Przez lata powtarzałam sobie, że jeszcze trochę wytrzymam. Jeszcze jeden miesiąc liczenia rachunków, jeszcze jedna zima w starym płaszczu, jeszcze jedna odmowa wobec samej siebie. Kiedy w końcu dostałam decyzję o podwyżce emerytury, poczułam coś na kształt sprawiedliwości. Po czterdziestu latach pracy przy biurku księgowej mogłam wreszcie odetchnąć. Nie marzyłam o luksusach. Chciałam tylko spokoju.

Córka chciała pożyczyć pieniądze

Byłam wdową od ośmiu lat. Dom po śmierci Jana zrobił się za duży i za cichy, choć to tylko dwupokojowe mieszkanie w bloku. Nauczyłam się tej ciszy. Rano herbata w tym samym kubku, radio w tle, krótki spacer do sklepu. Wieczorem krzyżówka i telefon od Karoliny – czasem.

Relacja z córką od dawna była napięta, choć żadna z nas nie potrafiła powiedzieć dlaczego. Była ambitna, szybka, zawsze krok przede mną. Czasem miałam wrażenie, że patrzy na mnie jak na pamiątkę z innej epoki. A ja i tak byłam z niej dumna. Tego dnia zadzwoniła przed południem.

– Mamo, jesteś w domu? Podjadę na chwilę.

„Na chwilę” w jej ustach zawsze oznaczało coś więcej.

Kiedy weszła, rozejrzała się po kuchni.

– Dalej masz tę starą lodówkę? – zapytała z lekkim uśmiechem. – Powinnaś wreszcie kupić nową.

– Teraz już mogę – odpowiedziałam z nutą dumy. – Emerytura trochę wzrosła.

Uniósł jej się brwi.

– No proszę. Widzisz, opłacało się tyle pracować.

Usiadłyśmy przy stole. Zaparzyłam herbatę, pokroiłam ciasto z jabłkami. Przez kilka minut było zwyczajnie. Opowiadała o pracy, o znajomych, o planach Tomasza. Potem odłożyła filiżankę.

– Właściwie to przyjechałam z konkretną sprawą.

Serce zabiło mi szybciej.

– Coś się stało?

– Nie, nie… To znaczy, nic strasznego. Tomasz wszedł w nowy projekt. Duża rzecz. Jeśli wypali, będziemy naprawdę spokojni.

Skinęłam głową, choć nie rozumiałam szczegółów.

– Tylko że pieniądze są teraz zamrożone. Na kilka miesięcy. A rata kredytu zbliża się nieubłaganie i mamy też inne wydatki.

Milczałam. Znałam to słowo – „nieubłaganie”. Używałam go kiedyś przy terminach podatkowych.

– Ile wam brakuje? – zapytałam w końcu.

Spojrzała na mnie uważnie.

– Kilka tysięcy.

Powietrze jakby zgęstniało.

– Karolino… Nie mam dużo oszczędności. Liczyłam, że wyższa emerytura dopiero pozwoli mi coś odłożyć.

– Mamo, to tylko pożyczka – odpowiedziała szybko. – Oddamy. Najpóźniej za pół roku. Przecież nie pozwolisz, żebyśmy mieli problem przez chwilowy zastój?

Nie miałam serca jej odmówić

W jej głosie nie było prośby. Była pewność.

– Może bank…? – zaczęłam niepewnie.

– Bank? Przy takich warunkach? – prychnęła. – Obcy ludzie mieliby na nas zarabiać, skoro rodzina może sobie pomóc?

Zrobiło mi się głupio. Jakbym to ja była nie w porządku.

– Wiesz, że zawsze wam pomagałam – powiedziałam cicho.

– Wiem – odparła łagodniej. – I dlatego przyjechałam do ciebie. Bo jesteś najbliższa.

To zdanie trafiło w najczulszy punkt. Najbliższa. Jedyna córka. Jedyna rodzina. W głowie pojawił się obraz sanatorium nad morzem, o którym marzyłam. Nowa lodówka. Spokojne miesiące bez lęku. Wszystko zaczęło się oddalać.

