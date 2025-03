Wszystko było idealne na początku. Do czasu aż moi rodzice się rozeszli. Wiadomo, takie sytuacje się zdarzają, więc musiałam nauczyć się z tym żyć. W końcu udało mi się dojść do siebie, ale wtedy zjawiła się ona – moja kochana mama. Nie przyszła zapytać, jak sobie radzę, czy co u mnie słychać. Przyszła po kasę...

Reklama

– Dostałaś w spadku po ojcu i auto, i mieszkanie, a nie potrafisz się tym podzielić ze swoją matką i chorą siostrą? – rzuciła. – Co z ciebie za człowiek? Jak możesz być taką córką? Jesteś okropna!

Kiedy zniknęła za drzwiami, nie mogłam powstrzymać płaczu. Moja mama i siostra po prostu mnie nie znosiły. Do tego jeszcze babcia z mamy strony dała mi wyraźnie do zrozumienia, jak bardzo jest zbulwersowana zaistniałą sytuacją. Żadna z nich nie potrafiła pojąć powodów mojego zachowania. Właśnie dlatego zdecydowałam się wszystko wyjaśnić.

Chodziła wokół niego na palcach

W wieku dziesięciu lat wszystko się dla mnie zawaliło. Do tamtej pory nie żyło nam się jakoś szczególnie dobrze – całą rodziną gnieździliśmy się w jednym małym pokoju. Rodzice często się kłócili, ale przynajmniej czułam, że tworzymy prawdziwą rodzinę i mam własny kąt. Wszystko zmieniło się, kiedy mama poznała kogoś, kto obiecywał jej lepsze życie niż to, które wiodła z tatą. Wciąż mam w pamięci jej słowa o tym, jak wspaniale będzie nam się żyło z „wujkiem Leonem”.

Moja mama złożyła obietnicę – będę miała swój własny pokój i małego kotka. Ciągle jednak powtarzała, żebym była miła wobec wujka, bo to od niego zależy nasz dostatni tryb życia.

– Pożegnaj się z tatą – powiedziała bez emocji.

Sytuacja wyglądała tak, jakbyśmy wybierały się na krótkie wakacje, choć w rzeczywistości opuszczałyśmy tatę na zawsze. Ponieważ rodzice nigdy nie wzięli ślubu, nie było mowy o żadnym rozwodzie. Wszystko potoczyło się szybko – mama zapakowała nasze rzeczy i zabrała mnie do mieszkania Leona. Wkrótce odkryłam, że był on jej szefem w poprzedniej pracy. Teraz mama przestała pracować. Albo zajmowała się domem, robiąc porządki i przygotowując posiłki, albo gdzieś przepadała na całe dnie.

Zmieniła się nie do poznania – przefarbowała włosy na jaśniejszy odcień, a jej paznokcie niezmiennie lśniły czerwienią. Z makijażem nie rozstawała się aż do późnych godzin wieczornych. Porzuciła te wszystkie luźne ciuchy w ponurych kolorach – czerń i szarość zastąpiła wzorzystymi kreacjami w paski. Nie mogło też zabraknąć mnóstwa błyskotek i nieodłącznych szpilek na zawrotnej wysokości.

Koleżanki z klasy zachwycały się moją mamą i ciągle powtarzały, jaka jest wspaniała. Dla mnie jednak najlepsze były te dawne czasy, kiedy nie było jeszcze awantur z tatą. Pamiętam, jak siadali przed telewizorem i razem oglądali różne rzeczy. Ja niby spałam za swoim parawanem, ale tak naprawdę zerkałam ukradkiem na film i nasłuchiwałam ich cichych rozmów.

Od czasu do czasu chichotali między sobą, próbując stłumić śmiech, by nie zakłócić mojego snu. Zachowywali się tak, jakbym miała im zrobić jakąś scenę, mimo że byłam zaledwie małą dziewczynką. Te sytuacje zawsze wywoływały u mnie rozbawienie. Co roku spędzaliśmy wakacje na wybrzeżu, gdzie tata niezmiennie urządzał mamie mini sesje zdjęciowe nad brzegiem morza. Uwielbiałam patrzeć, jak pozuje do zdjęć z uśmiechem na twarzy, podczas gdy tata przybierał różne pozy – to przykucał, to układał się na plaży, by uchwycić najlepszy kadr. Za to gdy była z wujkiem Leonem, nic ciekawego się nie działo. Drażniło mnie jej zachowanie przy nim – to ciągłe zabieganie o jego uwagę i sposób prowadzenia rozmów. Irytowało mnie, gdy udawała taką perfekcyjną i przesłodzoną.

Gdy się spierała z tatą, sprawiała wrażenie szczerej, prawdziwej – nie umiem tego dokładnie wytłumaczyć. Za to przy Leonie nigdy nie było żadnych sporów. Przytakiwała na każde jego słowo, śmiała się z wszystkich żartów, a mnie ciągle strofowała, gdy uznała, że nieodpowiednio się wobec niego zachowuję.

