Kiedy ojciec odciął mnie od pieniędzy za wybór niewłaściwych studiów, myślałam, że mój świat się zawalił. Wynajmowałam ciasny pokoik na poddaszu i pracowałam ponad siły w drogiej restauracji, by opłacić rachunki. Było trudno, a ja z każdą chwilą wątpiłam w swoją przyszłość. Nie przypuszczałam, że jeden stresujący wieczór, drobna niezdarność i fatalny błąd przyniosą mi nie tylko upragnioną karierę, ale i prawdziwe, głębokie uczucie.

Nie poddałam się

Zapach starych książek od zawsze działał na mnie kojąco. Kiedy jako mała dziewczynka chowałam się w domowej biblioteczce, wiedziałam, że moja przyszłość musi być związana z literaturą. Chciałam pracować w wydawnictwie, odkrywać nowe talenty, redagować teksty i trzymać w dłoniach pachnące farbą drukarską, świeże egzemplarze powieści. Mój ojciec miał jednak zupełnie inną wizję mojego życia.

Uważał, że polonistyka to strata czasu i prosta droga do życiowej porażki. Kiedy poinformowałam go, że złożyłam papiery na wydział filologiczny i zostałam przyjęta, zapadła grobowa cisza. Oświadczył chłodno, że skoro jestem dorosła i podejmuję własne decyzje, muszę też wziąć za nie pełną odpowiedzialność. Odciął mnie od jakiegokolwiek wsparcia finansowego, licząc, że szybko zrezygnuję, wrócę do domu i zapiszę się na wybraną przez niego ekonomię.

Nie poddałam się. Wynajęłam malutki pokoik na poddaszu starej kamienicy. Właścicielką mieszkania była pani Zofia, urocza staruszka, która zlitowała się nad moją sytuacją, gdy przez kilka tygodni nie mogłam znaleźć żadnego taniego lokum w wielkim, obcym mieście. Pokój miał skośny sufit, o który ciągle uderzałam się w głowę, i jedno maleńkie okno wychodzące na szare podwórko, ale był moim własnym azylem. Moja mama, nie mogąc znieść uporu ojca, kontaktowała się ze mną w wielkiej tajemnicy. Spotykałyśmy się ukradkiem w parkach lub małych kawiarniach, gdzie wciskała mi do rąk pojemniki z domowym jedzeniem i ciepłe swetry na zimę. To pomagało przetrwać, ale rachunki, materiały na studia i codzienne wydatki wymagały stałego źródła dochodu. Musiałam znaleźć pracę, która pozwoliłaby mi połączyć dzienne studia z zarabianiem na życie.

Byłam wykończona brakiem snu

Z pomocą przyszła mi Kasia, koleżanka z mojego roku, która poleciła mnie w jednej z najdroższych i najbardziej obleganych restauracji w centrum. Było to miejsce, w którym na stolik czekało się tygodniami, a w menu królowały potrawy z truflami, rzadkie owoce morza i wymyślne desery sprowadzane od najlepszych cukierników. Przyjęto mnie na stanowisko kelnerki tylko dlatego, że mieli nagłe braki kadrowe, a ja szybko się uczyłam i potrafiłam zachować nienaganną kulturę osobistą.

Praca tam była jednak ciągłym stąpaniem po kruchym lodzie. Kierownik sali, pan Tomasz, wymagał absolutnej perfekcji. Sprawdzał czystość naszych fartuchów, ułożenie sztućców co do milimetra i potrafił zwrócić uwagę za najdrobniejszy, nieodpowiedni uśmiech w stronę gościa. Większość klientów stanowili ludzie z wyższych sfer, znani biznesmeni, gwiazdy i prezesi wielkich korporacji. Czułam się tam jak przybysz z innej planety. Kiedy oni dyskutowali o milionowych kontraktach, ja w myślach przeliczałam, czy w tym miesiącu wystarczy mi na nowy bilet miesięczny i podręcznik do gramatyki historycznej. Byłam wykończona brakiem snu, ciągłym stresem i próbami godzenia nauki z nocnymi zmianami.

Zapadła martwa cisza

Któregoś wtorkowego wieczoru pan Tomasz miał wyjątkowo zły humor. Od samego otwarcia lokalu chodził napięty, krytykując każdy mój ruch. Atmosfera na zapleczu przypominała tykającą bombę. Na sali pojawiła się duża grupa elegancko ubranych osób z branży nieruchomości. Świętowali zamknięcie jakiejś dużej transakcji. Przydzielono mi obsługę ich stolika, co samo w sobie sprawiło, że moje dłonie zaczęły delikatnie drżeć z nerwów. Wśród nich wyróżniał się jeden mężczyzna. Wydawał się spokojniejszy od reszty swoich głośnych współpracowników. Miał ciemne włosy, bystre spojrzenie i uśmiech, który nie przypominał wyuczonych, sztucznych grymasów pozostałych gości. Jak dowiedziałam się z ich rozmów, miał na imię Nikodem i mimo młodego wieku był prezesem ogromnej firmy deweloperskiej.