– Dobrze – powiedziałam po długiej chwili. – Przeleję wam pieniądze.

Karolina wstała i objęła mnie mocno.

– Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć.

Uśmiechnęłam się, ale w środku czułam dziwne ukłucie. Następnego dnia zrobiłam przelew. Kiedy zatwierdzałam operację, ręce lekko mi drżały. Patrzyłam, jak liczby znikają z mojego konta, i próbowałam przekonać samą siebie, że to inwestycja w przyszłość córki. W naszą relację. Nie wiedziałam jeszcze, że to początek czegoś, co zmieni mnie bardziej niż stan mojego rachunku.

Córka mnie unikała

Przez pierwsze dni po przelewie Karolina dzwoniła częściej niż zwykle.

– Mamo, wszystko ogarnięte. Jesteś niezastąpiona – mówiła szybko, jakby między jednym spotkaniem a drugim.

Słuchałam tych słów z mieszanką dumy i niepokoju. Chciałam wierzyć, że rzeczywiście pomogłam im stanąć na nogi. Że to chwilowe, że za kilka miesięcy pieniądze wrócą, a ja pojadę do sanatorium już bez ciężaru w sercu.

Potem telefony zaczęły się urywać.

– Oddzwonię później, jestem w biegu.

– Mamo, teraz nie mogę rozmawiać.

Wieczorami siedziałam przy stole z herbatą i patrzyłam na telefon. Nie chciałam dzwonić pierwsza, żeby nie wyjść na natrętną. Powtarzałam sobie, że młodzi mają swoje życie. Że to normalne. Ale coś mnie uwierało.

Któregoś dnia otworzyłam kopertę z ofertą sanatorium, którą odłożyłam wcześniej „na spokojniej”. Przeliczyłam pieniądze. Nie było mowy o wyjeździe. Nawet naprawa lodówki musiała poczekać. Znowu zaczęłam zapisywać wydatki w zeszycie, jak przed laty, gdy Jan chorował i każda złotówka miała znaczenie.

Zwierzyłam się sąsiadce

Marta z naprzeciwka zapukała do mnie w środę po południu.

– Irena, idziesz na spacer? Taka ładna pogoda.

– Nie mam dziś głowy – odpowiedziałam.

Usiadła naprzeciwko mnie przy kuchennym stole.

– Co się dzieje?

Opowiedziałam jej o pożyczce. Nie wchodziłam w szczegóły, ale wystarczyło.

– 10 tysięcy? – powtórzyła cicho. – To dużo jak na emeryturę.

– To dla dziecka – odparłam odruchowo.

Marta spojrzała na mnie uważnie.

– Dzieci dorastają, Irena. Czasem zapominają, że rodzice też mają swoje życie.

– Karolina nie jest taka – powiedziałam zbyt szybko. – Ona po prostu ma teraz trudniejszy czas.

Marta nie dyskutowała, ale w jej milczeniu było więcej niż w słowach. Po jej wyjściu długo siedziałam bez ruchu. Wzięłam telefon i napisałam do córki krótką wiadomość: „Jak u was? Wszystko w porządku?”

Odpisała dopiero następnego dnia: „Tak, mamo. Dużo pracy. Odezwę się.”

Zaczęłam analizować naszą ostatnią rozmowę przed przelewem. Jej ton, pośpiech, pewność. Czy naprawdę chodziło tylko o ratę kredytu? A może ja chciałam usłyszeć to, co pasowało do obrazu dobrej matki? Najbardziej bolało mnie nie to, że oddałam pieniądze. Bolało mnie, że wraz z nimi jakby oddałam prawo do pytania. Każda myśl o zwrocie długu wydawała się nagle małostkowa.

– Przecież oddadzą – mówiłam sama do siebie. – To tylko kwestia czasu.

A jednak z każdym dniem cisza między nami rosła. I zaczynałam się bać, że nie chodzi o czas, tylko o coś znacznie głębszego.

Córka mnie okłamała

O ich wyjeździe dowiedziałam się zupełnie przypadkiem. W osiedlowej aptece spotkałam panią Elżbietę, matkę koleżanki Karoliny.

