Kiedy właściwie mija okres nastoletniego buntu? Moja siedemnastoletnia córka chyba nie planuje z niego wyrosnąć, a ja już nie mogę się doczekać, aż skończy się ten skomplikowany etap.

Córka się buntowała

– Hej, jak długo jeszcze będziesz siedziała w łazience? Ja i tata musimy zdążyć do pracy, chcemy się umyć! – krzyczałam, dobijając się do drzwi.

– Poczekaj moment, mamo. Jeszcze tylko minutkę! – zawołała zirytowanym głosem.

– Minutkę? Wychodź w tej sekundzie! – odezwał się mój małżonek, włączając się do porannej sprzeczki.

– No nie, znowu zaczynamy... – w końcu pojawiła się, choć wyraźnie niezadowolona.

– Co ty masz na twarzy? – zapytał mąż.

– Pomalowałam się. Chyba to widać?

– Zmywaj to natychmiast! Nie ma mowy, żebyś tak poszła do szkoły! Wyglądasz okropnie! – wrzasnął Bartek.

Córka próbowała wyrażać swój sprzeciw, podczas gdy tata nie ustępował ani na krok. Kiedy podnosiła głos w proteście, on próbował ją zagłuszyć jeszcze głośniejszym krzykiem. Niedługo potem dziewczyna zalewała się łzami, co wprawiło Bartka w kompletną bezsilność. Z kolei pod wieczór rozpoczął ze mną długie dyskusje o tym, jak źle wychowujemy nasze dziecko. No i oczywiście według niego to moja wina, że nasza córka zachowuje się nieodpowiednio, ubiera się wyzywająco i maluje jak dorosła, nie garnie się do pomocy w domu, a na nauce spędza za mało czasu...

Ma swój świat

Mamy tylko jedno dziecko – Anię. Zawsze starałam się być dobrą mamą i wychowywać ją najlepiej, jak potrafię. Spędzałam z nią dużo czasu, słuchałam o jej kłopotach, pokazywałam, jak być samodzielną i nie odpuszczałam w sprawach zasad. Wszystko układało się świetnie do momentu, kiedy wkroczyła w okres nastoletni. W jednej chwili moje kochane dziecko zmieniło się nie do poznania! Teraz już nie chce się ze mną dzielić swoimi sprawami. Ciągle słyszę tylko wymówki w stylu "daj mi spokój, nie masz pojęcia o niczym" albo "sorry, nie mogę gadać, umówiłam się z Kingą".

Już nie chce z nami nigdzie wychodzić. Kiedy proponujemy wspólny seans filmowy, patrzy na nas jak na dziwaków i mówi "Że niby do kina z rodzicami? Żenada!". Nie wiem, jak sobie radzić z tą sytuacją, a Bartek jeszcze gorzej to znosi, bo jego mała córeczka zmieniła się nie do poznania. Widzę, że z każdym dniem coraz bardziej się od siebie oddalają, a on jest tym strasznie przybity. Aż w końcu nie wytrzymał i wybuchł.

Mąż się zdenerwował

– Od dziś Anka ma zakaz wszystkiego! – krzyknął, wbiegając do mieszkania.

– Co tym razem zrobiła?! – zapytałam kompletnie zaskoczona.

– Ten szczyl z pryszczatą gębą łaził z nią po parku! – wyrzucił z siebie wściekły.

– Aha, to dlatego nasza Ania tak się ostatnio stroi... Ma swojego pierwszego chłopaka – skomentowałam ze zrozumieniem, potakując.

– Czy ty nie widzisz, że to się źle skończy? Same problemy z tego będą! – Bartek był naprawdę zdenerwowany.

Wiedziałam, że stawianie zakazów nic tu nie da. Nasza córka ma charakter po tatusiu – jak już coś postanowi, to za wszelką cenę dopnie swego.

Kiedy wróciła późnym wieczorem, doszło między nami do ostrej wymiany zdań. Wtedy właśnie wyznała nam, że jest po uszy zakochana w jakimś chłopaku o imieniu Piotr i nic nie zdoła stanąć na drodze ich uczuciu. Zagroziła, że jeśli będziemy próbowali ich rozdzielić, wyprowadzi się do niego i już nigdy jej nie ujrzymy. Ja byłam przekonana, że to tylko czcze pogróżki, ale Bartek wziął jej słowa bardzo do siebie.

