– Co powiesz na to? – zagadnął Michał, wpatrując się we mnie. – Moglibyśmy się gdzieś wybrać? Będzie fajnie. Wiesz, dotychczas wszystkie dziewczyny były zadowolone!

Na samą myśl o randce z nim czułam motyle w brzuchu. Choć mieliśmy się zobaczyć dopiero w weekend, już w środku tygodnia zaczęłam się szykować. Zdawałam sobie sprawę z jego popularności. Od momentu, kiedy Michał zaczął pracę w naszym biurze, każda pracownica przynajmniej raz dziennie wzdychała na jego widok. Damskie serca wrzały niczym woda przed zagotowaniem. Zarówno młodsze jak i starsze koleżanki, bez względu na wiek, mimowolnie poprawiały postawę, gdy mijał je na korytarzu albo jechał z nimi windą.

Michał był bardzo przystojny

Poruszył nasze emocje niczym gwałtowny przypływ, obudził pragnienia o prawdziwym uczuciu, dzięki niemu każdy poranek był pełen entuzjazmu... Rozpoczął się okres dokładnego malowania się, elegantszych ubrań i sięgania po drogie zapachy, których zwykle nie pozwalałyśmy sobie kupować!

Pomyślcie o facecie, który mógłby być modelem – wysoki na niemal dwa metry, z idealnie wyrzeźbionym ciałem, wprost emanujący testosteronem. Próżno szukać u niego choćby najmniejszej fałdki tłuszczu czy jakiejkolwiek skazy na perfekcyjnej cerze. Nie znajdziecie też w jego szafie luźnych swetrów, które miałyby cokolwiek ukrywać. Co więcej, jego dłonie i paznokcie prezentowały się lepiej niż u niejednej przedstawicielki płci pięknej, a gdy się uśmiechał, jego nieskazitelnie białe zęby błyszczały niczym u amerykańskiej gwiazdy filmowej.

Było coś takiego w Michale, że zawsze roztaczał wokół siebie przyjemną woń. Nigdy nie było od niego czuć papierosów ani przepoconych ubrań z poprzedniego dnia. Wyróżniał się perfekcyjną schludnością, świetnie dobranym strojem i prezencją nie do zarzucenia. Na dodatek emanował taką swobodą, że pozostali faceci w biurze mogli mu tylko pozazdrościć.

– Spokojnie – powtarzał. – Po co się stresować? Tylko się zmęczysz. Musisz w końcu pojąć, że nie ogarniesz wszystkiego na raz.

Nikt nie mógł zarzucić Michałowi lenistwa. Do dziś zastanawiam się, jakim cudem, ale z taką łatwością rozwijał się zawodowo i zdobywał kolejne osiągnięcia. To był po prostu fakt, którego nikt nie podważał. Zresztą, on sam by na to nie pozwolił.

– Przestań się krzywić – śmiał się. – I tak bez Michałka nie dasz sobie rady, bo kto jest najlepszy w całej ekipie? No dalej, głośniej! Michaaaał!

Randka była jak wygrana na loterii

„Spotkać się wieczorem z Michałem. Ojej!” – ta myśl mogła w każdej chwili się ziścić, więc my wszystkie byłyśmy w ciągłej gotowości, czekając na taką okazję.

On zawsze szukał dziewczyn z drugiego szeregu. Tych niewyróżniających się z tłumu, niepewnych siebie, zakompleksionych, ale za to pracowitych i spokojnych. Przy takich partnerkach błyszczał jak gwiazda na niebie – jakby celowo wybierał tło, na którym będzie mógł się wyróżniać. Ale czy powody jego wyborów były istotne? Tak czy siak, wszystkie dziewczyny marzyły o randce z nim i robiły, co mogły, żeby zwrócić jego uwagę. Nie byłam wyjątkiem i też bardzo chciałam, żeby mnie zauważył.

Trudno zaprzeczyć, że właśnie tak to wyglądało. Siedząc wygodnie w cieniu wielkiej paproci, wpatrywałam się w monitor i każdą wolną chwilę spędzałam na przeglądaniu stron z wróżbami, kartami i tarotem w internecie. Raz przepowiednie dawały nadzieję – mówiły, że będzie mój, że szczęście w miłości jest blisko... By za moment karty zupełnie zmieniły zdanie: tym razem się nie uda, ktoś inny krąży wokół niego, on się oddala, a jego uczucia są niedostępne!

Byłam w siódmym niebie, gdy zaproponował wspólne wyjście i kolację! Z wrażenia ledwo mogłam złapać oddech, a głos mi drżał, ale jakoś udało mi się odpowiedzieć: „Jasne, przyjdę!”. On wtedy, nie spuszczając ze mnie wzroku, powiedział cicho:

– Tylko zaplanuj wolne aż do poniedziałku. Łącznie z nocami.

„Rany, ależ oczywiście, że z nocami” – przeleciało mi przez myśl z entuzjazmem. W końcu jestem dorosłą kobietą i mam swoje pragnienia. A on jest tak cudownie męski, pociągający i czarujący. Na samo wyobrażenie jego ramion wokół mnie, jego pocałunków i pieszczot czuję, jak miękną mi nogi...

Chciałam być doskonale przygotowana

W czwartek wybrałam się do kosmetyczki na całościową pielęgnację. Skorzystałam z kilku zabiegów – między innymi z masażu, usuwania zbędnego owłosienia oraz kuracji na bazie alg morskich. Co prawda musiałam głębiej sięgnąć do portfela, ale rezultaty przeszły moje oczekiwania. Po wszystkim miałam niesamowicie delikatną skórę, a na dłoniach lśniły przepiękne, różowe paznokcie. Czułam się po prostu świetnie.