– Nasze dzieci wreszcie odpoczną – powiedziała z uśmiechem. – Lecą razem do Hiszpanii. Podobno już wszystko zarezerwowane.

Poczułam, jak robi mi się słabo.

– Do Hiszpanii? – powtórzyłam.

– Tak, podobno spontaniczna decyzja. Młodzi potrafią korzystać z życia.

Wróciłam do domu powoli, jakbym niosła coś ciężkiego. Usiadłam przy stole i długo patrzyłam w okno. W głowie miałam jedno zdanie: „pieniądze są zamrożone”.

Zadzwoniłam do Karoliny.

– Możemy się spotkać? – zapytałam.

Przyjęła mnie w swoim jasnym salonie. Wszystko było nowe, uporządkowane, jak z katalogu. Tomasz siedział przy stole z laptopem.

– Słyszałam o waszym wyjeździe – zaczęłam bez wstępów.

Karolina wzruszyła ramionami.

– No tak, lecimy na tydzień. Potrzebujemy oddechu.

– Myślałam, że macie problemy finansowe.

– Mamo, nie przesadzaj – odpowiedziała chłodno. – To była chwilowa sprawa. Poza tym to tylko krótki urlop.

– Pożyczyłam wam prawie wszystkie oszczędności – powiedziałam spokojniej, niż się spodziewałam. – Zrezygnowałam z własnych planów.

Tomasz zamknął laptop.

– Oddamy, jak ustaliliśmy. Nie rozumiem, skąd te pretensje.

Karolina spojrzała na mnie z wyraźnym zniecierpliwieniem.

– To tylko pieniądze. Naprawdę robisz z tego problem? Powinnaś się cieszyć, że możesz nam pomóc.

To zdanie zabolało najmocniej. Nie dlatego, że dotyczyło pieniędzy. Dlatego, że brzmiało tak, jakbym miała być wdzięczna za możliwość rezygnacji z własnego spokoju. Przez chwilę milczałam. Widziałam przed sobą nie małą dziewczynkę z warkoczami, tylko dorosłą kobietę, która była przekonana, że świat – i matka – dostosują się do jej potrzeb.

Żałuję, że dałam jej pieniądze

– Cieszę się, kiedy pomagam w prawdziwej potrzebie – odpowiedziałam cicho. – Ale nie wtedy, gdy moja pomoc jest traktowana jak coś oczywistego.

– Czyli co? – zapytała ostro. – Żałujesz?

Zastanowiłam się. Żałowałam nie pieniędzy, lecz tego, że tak łatwo oddałam własne poczucie bezpieczeństwa.

– Żałuję, że nie porozmawiałyśmy uczciwie – powiedziałam. – I że nie zapytałaś mnie, czy mnie na to stać.

W jej oczach pojawił się chłód.

– Nie spodziewałam się takiego braku wsparcia.

Wtedy zrozumiałam, że w jej słowniku wsparcie oznaczało zgodę bez pytań. Wróciłam do domu zmęczona, ale dziwnie spokojna. Następnego dnia zadzwoniłam do niej jeszcze raz.

– Karolino, chcę, żebyś wiedziała jedno – zaczęłam. – Kocham cię. Ale nie będę już udzielać wam pożyczek. Muszę zadbać o siebie.

– Czyli stawiasz pieniądze ponad rodzinę? – spytała lodowato.

– Stawiam granice. To różnica.

Rozłączyła się bez pożegnania. Od tamtej rozmowy kontakt między nami stał się sporadyczny. Krótkie wiadomości, zdawkowe życzenia. Bolało mnie to każdego dnia, ale jednocześnie czułam, że po raz pierwszy od dawna nie zdradzam samej siebie.

Zapisałam się na zajęcia dla seniorów w domu kultury. Zaczęłam odkładać niewielkie kwoty do osobnej koperty. W końcu kupiłam nową lodówkę. Kiedy kurier ją wnosił, pomyślałam, że to symbol czegoś więcej niż sprzętu. Podwyżka emerytury miała dać mi ulgę finansową. Dała mi lekcję o godności.

Irena, 67 lat

