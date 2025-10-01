Mam na imię Bartek. I mam żonę – Kasię – którą bardzo kocham. Ale razem z nią w pakiecie dostałem jeszcze… jej matkę. Grażynę. Gdyby ktoś zapytał mnie, jak wygląda piekło, odpowiedziałbym bez wahania – jak weekend z teściową w lesie.

– Kochanie, no nie bądź taki. To tylko dwa dni. Świeże powietrze, grzyby, las – Kasia próbowała mnie przekonać, gdy pakowaliśmy się do auta.

– Dwa dni z twoją matką to męczarnia mojej psychiki – mruknąłem, poprawiając plecak.

– Nie przesadzaj. Mama tylko czasem przesadza – zaśmiała się i pocałowała mnie w policzek. – Obiecała, że tym razem będzie miło.

– A ja obiecałem sobie, że więcej nie pojadę na żadne wyjazdy rodzinne, odkąd ostatnio twoja matka powiedziała, że jestem beznadziejny.

– No nie przesadzaj, przecież to był żart...

– Jasne, super zabawny – westchnąłem i odpaliłem silnik. – A czemu my w ogóle jedziemy z nią, zamiast sami?

– Bo domek jest Romka, jej brata. A mama mówi, że zna te lasy jak własną kieszeń – odpowiedziała z beztroską w głosie, która działała mi na nerwy.

Grażyna znała wszystko jak własną kieszeń. Zwłaszcza moje błędy i niedoskonałości. Ona nie potrzebowała mapy, ona miała radar na to, co źle zrobiłem, czego nie umiałem i gdzie mogłem się bardziej postarać. A teraz miałem spędzić z nią weekend w środku lasu. Bez zasięgu. Bez świadków. Piekło. Prawdziwe piekło na ziemi.

Cały czas mnie upominała

– Bartek, no na litość boską, ty tak idziesz, jakbyś miał żylaki – fuknęła Grażyna, gdy tylko wysiedliśmy z auta.

Ledwo zdążyłem wyjąć plecak z bagażnika, a już dostałem pierwszą porcję jej serdeczności. Miała na sobie czerwony polar, który wyglądał, jakby pamiętał początki turystyki w Polsce, i buty trekkingowe .

– Daj mu spokój, mamo – rzuciła Kasia, ale bez większego przekonania.

– A co, mam patrzeć, jak się wlecze jak ślimak? – prychnęła teściowa. – Taki las, tyle grzybów, a on zaraz się zgubi.

Romek, wujek mojej żony, przyjął nas serdecznie. Domek był drewniany, prosty, ale klimatyczny. Miał w sobie coś z „leśnej przygody” z czasów PRL-u. I jedną zaletę – był daleko od zasięgu.

Pierwszy poranek grzybobrania. Nie zdążyłem dobrze zjeść jajecznicy, a już Grażyna stanęła nade mną z koszykiem.

– Ty to weź lepiej ten mniejszy. Mężczyzna z takim refleksem to nawet muchomora nie znajdzie.

W lesie zaczęła się lekcja botaniki po grażynowemu.

– Ten to nie bierz, to psi grzyb. A ten? No nieee... Bartek, ty naprawdę nie odróżniasz podgrzybka od purchawki? – zaśmiała się z wyższością.

W końcu nie wytrzymałem.

– Może nie jestem ekspertem, ale grzyb to grzyb. Po prostu chcę miło spędzić czas.

– Miło? To nie kawiarnia, chłopcze, tylko las!

Zacisnąłem zęby. Gdy Kasia próbowała mnie zagadać, tylko szeptnąłem:

– Albo ją weźmiesz do innej części lasu, albo ja pójdę sam.

– Cicho, bo usłyszy – szepnęła, jakbyśmy mieli przed sobą wilkołaka, nie jej własną matkę.

A to był dopiero początek.

Miałem dość

– Tylko nie schodźcie z głównej ścieżki! – krzyknął Romek za nami. – W tym lesie łatwo się zgubić!