– Następnym razem koniecznie pochwal tę muzykę! – tłumaczyła mi, kiedy nie wykazałam zachwytu dla utworów klasycznych, które Leon tak kochał – Wystarczyło wspomnieć, że przypadła ci do gustu i chętnie posłuchasz więcej!

– Przecież to nudy – zaprotestowałam. – Nie podobało mi się.

– On próbował pokazać ci coś cennego! – głos mamy zdradzał rosnącą irytację. – Czy nie widzisz, że warto doceniać jego starania? No dalej, musisz się bardziej przyłożyć!

Nigdy nie sądziłam, że moja opinia ma dla wuja jakiekolwiek znaczenie, jednak próbowałam sprostać jego oczekiwaniom. Na szczęście wszystko się zmieniło, gdy mama spodziewała się dziecka – miałam wtedy 13 lat. Od tego momentu całą swoją uwagę poświęcili maleństwu.

Początkowo czułam ulgę, że przestali zwracać na mnie uwagę. Jednak z biegiem czasu, po paru latach, ta sytuacja zaczęła mi doskwierać. Odnosiłam nieustanne wrażenie, że jestem dla mamy jedynie zawadą. Moja młodsza siostra Ida urodziła się z problemami ze słuchem i musiała nosić specjalne aparaty. Według mnie nie było to nic strasznego – poza tą jedną rzeczą była normalną małą dziewczynką. Mama jednak traktowała to jak ogromny dramat. Wszystko w domu obracało się wokół Idy, a ja miałam być po prostu cicha i grzeczna – jakby mnie w ogóle nie było.

Stałam się dla niej ciężarem

Kiedy ukończyłam szesnasty rok życia, firma wujka Leona zbankrutowała z powodu poważnych problemów finansowych. Dokładnie nie wiedziałam, co się stało – nikt mi tego jasno nie wytłumaczył. Ale podsłuchując rozmowy starszych zorientowałam się, że jego wspólnicy dopuścili się jakiegoś przekrętu, za który on musiał zapłacić. W jednej chwili zostaliśmy bez niczego – zabrali nam samochody, musieliśmy oddać willę i całe wyposażenie. Przenieśliśmy się do niewielkiego mieszkania z trzema pokojami. Mama z wujkiem zamieszkali w połączonym z kuchnią salonie, a my z siostrą dostałyśmy własne pokoiki.

Doskonale widziałam, że taki układ nie przypadł wujkowi do gustu. Jego pragnieniem było, żebyśmy my – dziewczyny – dzieliły wspólny pokój, podczas gdy on z mamą mogli mieć własną sypialnię z możliwością zamknięcia. To wszystko przypominało stare kłótnie rodziców, gdzie jak zwykle głównym tematem był niedobór gotówki.

– Co u ojca? – dopytywała mama po moim powrocie.

– Wszystko dobrze – odpowiadałam. – Myśli o przygarnięciu psa.

– Co mnie tam jakiś pies interesuje – fuknęła. – Powiedz lepiej, czy mógłby cię wziąć do siebie. Wspominałaś przecież, że mieszka w trzypokojowym mieszkaniu, no nie? Teraz to mu się powodzi, szkoda, że tak późno!

Pewnego dnia po prostu wysłała mnie do taty na stałe. Widocznie stanowiłam przeszkodę w jej nowej codzienności.

Pierwsze tygodnie nie należały do najłatwiejszych. Odkryliśmy, że przez lata rozłąki staliśmy się sobie obcy. On widział we mnie wciąż małe dziecko, wymagające stałej opieki, podczas gdy ja dawno nauczyłam się radzić sobie sama. Sporo się kłóciliśmy, bo zderzały się nasze różne perspektywy. Z czasem jednak sytuacja zaczęła się poprawiać. Tata w końcu dostrzegł, że nie jestem już tą małą córeczką, którą pamiętał, a ja pojęłam, że jego nadopiekuńczość wynika po prostu z miłości. Dlatego przestałam się denerwować nawet wtedy, gdy próbował mnie przekonywać do jedzenia mięsa, tłumacząc jego wartości odżywcze.

– Słuchaj tato, minęły dwa lata odkąd przeszłam na wegetarianizm! Potrafię przyrządzać takie posiłki, że mam wystarczająco dużo składników odżywczych w diecie – przekonywałam go, aż w końcu uwierzył w moje kulinarne umiejętności.

Z czasem sam zmniejszył spożycie mięsa do jednego razu na tydzień. Tak przypadły mu do gustu moje dania.

Z biegiem czasu straciłam chęć do widywania się z mamą i siostrą. Coraz mocniej odczuwałam rozgoryczenie tym, że mama nigdy nie dbała o to, czego potrzebuję. W zasadzie byłam jej całkowicie obojętna. Traktowała mnie jak narzędzie, które się wykorzystuje, gdy jest akurat przydatne. Z bólem obserwowałam, jak bardzo mama uwielbiała Idę. Była gotowa spełnić każdą jej zachciankę.

