niego w ciemności, czując, jak coś we mnie zaczyna się łamać. Nie zrobiłam sceny. Nie od razu. Zaczęłam obserwować.

Nie chodziło tylko o róże

Któregoś popołudnia wyszedł jak zwykle. Odczekałam kilka minut i poszłam za nim. Cicho, tak żeby nie zauważył. Serce waliło mi jak oszalałe. Zatrzymałam się przy ogrodzeniu.

– Marek, nie tak… pokażę ci – usłyszałam jej głos.

Wyjrzałam ostrożnie. Stała tuż przy nim. Jej dłoń przesuwała się po jego ręce, niby prowadząc ją do właściwego miejsca na gałęzi. Ale nie wyglądało to jak nauka. Wyglądało jak coś znacznie bardziej intymnego.

– Widzisz? – powiedziała ciszej. – Trzeba delikatnie.

Marek się uśmiechnął. Tak, jak kiedyś do mnie. I wtedy zrozumiałam. To nie były tylko róże. Cofnęłam się powoli, zanim mnie zauważą. Każdy krok był cięższy od poprzedniego. W głowie miałam pustkę, ale jednocześnie wszystko zaczynało się układać w jedną całość. Kiedy wrócił do domu, udawałam, że nic się nie stało.

– Zrobiłem porządek z rabatą – powiedział, zdejmując buty.

– Widzę – odpowiedziałam krótko.

Spojrzał na mnie uważniej.

– Wszystko w porządku?

Skinęłam głową. Ale to był ostatni wieczór, kiedy jeszcze udawałam. Bo następnego dnia postanowiłam sprawdzić coś jeszcze. I to, co znalazłam, nie zostawiało już żadnych wątpliwości.

Nie chciałam dłużej zgadywać

Nie spałam tej nocy prawie wcale. Marek leżał obok mnie spokojnie, oddychając równo, jakby nic się nie zmieniło. A dla mnie zmieniło się wszystko. W głowie wracał ten obraz: jej dłoń na jego ręce, jego uśmiech… Nie potrafiłam już tego zignorować. Następnego dnia wyszedł wcześniej niż zwykle.

– Muszę jeszcze coś dokończyć u Ireny – rzucił w biegu, nawet na mnie nie patrząc.

– Oczywiście – odpowiedziałam chłodno.

Kiedy tylko zamknęły się drzwi, poczułam, że dłużej nie wytrzymam w tej niepewności. Nie chciałam już zgadywać. Potrzebowałam konkretu. Podeszłam do jego kurtki wiszącej w przedpokoju. Przez chwilę stałam bez ruchu, jakby coś mnie powstrzymywało. A potem sięgnęłam do kieszeni. Klucze, paragon. I telefon. Zawahałam się.

– Jeśli tam nic nie ma, zrobisz z siebie osobę, która mu nie ufa – powiedziałam do siebie szeptem.

Ale jeśli było… Odblokowanie zajęło mi chwilę. Znałam jego kod. Nigdy wcześniej nie czułam potrzeby, żeby go używać. Teraz ręce lekko mi drżały. Wiadomości. Najpierw nic szczególnego. Kilka rozmów z pracy. Powiadomienia. A potem zobaczyłam jej imię. "Irena", a obok ikonka róży. Już sam ten symbol sprawił, że coś ścisnęło mnie w środku. Otworzyłam.

„Będziesz dziś? Tęsknię za naszymi porankami w ogrodzie”. Zamarłam. Przewinęłam niżej. „Wczoraj było pięknie. Szkoda, że tak krótko”. „Uważaj, żeby żona niczego nie zauważyła”. Telefon prawie wypadł mi z rąk. To już nie były podejrzenia. To była prawda, czarna na białym.

Wszystko było już jasne

Usiadłam na krześle, czując rezygnację. Przez chwilę patrzyłam w ścianę, próbując poukładać myśli. Ale nie dało się. Wstałam gwałtownie. Nie zamierzałam czekać. Wyszłam z domu i skierowałam się prosto do ogrodu Ireny. Tym razem nie skradałam się. Każdy krok był szybki, zdecydowany. Furtka była uchylona. Weszłam bez pukania.

– Marek – powiedziałam głośno.

