Nazywam się Sabina i długo wmawiałam sobie, że przesadzam. Że to tylko drobne uwagi, zwykłe różnice zdań, nic, czym powinna przejmować się dorosła kobieta. A jednak z każdym kolejnym tygodniem czułam, jak grunt usuwa mi się spod nóg. Najbardziej zabolało mnie nie to, co mówiła moja teściowa, ale to, że mój własny syn zaczął patrzeć na mnie tak, jakbym to nie ja była w tym domu najważniejsza.

Podważała mój autorytet przy dziecku

Tamtego popołudnia teściowa, Bożena weszła do naszego mieszkania jak do siebie. Nie zadzwoniła wcześniej, nie zapytała, czy nam pasuje. Otworzyłam drzwi z uśmiechem, który ćwiczyłam od lat.

– Och, Sabinko, a on znowu bez kapci? – rzuciła na powitanie, zdejmując płaszcz. – Dziecko się przeziębi.

Igor stał w skarpetkach na środku salonu i budował z klocków wieżę. Spojrzał na swoje stopy, potem na mnie.

– Mamo, babcia mówi, że powinienem mieć kapcie.

– Igorku, w domu jest ciepło – odpowiedziałam spokojnie. – Nie musisz.

Teściowa westchnęła teatralnie.

– Widzisz, Dawid? – rzuciła lekko do mojego męża. – Ja to zawsze pilnowałam takich rzeczy. Dziecko potrzebuje zasad.

On tylko wzruszył ramionami i zapatrzył się w telefon. To jego ulubiony sposób znikania. Usiedliśmy do obiadu. Przygotowałam pieczone warzywa i kaszę. Igor grzebał widelcem w talerzu.

– U babci dostaję kotlety – oznajmił nagle cicho. – I mogę nie jeść warzyw.

Teściowa uśmiechnęła się łagodnie.

– Nie można zmuszać dziecka do wszystkiego. Trzeba je rozumieć.

Poczułam, jak zaciska mi się gardło.

– Ja go do niczego nie zmuszam. Chcę, żeby jadł zdrowo.

– Zdrowo, zdrowo… – pokiwała głową. – Wszystko z umiarem, Sabinko.

Syn szybko odsunął talerz.

– To ja nie jem.

Spojrzał na mnie wyzywająco. Pierwszy raz zobaczyłam w jego oczach coś, czego wcześniej tam nie było – test. Sprawdzał, czy ulegnę.

– Zjesz chociaż trochę – powiedziałam stanowczo.

– Babcia mówi, że nie muszę – odparł i skrzyżował ręce.

W pokoju zapadła cisza. Czułam na sobie wzrok teściowej. Nie musiała nic mówić. Wystarczył jej triumfalny błysk w oczach.

Wieczorem, gdy Igor już spał, weszłam do sypialni.

– To nie może tak wyglądać – powiedziałam do Dawida.

– Co takiego?

– Twoja mama podważa przy dziecku mój autorytet. A on zaczyna jej wierzyć bardziej niż mnie.

Dawid westchnął.

– Sabina, to tylko kapcie i warzywa. Nie rób z tego dramatu.

To „tylko” brzmiało jak wyrok. Jakby moje poczucie bycia matką było drobiazgiem. Usiadłam na łóżku i poczułam, że coś zaczyna się we mnie kruszyć. Jeszcze się nie złamało. Ale już trzeszczało.

Obok męża czułam się samotna

Z czasem nauczyłam się rozpoznawać napięcie jeszcze zanim teściowa przekroczyła próg. Wystarczyła wiadomość od Dawida: „Mama wpadnie na chwilę”. Ta „chwila” nigdy nie była chwilą. Wtedy sprzątałam dokładniej niż zwykle. Poprawiałam poduszki, wycierałam już czysty blat, sprawdzałam, czy w lodówce jest coś, co wywoła komentarze. Czułam się jak uczennica przed wizytacją.

Tego dnia Igor odrabiał lekcje przy stole w kuchni. Pisał powoli, starannie, marszcząc czoło.

– Pokaż babci zeszyt – zachęcił Dawid, gdy tylko teściowa zdjęła płaszcz.

Podeszła i wzięła zeszyt do ręki.

– Litery krzywe – oceniła bez wahania. – Za moich czasów dzieci więcej ćwiczyły.

Igor spojrzał na nią z napięciem.

– Ale pani w szkole powiedziała, że jest dobrze – szepnął.

– Pani w szkole ma trzydzieści dzieci do obserwacji. Ja mam tylko ciebie – odpowiedziała miękko, głaszcząc go po głowie.

Zamarłam. To było sprytne. Postawiła się w roli tej, która ma dla niego więcej uwagi, więcej czasu, więcej serca.

– Igor naprawdę się stara – wtrąciłam. – I robi postępy.

Teściowa nagle uniosła brwi.

– Oczywiście. Ja tylko mówię, że można jeszcze lepiej.

Dawid milczał. Stał przy oknie i patrzył na parking, jakby to było najciekawsze miejsce na świecie.

