Każdego pierwszego dnia miesiąca odprawiam ten sam rytuał, który przypomina bardziej stypę niż planowanie budżetu. Listonosz przynosi emeryturę. Biorę te pieniądze do ręki i czuję ich fizyczny ciężar, który jest tak iluzoryczny. Rozkładam banknoty na ceratowym obrusie, który pamięta jeszcze czasy, gdy żył mój mąż, Stefan. I zaczynam dzielić.

Nie przelewa mi się

Czynsz za moją kawalerkę, która jest właściwie przerobionym strychem w starej kamienicy, pochłania prawie połowę. Potem prąd, gaz i woda. Zostaje niewielka kupka banknotów. Wtedy nadchodzi najtrudniejszy wybór: leki czy jedzenie. Mam nadciśnienie i problemy ze stawami. Lekarz przepisał mi nowe tabletki, ale kiedy zobaczyłam ich cenę w aptece, prawie zemdlałam ze wstydu przy okienku. Powiedziałam farmaceutce, że zapomniałam portfela, i wyszłam. Kupiłam tylko te najtańsze, na serce, żeby w ogóle biło.

Zostaje mi trzysta złotych na życie. Na cały miesiąc. To dziesięć złotych dziennie. Ktoś, kto nigdy nie musiał liczyć każdego grosza, nie zrozumie, jak wielką logistyką jest przeżycie za taką kwotę. Masło stało się luksusem, na który pozwalam sobie tylko w niedzielę. Mięso? Czasem kupuję korpus z kurczaka na rosół, który potem dzielę na trzy dni. Warzywa kupuję te przecenione, lekko zwiędnięte, które sprzedawczyni na targu odkłada dla mnie z litościwym uśmiechem.

Najgorsze są noce. Wtedy, gdy głód ściska żołądek, a w mieszkaniu jest chłodno, bo przykręcam kaloryfery na minimum, przychodzą myśli. Myśli o tym wielkim domu z ogrodem, który budowaliśmy ze Stefanem przez dwadzieścia lat. O sadzie, w którym bawiły się dzieci. O cieple kominka. To wszystko zniknęło, rozpłynęło się jak sen, zamienione na gotówkę, która miała zapewnić start moim dzieciom.

Zaproponowali sprzedaż domu

To było pięć lat temu, rok po pogrzebie Stefana. Zostałam sama w naszym dużym domu pod miastem. Dzieci już dawno wyfrunęły z gniazda, ale przyjeżdżały na niedzielne obiady. Pamiętam ten konkretny dzień, jakby to było wczoraj. Siedzieliśmy w salonie. Sylwia, moja córka, i Bartek, mój syn.

– Mamo – zaczął wtedy Bartek. – Ten dom jest dla ciebie za duży. Tylko się męczysz z tym sprzątaniem, z ogrzewaniem. To studnia bez dna.

– Właśnie – zawtórowała mu Sylwia. – Powinnaś to sprzedać. Kupisz sobie coś małego w mieście, blisko sklepów, przychodni. A resztę pieniędzy… no wiesz, nam by się teraz bardzo przydały. Ja chcę otworzyć butik, Bartek planuje inwestycję w deweloperkę. To by nam dało wiatru w żagle.

Pomyślałam, że mają rację. Że Stefan by chciał, żeby dzieciom żyło się lżej. Że ja już swoje przeżyłam, a oni mają przyszłość przed sobą. Sprzedałam dom. Pieniądze były ogromne. Kupiłam tę klitkę, w której teraz marznę, a resztę – blisko osiemset tysięcy złotych – podzieliłam po równo między nich. Pamiętam ich radość, uściski, zapewnienia.

– Mamo, nigdy ci tego nie zapomnimy – mówiła Sylwia, całując mnie w policzek.

– Będziemy cię wspierać, niczego ci nie braknie – obiecywał Bartek, ściskając moją dłoń.