Oboje się odwrócili. Stał bardzo blisko niej. Zbyt blisko, żeby to jeszcze dało się wytłumaczyć pracą przy krzewach.

– Anka? Co ty tu robisz? – zapytał, wyraźnie zaskoczony.

– Przyszłam zobaczyć, jak rosną te twoje róże – odpowiedziałam spokojnie, choć w środku wszystko się we mnie gotowało.

Irena cofnęła się o krok, ale jej twarz szybko przybrała neutralny wyraz.

– Pomaga mi tylko w ogrodzie – powiedziała chłodno.

Spojrzałam na nią.

– Tak? To ciekawe, bo w wiadomościach piszesz trochę inaczej.

Marek pobladł.

– Anka, ja mogę to wyjaśnić…

– Naprawdę? – przerwałam mu. – To spróbuj. Najlepiej zacznij od tego, za czym nasza sąsiadka tak bardzo tęskni.

Zapadła cisza. Ciężka, duszna. Irena pierwsza odwróciła wzrok. Marek otworzył usta, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. I właśnie ta cisza była odpowiedzią, której potrzebowałam.Poczułam dziwny spokój.

– Wrócisz dziś do domu – powiedziałam cicho, patrząc prosto na niego. – Ale tylko po swoje rzeczy.

Odwróciłam się i wyszłam, zanim zdążył coś jeszcze powiedzieć. Tym razem nie płakałam, bo wszystko było już jasne.

Nie chciałam go widzieć

Nie pamiętam, jak wróciłam do domu. Droga, którą pokonywałam setki razy, nagle wydawała się obca. Każdy krok był jak przejście przez coś, czego już nie da się cofnąć. W środku panowała cisza. Ta sama przestrzeń, te same meble — ale jakby ktoś wyciągnął z nich wszystko, co miało znaczenie. Usiadłam przy stole i długo patrzyłam w jedno miejsce. W głowie miałam pustkę, tylko gdzieś w tle krążyły jego słowa: „To tylko ogród”.

– Tylko ogród… – powtórzyłam cicho.

Po chwili wstałam i zaczęłam działać. Otworzyłam szafę w sypialni i wyjęłam jego walizkę. Tę samą, którą pakowaliśmy razem na wyjazdy. Przez moment zawahałam się, dotykając materiału. A potem zaczęłam składać jego rzeczy. Koszule. Spodnie. Pasek, który dostał ode mnie na urodziny. Każdy przedmiot był jak małe przypomnienie. I każdy odkładałam już bez wahania. Drzwi wejściowe trzasnęły.

– Anka? – jego głos był niepewny.

Nie odpowiedziałam. Stałam tyłem, wkładając kolejną koszulę do walizki.

– Możemy porozmawiać? – zapytał ciszej, podchodząc bliżej.

Zatrzymałam się, ale się nie odwróciłam.

– Teraz chcesz rozmawiać?

– To nie jest tak, jak myślisz…

Odwróciłam się gwałtownie.

– Naprawdę? – spojrzałam mu prosto w oczy. – Bo wygląda dokładnie tak, jak przeczytałam.

Zamilkł. Podszedł jeszcze krok bliżej.

– To się… jakoś zaczęło samo. Nie planowałem tego.

– Samo? – powtórzyłam. – Wiadomości też pisały się same?

Nie odpowiedział. I znowu ta cisza. Tylko tym razem była jeszcze bardziej obca.

Miałam dość tłumaczeń

Wskazałam walizkę.

– Spakowałam ci rzeczy.

– Anka… – spróbował jeszcze raz.

– Nie – przerwałam stanowczo. – Nie chcę już słuchać tłumaczeń. Miałeś czas, żeby być szczery. Wybrałeś inaczej.

Przez chwilę patrzył na mnie, jakby chciał coś powiedzieć, ale nie potrafił znaleźć słów.

– Dokąd mam pójść? – zapytał w końcu.

To pytanie zawisło w powietrzu. Spojrzałam na niego spokojnie.

– Tam, gdzie tak chętnie spędzałeś czas.

Zrozumiał od razu. Sięgnął po walizkę, ale nie ruszył się od razu.

– To już koniec? – zapytał cicho.

Pokręciłam głową.