Wieczorem próbowałam z nim porozmawiać.

– Czuję się, jakbym rywalizowała z twoją mamą o własne dziecko.

– Rywalizowała? – powtórzył z niedowierzaniem. – To absurd.

– Nie. To rzeczywistość. Igor coraz częściej mówi: „babcia uważa”, „babcia mówi”. A ty stoisz obok i nic nie robisz.

– Bo nie ma o co walczyć – odpowiedział chłodno. – Ona chce dobrze.

– A ja? Ja też chcę dobrze.

Zamilkł. W tym milczeniu było wszystko. Jego lojalność, jego strach przed konfliktem, jego wygoda.

Położyliśmy się spać obok siebie, ale miałam wrażenie, że dzieli nas szeroka rzeka. Leżałam z otwartymi oczami i myślałam o tym, jak bardzo jestem sama, choć formalnie wciąż byłam żoną i matką. Najgorsze było to, że zaczęłam wątpić w siebie. Może to ja jestem przewrażliwiona? A jednak za każdym razem, gdy Igor patrzył na babcię z większym zaufaniem niż na mnie, coś w środku bolało.

Już nie mogłam tego ignorować

To wydarzyło się w zwykły wtorek. Bez zapowiedzi, bez widowni. A jednak właśnie wtedy coś we mnie się przełamało. Igor siedział przy biurku i układał klocki zamiast przygotować tornister na następny dzień. Poprosiłam go, żeby posprzątał i spakował książki.

– Zaraz – mruknął, nie podnosząc wzroku.

– Nie zaraz. Teraz.

Westchnął ostentacyjnie.

– Babcia mówiła, że dzieci powinny mieć więcej luzu. Że ty czasem przesadzasz.

Zamarłam.

– Co takiego?

Podniósł na mnie oczy. Nie było w nich złości. Była pewność.

– Babcia wie lepiej. Ona wychowała tatę.

W drzwiach stał Dawid. Słyszał każde słowo.

– Powiedz coś – zwróciłam się do niego, czując, jak drży mi głos.

Przez chwilę milczał, jakby ważył każde zdanie.

– Igor, posłuchaj mamy – powiedział w końcu cicho.

Za cicho. Bez przekonania. Igor wzruszył ramionami.

– Ale babcia mówiła, że mama się za bardzo denerwuje.

To był moment, w którym poczułam, że tracę grunt. Nie chodziło o tornister. Chodziło o to, że ktoś trzeci wszedł między mnie a moje dziecko i zaczął budować tam własne miejsce.

– Igor – powiedziałam spokojniej, niż się czułam – w tym domu to ja i tata ustalamy zasady.

– Ale tata też słucha babci – wypalił.

W pokoju zrobiło się duszno. Spojrzałam na Dawida. Oczekiwałam sprzeciwu, jasnej deklaracji. Czegokolwiek. Nic się nie wydarzyło. Dawid milczał jak zaklęty. Igor w końcu spakował tornister, ale robił to demonstracyjnie, głośno przesuwając krzesło. Każdy jego ruch był jak mały bunt.

Wieczorem, gdy już spał, nie wytrzymałam.

– Czy ty rozumiesz, co się dzieje? – zapytałam męża w kuchni.

– Dziecko coś powiedziało. Dzieci mówią różne rzeczy.

– On nie wymyślił tego sam. On powtarza po twojej matce.

– Sabina, ona nie ma złych intencji.

– A ja nie mam prawa czuć się podważana?

Nie odpowiedział. Wreszcie podniosłam głos.

– Ja tu jestem matką! A czuję się jak gość!

Dawid potarł czoło.

– Nie chcę konfliktów.

– A ja nie chcę znikać – odpowiedziałam.

Tej nocy długo siedziałam w salonie. Patrzyłam na zabawki Igora porozrzucane na dywanie i zastanawiałam się, kiedy przestałam być dla niego autorytetem. I czy jeszcze mogę to odzyskać. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że najgorsze dopiero miało nadejść.

Przestałam rządzić we własnym domu

Do tej sceny doszło w sobotę, kiedy Igor zaprosił koleżankę z klasy, Zosię. Chciałam, żeby miał normalne dzieciństwo – śmiech, klocki na podłodze, kakao w kubkach z kolorowymi uszkami. Teściowa zapowiedziała się dzień wcześniej. „Wpadnę tylko na chwilę” – napisała.

Kiedy weszła, od razu przejęła przestrzeń. Usiadła przy stole, poprawiła serwetki, zerknęła do garnka.

– Kakao jest zbyt słodkie – oceniła. – Dzieci nie powinny przyzwyczajać się do takich smaków.

Zacisnęłam usta. Igor i Zosia bawili się w salonie. Nagle usłyszałam jego podniesiony głos.

– U mnie babcia rządzi w domu! – oznajmił z dumą. – Tata jej słucha, bo mama czasem nie wie, jak powinno być.

Zamarłam w kuchni. Słowa zawisły w powietrzu jak ciężka zasłona. Zosia zachichotała.

