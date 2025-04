Mało która dziewczyna interesowała mnie na tyle, że chciałbym założyć z nią rodzinę. Czasami sam się zastanawiałem, czy ja w ogóle nadaję się do życia rodzinnego. Do czasu. Pewnego słonecznego dnia poznałem Renatę, która zupełnie zawróciła mi w głowie i sprawiła, że w końcu zrozumiałem, co to jest miłość przez duże M.

Tylko co z tego, skoro ona nie czuła do mnie tego samego. Wybrała mojego brata, z którym postanowiła stworzyć związek na resztę życia. Tak naprawdę nigdy się z tym nie pogodziłem. Postanowiłem uciec od uczucia i wybrałem życie księdza. Ale stan kapłański nie uchronił mnie przed powrotem do przeszłości, która zaważyła na teraźniejszości i przyszłości.

Zrobiła na mnie piorunujące wrażenie

Tego dnia wracałem z pracy do domu zupełnie rozbity. Właśnie dowiedziałem się, że nie radzę sobie z obowiązkami i mój szef jest zmuszony mnie zwolnić. To było niesprawiedliwie. Owszem, może w roli handlowca nie czułem się jak ryba w wodzie, to jednak starałem się i pracowałem na miarę swoich możliwości. Ale jak widać, to było za mało.

— Uważaj jak jedziesz na tym rowerze — usłyszałem głos, w którym wyraźnie pobrzmiewała nutka złości.

Od razu zahamowałem, co o mały włos nie skończyło się upadkiem. Zszedłem z roweru i spojrzałem na właścicielkę głosu. Przede mną stała długowłosa i długonoga piękność. Z wrażenia mało nie rozdziawiłem buzi.

— Halo, zatkało cię? — odezwała się stojąca przede mną bogini.

— Przepraszam — wymamrotałem i dopiero w tym momencie zorientowałem się, co nabroiłem.

Zamyśliłem się tak bardzo, że zupełnie nie zauważyłem, że opuściłem ścieżkę rowerową i wjechałem na chodnik. O mały włos potrąciłbym dziewczynę, która teraz patrzyła na mnie wściekłym wzrokiem.

— Mogłeś mnie zabić — powiedziała.

— Nie jechałem aż tak szybko — próbowałem się bronić. — Jeszcze raz bardzo przepraszam — dodałem.

A potem zaprosiłem ja na kawę w ramach rekompensaty. Nigdy bym siebie nie podejrzewał o taką odwagę. Ale Renata — bo tak miała na imię — pobudziła mnie do działania. To było świetne popołudnie. Zupełnie zapomniałem o utracie pracy i o tym, że nie mam z czego zapłacić kolejnej raty za studia. Liczyło się tylko tu i teraz. Patrzyłem w błękitne oczy Renaty i czułem, że moje serce właśnie stało się zajęte.

Rodzina ją polubiła

Gdybym wcześniej wiedział, jak to się wszystko skończy, to nigdy nie przedstawiłbym Renacie mojego brata. Ale cóż — przyszłości nie da się przewidzieć. Dlatego też po kilku miesiącach znajomości postanowiłem przedstawić swoją koleżankę rodzinie. Tak, nasza znajomość miała charakter koleżeński, chociaż ja bardzo liczyłem, że zamieni się w coś więcej. Jednak nie chciałem naciskać i z wyznaniem swoich uczuć czekałem na lepszy moment. Teraz myślę, że chyba od początku czułem, że ze strony Renaty to nie jest jednak wielka miłość.

— Wpadniesz do nas na obiad? — zapytałem któregoś dnia, gdy wracaliśmy razem z pracy. Udało mi się dostać pracę w firmie, która szczęśliwym trafem mieściła się obok pracy Renaty.

— Jasne — uśmiechnęła się promiennie. — Z chęcią poznam rodzinę mojego najlepszego kumpla — dodała.

Skrzywiłem się w myślach. Wcale nie podobał mi się fakt, że Renata traktuje mnie jak zwykłego kolegę. „Niedługo powiem jej o swoich uczuciach” — obiecałem sam sobie. Wtedy nie mogłem wiedzieć, że wcale nie nastąpi to tak szybko. Rodzice byli bardzo zadowoleni z wizyty Renaty. I chociaż mama zadawała jej zbyt wiele wścibskich pytań, to jednak Renata doskonale sobie poradziła. Zagrożenie przyszło z zupełnie innej strony.

— Nie przedstawisz mi swojej koleżanki? — zapytał Paweł, który właśnie wrócił do domu.

Spojrzałem na brata i od razu poczułem niepokój. Paweł był przystojny, inteligentny i wygadany. I na pewno miał większe powodzenie u dziewczyn niż ja.

— Oczywiście, że przedstawię — odpowiedziałem nie dając po sobie poznać, że nie jestem z tego zadowolony. — To jest Renata, a to mój brat Paweł — dokonałem prezentacji.

I już od razu wiedziałem, że nic dobrego z tego nie wyjdzie. Ta dwójka spojrzała na siebie, a ja niemal poczułem prąd przepływający między nimi. Mój związek z Renatą skończył się, zanim tak naprawdę się zaczął.

Wszystko potoczyło się błyskawicznie



Renata i Paweł zostali parą, a po kilku miesiącach razem zamieszkali. Rodzice byli przeszczęśliwi. Zwłaszcza mama, która uważała ich za bardzo dobraną parę.

— Pięknie razem wyglądają — wzdychała za każdym razem, gdy tylko przychodzili na niedzielny obiad.

