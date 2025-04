Wbrew powszechnemu przekonaniu mojego otoczenia – i tego bliższego, i tego dalszego, nie wyszłam za Marka dla kasy. Owszem, imponowało mi, że prowadzi wielką sieć logistyczną, a ta przynosi niebotyczne zyski, jednak nie to było najważniejsze. Naprawdę go kochałam. Kiedy nie pracował i nie zajmował się tym, co z pracą związane, był naprawdę równym gościem. Miły, szarmancki, z poczuciem humoru, chętnie zabierał mnie na długie romantyczne spacery i za każdym uwzględniał to, na co miałam obecnie ochotę.

– Nie będziesz musiała nic robić! – rozpływała się nad przyszłością, jaka się podobno przede mną rysowała, moja starsza siostra, Agata. – Będziesz tylko leżeć i pachnieć, a i tak kasy wam nie zabraknie! Czy to nie wspaniałe?

– Cóż, chyba trochę za bardzo wszystko upraszczasz… – mruknęłam. – Poza tym mam zlecenia. Nawet jeśli będę pracować z domu, to dalej obowiązek. I nie, nie zrezygnuję z niego, bo naprawdę to lubię. I nie chcę czuć się bezużyteczna.

– E tam – Agata tylko machnęła ręką. – Będziesz miała życie jak z bajki! Zobaczysz!

Z początku nawet trochę w to wierzyłam. Tuż po ślubie rzeczywiście pracowałam mniej. Brałam niewiele zleceń, bo jakoś tak wychodziło, że musiałam ogarniać dom, a było czym się zająć. Potem urodziły nam się dzieci – Kaja i Piotrek, Marek rzucił się w wir pracy, a ja przestałam mieć czas na cokolwiek.

Daleko temu było do bajki

Wcale nie było łatwo tak żyć. Markowi wiecznie przydarzały się jakieś nowe kontrakty, współprace, ważne spotkania i wyjazdy w delegacje. Z czasem przestałam w ogóle się w tym łapać, a on z każdym miesiącem mówił coraz mniej. W końcu doszło do tego, że prawie przestaliśmy ze sobą rozmawiać, bo on albo gdzieś się bardzo śpieszył, albo był potwornie zmęczony i potrzebował odpocząć. Dzieciaki przyzwyczajały się powoli, że tata nigdy nie ma dla nich czasu, bo robi „bardzo ważne rzeczy”, a z każdym problem – no przecież – idzie się do mamy.

Nie skarżyłam się, ale powoli coś we mnie narastało. Ogarnięcie ogromnej willi, mając na głowie dwójkę dzieci, które najpierw całymi dniami przesiadywały ze mną w domu, potem natomiast nadspodziewanie szybko wracały ze szkoły, stanowiło nie lada wyzwanie. Zwłaszcza że wciąż upierałam się przy robieniu zleceń – bez nich najpewniej bym oszalała. Czasem nie wyrabiałam się do tego stopnia, że pranie robiłam, gdy wszyscy szli spać, a prasowałam w środku nocy.

A Marek? W ogóle tego nie zauważał. Przyzwyczaił się, że zawsze ma wszystko przygotowane, gotowe właściwie w stu procentach, a on przecież w domu nie miał potrzeby kiwnąć nawet palcem.

Miałam ochotę nim potrząsnąć

To już nawet nie chodziło o to, że mi nie pomagał. Miał przecież co robić, ciągle siedział w tych swoich zawodowych sprawach i przynosił do domu ogromne pieniądze. Ale żeby chociaż porozmawiać. Od czasu do czasu przypomnieć sobie o rodzinie, zauważyć, że ten wielki dom nie sprząta się sam, a w naszym towarzystwie nie tylko on się męczy.

– Oj, tobie to nawet książę by nie dogodził – gderała Agata, gdy jej się kiedyś pożaliłam, że ledwo znajduję chwilę na porządne spanie. – Kasy ma jak lodu, dom jak pałac i jeszcze narzeka!

Nie chciało mi się z nią dyskutować – i tak by nie zrozumiała. Na pewno wysunęłaby argument, że ona też pracuje i ogarnia dom, a daje sobie radę. Szkoda tylko, że ona zajmowała się małym, dwupokojowym mieszkankiem, a ja piętrową willą z ogrodem!

Dzięki Irce straciłam zahamowania

– Ty źle wyglądasz, Beata – zwróciła mi uwagę najbliższa przyjaciółka, Irka, gdy udało mi się wyrwać z nią jeden jedyny raz na kawę. – Spałaś coś dzisiaj?

Skrzywiłam się nieznacznie.

– Nie bardzo – westchnęłam. – Podobnie jak wczoraj, przedwczoraj i przez cały ubiegły tydzień.

Irka poprawiła się na miejscu i zaczęła mi się przypatrywać z większym przejęciem.

– Ale czekaj, dlaczego? – rzuciła, najwyraźniej nie rozumiejąc, o co tu chodzi. – Coś się dzieje? Masz jakieś zmartwienie?