– To wszystko skończyło się wcześniej. Ja tylko dopiero dzisiaj to dostrzegłam.

Odwróciłam się i podeszłam do okna. Nie chciałam patrzeć, jak wychodzi. Usłyszałam tylko dźwięk kółek walizki na podłodze, potem drzwi. I ciszę, ale tym razem inną. Nie była już ciężka. Była… pusta. Stałam tak przez dłuższą chwilę, aż w końcu usiadłam na parapecie. Spojrzałam na ogród. Mój ogród. Zarośnięty, zaniedbany, ale prawdziwy. Westchnęłam i sięgnęłam po sekator leżący na półce przy drzwiach.

– Dam sobie radę – powiedziałam do siebie cicho.

I po raz pierwszy od dawna naprawdę w to uwierzyłam.

To był zamknięty rozdział

Minęło kilka tygodni, zanim naprawdę poczułam, że dom znów należy do mnie. Na początku każdy kąt przypominał mi Marka — jego kubek, jego buty przy drzwiach, nawet sposób, w jaki zostawiał uchylone okno w sypialni. Ale z każdym dniem było tego mniej. Któregoś popołudnia usłyszałam pukanie do drzwi. Otworzyłam i zobaczyłam Irenę. Stała niepewnie, ściskając w dłoniach torebkę.

– Możemy porozmawiać? – zapytała cicho.

Spojrzałam na nią przez chwilę. Jeszcze niedawno poczułabym złość, może nawet chęć wyrzucenia jej za próg. Ale teraz… czułam tylko dystans.

– O czym? – zapytałam spokojnie.

– O Marku – odpowiedziała. – On… już u mnie nie mieszka.

Uniósł mi się lekko kącik ust, choć to nie był uśmiech.

– To chyba nie jest mój problem.

Spuściła wzrok.

– Myślałam, że… że to coś więcej. A on po prostu… – urwała, jakby zabrakło jej słów.

– Jak widać, ogród to było za mało, żeby coś zbudować – powiedziałam chłodno.

Podniosła na mnie wzrok.

– Przepraszam.

Pokręciłam głową.

– To niczego nie zmienia.

I to była prawda. Nie czułam potrzeby wybaczania ani rozpamiętywania. To już było zamknięte. Zamknęłam drzwi i wróciłam do kuchni. Na stole leżały rękawice ogrodowe, a przez okno wpadało ciepłe światło. Mój ogród wyglądał inaczej niż kiedyś. Nie był idealny. Nie wszystkie krzewy rosły równo, a niektóre rośliny dopiero zaczynały się przyjmować. Ale był mój.

Nie było już powrotu

Tego samego dnia, gdy kończyłam przycinać róże, usłyszałam znajomy głos zza ogrodzenia.

– Dobrze sobie radzisz.

Odwróciłam się. To był Marek. Stał po drugiej stronie, jakby nie był pewien, czy w ogóle powinien się odezwać.

– Czego chcesz? – zapytałam krótko.

– Chciałem… zobaczyć, jak się trzymasz.

Zaśmiałam się cicho.

– Teraz cię to interesuje?

Zacisnął usta.

– Wiem, że zawaliłem.

– Wiesz – przytaknęłam. – Ale to już nic nie zmienia.

Przez chwilę milczał, patrząc na ogród.

– Pamiętasz, jak sadziliśmy te róże? – zapytał nagle.

– Pamiętam – odpowiedziałam. – I właśnie dlatego teraz sama o nie dbam.

Spojrzał na mnie, jakby dopiero teraz naprawdę zrozumiał.

– Nie wrócę do ciebie – dodałam spokojnie.

Skinął głową. Tym razem nie próbował się tłumaczyć.

– Rozumiem.

I to było pierwsze szczere zdanie, jakie od niego usłyszałam od dawna. Odszedł bez pośpiechu, bez oglądania się za siebie. A ja wróciłam do pracy. Słońce powoli chowało się za drzewami, a ja stałam wśród swoich róż — może niedoskonałych, ale prawdziwych. Takich, które nie potrzebowały cudzej opieki, żeby rosnąć.

I wtedy dotarło do mnie coś prostego. Nie straciłam wszystkiego. Straciłam tylko to, co od dawna już nie było moje.

Aneta, 39 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