– No dobra, niech ten... Piotr wpadnie do ciebie, ale tylko do dziewiątej! I żeby mi tu nie było żadnych numerów – rzucił i szybko wyszedł z pokoju.

Córka była zakochana

Ania spotykała się z tym chłopakiem, przychodził do nas prawie codziennie. Bardzo go polubiłam, bo był nie tylko miły i pomocny, ale też świetnie wpływał na moją córkę. Odkąd się pojawił, Ania zaczęła zachowywać się znacznie dojrzalej i spokojniej. Niestety, mój mąż nie był tak pozytywnie nastawiony. Co chwilę wpadał bez pukania do pokoju córki. Podczas jednej z takich niespodziewanych wizyt zobaczył, jak się całują. No i wtedy się zaczęło – awantura.

Nasza córka wybuchła, zarzucając nam całkowity brak zaufania i – co ją najbardziej zabolało – robienie jej wstydu przed Piotrkiem. Nie omieszkała też dodać, że doskonale wie wszystko o prokreacji i że jest od nas znacznie rozsądniejsza, bo przecież – jak nam wytknęła – pojawiła się na świecie zaledwie pięć miesięcy po tym, jak wzięliśmy ślub... No i właśnie tutaj zrobiło się niezręcznie. Wcześniej próbowałam z nią pogadać o "tych sprawach", ale wtedy nie była tym zainteresowana.

– Daj mi spokój, wiem, skąd się biorą dzieci.

Sytuacja w domu była napięta – mąż chodził zły, córka nie chciała z nim rozmawiać, a ja czułam się jakbym utknęła w potrzasku...

Myślałam, że to tylko zmęczenie

Byłam totalnie wyczerpana, zarówno ciało, jak i umysł odmawiały mi posłuszeństwa. Kręciło mi się w głowie, ledwo trzymałam się na nogach i ciągle chciało mi się spać.

– Może jednak odwiedź lekarza – powiedział Bartek, widząc, jak znów zbiera mi się na wymioty.

Posłuchałam jego rady.

– Radziłbym zrobić test ciążowy, bo symptomy na to wskazują – powiedział doktor.

– Naprawdę? W moim wieku? Mam 42 lata! – zdziwiłam się.

Pobiegłam kupić test i zatkało na widok wyniku – spodziewałam się dziecka. Chciałam zachować to dla siebie i nie informować męża, ale przez roztrzepanie zostawiłam test na widoku. Tajemnica wyszła na jaw, choć reakcja męża była zupełnie inna niż się spodziewałam.

To była awantura roku

Po powrocie z pracy zastałam w domu prawdziwe piekło. Znalazłam się w centrum awantury między mężem a córką.

– Powtarzam ci po raz kolejny – to nie moje. Ile jeszcze mam to tłumaczyć?

– No to niby do kogo? – wrzeszczał Bartek. – Mówiłem ci już, że masz skończyć z tym chłopakiem!

– Co się tutaj właściwie dzieje? – postanowiłam wkroczyć do akcji.

– Zobacz sama! – mąż podetknął mi pod nos opakowanie od testu ciążowego, który zrobiłam jakiś czas temu.

– To nie Ani. Spodziewamy się dziecka... ja i ty... – wyszeptałam.

– Że jak?! – pobladł momentalnie.

– Serio? Znów będziesz tatą? Super sprawa! – Ania wybuchnęła śmiechem.

– Niemożliwe, w naszym wieku?! Jak sobie z tym poradzimy? Myślałem, że to już zamknięty rozdział. Kaszki, przewijanie, pieluchy... Matko jedyna! – złapał się za głowę.

– Tato, nie wierzę! Serio nie wiesz, skąd się biorą dzieci? – spytała córka z przekąsem – Mamo, ale super! Nareszcie będę mieć małego braciszka!

– Może to być też dziewczynka... – wtrącił oszołomiony ojciec.

I wtedy nikt już nic nie powiedział.

Monika, 42 lata