– A… wiesz, taki los żony, co to nie pracuje – uśmiechnęłam się krzywo. – Siedzę w domu z dzieciakami, sprzątam, piorę, pracuję, pomagam w projektach na lekcje, wymyślam zabawy… No, sama rozumiesz, życie.

Przyjaciółka pokręciła głową z niedowierzaniem.

– No dobra, a Marek? – drążyła. – Nic nie pomaga?

Parsknęłam w swoją szklankę.

– Marek ogarnia pracę, potem leży zmęczony i w zasadzie tyle – przyznałam. – Żadnych rozmów, żadnego spędzonego razem czasu, no i jeszcze wiesz, przyzwyczaił się, że wszystko ma gotowe na już.

– Bo go do tego przyzwyczaiłaś! – stwierdziła z przekąsem. – On ma pracę, wraca do domu i odpoczywa, bo tyle się narobił. A ty? Ty nawet na chwilę z tej swojej pracy nie wychodzisz! A jak cię znam, to pewno jeszcze te swoje zlecenia robisz.

Uśmiechnęłam się przepraszająco, ale nic nie powiedziałam.

– Beata, tak nie można! – jęknęła. – Ty pozwalasz mu na wszystko, a on to wykorzystuje! Postaw się wreszcie! Przecież też masz swoje potrzeby! Poza tym, jak tak dalej pójdzie, to się zwyczajnie, dziewczyno, wykończysz!

Wracając do domu, długo myślałam o tym, co mi powiedziała. No i doszłam do wniosku, że w sumie ma rację. Za dużo razy przymykałam na to wszystko oko. Za długo to tolerowałam. A Marek w ogóle mnie nie zauważał – jakbym była powietrzem. Stałym wyposażeniem domu, które nie miało prawa się zepsuć. A ja właśnie uznałam, że pora ten mit obalić.

W końcu mu pokazałam

Kolejnego dnia nie wstałam rano, a postanowiłam spać do dziesiątej. Poprosiłam mamę, by odwiozła dzieciaki do szkoły i nie przejmowałam się tym, co będzie robił Marek. Chyba jakoś sobie poradził, bo kiedy się obudziłam, w domu panowała błoga cisza, a jego nie było. Nie śpiesząc się, zrobiłam więc sobie śniadanie, a potem, jak nigdy, zasiadłam do zleceń. Zignorowałam czekające pranie i górę rzeczy do prasowania, nie kiwnęłam też palcem w kierunku sprzątania. Przecież wcale nie miałam na nie ochoty.

Obiad zrobiłam tylko dla dzieci i siebie, a potem walnęłam się na sofie. Dzieciom pozwoliłam oglądać telewizję – jak nigdy, a sama zajęłam się czytaniem książki. W sumie nawet już nie pamiętałam, kiedy ostatni raz udało mi się do jakiejś zajrzeć. No i w końcu doczekałam się powrotu pana domu.

Leżałam rozciągnięta na sofie i czekałam. Słyszałam, jak Marek biega po całym domu, zapewne, żeby mnie znaleźć. Trochę pokrzyczał na dzieci, trochę poprzeklinał, a w końcu stanął zasapany w progu pokoju. Rozczochrany, w wymiętej koszuli i bez krawata, wyglądał całkiem zabawnie. To jednak jego głęboko zszokowana mina wywołała uśmiech na mojej twarzy. No, miło, że w końcu sobie przypomniał, że ma żonę!

– Beata, dlaczego to jest całe wymięte? – spytał. – Mam ważne spotkanie, potrzebuję koszuli…

– Jak nie wyprasowałeś, to jest wymięte – zauważyłam spokojnie.

– Ale kiedy miałem to zrobić? – rzucił z pretensją. – Byłem w pracy, załatwiałem ważne dokumenty, a ty…

– A ja codziennie ogarniam dzieci, dom, robię zlecenia, gotuję obiad, przygotowuję śniadania i kolacje… Mam wymieniać dalej? – spytałam. – Bo jeśli uważasz, że na to nie potrzeba czasu ani siły, to możemy się zamienić.

Patrzył na mnie przez dłuższą chwilę z miną, która świadczyła o tym, że najchętniej by mnie teraz wyśmiał, ale ostatecznie nie powiedział nic, odwrócił się na pięcie i wyszedł.

Teraz jest jakby bardziej obecny

Choć prawdę mówiąc wcale się tego nie spodziewałam, moja mała terapia szokowa zadziałała. Marek podzielił się obowiązkami ze swoim zastępcą, wraca teraz wcześniej i nie angażuje się we wszystkie biznesowe spotkania. Ostatnio zaczął nawet pytać, czy z czymś mi nie pomóc, a potem przypomniał sobie, że od czasu do czasu warto by gdzieś wyjść we dwoje.

W dodatku nagle okazało się, że istnieje szansa na spędzenie rodzinnego weekendu, a niektórymi obowiązkami domowymi można się po prostu podzielić.

Beata, 39 lat

