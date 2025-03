„Mam bliźniaki z mężem i córkę z teściem. Do tego szalonego mixu genetycznego brakuje mi tylko dziecka ze szwagrem”

„– Może warto by porozmawiać o pewnych sprawach, które dotąd były zamiatane pod dywan? Tomek wstał od stołu. – Iwona, jest coś, co chcesz mi powiedzieć? Czułam, jak łzy napływają mi do oczu. Wiedziałam, że nie mogę już dłużej milczeć”.