Sadząc bratki na naszym wąskim balkonie, próbowałam zasadzić w sobie coś więcej niż tylko rośliny. Każdą sadzonkę wciskałam w ziemię z myślą, że może razem z nią wcisnę w siebie odrobinę nadziei. Kiedy Paweł stanął w drzwiach i spojrzał na kolorowe skrzynki, tylko pokręcił głową. Powiedział, że żadne kwiaty nie przykryją naszej szarej codzienności. Zabolało mnie to bardziej, niż chciałam przyznać.

W kuchni leżała kartka

Bratki kupiłam w środę po pracy. Wróciłam do domu z dwiema torbami pełnymi sadzonek w odcieniach fioletu, żółci i głębokiego granatu. Sprzedawczyni powiedziała, że to kwiaty odporne, że długo kwitną, jeśli się o nie dba. Pomyślałam wtedy, że to dobry znak. Paweł siedział przy stole, przeglądał rachunki.

— Znowu coś kupiłaś? — zapytał bez podnoszenia wzroku.

— Tylko kwiaty. Na balkon. Będzie ładniej.

— Ładniej nie znaczy lepiej — mruknął.

Nie odpowiedziałam. Wyszłam na balkon, wzięłam małą łopatkę i zaczęłam przesadzać bratki do skrzynek. Ziemia była chłodna i wilgotna. Lubiłam ten zapach. Kojarzył mi się z ogródkiem mojej mamy, z latami, kiedy wszystko wydawało się prostsze. Paweł po chwili stanął w drzwiach balkonowych.

— Myślisz, że to coś zmieni? — zapytał.

— A co ma zmienić? — odparłam, nie patrząc na niego.

— To wszystko. To nasze wieczne milczenie przy kolacji. To, że rozmawiamy tylko o rachunkach.

Wbiłam palce w ziemię mocniej, niż było trzeba.

— Może jak będzie tu kolorowo, to łatwiej będzie nam zacząć od nowa — powiedziałam cicho.

Paweł parsknął krótkim śmiechem.

— Kolorowe kwiaty nie przykryją naszej szarej codzienności, Anka.

Te słowa zawisły między nami jak ciężka zasłona. Chciałam mu odpowiedzieć, że przynajmniej próbuję. Że od miesięcy czuję, jak oddalamy się od siebie, jakbyśmy mieszkali obok, a nie razem. Ale zamiast tego tylko poprawiłam jedną z sadzonek. Wieczorem usiedliśmy przy kolacji. Balkon rzeczywiście wyglądał pięknie. Zachodzące słońce odbijało się w płatkach, a ja przez chwilę naprawdę uwierzyłam, że coś drgnęło.

— Pamiętasz, jak planowaliśmy wyjazd nad morze? — zapytałam nagle.

Paweł spojrzał na mnie zaskoczony.

— To było dawno.

— Wcale nie tak dawno. Po prostu przestaliśmy planować cokolwiek.

Milczał. W jego oczach zobaczyłam zmęczenie, ale też coś jeszcze — jakby żal, którego nie potrafił nazwać.

— Nie wiem, czy jeszcze umiemy — powiedział w końcu.

Tamtej nocy długo nie mogłam zasnąć. Patrzyłam przez uchylone drzwi na balkon, gdzie bratki lekko poruszały się na wietrze. Bałam się, że Paweł ma rację. Że próbuję przykryć prawdziwy problem cienką warstwą koloru. Następnego dnia wróciłam z pracy wcześniej niż zwykle. Drzwi do mieszkania były zamknięte, ale w środku panowała dziwna cisza. Na stole w kuchni leżała kartka. Krótka wiadomość, napisana jego pochyłym pismem. Serce zaczęło mi bić szybciej, zanim jeszcze przeczytałam pierwsze słowa.

Myślałam, że chce odejść

„Musimy porozmawiać. Wrócę później. Paweł” — tylko tyle. Żadnych wyjaśnień, żadnego „nie martw się”. Usiadłam przy stole i długo wpatrywałam się w te trzy zdania, jakby miały się same rozwinąć i dopowiedzieć resztę. W głowie od razu pojawiły się najczarniejsze scenariusze. Może już podjął decyzję? Może uznał, że nie ma sensu dalej udawać? Zaparzyłam herbatę, ale nie wypiłam ani łyka. Chodziłam od pokoju do pokoju, poprawiałam poduszki, składałam pranie, choć było już złożone. W końcu wyszłam na balkon. Bratki wyglądały świeżo, jakby w ogóle nie przejmowały się moimi lękami.