Postanowiłam w piątek zrobić zakupy i całkowicie odnowić swoją garderobę wraz z bielizną. Zależało mi, żeby każda rzecz była prosto ze sklepu. Zdecydowałam się na delikatną, przylegającą bieliznę z czarnej koronki, która świetnie modeluje sylwetkę. Do tego kupiłam prostą sukienkę z dzianiny w intensywnie czerwonym kolorze. Ten odcień zawsze sprawia, że wyglądam naprawdę dobrze.

Całą sobotę, od samego rana, stałam przed lustrem i analizowałam swój wygląd, szukając sposobów na poprawienie go. Postanowiłam odpuścić jedzenie, żeby szeroki pasek ładnie układał się na płaskim brzuchu. Najpierw długo moczyłam się w wannie, a potem jeszcze dłużej robiłam makijaż. Na rzęsy nałożyłam drogi tusz, dokładnie je rozdzielając i układając, żeby były gęste. Na powiece namalowałam delikatną linię, dzięki której moje oczy wydawały się większe i bardziej wyraziste. Na godzinę przed wyjściem byłam zadowolona z efektu.

To był moment

Gdy uporałam się ze wszystkim, zabrałam się za zrobienie herbaty z cytryną. W żołądku czułam nieprzyjemne skurcze – mieszanka stresu i pustego brzucha dawała o sobie znać. Wzięłam się za krojenie cytryny, robiąc to w taki sposób jak zwykle – w swoją stronę. Mama często powtarzała, że to niebezpieczne i mogę się zranić, ale jakoś nigdy mi się to nie przytrafiło. Czasem się zastanawiam, czy nie byłoby lepiej, gdyby jednak coś takiego się stało?

Niespodziewanie kwaśna cytryna prysnęła mi w pomalowane powieki. Na moment przestałam cokolwiek widzieć. Byłam jak ślepiec. Straciłam równowagę i wpadłam na szafkę. Nie dało się uniknąć tego, że zachybotała się, zrzucając przy okazji sporych rozmiarów dzbanek z gliny, w którym stały gałązki dzikiej róży z pomarańczowymi owocami. Czy ktoś z was kiedyś oberwał ciężkim wazonem w głowę? Nigdy? No to nawet sobie nie wyobrażacie, jaki to potworny ból.

Mama zastała mnie rozciągniętą na kuchennej posadzce. Byłam cała w okruchach gliny, które poprzylepiały się do moich ciuchów i włosów. Na opuchniętej twarzy miałam rozmazany makijaż – tusz, cienie i smugi po łzach. Po jakimś czasie zauważyła też czerwone plamy – to krew sączyła się z mojej zranionej głowy. Z trudem wsiadałam do taksówki, bo strasznie się denerwowałam tym, że muszę zdążyć na umówione wcześniej spotkanie. Dopiero w szpitalu, po otrzymaniu zastrzyku uspokajającego, poczułam się lepiej i przestałam się wszystkim przejmować.

Lekarz założył aż siedem szwów na mojej głowie. Do zabiegu konieczne było wycięcie sporego kawałka włosów na czubku. Musiałam często przemywać oczy i stosować krople. Niestety, przez to wszystko nie mogłam pójść na tak wyczekiwane spotkanie. Liczyłam, że Michał się odezwie i spyta co u mnie. Nie mogłam go sama powiadomić, bo nie zapisałam jego numeru telefonu, choć on mój miał. Jednak milczał, nie odezwał się ani tego wieczoru, ani następnego dnia.

Wyszło szydło z worka

Przez zawroty i drgawki musiałam w poniedziałek iść do lekarza, który wystawił mi zwolnienie z pracy. Diagnoza wykazała niewielkie wstrząśnienie mózgu i przez następny miesiąc nie mogłam pojawić się w pracy. Gdy w końcu wróciłam do firmy, Michała już tam nie zastałam. Żaden z pracowników nie wiedział, gdzie się podział, ani nie miał z nim żadnego kontaktu. Rozpłynął się w powietrzu niczym senne marzenie.

Minęło parę miesięcy, kiedy dostałam wezwanie z prokuratury. Na piśmie widniało tylko krótkie „Zapraszamy do złożenia zeznań...” i kompletnie nie miałam pojęcia, o co może chodzić. Przesłuchanie ciągnęło się w nieskończoność. Wypytywali mnie szczegółowo o wszystko, co łączyło mnie z Michałem – jak często się widywaliśmy i co mogę o nim powiedzieć. Niewiele mogłam wnieść do sprawy. Wyjaśniłam, że właściwie nic o nim nie wiem, bo nigdy się tak naprawdę nie spotykaliśmy – to był po prostu nieszczęśliwy zbieg okoliczności.

– Co ty mówisz o nieszczęściu?! – początkujący adwokat poderwał się na krześle. – Kobieto, nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jakim fartem los cię obdarzył i od jakiego koszmaru cię uchronił.

W momencie gdy poznałam całą prawdę, kompletnie zaniemówiłam. Miałam wrażenie, że ktoś walnął mnie czymś potężnym w łeb. Poczułam się dokładnie tak samo, jak wtedy, kiedy ciężki wazon spadł mi na głowę.

Okazało się bowiem, że Michał regularnie umawiał się z różnymi kobietami. Swoim wdziękiem i czarującym zachowaniem zdobywał ich zaufanie, sypał miłymi słówkami, mamił obietnicami. Żadnej nie udało się oprzeć jego urokowi. Potem oszukiwał jest finansowo i znikał. Ja przez mój wypadek uniknęłam takiego losu.

Karolina, 27 lat

