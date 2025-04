„Gdy umierała moja mama, największe wsparcie dostałam od bezdomnego. Niestety, nie zdążyłam mu podziękować”

„– Modliłem się do Boga o spokój ducha, aby pozwolił mi zaakceptować to, czego nie jestem w stanie zmienić. Niespodziewanie chwycił moją dłoń i mocno ją ścisnął. – Pani również musi zaakceptować to, na co pani nie ma wpływu... Aby móc dalej żyć i nie zwariować z rozpaczy”.