Podeszłam do stolika, niosąc na ciężkiej, srebrnej tacy dużą karafkę mrożonej wody z plastrami cytryny i listkami mięty oraz komplet kryształowych szklanek. Byłam skupiona, starałam się stawiać kroki równo, ale wtedy nagle zza rogu wyłonił się pan Tomasz. Zmierzył mnie surowym, oceniającym wzrokiem, a ja z nerwów przyspieszyłam kroku. Moja stopa zahaczyła o gruby brzeg dywanu rozłożonego pod głównym stołem. Straciłam równowagę. Taca przechyliła się niebezpiecznie, a ja z przerażeniem patrzyłam, jak wielka karafka zsuwa się z gładkiej powierzchni.

Woda z lodem wylała się potężnym strumieniem, trafiając prosto w ramię i na nieskazitelnie czysty, drogi garnitur Nikodema. Na sali zapadła martwa cisza. Słyszałam tylko brzęk toczących się po podłodze kostek lodu i własny, urywany oddech. Zamknęłam oczy, marząc o tym, by zapaść się pod ziemię. Zrobiło mi się słabo. Wiedziałam, co to oznacza.

To tylko woda

Zanim zdążyłam wykrztusić z siebie słowo przeprosin, obok mnie wyrósł pan Tomasz. Jego twarz była purpurowa z gniewu.

— Najmocniej pana przepraszam! — zaczął mówić szybko, niemal kłaniając się przed Nikodemem. — To niedopuszczalne. Pokryjemy koszty pralni chemicznej, a nasza firma zrekompensuje ten żenujący incydent. Ta dziewczyna natychmiast kończy u nas pracę. Możesz iść po swoje rzeczy, jesteś zwolniona!

Spojrzał na mnie z obrzydzeniem. Łzy stanęły mi w oczach. Utrata tej pracy oznaczała powrót do domu na tarczy i przyznanie racji ojcu. Oznaczała, że nie opłacę czynszu pani Zofii. Stałam w bezruchu, wpatrując się w podłogę.

— Proszę się uspokoić — usłyszałam nagle głęboki, nadzwyczaj opanowany głos.

Podniosłam wzrok. Nikodem stał, strzepując resztki lodu z marynarki. Nie wyglądał na zdenerwowanego. Wręcz przeciwnie, w jego oczach tańczyły wesołe iskierki.

— To tylko woda. W dodatku doskonale schłodzona, a na zewnątrz jest dziś bardzo duszno — powiedział z uśmiechem, po czym spojrzał prosto na kierownika. — Nikt tu nie zostanie zwolniony z powodu tak błahego wypadku. Dziewczyna po prostu potknęła się o ten absurdalnie gruby dywan, o który sam o mało się nie przewróciłem, gdy tu wchodziłem. Jeśli ją pan zwolni, moja firma nigdy więcej nie zorganizuje tu żadnego spotkania biznesowego. A bywamy tu często, prawda?

Pan Tomasz zbladł, zająknął się i momentalnie spuścił z tonu.

— Oczywiście, panie prezesie. Jeśli takie jest pana życzenie... To był tylko wypadek.

Nikodem spojrzał na mnie łagodnie.

— Nic się nie stało. Naprawdę — dodał cicho, tylko do mnie. — Proszę się nie denerwować.

Resztę wieczoru obsługiwałam ich stolik z sercem bijącym w gardle, ale Nikodem za każdym razem obdarzał mnie pokrzepiającym uśmiechem. Kiedy po północy skończyłam zmianę i wyszłam tylnymi drzwiami z restauracji, owinęłam się szczelniej cienkim płaszczem, czując ogromną ulgę, że wciąż mam pracę. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, na opustoszałej ulicy czekał na mnie znajomy, wysoki mężczyzna.

— Mam nadzieję, że nie wystraszyłem cię w środku nocy — powiedział Nikodem, podchodząc bliżej. — Chciałem tylko upewnić się, że twój przełożony nie zrobił ci awantury po naszym wyjściu.

Byłam w szoku. Ten człowiek, obracający wielkimi sumami i zarządzający dziesiątkami pracowników, czekał na zwykłą kelnerkę, by zapytać o jej samopoczucie.

— Nie, wszystko w porządku. Zostawił mnie w spokoju. Jeszcze raz ogromnie przepraszam za tę wodę... — wydukałam, czując, jak moje policzki płoną.