Kasia została z wujkiem, a ja… wylądowałem sam na sam z Grażyną. Bo przecież „ktoś musi Bartka pilnować”. Ledwo weszliśmy głębiej między drzewa, a już poczułem, jak ciśnienie mi rośnie. Teściowa wciąż coś mamrotała pod nosem. Raz o grzybach, raz o tym, jak to Romek zaniedbał ścieżki.

– Patrz pod nogi, nie na chmury – rzuciła, gdy się potknąłem o korzeń.

– Może jakbym miał latarkę, to bym coś widział w tym gąszczu.

– A może jakbyś miał mózg, to byś szedł tam, gdzie trzeba – warknęła. – I po co ty wlazłeś w to bagno?

– Bo próbuję uciec przed tobą? – wymamrotałem, ale niestety za głośno.

– Co powiedziałeś?

– Że może trzeba wrócić! – uciąłem, rozglądając się dookoła. Las był nagle inny – drzewa wyglądały podobnie, nie było żadnej ścieżki. Nic. Tylko zielsko i cisza.

– No świetnie – fuknęła Grażyna. – Jak ty coś zaproponujesz, to zawsze się tak kończy.

– Ja? To ty kazałaś iść „na skróty”!

– Bo ty masz orientację jak śnięta kura!

Zaczęliśmy krążyć w kółko. Sygnalizacja na telefonie – zero. Teściowa przestała się odzywać, ale sapała ciężko i co chwilę podnosiła głos: – Halo? Jest tu kto? I wtedy usłyszeliśmy łamiące się gałęzie. Zamarliśmy. Z lasu wyłonił się jakiś człowiek. Starszy, z siwą brodą, w gumowcach, z kijem. Przez chwilę wyglądał, jakby się nie ruszał, tylko wyrósł z mchu.

– Co wy tu robicie? – zapytał.

– Zgubiliśmy się – burknąłem. – Szliśmy na grzyby.

– I trafiliście do mnie. Na moje podwórko...

Teściowa tego się nie spodziewała

Facet przyglądał się nam, jakby ważył w myślach, czy nas pogonić, czy poczęstować nalewką.

– Jesteście od Romka? – zapytał w końcu.

– Tak – potwierdziłem z ulgą. – Przyszliśmy na grzyby i trochę... zboczyliśmy z trasy.

– Trochę? – prychnął i spojrzał na Grażynę. – Ty to Grażyna jesteś, nie?

Grażyna zmarszczyła brwi.

– A pan to kto?

– Marian. Marian S. Mieszkam tu obok od czterdziestu lat. Twój brat Romek to mój kolega z młodości.

Grażyna zbladła. Widziałem to. Coś ją tknęło. A mnie tknęło jej tąpnięcie.

– A pan... znał też mojego męża? – zapytała cicho.

Marian spojrzał jej prosto w oczy.

– Znałem. I to dobrze. Ale najbardziej to pamiętam, jak cię poznaliśmy na tym ognisku, pamiętasz? Zbyszek nie mógł oderwać od ciebie wzroku. A i Tomek też nie bardzo.

Grażyna przełknęła ślinę.

– Pan coś sugeruje?

– E tam, ja tylko wspominam. Ale wie pani, ludzie tu różne rzeczy mówili… Że Tomek zawsze był blisko, a Zbyszek długo pracował za granicą. A Kasia... no, bardziej Tomka przypominała niż ojca.

Zrobiło się chłodno, mimo że słońce wciąż wisiało nad drzewami. Spojrzałem na Grażynę – miała wzrok wbity gdzieś w trawę.

– Wystarczy – powiedziała szorstko. – Nie jesteśmy tu, żeby słuchać plotek.

Marian tylko się uśmiechnął i skinął głową.

– Jak pani chce. Ale wiecie, którędy do domku? Bo jeszcze zabłądzicie bardziej.

– Pójdziemy – odpowiedziałem za nią.

Szliśmy w ciszy dobre piętnaście minut. I wtedy usłyszałem to, czego nie spodziewałem się nigdy usłyszeć.

– Kasia może nie być dzieckiem Zbyszka – powiedziała nagle Grażyna.

Stanąłem jak wryty.

– Słucham?