— Głupia jesteś — powiedziałam do siebie półgłosem. — To tylko rozmowa.

Ale wiedziałam, że w naszym przypadku „musimy porozmawiać” znaczyło coś więcej. Od miesięcy unikaliśmy trudnych tematów. Każde z nas zamykało się w sobie, przekonane, że to drugie powinno zrobić pierwszy krok. Drzwi otworzyły się po dziewiętnastej. Usłyszałam jego kroki w przedpokoju. Serce podeszło mi do gardła.

— Anka? — zawołał.

Wyszłam z kuchni, starając się wyglądać spokojnie.

— Jestem.

Zdjął kurtkę powoli, jakby przeciągał moment. W końcu stanął naprzeciwko mnie. W ręku trzymał teczkę.

— Usiądziemy? — zapytał.

Skinęłam głową. Usiedliśmy przy stole, dokładnie tam, gdzie rano leżała kartka.

— Dostałem propozycję pracy — powiedział bez wstępów.

Zamarłam.

— Gdzie?

— W Gdańsku.

Słowo uderzyło mnie jak podmuch zimnego powietrza.

— W Gdańsku? — powtórzyłam. — To przecież drugi koniec kraju.

— Wiem.

Patrzyłam na niego, próbując odczytać, czy już podjął decyzję.

— I co? — zapytałam w końcu.

— To dobra oferta. Lepsze pieniądze. Stabilność.

— A my? — wyrwało mi się.

Paweł potarł czoło dłonią

— Właśnie o tym chcę porozmawiać. Może potrzebujemy zmiany. Może to by nam pomogło.

Poczułam, jak coś we mnie pęka. Przez chwilę myślałam, że chce odejść. A on proponował… nowy początek?

— A jeśli to ucieczka? — zapytałam cicho. — Jeśli zabierzemy ze sobą to całe milczenie i ono tylko zmieni adres?

Spojrzał na mnie uważnie.

— A jeśli zostaniemy tutaj i będzie tylko gorzej?

Milczeliśmy. W kuchni tykał zegar, jakby odliczał czas do odpowiedzi.

— Bałam się, że chcesz się wyprowadzić — przyznałam nagle. — Ta kartka… pomyślałam, że to koniec.

Paweł uniósł brwi.

— Myślałaś, że tak po prostu zostawię wszystko?

— Ostatnio wszystko wydaje się możliwe.

Westchnął ciężko.

— Anka, ja też się boję. Tylko inaczej. Boję się, że za kilka lat obudzimy się obok siebie zupełnie obcy.

Te słowa zabolały, bo były prawdziwe. Pomyślałam o naszych cichych kolacjach, o osobnych wieczorach przed ekranami, o planach, które przestaliśmy snuć.

— Dlaczego nic nie mówiłeś wcześniej? — zapytałam.

— Bo miałem wrażenie, że cokolwiek powiem, i tak odbije się od ściany.

Chciałam zaprotestować, ale wiedziałam, że czasem naprawdę zamykałam się w sobie. Udawałam silną, niezależną, a tak naprawdę czekałam, aż on zgadnie, co czuję.

— Nie chcę uciekać — powiedziałam w końcu. — Jeśli mamy coś zmieniać, to razem. Nie dlatego, że jest nam źle, tylko dlatego, że chcemy spróbować jeszcze raz.

Paweł długo milczał. Potem wstał i podszedł do balkonu. Otworzył drzwi, chłodne powietrze wpadło do kuchni.

— Ładne te bratki — powiedział cicho. — Wiesz, że zawsze uważałem je za zbyt zwyczajne?

— Wiem.

— A teraz myślę, że są uparte. Kwitną nawet kiedy jest zimno.

Spojrzałam na niego z nadzieją, której bałam się okazać.

— Czyli? — zapytałam.

Odwrócił się w moją stronę.

— Czyli może nie chodzi o to, gdzie będziemy. Tylko czy damy sobie szansę.

Wyszłam na balkon boso

Tej nocy nie podjęliśmy decyzji. Siedzieliśmy na podłodze przy otwartych drzwiach balkonowych, owinięci jednym kocem, jak kiedyś, gdy jeszcze potrafiliśmy rozmawiać bez lęku, że któreś z nas powie za dużo.

— Jeśli pojedziemy, stracisz pracę, którą lubisz — powiedział Paweł spokojnie. — A jeśli zostaniemy, ja wciąż będę wracał sfrustrowany.