— Przestań za to przepraszać — przerwał mi z uśmiechem. — Mam na imię Nikodem. A ty?

Zamurowało mnie

Tak zaczął się najpiękniejszy rozdział mojego życia. Nikodem zaczął regularnie pojawiać się w mojej okolicy, zapraszając mnie na długie spacery po starym mieście, a później na skromne kolacje w małych, cichych knajpkach, z dala od zgiełku luksusowych lokali. Szybko zorientowałam się, że wcale nie jest rozpieszczonym dziedzicem fortuny, za jakiego mogłoby uchodzić wielu ludzi z jego środowiska. Opowiedział mi, że choć przejął część biznesu po rodzicach, musiał od podstaw zbudować własną markę i pracował całymi dniami, by udowodnić swoją wartość na rynku.

Ja również się przed nim otworzyłam. Opowiedziałam o ojcu, o mojej wielkiej pasji do książek, o potajemnych spotkaniach z mamą i uroczej pani Zofii, z którą wieczorami piłam herbatę na poddaszu, opowiadając o moich postępach na studiach. Nikodem słuchał tego wszystkiego z ogromną uwagą. Nigdy mnie nie oceniał. Czułam, że z każdym dniem rodzi się między nami coś niesamowicie silnego, prawdziwe porozumienie dusz. Przy nim zapominałam o zmęczeniu i braku pieniędzy.

Kiedy kilka miesięcy później zdałam sesję na koniec pierwszego roku studiów, Nikodem zaprosił mnie do pewnej kawiarni z dala od centrum. Powiedział, że chce mnie komuś przedstawić. Przy stoliku siedziała elegancka kobieta o bystrym, serdecznym spojrzeniu, a jej oczy bardzo przypominały oczy Nikodema.

— Martyna, to moja starsza siostra, Alicja — przedstawił ją z dumą w głosie.

Uścisnęłyśmy sobie dłonie, a Alicja od razu przeszła do rzeczy.

— Nikodem opowiadał mi o tobie mnóstwo wspaniałych rzeczy — powiedziała z ciepłym uśmiechem. — Podobno jesteś niesamowicie zdolną studentką polonistyki i marzysz o pracy w wydawnictwie. Tak się składa, że właśnie otwieram nowe wydawnictwo literackie, skupiające się na debiutach i literaturze pięknej. Poszukuję ambitnych, młodych ludzi do mojego zespołu. Potrzebuję bystrego stażysty do pomocy w dziale redakcji. Nikodem wspomniał, że potrafisz ciężko pracować. Chcesz spróbować? Oferuję płatny staż, z możliwością elastycznego dostosowania godzin do twoich zajęć na uczelni.

Jesteśmy nierozłączni

Patrzyłam na zmianę to na Alicję, to na uśmiechającego się szeroko Nikodema. Łzy, tym razem łzy absolutnego szczęścia, napłynęły mi do oczu. To było spełnienie moich największych pragnień, szansa, na którą liczyłam, układając plan mojego życia.

— Z ogromną chęcią! — odpowiedziałam, czując, jak serce rośnie mi w piersi. — Nie zawiodę pani.

— Mówmy sobie po imieniu — odpowiedziała Alicja.

Kilka dni później po raz ostatni przekroczyłam próg luksusowej restauracji. Wręczyłam panu Tomaszowi wypowiedzenie, pożegnałam się z koleżankami i wyszłam stamtąd z podniesioną głową. Rozpoczęłam pracę w wydawnictwie Alicji, ucząc się rzemiosła od najlepszych redaktorów. Moje życie zmieniło się o sto osiemdziesiąt stopni. Z czasem przeprowadziłam się do jasnego, przestronnego mieszkania bliżej centrum, ale regularnie odwiedzałam panią Zofię z koszem owoców, by podziękować jej za dobroć w najtrudniejszym okresie mojego życia.

Niedawno odwiedziłam też dom rodzinny. Spotkałam się z ojcem. Kiedy zobaczył, jak rozkwitam, a moje oceny na uczelni idą w parze z rozwojem zawodowym, po raz pierwszy w jego oczach dostrzegłam szacunek. Choć nie powiedział tego wprost, wiedziałam, że zrozumiał swój błąd.

A Nikodem? Dziś jesteśmy nierozłączni. Często wspominamy ten wtorkowy wieczór, kiedy moje trzęsące się dłonie i niefortunny brzeg dywanu połączyły nasze drogi. Gdyby nie ta wylana karafka wody, nigdy nie poznałabym mężczyzny mojego życia ani nie trafiłabym na ścieżkę kariery, która daje mi tyle radości. Czasem to właśnie nasze największe potknięcia prowadzą nas wprost do miejsc, w których mieliśmy się znaleźć.

Martyna, 20 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

