Kiedy zamykały się za nią drzwi, byłem pewien, że pół roku to tylko chwilowa rozłąka. Nie doceniłem jednak pustki, która zaczęła wypełniać mój dom. Zanim się zorientowałem, szukałem ucieczki w oczach innej kobiety, ryzykując wszystko, co miałem. Dopiero gdy prawda uderzyła mnie z całą siłą, zrozumiałem, że muszę prosić o pomoc człowieka, którego siostrę właśnie zdradziłem w swoim sercu.

Zostałem sam

Zawsze uważałem nasz związek za idealny. Z Gabrielą rozumieliśmy się bez słów. Kiedy dostała propozycję prowadzenia dużego projektu w innym mieście, byłem z niej niesamowicie dumny. To był ważny kontrakt, ogromny krok w jej karierze. Pół roku wydawało się znośną ceną za realizację jej zawodowych marzeń.

— Dasz sobie radę w tym wielkim mieszkaniu? — zapytała, dopinając ostatnią walizkę w przedpokoju.

— Oczywiście, to tylko kilka miesięcy. Nawet nie zauważymy, jak zlecą –—odpowiedziałem z przekonaniem, poprawiając jej szalik.

Kiedy jednak taksówka zabrała ją na dworzec, wróciłem do salonu i nagle uderzyła mnie niesamowita cisza. Nigdy wcześniej nie zauważyłem, jak głośno tyka zegar ścienny w naszej kuchni. Z początku rzuciłem się w wir pracy. Jako analityk finansowy mogłem brać nadgodziny, byle tylko nie myśleć o tym, jak bardzo mi jej brakuje. Wieczorami dzwoniliśmy do siebie, opowiadając o minionym dniu, ale z każdym tygodniem te rozmowy stawały się krótsze. Ona była zmęczona, ja z kolei nie miałem o czym opowiadać, bo moje życie ograniczało się do arkuszy kalkulacyjnych i zamawiania jedzenia na wynos.

Miałem przecież Olafa. Olaf był moim najlepszym przyjacielem ze studenckich lat, a od ponad pięciu lat również bratem mojej partnerki. Zawsze potrafiliśmy spędzać godziny na grze w squasha czy dłubaniu przy jego starym motocyklu. Niestety, w tamtym czasie on też miał mnóstwo na głowie, szykował się do ważnych egzaminów zawodowych. Zostałem sam na sam ze swoimi myślami.

Miała w sobie niesamowitą lekkość

To był jeden z tych dni, kiedy miasto tonęło w szarości i ulewnym deszczu. Zszedłem do kawiarni na rogu mojej ulicy, żeby uciec z pustego mieszkania. Zająłem jedyny wolny stolik w rogu, otworzyłem laptopa i próbowałem skupić się na pracy. Wtedy ją zobaczyłem. Weszła w pośpiechu, otrzepując z wody żółty płaszcz. Rozglądała się bezradnie po pełnym lokalu.

— Przepraszam, chyba zająłem ostatnie miejsce — powiedziałem, sam nie wierząc w swoją śmiałość. — Jeśli chcesz, możesz usiąść. Zmieszczę się ze swoimi rzeczami.

— Naprawdę? Uratowałeś mi życie. Zmarzłam potwornie — odpowiedziała z wdzięcznością.

Tak poznałem Polę. Zaczęliśmy rozmawiać i okazało się, że pracuje w pobliskiej pracowni architektonicznej. Rozmowa płynęła tak naturalnie, jakbyśmy znali się od lat. Opowiadała mi o fascynacji starymi kamienicami, o projektach, w które wkładała całe serce. Ja, ku swojemu zaskoczeniu, opowiedziałem jej o moich frustracjach w pracy, o których nigdy nie mówiłem Gabrieli, by nie zaprzątać jej głowy.

Pola miała w sobie niesamowitą lekkość. Przy niej czułem, że znowu żyję, że wychodzę z marazmu, w który wpadłem po wyjeździe partnerki. Zaczęliśmy spotykać się na kawę coraz częściej. Najpierw raz w tygodniu, potem co drugi dzień. Nigdy nie przekroczyliśmy fizycznej granicy, nie trzymaliśmy się nawet za ręce. Dla mnie to były tylko rozmowy, wspólne spacery po parku, odwiedzanie lokalnych galerii sztuki. Wmawiałem sobie, że to nic złego. Po prostu potrzebowałem towarzystwa, kogoś, kto wypełni tę okropną samotność.

Flirtowaliśmy w wiadomościach

Mój telefon wibrował na biurku. To był Olaf. Patrzyłem na wyświetlacz przez dłuższą chwilę, po czym wyciszyłem dzwonek. Odezwał się głos sumienia, którego bardzo nie chciałem słuchać.

— Stary, żyjesz? Kiedy idziemy na ten obiecany trening? — zapytał przez telefon Olaf

— Nie dam rady, w firmie urwanie głowy. Muszę zamknąć raport do końca tygodnia — odparłem szybko, czując znajome kłucie w klatce piersiowej.