— A jeśli spróbujemy przestać liczyć tylko straty? — odpowiedziałam. — Może pierwszy raz od dawna mamy szansę coś wybrać, a nie tylko trwać.

Spojrzał na mnie tak, jakby widział mnie wyraźniej niż przez ostatnie miesiące.

— Chcesz jechać? — zapytał wprost.

Zaskoczył mnie tym pytaniem. Zawsze zakładałam, że to jego decyzja, że ja mam się dostosować albo sprzeciwić. A on oddał mi połowę odpowiedzialności. Wyszłam na balkon boso. Płytki były chłodne. Uklękłam przy skrzynkach i dotknęłam delikatnych płatków. Były kruche, a jednocześnie mocno trzymały się łodyg.

— Chcę przestać się bać — powiedziałam w końcu. — Jeśli zostaniemy, bo boimy się zmiany, będę miała do siebie żal. A jeśli pojedziemy i nam nie wyjdzie, przynajmniej będziemy wiedzieć, że próbowaliśmy.

Paweł podszedł bliżej.

— A jeśli to nas jeszcze bardziej oddali?

Odwróciłam się do niego.

— To znaczy, że już teraz jesteśmy dalej, niż chcemy przyznać.

Te słowa zawisły między nami, ale tym razem nie były oskarżeniem. Były prawdą, którą oboje czuliśmy.

Szarość nie jest stałym kolorem

Następne dni były pełne napięcia. Liczyliśmy koszty, przeglądaliśmy oferty mieszkań, dzwoniliśmy do znajomych. W międzyczasie zdarzały się drobne sprzeczki.

— Zawsze musisz wszystko analizować godzinami — rzucił pewnego wieczoru.

— A ty zawsze podejmujesz decyzje, jakby to była loteria — odpowiedziałam.

Milczeliśmy potem, każde przekonane o swojej racji. Ale tym razem nie uciekliśmy do osobnych pokoi. Po kilku minutach Paweł przyszedł do kuchni.

— Nie chcę się z tobą ścierać o szczegóły — powiedział ciszej. — Chcę, żebyśmy byli po tej samej stronie.

To było nowe. Wcześniej każde z nas walczyło o swoje, jakby druga osoba była przeciwnikiem. W piątek Paweł zadzwonił do przyszłego pracodawcy. Stałam obok, ściskając w dłoni mały listek bratka, który przypadkiem się oderwał.

— Tak, przyjmuję ofertę — powiedział stanowczo.

Gdy się rozłączył, przez chwilę patrzyliśmy na siebie w milczeniu.

— No to jedziemy nad morze — próbował zażartować, ale w jego głosie słychać było wzruszenie.

Poczułam, że oczy zachodzą mi łzami.

— Jedziemy — powtórzyłam.

Pakowanie mieszkania okazało się bardziej symboliczne, niż myślałam. Każdy karton był jak rozdział, który zamykaliśmy. W ostatni wieczór wyszłam na balkon. Bratki wciąż kwitły, jakby nie przejmowały się przeprowadzką.

— Szkoda je zostawiać — powiedział Paweł, stając obok mnie.

— Zabierzmy je — odparłam bez wahania. — Skoro są takie uparte, niech przypominają nam, po co to wszystko.

Uśmiechnął się lekko.

— Myślisz, że nad morzem też zakwitną?

— Jeśli będziemy o nie dbać — odpowiedziałam. — Tak jak o nas.

Kilka tygodni później stałam na nowym balkonie, z widokiem na pas nieba przecinany krzykiem mew. Ustawiałam te same skrzynki, wsypywałam świeżą ziemię. Paweł przyniósł konewkę.

— Pomóc? — zapytał.

— Zawsze — odpowiedziałam.

Podaliśmy sobie dłonie nad skrzynką z bratkami. To był drobny gest, ale czułam, że wreszcie robimy coś razem, a nie obok siebie. Nasza codzienność nie stała się nagle kolorowa. Wciąż mieliśmy rachunki, zmęczenie i różnice zdań. Ale kiedy któregoś wieczoru Paweł spojrzał na balkon i powiedział:

— Dobrze, że je wtedy kupiłaś.

— Warto było? — zapytałam.

Podszedł bliżej.

— Warto było zaryzykować.

I pierwszy raz od dawna uwierzyłam, że szarość nie jest stałym kolorem. Że można ją rozjaśnić, jeśli dwie osoby naprawdę tego chcą.

Anka, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: