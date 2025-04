Jak wybrać nianię?

Kiedy zacząć poszukiwania niani?

Poszukiwanie niani rozpocznij dużo wcześniej przed planowanym powrotem do pracy. Musisz mieć czas na przejrzenie ofert kandydatek, spotkania rekrutacyjne, dopełnienie formalności z wybraną osobą i okres próbny, podczas którego dziecko i niania poznają się bliżej. Nie wydłużaj jednak nadmiernie czasu rekrutacji. Jeśli oferujesz pracę kilka miesięcy wcześniej, musisz liczyć się z sytuacją, że niania może zrezygnować z opieki nad dzieckiem ze względu na zmianę sytuacji życiowej czy planów zawodowych.

Podczas planowania rekrutacji weź pod uwagę czas na okres próbny. Zaproponuj kilka płatnych dni adaptacyjnych, podczas których przyjrzysz się metodom pracy kandydatki oraz zobaczysz, jak reaguje na nie twoje dziecko.

Zakres obowiązków dla niani

Wybierając najlepszą kandydatkę, warto przemyśleć sprawę jej obowiązków i ustalić na początku, czy nie ma nic przeciwko na przykład kąpaniu dziecka, przygotowywaniu mu jedzenia czy podawaniu leków. Czy w zakres jej zadań mają wchodzić codzienne spacery, czytanie książek, wizyty u lekarza, odrabianie lekcji? Prace domowe, takie jak sprzątanie czy prasowanie, z reguły nie należą do obowiązków niani, jednak niektóre kandydatki oferują również takie usługi. W takim przypadku warto wziąć pod uwagę, że osoba, która zajmuje się domem, nie jest w stanie w stu procentach poświęcić swojej uwagi maluchowi. Rozwiązaniem mogą być dodatkowo płatne godziny, podczas których zajmie się obowiązkami domowymi, bez szkody dla dziecka.

Na co zwrócić uwagę wybierając nianię?

Jedna dziesiąta sekundy – tyle wystarczy, żeby zrobić pierwsze wrażenie. Zdaniem psychologów Alexa Todorova i Janine Willis to czas potrzebny na to, by nasz mózg ustalił, czy dana osoba budzi nasze zaufanie*. Jeśli ufać temu efektowi, decyzja o tym, że znaleźliśmy perfekcyjną nianię, powinna być kwestią maksymalnie kilku sekund. Czy jest to aż tak proste?

Pierwsze wrażenie bywa mylące. Zamiast ufać intuicji, obserwuj zachowanie niani. Czy myje ręce po wejściu do domu? Czy jest cierpliwa? Czy jest osobą schludną? Czy czuć od niej dym papierosowy? Czy interesuje się dzieckiem, pyta, jak ma na imię, próbuje od razu nawiązać z nim kontakt? Możesz zapytać o znajomość okolicznych placów zabaw, miejsc dla dzieci w mieście lub innych dziecięcych atrakcji. Warto zwrócić uwagę na sposób wysławiania się i kulturę osobistą. To niezwykle ważne, ponieważ na czas twojej nieobecności niania stanie się dla dziecka wzorem do naśladowania.

Warto zapytać kandydatkę o przebyte kursy i umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Spytaj, jak zareagowałaby w sytuacji kryzysowej. Nie wahaj się poprosić o referencje. Pamiętaj, że najlepiej sprawdzisz je, dzwoniąc do byłych pracodawców z prośbą o opinię i powód zakończenia współpracy. Nie skreślaj jednak osób, które nie mają referencji. Być może brak im doświadczenia, nie zadbały o te dokumenty w odpowiednim czasie albo ich byli pracodawcy nie zgodzili się na udostępnienie numeru telefonu. Przygotuj arkusz, który pozwoli ci zebrać w jednym miejscu informacje, wrażenia i wnioski z rozmowy z poszczególnymi kandydatkami na nianię. Ułatwi ci to podjęcie ostatecznej decyzji.

Gdzie szukać niani?

Niania z polecenia

Kontakt do sprawdzonej niani możesz zdobyć całkiem prosto. Zapytaj mam na placu zabaw, znajomych czy sąsiadów, którzy korzystali z takich usług. Warto poszukać wśród kolegów z pracy albo członków rodziny. Wybór niani, którą sprawdził znajomy, to dobry trop. Nie jest to anonimowa osoba, łatwiej też potwierdzić jej kompetencje. Należy jednak pamiętać, że nie ma stuprocentowej gwarancji, że niania, która sprawdziła się w pracy z dzieckiem przyjaciół, sprosta twoim oczekiwaniom.

Niania z serwisu internetowego

Wiele serwisów ogłoszeniowych, które oferują usługi niań, daje możliwość selekcjonowania kandydatek. Przeszukując ogłoszenia opiekunek, możesz zaznaczyć preferowany wiek, dodatkowe obowiązki, a także stawkę czy godziny, w których potrzebna jest niania. Z wybraną nianią łatwo się umówić na rozmowę, wysyłając wiadomość przez portal lub korzystając z danych kontaktowych.

Ogłoszenie można zamieścić też samemu – zazwyczaj jest to bezpłatne. Co powinien zawierać kompletny anons? Poinformuj kandydatki, w jakim wieku jest dziecko, co wchodzi w zakres obowiązków niani, jaką stawkę za godzinę proponujesz, ile godzin dziennie będzie trwała opieka. Możesz też zawrzeć informacje o przewidywanej długości współpracy (na przykład do czasu aż maluch pójdzie do przedszkola) oraz prośbę o CV kandydatki.

Niania z agencji opiekunek

Korzystanie z pośrednictwa agencji opiekunek to bezpieczne rozwiązanie. Nianie zatrudniane przez agencje zazwyczaj muszą nie tylko przejść testy psychologiczne, ale też mieć odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Decydując się na nianię z agencji opiekunek, warto wiedzieć, że wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Ceny za pośredniczenie w wyborze opiekunki wahają się od około 250 zł do równowartości miesięcznej stawki niani. Dowiedz się, co wchodzi w skład opłaty – czy masz gwarancję indywidualnego doboru opiekunki według profilu i potrzeb swojej rodziny, ile kandydatek podeśle firma i czy możesz liczyć na zwrot kosztów, jeśli niania nie sprawdzi się u ciebie.

Ile kosztuje niania? Od czego zależy cena opiekunki?

Pensja niani zależy m.in. od jej wykształcenia. Stawka opiekunki, która skończyła studia pedagogiczne lub psychologiczne albo ma za sobą specjalne kursy zawodowe, może być wyższa w porównaniu z osobą bez takiego przygotowania. Taką samą rolę odgrywa doświadczenie – im większe, tym zapłacisz więcej. Kiedy niania opiekuje się więcej niż jednym dzieckiem, zakres jej obowiązków wykracza poza opiekę nad maluchami (na przykład dodatkowo sprząta, uczy języka, pomaga odrabiać lekcje), może poprosić o wyższe wynagrodzenie. Zarobki wahają się w zależności od miejscowości, w której świadczone są usługi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w raportach lokalnych:

Żłobek, przedszkole czy niania?

Ile kosztuje niania na etat i niania na godziny?

Jeśli korzystasz z usług opiekunki na stałe, jej stawka w przeliczeniu na godzinę jest mniejsza w porównaniu z kosztami pracy dorywczej. Minimalna pensja na etat to kwota ok. 1500 zl. Kiedy potrzebujesz niani w wyjątkowych sytuacjach – na przykład na jeden wieczór lub na czas choroby dziecka – musisz liczyć się z tym, że jej wynagrodzenie wyniesie ok. 15 zł netto za godzinę. Opiekunka do dziecka na specjalne okazje, takie jak sylwester, może kosztować nawet ok. 30 zł netto za godzinę.