Kłamałem. Właśnie zbierałem się, by pójść z Polą na wystawę fotografii. Unikałem Olafa, bo podświadomie wiedziałem, że wystarczyłoby jedno spojrzenie mojego przyjaciela, by przejrzał mnie na wylot. Znał mnie zbyt dobrze. Wiedziałby, że coś ukrywam.

Zacząłem prowadzić podwójne życie. Kiedy dzwoniła Gabriela, uśmiechałem się do słuchawki, zapewniając, że wszystko u mnie w porządku, że spędzam wieczory na czytaniu książek. Kiedy odkładałem telefon, pisałem do Poli, dzieląc się z nią przemyśleniami po obejrzanym filmie. Flirtowaliśmy w wiadomościach. Czułem się doceniany, ważny, wysłuchany. Przestałem liczyć dni do powrotu mojej ukochanej. Zamiast tego skupiałem się na tym, kiedy znów zobaczę Polę.

Nie wiedziałem, jak z tego wybrnąć

Czas mijał nieubłaganie i w końcu nadszedł ten wtorek. Dzień, w którym Gabriela miała wrócić na stałe. Pojechałem po nią na stację, bijąc się z własnymi myślami. W drodze wciąż zastanawiałem się, co właściwie czuję. Przez ostatnie miesiące odsunąłem się od niej emocjonalnie na rzecz nowej znajomości. Czułem mętlik w głowie. Kiedy jednak wysiadła z pociągu, a nasze spojrzenia się skrzyżowały, wszystko inne nagle zniknęło. Uśmiechnęła się szeroko, jej oczy błyszczały ze szczęścia pomimo widocznego zmęczenia. Podeszła do mnie szybkim krokiem i rzuciła mi się na szyję.

— Wreszcie w domu — szepnęła mi do ucha.

W tamtej sekundzie moje serce przyspieszyło w sposób, o którym zdążyłem zapomnieć. Poczułem znajomy zapach jej ulubionych perfum, ciepło jej dłoni. Dotarło do mnie, jak bardzo za nią tęskniłem. Zrozumiałem, że wciąż kocham ją najmocniej na świecie, a to, co brałem za oziębienie uczuć, było tylko iluzją stworzoną przez moją własną słabość i nieumiejętność radzenia sobie z rozłąką.

Wieczorem, kiedy siedzieliśmy razem na kanapie, poczułem potężny ciężar winy. W kieszeni miałem telefon z nieodczytanymi wiadomościami od Poli. Wiedziałem, że muszę to natychmiast zakończyć, ale brakowało mi odwagi. Nie wiedziałem, jak z tego wybrnąć, żeby nie zranić nikogo, a przede wszystkim, jak wybaczyć sobie własną lekkomyślność.

Brakuje mi tchu

Następnego dnia Gabriela pojechała do biura złożyć raport ze swojego wyjazdu. Zostałem sam w mieszkaniu. Pracowałem zdalnie przy stole w salonie. Obok mnie leżał jej otwarty laptop, którego nie zdążyła uśpić przed wyjściem. Nagle na ekranie pojawiło się powiadomienie z programu pocztowego. Zazwyczaj szanowałem jej prywatność, ale mój wzrok przykuł nagłówek, który w całości wyświetlił się na pulpicie. Wiadomość pochodziła od biura nieruchomości, a jej tytuł brzmiał: Dokumentacja do finalizacji zakupu naszego domu.

Zamrugałem z niedowierzaniem. Delikatnie przesunąłem palcem po gładziku, otwierając okno przeglądarki. W folderze znajdowała się cała seria korespondencji. Gabriela przez ostatnie trzy miesiące intensywnie szukała dla nas domu na przedmieściach. W jednym z maili do agenta napisała wprost, że to ma być wielka niespodzianka dla mnie, bo zawsze marzyłem o własnym ogrodzie i pracowni. Pisała, że odkładała na ten cel każdą premię z zagranicznego kontraktu. W załącznikach były zdjęcia pięknego, jasnego domu z niewielkim, ale urokliwym ogrodem.

Siedziałem wpatrzony w ekran i czułem, jak brakuje mi tchu. Kiedy ja użalałem się nad sobą, szukając pocieszenia u innej kobiety, Gabriela ciężko pracowała na naszą wspólną przyszłość. Chciała spełnić moje marzenie. Zamiast docenić jej poświęcenie, zdradziłem ją emocjonalnie. Poczułem obrzydzenie do samego siebie. Byłem tchórzem, który omal nie zniszczył najcenniejszej relacji w swoim życiu dla iluzji kawiarnianego flirtu.

Miał rację

Wiedziałem, że sam nie dam rady udźwignąć tego ciężaru. Potrzebowałem kogoś, kto potrząśnie mną i pomoże mi złożyć to wszystko w całość. Wybrałem numer do jedynej osoby, której ufałem w stu procentach.