– Nie powinnam tego mówić... Ale Marian nie kłamał. Ten Tomek... był. Zawsze był mi blisk. A ja wtedy czułam się samotna.

Miałem milczeć

– Tylko słowo, Bartek. Ani słowa Kasi, rozumiesz? – mówiła Grażyna, gdy w końcu dotarliśmy do domku.

Nie odpowiedziałem. Myślałem o tym, co usłyszałem. A raczej – o tym, co próbowałem sobie wypchnąć z głowy. Kasia. Moja żona. Może nie być córką swojego ojca?

– Bartek! Gdzie wy byliście?! – Kasia wybiegła na werandę. – Już mieliśmy dzwonić po pomoc!

– Zgubiliśmy się – rzuciłem oschle.

– Co się stało? – spytała, patrząc raz na mnie, raz na matkę.

Grażyna milczała. Ja nie.

– Spotkaliśmy kogoś. Pana Mariana. Znasz go?

– Mariana? No, coś wspominał wujek Romek. Czemu pytasz?

– Bo powiedział coś, co twoja matka nie chciała powiedzieć przez całe twoje życie – wypaliłem, patrząc prosto na Grażynę. – Że może nie jesteś córką Zbyszka.

Kasia spojrzała na matkę.

– Mamo?

Grażyna spuściła wzrok.

– To bzdura – powiedziała słabo. – On zawsze gadał, co mu ślina na język przyniosła.

– A jednak zbladłaś, jak to usłyszałaś – dodałem.

– Mamo?! – Kasia prawie krzyknęła.

– Nie wiem! – Grażyna wybuchła. – Nie wiem! Wtedy wszystko się posypało... Zbyszek był za granicą, Tomek był... pomocny. Byłam młoda. Zrobiłam błąd. Ale to nic nie zmienia!

– Nie zmienia? – Kasia miała łzy w oczach. – Zmienia wszystko, mamo.

Stałem między nimi. Po raz pierwszy nie czułem już wściekłości na Grażynę. Tylko coś dziwnie pustego w środku.

Żona była w szoku

Leżeliśmy obok siebie w łóżku, ale czułem się, jakbyśmy leżeli w dwóch różnych światach. Kasia miała wzrok wbity w sufit. Ja w ścianę. Cisza między nami była gęsta jak dym.

– Nie chcę z nią rozmawiać – powiedziała w końcu cicho.

– Nie musisz – odpowiedziałem.

– Myślisz, że to prawda?

Westchnąłem.

– Nie wiem. Ale... to, jak zareagowała... To nie wyglądało na kłamstwo Mariana.

Kasia przetarła oczy dłonią.

– Zawsze myślałam, że chociaż jedno w moim życiu jest pewne. Że mój tata był moim tatą. A teraz... Nie wiem nawet, kim jestem.

Odwróciłem się do niej.

– A ja? – zapytałem. – Kim ja jestem dla ciebie? Bo szczerze? Czułem się dziś, jakbym był ostatni w tej waszej układance. Jakbyś mnie zabrała na ten wyjazd tylko po to, żebym nosił koszyk.

– Bartek...

– Przez cały dzień stałaś po stronie swojej matki. Zawsze tak jest. Ona może mnie obrażać, śmiać się ze mnie, a ty tylko się uśmiechasz i mówisz, że „to tylko żarty”.

– Myślisz, że mi to nie przeszkadza?

– Myślę, że nigdy mi tego nie powiedziałaś.

Milczała przez chwilę.

– Ja... nie wiem, czy potrafię być między wami. Zawsze próbuję was pogodzić. Ale teraz... mam wrażenie, że tracę grunt pod nogami.

– A ja mam wrażenie, że już dawno go straciłem – odpowiedziałem twardo.

Spojrzała na mnie z mieszaniną żalu i niepokoju.

– Kochasz mnie jeszcze? – zapytała cicho.

–Kocham – powiedziałem, a potem odwróciłem się do ściany.

Weekend, który miał być odpoczynkiem, zmienił wszystko. Nie wiem, jak dalej będzie wyglądać ta rodzina.

Bartek, 34 lata