Rozumiałam, że siostra jest młodsza i ma kłopoty ze słyszeniem, jednak nie mogłam pogodzić się z tym, że mama zupełnie nie zwracała na mnie uwagi i nie okazywała mi troski.

Tata nigdy mnie nie zawiódł i mogłam na niego liczyć. Nasza relacja działała w obie strony – ja również starałam się być przy nim, kiedy tylko tego potrzebował. Dlatego kiedy spotkał kobietę swojego życia i postanowił z nią zamieszkać, nie robiłam problemów. Dostałam od niego jego mieszkanie, wynajęłam dwa pokoje studentkom z mojej uczelni i przez kolejne trzy lata wszystko układało się świetnie.

Nie ma żadnego prawa do spadku

Kontaktowałam się z mamą od czasu do czasu, przeważnie dlatego, że tak wypadało.

– Co słychać u wujka? – pytałam podczas każdej rozmowy.

– Niedobrze z jego zdrowiem – padła odpowiedź.

Pól roku później wujka już z nami nie było.

Czas mijał nieubłaganie – moja siostra Ida dorastała, a ja stanęłam przed ołtarzem z ukochanym mężczyzną. Mama ciągle wracała do tematu pieniędzy, twierdząc że jestem jej coś winna za moje wychowanie. Świadoma tego, że nieźle zarabiam, naciskała, bym finansowo wspierała opiekę nad Idą, która była niepełnosprawna.

Z początku bagatelizowałam jej prośby o kasę. Wszystko zrobiło się jeszcze gorsze, gdy mama tuż przed weselem zaczęła narzekać, że nie ma odpowiedniego stroju ani transportu. Zasugerowała, żebym wysłała jej trochę pieniędzy. Zależało mi, by uczestniczyła w tej ważnej dla mnie uroczystości, więc przelałam jej tysiąc złotych. Było mi strasznie głupio, gdy musiałam o tym wspomnieć narzeczonemu. Nie chciałam, by widział w mojej mamie kogoś, kto myśli wyłącznie o wyciąganiu od nas forsy.

Po trzech latach urodziłam chłopca. Kiedy mama znowu wyciągnęła rękę po kasę na kolejną „podróż”, stanowczo odmówiłam. Wpadła w złość i oznajmiła, że nie chce nawet zobaczyć małego. Za to tata pokazał, że ma wielkie serce. Przepisał mi swoje mieszkanie, uwielbiał się zajmować wnuczkiem i świetnie dogadywał się z moim mężem. Jego życie też nabrało nowych barw – znowu poznał kogoś wyjątkowego, tym razem przez internet, i zdecydował się na przeprowadzkę do Hiszpanii! Wrócił tam do swojego dawnego zawodu – teraz ma własny warsztat stolarski. Zanim wyjechał, zostawił mi samochód i mieszkanie.

Kiedy już wyjechał, przyszła do mnie mama z nietypową propozycją – chciała, żebym sprzedała mieszkanie i rozdzieliła kasę między nas troje. Nie rozumiałam, skąd w ogóle taki pomysł.

– Bo jestem twoją matką! – tylko tyle potrafiła odpowiedzieć. – Należy mi się część tego mieszkania! Poza tym twoja siostra przyrodnia jest niepełnosprawna!

Może wyszło na to że jestem złą osobą, lecz stanowczo zaprotestowałam.

– Sama odeszłaś od taty – odpowiedziałam chłodno. – To mieszkanie należało do jego rodziny, a Ida nie jest jego dzieckiem.

– Przecież to twoja siostra! Jak możesz być taka bezduszna?! – zaczęła mnie atakować.

Uważam, że wypełniam swoje role rodzinne najlepiej jak potrafię – jako żona, matka i córka. Ze swoim tatą oraz jego partnerką mam świetne relacje. Nie widzę powodu, by dzielić się swoimi pieniędzmi z matką – w końcu jest osobą dorosłą i sama podejmowała decyzje życiowe. Przykro mi, że nie mam lepszych kontaktów z Idą, ale nigdy nie byłyśmy szczególnie zżyte. Nie chcę oddawać mamie części majątku po tacie, tym bardziej że on sam by tego nie pochwalał. Mam własną rodzinę – męża i synka, a w planach kolejne dziecko. Moim obowiązkiem jest troszczyć się o najbliższych. Zastanawiam się tylko – czy postępuję słusznie? Czy ktoś może zrozumieć mój punkt widzenia?

Wiktoria, 34 lata

Reklama

Czytaj także:

„Udało mi się wynająć mieszkanie w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Z czasem dotarło do mnie, jak bardzo dałem się nabrać”

„Mąż zabraniał mi pracować i karał, gdy wydawałam za dużo kasy. Czułam, że muszę zerwać się z finansowej smyczy”

„Ta przebrzydła baba wparowała do mojego domu i zniszczyła mi życie. Wyjawiła rodzinna tajemnicę, na która nie byłem gotowy”