– To twoja babcia tu mieszka?

– Prawie – odpowiedział Igor. – Ona wszystko wie najlepiej.

Weszłam do salonu. Igor spojrzał na mnie bez cienia wahania. Nie było w nim złośliwości. Była szczerość dziecka, które mówi to, co widzi.

– Igorku, chodź na chwilę – powiedziałam spokojnie.

Teściowa pojawiła się za mną.

– Dzieci tak mówią – rzuciła lekko. – Ciesz się, że ma ze mną dobrą relację.

Odwróciłam się do niej.

– To nie jest kwestia relacji. To kwestia granic.

– Och, Sabina… – westchnęła. – Ty zawsze widzisz problem.

Dawid stał pod ścianą. Patrzył na podłogę. Jak zwykle milczał. W tamtej chwili zrozumiałam, że jeśli teraz nie postawię wszystkiego na ostrzu noża, już zawsze będę tylko dodatkiem w tym domu. Poszłam do sypialni i wyjęłam z szafy torbę. Zaczęłam składać ubrania metodycznie, jakby chodziło o zwykły wyjazd. Dawid wszedł po kilku minutach.

– Co ty robisz?

– Wyjeżdżam na kilka dni. Do Magdy.

– Z Igorem?

– Oczywiście.

Patrzył na mnie z niedowierzaniem.

– Nie przesadzaj.

– Nie. Po raz pierwszy przestaję udawać, że wszystko jest w porządku.

W salonie było cicho. Teściowa szeptała coś do Igora. Kiedy wychodziliśmy, syn patrzył na mnie zdezorientowany.

– Mamo, a kiedy wrócimy?

Ukucnęłam przy nim.

– Kiedyś wrócimy. Ale najpierw musimy poukładać kilka spraw.

Dawid mnie nie zatrzymał. To bolało najbardziej.

Musiałam postawić granice

Pierwsza noc u Magdy była cicha. Igor zasnął szybciej niż zwykle, zmęczony emocjami. Ja siedziałam przy kuchennym stole siostry i wpatrywałam się w kubek z herbatą.

– Ile jeszcze będziesz się zgadzać na bycie tą trzecią? – zapytała Magda wprost.

Nie odpowiedziałam od razu. Po raz pierwszy ktoś nazwał to tak jasno.

Następnego dnia Dawid zadzwonił.

– Wróćcie do domu. Porozmawiajmy.

– Rozmawialiśmy wiele razy – odpowiedziałam spokojnie. – Teraz potrzebuję konkretów.

Przyjechał wieczorem. Wyglądał inaczej niż zwykle. Mniej pewnie.

– Mama się obraziła – zaczął.

– Ja też się obraziłam – przerwałam mu. – Tylko ja mam problem z tym, że nie czuję się w swoim domu jak partnerka.

Milczał chwilę, a potem powiedział coś, czego nigdy wcześniej nie usłyszałam.

– Bałem się jej sprzeciwić. Zawsze tak było. Ale kiedy zobaczyłem, że pakujesz torbę… zrozumiałem, że mogę stracić was oboje.

Nie płakałam. Byłam zbyt zmęczona.

– Jeśli wrócę, to na innych zasadach – powiedziałam. – Twoja mama nie będzie podważać mojego zdania przy Igorze. A jeśli spróbuje, zareagujesz od razu.

Skinął głową.

Kilka dni później usiedliśmy wszyscy przy stole. Ja, Dawid i jego matka. Igor bawił się w swoim pokoju.

– Mamo – zaczął Dawid, patrząc na swoją matkę – kocham cię, ale Sabina jest moją żoną. To ona razem ze mną decyduje o wychowaniu Igora.

Teściowa pobladła.

– Czyli co, ja jestem teraz nikim?

– Nie. Jesteś babcią. I to wystarczy.

Spojrzała na mnie chłodno.

– Zawsze byłaś przewrażliwiona.

Tym razem Dawid nie odwrócił wzroku.

– Mamo, dość tego.

W tamtej chwili poczułam, jak ciężar, który nosiłam latami, zaczyna się rozpuszczać. Nie dlatego, że Bożena nagle się zmieniła. Nie zmieniła się. Ale dlatego, że przestałam być sama.

Nie było łatwo. Były napięte wizyty i wymuszone uprzejmości. Jednak przy Igorze nie padały już komentarze podważające moje decyzje. A kiedy raz spróbowała, Dawid spokojnie, ale stanowczo powiedział:

– Ustaliliśmy coś innego.

Najważniejsza rozmowa odbyła się jednak między mną a Igorem.

– Mamo, babcia jest na nas zła? – zapytał któregoś wieczoru.

– Nie. Po prostu każdy ma swoje zdanie. Ale to ja i tata jesteśmy twoimi rodzicami.

Przytulił się do mnie.

– Ja chcę słuchać ciebie.

Wtedy wiedziałam, że warto było zaryzykować. Nie wygrałam z teściową. Wygrałam walkę o siebie.

Sabina, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

