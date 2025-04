Grzesiek był moją pierwszą i jedyną prawdziwą miłością. Na nikim nigdy nie zależało mi tak bardzo. Przymykałam więc oczy na jego wady. Mówił, że mnie kocha, więc wierzyłam mu, nawet gdy na imprezach uśmiechał się do innych i prosił je do tańca.

Kochałam go do szaleństwa i chciałam mieć tylko dla siebie. Pobraliśmy się po półtora roku znajomości. Zaszłam w ciążę, on myślał, że to wpadka, ale ja wszystko zaplanowałam. Wierzyłam, że jesteśmy dla siebie stworzeni, a dziecko nas połączy.

Po urodzeniu Malwinki zamieszkaliśmy w małym mieszkanku, które przepisała mi ciocia. Stawałam na głowie, by czuł się szczęśliwy i dopieszczony. Rano zawsze czekałam niego ciepła kawa i wyprasowana koszula. Przez rok było znośnie, ale gdy Malwina skończyła rok, wszystko się zmieniło. Zaczął wracać z pracy coraz później. Nie chciał mi się nawet wytłumaczyć. Zbywał moje pytania, denerwował się, gdy pytałam, co robił.

Pewnego dnia przyjaciółka powiedziała mi, że widziała Grześka na kawie z jakąś blondynką. Nie zdziwiłam się, ale wściekłam się bardzo. W tym czasie miał być na spotkaniu biznesowym, a oni patrzyli sobie w oczy i czule głaskali się po dłoniach. Skonfrontowałam się z nim wprost.

– Ewka widziała cię w kawiarni z jakąś blond ślicznotką. To tak wyglądają te twoje służbowe konferencje i nadgodziny? Ja ci już nie wystarczam? Musisz mnie zdradzać? Przecież jesteśmy rodziną, mamy dziecko. – naskoczyłam od razu na niego. Myślałam, że zacznie się tłumaczyć, przepraszać. Nic z tego!– Ty to jakaś nienormalna jesteś. Nie rozumiesz, że interesy załatwia się czasem także z kobietami? I to niekoniecznie w sali konferencyjnej? – odparował. A potem oświadczył, że nie będzie słuchał tych głupot, jest zmęczony i idzie spać. Po chwili rzeczywiście smacznie już chrapał. Jakby nic się nie stało.

Wiedziała, czułam, że Grzesiek kłamie. Przepłakałam wtedy pół nocy. Szukałam dowodów zdrady, wiedziałam, że mnie zdradza. Kobiecy zapach na marynarce, rachunek z hotelu w spodniach… minął rok. Nasz dom był piekłem. Nie było dnia bez awantury, a wszyscy mnie o to obwiniali, nawet własna matka.