Uwierzyłam im

Podpisałam wszystko, przelałam środki. I nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ich czas dla mnie zaczął się kurczyć. Miesiąc temu Bartek zaprosił mnie do swojego nowego apartamentu. To, co zobaczyłam, zaparło mi dech w piersiach, ale nie z zachwytu, lecz z przerażenia przepychem.

Wielkie okna od podłogi do sufitu, podłogi z egzotycznego drewna, kuchnia, która wyglądała jak laboratorium. Jego żona, Klaudia, chwaliła się ekspresem do kawy, który kosztował tyle, co moje roczne opłaty za czynsz. Siedziałam na skórzanej kanapie, bojąc się poruszyć, żeby czegoś nie zabrudzić czy nie porysować. Podała mi kawę w filiżance tak cienkiej, że bałam się ją trzymać w moich spracowanych dłoniach.

– Pięknie się urządziliście – powiedziałam cicho, rozglądając się po salonie.

– To dzięki twojemu wsparciu, mamo, oczywiście – rzucił Bartek. – Ale wiesz, koszty utrzymania tego wszystkiego są kosmiczne. Czynsz, leasing za dwa samochody, prywatne przedszkole dla Kubusia. Ledwo wiążemy koniec z końcem.

On ledwo wiąże koniec z końcem? Chciałam wtedy powiedzieć, że ja naprawdę nie mam za co żyć. Że od trzech miesięcy chodzę w dziurawych butach, bo szewc powiedział, że nie opłaca się ich już naprawiać. Że jem chleb z pasztetem najgorszej jakości.

– Bartuś… – zaczęłam nieśmiało. – Bo wiesz, ja mam teraz trudniejszy okres. Leki podrożały, czynsz poszedł w górę…

Nie pomogli mi

Przerwał mi, zanim zdążyłam poprosić.

– Mamo, wszyscy mają teraz ciężko. Inflacja, stopy procentowe. Myślisz, że nam jest łatwo? Musieliśmy zrezygnować z wyjazdu na Malediwy, lecimy tylko do Egiptu w tym roku. Każdy musi zacisnąć pasa.

Poczułam, jak coś we mnie umiera. Zrozumiałam, że dla niego „zaciskanie pasa” to zmiana kierunku wakacji, a dla mnie to wybór między ciepłem w domu a jedzeniem. Nie dokończyłam zdania. Wypiłam kawę i poprosiłam, żeby odwiózł mnie do domu. Powiedział, że nie może, bo ma ważne spotkanie online, i zamówił mi taksówkę.

Z Sylwią jest inaczej, ale wcale nie lepiej. Ona żyje w świecie iluzji. Jej butik prosperuje świetnie. Dwa tygodnie temu zadzwoniłam do niej. Byłam zdesperowana. Lodówka była pusta, a do emerytury zostało pięć dni. Nie miałam w domu dosłownie nic poza paczką makaronu i słoikiem dżemu, który dostałam od sąsiadki.

– Cześć, mamuś! – odebrała po trzecim sygnale, w tle słyszałam gwar rozmów i muzykę. – Słuchaj, nie mogę teraz gadać, jestem u kosmetyczki, robimy rzęsy. Coś pilnego?

– Sylwuś, ja… – głos mi się załamał. Wstyd dławił mnie w gardle. Jak matka może przyznać się dziecku, że jest głodna? To nienaturalne. To upokarzające. – Źle się czuję. I mam kłopot finansowy. Czy mogłabyś mi pożyczyć dwieście złotych? Oddam, jak tylko przyjdzie listonosz.

Potrzebowałam pomocy

Zapadła cisza. Taka nieprzyjemna, lepka cisza.

– Mamo, znowu? – jej głos zmienił się z radosnego w poirytowany. – Przecież dostałaś tyle pieniędzy za dom. Co ty z nimi robisz? Przepuszczasz na głupoty?

– Jakie głupoty, dziecko? – zapłakałam. – Kupiłam mieszkanie, dałam wam resztę. Mam tysiąc osiemset złotych emerytury. Same opłaty to prawie tysiąc.

