„Marzyłam o karierze aktorki, a skończyłam jako typowa gosposia. Granie szczęśliwej żonki wychodzi mi całkiem nieźle”

„Weszłam do kuchni, gdzie na stole stały talerzyki i filiżanki po wczorajszej kolacji. Jak zwykle dzieci jadły w nocy… Machinalnie zaczęłam wkładać brudne naczynia do zmywarki. Nastawiłam wodę na herbatę i zaczęłam budzić resztę domowników. To najgorszy moment w całym dniu. Nikomu nie chce się wstawać, a ja muszę każdego zmusić do rozpoczęcia kolejnego dnia – perswazją, podstępem lub innymi przemyślnymi sposobami”.