— Musimy pogadać. Teraz — powiedziałem do słuchawki, ledwie panując nad drżeniem głosu.

— Brzmisz fatalnie. Będę za dwadzieścia minut w parku przy fontannie — odpowiedział Olaf, natychmiast wyczuwając, że dzieje się coś złego.

Siedzieliśmy na drewnianej ławce. Opowiedziałem mu wszystko. O pustce, o kawiarni, o Poli, o wiadomościach, spotkaniach i o tym, jak bardzo zagubiłem się w swoich emocjach. Mówiłem, nie podnosząc wzroku, bo bałem się spojrzeć mu w twarz. Kiedy skończyłem, zapadła długa, miażdżąca cisza.

— Zdajesz sobie sprawę z tego, co mi właśnie powiedziałeś? — zapytał w końcu Olaf. Jego głos był lodowaty, pozbawiony zwykłej serdeczności. — Mówisz mi, że kiedy moja siostra pracowała od świtu do nocy w obcym mieście dla waszej przyszłości, ty bawiłeś się w randki z jakąś kobietą z kawiarni?

— To nie były randki w fizycznym sensie. Ja po prostu... — zacząłem się tłumaczyć.

— Przestań! — przerwał mi ostro, a ja wzdrygnąłem się na dźwięk jego głosu. — Oszukiwałeś ją. Oszukiwałeś mnie, swojego przyjaciela. Zasługujesz na to, żeby ci z liścia przypiąć, rozumiesz?

Miał rację. Milczałem, przyjmując każde jego słowo jak zasłużony cios. Olaf wstał, przeszedł się kilka razy po alejce, głośno oddychając. Widać było, że bije się z myślami. Był lojalnym bratem, kochał Gabrielę, ale był też moim przyjacielem, który znał mnie od podszewki.

— Słuchaj mnie uważnie, bo nie powtórzę tego drugi raz — powiedział w końcu, siadając z powrotem na ławce i wbijając we mnie surowy wzrok. — Wiem, że ją kochasz. Widziałem, jak na nią patrzysz. Popełniłeś kolosalny, kretyński błąd. Ale fizycznie jej nie zdradziłeś i tylko dlatego z tobą jeszcze rozmawiam.

— Co mam zrobić? — zapytałem cicho.

— Masz to natychmiast uciąć. Kasujesz numer tej dziewczyny z kawiarni. Spotykasz się z nią ostatni raz, żeby wyraźnie powiedzieć, że to koniec i nigdy więcej nie będziecie utrzymywać kontaktu. A potem wracasz do mojej siostry i spędzasz z nią resztę życia, udowadniając jej, że na nią zasługujesz. Jeśli dowiem się, że znowu coś kręcisz, osobiście zniszczę ci życie. Rozumiemy się?

— Rozumiemy się — odparłem z ulgą, że w ogóle dał mi szansę.

Przytuliłem ją z całych sił

Następnego dnia umówiłem się z Polą w parku, daleko od naszej kawiarni. Byłem szczery aż do bólu. Powiedziałem jej, że moja partnerka wróciła, że nasz kontakt był ogromnym błędem wynikającym z mojej słabości i że kocham Gabrielę ponad wszystko. Pola słuchała w milczeniu. Na jej twarzy malowało się rozczarowanie.

— Szkoda, że nie byłeś tak szczery od samego początku — powiedziała chłodno, odwróciła się i odeszła.

Wiedziałem, że zachowałem się wobec niej nie fair, dając jej fałszywe nadzieje, ale to był jedyny sposób, by przeciąć ten chory układ raz na zawsze. Usunąłem jej numer i zablokowałem w mediach społecznościowych. Wróciłem do domu. Gabriela czekała w salonie, przygotowała kolację. Kiedy usiedliśmy do stołu, uśmiechnęła się tajemniczo i położyła przede mną szarą kopertę.

— Mam dla ciebie małą niespodziankę. Pracowałam nad tym od miesięcy — powiedziała z iskrą w oku.

Otworzyłem kopertę, udając, że nie wiem, co jest w środku. Patrzyłem na zdjęcia pięknego domu, na plany ogrodu. Z moich oczu popłynęły łzy. Tym razem nie z poczucia winy, ale z ogromnej, czystej wdzięczności. Przytuliłem ją z całych sił, obiecując sobie w duchu, że już nigdy nie pozwolę, by jakikolwiek cień padł na naszą relację.

Olaf dotrzymał słowa. Nigdy nie wspomniał Gabrieli o mojej słabości. Sam też od tamtego dnia nigdy więcej go nie zawiodłem. Nasza przyjaźń stała się silniejsza, choć na nowych, bardziej dojrzałych zasadach. Dziś, siedząc we własnym ogrodzie, na który wspólnie zapracowaliśmy, wiem jedno. Prawdziwa miłość wymaga nie tylko uczucia, ale przede wszystkim odwagi, by wybierać tę samą osobę każdego dnia, niezależnie od tego, jak głośno tyka zegar w pustym pokoju.

Damian, 33 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