Ja niestety nie byłem tak zadowolony. Co więcej — miałem złamane serce.

I nawet jeżeli jeszcze przez jakiś czas łudziłem się, że ten związek się rozpadnie, to pewnego dnia przekonałem się, że nic z tego.

— Właśnie poprosiłem Renatę o rękę, a ona się zgodziła — zakomunikował nam Paweł. Na jego twarzy widniało szczęście, które jest charakterystyczne tylko dla osób szaleńczo zakochanych.

— Bardzo się cieszę — powiedziała mama. Wtórował jej tata, który zażartował, że przynajmniej jeden z synów postanowił się ustatkować.

Mnie nie było do śmiechu. Poczułem, jak grunt usuwa mi się spod stóp. Kochałem dziewczynę, która właśnie zaręczyła się z moim bratem.

— Ustaliliście datę ślubu? — zapytała mama.

— Jeszcze nie, ale nie będziemy zwlekać zbyt długo — odparł uradowany Paweł. — Kochamy się i chcemy być razem.

To był najgorszy dzień w moim życiu. To właśnie wtedy zrozumiałem, że nie ma już szans na to, abyśmy z Renatą byli razem. Wybrała Pawła. „Niepotrzebnie ich sobie przedstawiałem” — pomyślałem irracjonalnie. To oczywiście było głupie i dziecinne, bo przecież w końcu i tak by się poznali.

Rodzice byli zaskoczeni

Przez kilka miesięcy próbowałem skleić swoje połamane serce. Spotykałem się z różnymi dziewczynami, ale żadna nie była w stanie zastąpić Renaty. Z każdym kolejnym nieudanym romansem czułem, że już chyba nigdy się nie zakocham. Dlatego podjąłem radykalną decyzję.

— Postanowiłem aplikować do seminarium duchownego — oznajmiłem rodzicom.

Zapadła cisza, w której słyszałem jedynie cichy szum lodówki.

— Zwariowałeś? — zapytał mnie ojciec. No tak, to był człowiek, któremu z wiarą było zupełnie nie po drodze.

— Co ty opowiadasz? — wtórowała mu mama.

Ona była bardziej wierząca niż ojciec, ale i tak pewnie nie przypuszczała, że jeden z jej synów zdecyduje się na zostanie księdzem. A dla mnie to wcale nie było aż tak abstrakcyjne. Zawsze byłem religijny, a wiara stanowiła ważny element mojego życia. Dlatego teraz postanowiłem to wykorzystać. Wierzyłem, że wejście w stan duchowny pozwoli mi uporać się ze złamanym sercem

— Podjąłem już decyzję, która jest nieodwracalna — powiedziałem i opuściłem rodzinny dom.

Nie chciałem słuchać rodziców, którzy na pewno próbowaliby mnie odwieść od tego pomysłu. Kilka dni później wstąpiłem do seminarium. Nie do końca czułem się w nim dobrze, ale w głębi duszy czułem, że to jest właśnie moja droga. Z czasem pogodziłem się z losem, a stan kapłański zaczął przynosić mi ulgę i satysfakcję. I gdy już wszystko wydawało się być w porządku, to na mojej drodze znowu pojawiła się para, o której chciałem zapomnieć.

Właśnie spędzałem kilka dni u rodziców, którzy wreszcie pogodzili się z moim wyborem.

— Będziemy mieć gości — powiedziała nagle mama. A zaraz potem do pokoju weszli Renata z Pawłem. Renata wyglądała przepięknie. A ja znowu poczułem szybsze bicie serca.

— Mamy do ciebie prośbę — powiedział Paweł. Zamarłem, bo czułem, że z tej prośby nie wyniknie nic dobrego.

— Tak? — zapytałem.

— Chcielibyśmy, abyś to ty udzielił nam ślubu — usłyszałem głos brata.

Spojrzałem na Renatę, która przytakiwała swojemu narzeczonemu.

— To świetny pomysł — powiedziała mama z ogromnym entuzjazmem. A we mnie coś pękło. Zerwałem się z fotela jak oparzony.

— Nie, to nie jest dobry pomysł! — wykrzyknąłem. Wszyscy spojrzeli na mnie jak na osobę, która postradała zmysły. — Nie mam zamiaru brać w tym udziału — powiedziałem nieco spokojniej.

— Ale dlaczego? — zapytał mnie Paweł. I właśnie to pytanie spowodowało, że nie mogłem dłużej milczeć.

Musiałem wyznać prawdę

Opowiedziałem im wszystko — o swojej miłości do Renaty, o złamanym sercu, o nienawiści do brata i o wypominaniu sobie tego, że ich poznałem. Nic nie pominąłem.

— Zawsze cię kochałem i nadal cię kocham — powiedziałem Renacie, patrząc jej prosto w oczy. — I nic tego nie zmieni — dodałem.

A potem opuściłem mieszkanie rodziców i wróciłem do swojego obecnego domu. Renata i Paweł wzięli ślub kilka tygodni później. I chociaż dostałem zaproszenie, to z niego nie skorzystałem. Nie chciałem na to wszystko patrzeć. A od tego pamiętnego momentu w domu rodziców nie rozmawiałem z nikim z mojej rodziny. Przez przypadek dowiedziałem się, że Renata jest w ciąży, co zupełnie mnie załamało. Postanowiłem wyjechać z kraju. Zgłosiłem się na międzynarodową misję, która będzie trwać przez kolejny rok. Mam nadzieję, że odległość i duża ilość pracy pozwoli mi zapomnieć o wszystkim i ułożyć sobie życie na nowo.