– No nie wiem, mamo. Może powinnaś lepiej gospodarować? Ja teraz nie mam gotówki, wszystko zainwestowałam w nową kolekcję. I jeszcze ten wyjazd na targi mody do Mediolanu. Naprawdę, teraz nie jest dobry moment. Porozmawiamy w weekend, dobrze? Muszę kończyć.

Rozłączyła się. Patrzyłam na pociemniały ekran telefonu i czułam, jak po policzkach płyną mi łzy. Nie zadzwoniła w weekend.

W mojej kamienicy, drzwi w drzwi, mieszka pani Jola. Jest w moim wieku, ale wciąż pracuje dorywczo, sprzątając biura. To ona zauważyła, że chudnę. To ona usłyszała mój kaszel, gdy nie miałam na syrop.

– Pani Halinko – zapukała pewnego dnia, trzymając w rękach parujący garnek. – Ugotowałam za dużo krupniku. Mój stary to by jadł tylko schabowe, a szkoda, żeby się zmarnowało. Pomoże mi pani to zjeść?

Sąsiadka się zlitowała

Duma kazała mi odmówić, ale żołądek skręcał się z głodu tak mocno, że ból promieniował do kręgosłupa.

– Dziękuję, pani Jolu – powiedziałam, spuszczając wzrok. – Chętnie przyjmę.

Jadłam tę zupę łapczywie, parząc sobie język. Była gęsta, pełna ziemniaków i kaszy, na prawdziwym mięsie. Poczułam, jak ciepło rozlewa się po moim ciele, dając chwilowe ukojenie. Pani Jola usiadła naprzeciwko mnie i patrzyła smutnym wzrokiem.

– Dzieci nie przyjeżdżają? – zapytała wprost.

– Zapracowani są – odpowiedziałam automatycznie, broniąc ich jak lwica, mimo że w środku byłam zranionym zwierzęciem. – Syn ma firmę, córka biznesy. Nie mają czasu.

– Na matkę zawsze powinien być czas – mruknęła Jola, ale nie drążyła tematu.

Gdy wyszła, rozpłakałam się nad pustym talerzem. Obca kobieta, która sama ciężko pracuje fizycznie, nakarmiła mnie, podczas gdy moje dzieci, którym oddałam dorobek całego życia, nawet nie zapytały, czy mam co jeść. Szczyt wszystkiego nastąpił w Dzień Babci. Czekałam. Upiekłam skromne ciasto drożdżowe, bo mąka i drożdże są tanie. Siedziałam przy oknie, wypatrując samochodów. Może przyjadą z wnukami? Może chociaż zadzwonią? Telefon milczał do godziny siedemnastej. Wtedy zadzwonił Bartek.

– Cześć mamo, wszystkiego najlepszego! – rzucił szybko. – Słuchaj, nie wpadniemy dzisiaj, bo Kubuś ma dodatkowy angielski, a potem jedziemy do znajomych. Ale wyślemy ci kwiaty pocztą kwiatową, okej?

– Dobrze synku, dziękuję – powiedziałam cicho. – A wnuczka? Mogę z nią porozmawiać?

– Ee, teraz ogląda bajkę, nie chce podejść do telefonu. Innym razem. Trzymaj się!

Daliśmy im wszystko

Pół godziny później kurier przyniósł bukiet. Był piękny, ogromny. Róże, jakieś egzotyczne liście. Dołączony bilecik: „Dla kochanej Babci”. Taki bukiet kosztował co najmniej dwieście złotych. Patrzyłam na te kwiaty z nienawiścią. Nie można ich zjeść. Nie można nimi opłacić prądu. Nie ogrzeją mieszkania. Za te pieniądze mogłabym kupić porządne buty na zimę i zrobić zakupy na dwa tygodnie.

Wstawiłam je do wazonu, ale nie sprawiły mi żadnej radości. Były symbolem ich czystego sumienia, które sobie kupili. Odhaczyli obowiązek, wydali pieniądze, które dla nich są drobniakami, i czuli się świetnie. A ja zostałam sama z ciastem, które zaczynało czerstwieć. Najgorsza w tym wszystkim nie jest bieda. Do biedy można się przyzwyczaić. Można nauczyć się cerować rajstopy, gotować zupę na kościach i myć się w misce, żeby oszczędzać wodę. Najgorsza jest świadomość własnej porażki wychowawczej.

Analizuję, gdzie popełniłam błąd. Czy za bardzo ich kochałam? Czy za dużo im dawałam, chroniąc przed trudami życia? Stefan zawsze mówił: „Niech mają lżej niż my”. I mieli. Mieli korepetycje, markowe ubrania, wyjazdy na kolonie. Nigdy nie musieli pracować w wakacje. Wychowaliśmy ich na ludzi sukcesu, ale zapomnieliśmy wychować ich na ludzi. Po prostu dobrych ludzi.

Poniosłam porażkę

Stworzyliśmy potwory, które pożerają wszystko dookoła, nie patrząc na to, kogo krzywdzą. Dla nich jestem teraz tylko zbędnym balastem, echem przeszłości, które czasem upomina się o uwagę. Wzięli pieniądze, bo uważali, że im się należą. Że to naturalna kolej rzeczy – rodzice dają, dzieci biorą. Nie czują wdzięczności, bo w ich świecie wszystko jest transakcją, a miłość rodzicielska jest towarem darmowym i nielimitowanym.

Podjęłam decyzję. Wyjęłam ze szkatułki moją obrączkę. Grubą, złotą, którą Stefan włożył mi na palec czterdzieści pięć lat temu. To była ostatnia cenna rzecz, jaką miałam. Pamiątka, której przysięgałam nigdy nie zdejmować. Poszłam do lombardu dwie ulice dalej. Wstydziłam się wejść, czekałam, aż ulica opustoszeje. Młody chłopak za ladą zważył złoto, obejrzał je przez lupę.

– Z grawerem… – mruknął. – To obniża wartość, bo trzeba przetopić. Dam czterysta złotych.

Serce mi stanęło. Ta obrączka była bezcenna. Była świadkiem mojego życia, narodzin moich dzieci, śmierci męża.

– Czy nie dałoby się trochę więcej? – zapytałam szeptem. – To na jedzenie.

Chłopak spojrzał na mnie. W jego oczach zobaczyłam coś, czego nie widziałam w oczach moich dzieci od lat. Współczucie.

– Niech będzie czterysta pięćdziesiąt. Ze swojej prowizji dołożę – powiedział, wypisując kwit.

Nie mają sumienia

Wzięłam pieniądze drżącymi rękami. Wyszłam na ulicę i wzięłam głęboki oddech. Pierwszy raz od dawna czułam, że mam w kieszeni coś, co pozwoli mi przetrwać kolejny miesiąc. Kupiłam masło. Kupiłam kawałek dobrej wędliny. I kupiłam małą czekoladę dla wnuka, mimo że pewnie nie zobaczę go przez kolejne tygodnie. Kiedy wróciłam do domu, zadzwonił telefon. To była Sylwia.

– Mamo, słuchaj, potrzebuję przepisu na ten twój sernik. Robimy przyjęcie dla znajomych i pomyślałam, że będzie pasował. Tylko szybko, bo nie mam czasu pisać.

Podyktowałam jej przepis z pamięci.

– Dzięki, jesteś kochana! – rzuciła na koniec. – A, i jak tam u ciebie? Wszystko w porządku?

Spojrzałam na stół, na którym leżała kostka masła kupiona za obrączkę ślubną. Spojrzałam na puste ściany mojego zimnego mieszkania.

– Tak, córeczko – odpowiedziałam spokojnym głosem. – Wszystko u mnie w jak najlepszym porządku. Opływam w luksusy.

Rozłączyłam się. Nie wyczuła ironii. Nigdy jej nie wyczuje. Oni żyją w swoim świecie, a ja powoli znikam w swoim. Ale przynajmniej dzisiaj zjem kanapkę z masłem. To moje małe zwycięstwo w przegranym życiu.

Halina, 74 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

