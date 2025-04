Nigdy nie mów: nigdy – często słyszy się to powiedzenie. I coś w tym jest. Los potrafi płatać figle. A im bardziej się zacietrzewiamy i za wszelką cenę chcemy go przechytrzyć, tym on większy ma z nas ubaw...

Maciek:

Wczoraj powiedziałem kolegom o swoim postanowieniu. Chodzi o płeć przeciwną. Kiedy Iwona rzuciła mnie dla innego mężczyzny, podjąłem decyzję: nie zamierzam już angażować się w żaden związek. Przed dwa ostatnie lata chodziłem jak w zegarku i spełniałem każdą zachciankę mojej dziewczyny. Ale pewnego dnia moja luba poznała na imprezie faceta z kasą i luksusowym samochodem, po czym oznajmiła, że odchodzi ode mnie. Najpierw się załamałem, a potem, jak każdy normalny człowiek, wyciągnąłem z tej przygody wnioski…

– Koniec z kobietami – oświadczyłem kumplom, dopijając piwo.

– Wyluzuj, stary – roześmiał się Szymon. – Przemawia przez ciebie gorycz.

– Nie gorycz, tylko dojrzałość – oznajmiłem. – Po prostu przejrzałem na oczy.

– Akurat – powiedział Szymon. – Za tydzień będziesz robił maślane oczy do jakiejś nowej panny!

– Absolutnie nie! – oznajmiłem twardo. – Przez najbliższe tygodnie nawet nie spojrzę na żadną kobietę! A kto wie, może i dłużej...?

– Założymy się?

– Jasne, proszę bardzo!

No i założyliśmy się. Ten kto przegra, miał stawiać przyjacielowi piwo przez dwa kolejne weekendy!

Gabrysia:

Koniec z facetami! W najbliższym czasie na żadnego nawet nie spojrzę! Bo wszyscy oni są beznadziejni! Nasłuchałam się ostatnio wielu smutnych historii. Oto jedna z nich: moja siostra po wielu latach małżeństwa odkryła, że mąż od dawna ją zdradza. Zdradza – to mało powiedziane! Mój szwagier ma na boku drugą rodzinę – kobietę i dziecko. Kiedy prawda wyszła na jaw, Czarek oświadczył, że nie zamierza rezygnować z drugiej rodziny i dał mojej siostrze wybór – albo zaakceptuje jego drugi związek, albo więcej go nie zobaczy. Aśka jest załamana…

– Jak to koniec z facetami? – moja współlokatorka Beata nie mogła wyjść ze zdumienia, gdy usłyszała taką deklarację z moich ust. – Czy to znaczy, że nie będziesz chodzić na imprezy? – spytała.

– Oczywiście, że będę – odparłam.

– A faceci?

Wzruszyłam ramionami.

– No cóż, będę ich traktować jak powietrze.

– Dopóki nie wpadnie ci w oko jakiś przystojniak – powiedziała Beata.

– Nie – oświadczyłam. – Wykreślam mężczyzn z mojego życia! Jeśli mi nie wierzysz, możemy się założyć. Przez najbliższe dwa miesiące nie spojrzę na żadnego faceta.

– Jeśli przegrasz, przez cały tydzień będziesz mi fundować ciastka w mojej ulubionej kawiarni – powiedziała Beata.

Przyjęłam zakład.

Maciek:

W związku z moją decyzją postanowiłem nie chodzić na imprezy. Bo co miałbym tam robić? Gadać o polityce?

– Jak to, nie przyjdziesz do mnie na urodziny? – obruszył się Szymon, kiedy oznajmiłem mu, co myślę o spotkaniach towarzyskich w mojej sytuacji.

Przyjaciel nie chciał przyjąć odpowiedzi odmownej. W końcu obiecałem, że przyjdę do niego, ale tylko na chwilę. No i oczywiście stało się to, czego chciałem uniknąć. Wpadłem na dziewczynę. Dosłownie. Przechodziła przez pokój z kieliszkiem wina w ręku, a ja akurat wszedłem i... zderzyliśmy się! Wino wylądowało na mojej marynarce. Nieznajoma zaczęła mnie przepraszać, a ja starałem się na nią nie patrzeć, ale kątem oka zauważyłem, że jest bardzo ładna. Tymczasem Szymon stał z boku i wszystkiemu się przyglądał z ironicznym uśmiechem.

– Jestem Gabrysia – powiedziała dziewczyna i podała mi serwetkę.

– Maciek – odparłem.

Miałem wrażenie, że Gabrysia unika mojego wzroku. „Pewnie jest bardzo nieśmiała” – myślałem. Zauważyłem też, że przygląda nam się coraz więcej osób – nie tylko moi koledzy, ale też jakieś dziewczyny. Wszyscy byli rozbawieni. Uznałem, że to dobry powód, aby opuścić przyjęcie. Nie zamierzałem być przedmiotem kpin!

Gabrysia:

Miałam dziwną przygodę na imprezie – oblałam niechcący winem chłopaka, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Oczywiście dziewczyny od razu to skomentowały.

– Gdybym ja go oblała, to na pewno inaczej by się to skończyło – oświadczyła Beata.

– To znaczy jak? – spytałam.

– Wykorzystałabym okazję, żeby się z nim umówić!

– To trzeba było podejść i podać mu chusteczkę! – odcięłam się.

Okazało się, że ten chłopak jest przyjacielem mojego kuzyna Szymona i podjął taką samą decyzję, jak ja – nie zamierza umawiać się z nikim na randki!

– Trafiła kosa na kamień – powiedział Szymon, nie kryjąc szyderstwa.

Straciłam ochotę na imprezowanie!

Maciek:

Opuściłem przyjęcie i zjechałem windą na dół. Ku swojemu zdumieniu zobaczyłem na klatce dziewczynę, która oblała mnie winem! Gabrysia miała żałosną minę i trzęsła się z zimna. Jej płaszcz był mokry i nosił ślady błota.

– Co się stało? – spytałem.

– Szłam na przystanek i samochód ochlapał mnie błotem – powiedziała Gabrysia, przyciskając się do kaloryfera. – Więc wróciłam tu, żeby się osuszyć.

– Dlaczego nie weszłaś na górę? – zapytałem.

– Nie chcę tam wracać – oświadczyła. – Wszyscy ze mnie drwią.

– Mam ten sam problem – oznajmiłem i... oboje zaczęliśmy się śmiać.

– Może odwiozę cię do domu – zaproponowałem. – Mam samochód.

Gabrysia rozpromieniła się, ale po chwili mina jej zrzedła.

– No tak, ale co z moim postanowieniem? – powiedziała. – Obiecałam sobie, że nie spojrzę na żadnego faceta…

– To na mnie nie patrz – puściłem do niej oko. – No chodź, bo się przeziębisz.

Gabrysia:

Wczoraj podwiózł mnie do domu bardzo fajny chłopak. W normalnych okolicznościach fruwałabym ze szczęścia, a tak… Jechaliśmy w ciszy, ale nie mogłam się powstrzymać i wciąż zerkałam na Maćka. Miałam wrażenie, że on też rzuca mi ukradkowe spojrzenia. W pewnej chwili zapytał:

– Jak długo zamierzasz udawać, że faceci nie istnieją?

– Przynajmniej kilka tygodni – odpowiedziałam.

– Nie żałujesz swojej decyzji? – Maciek spojrzał mi w oczy, a ja zaczerwieniłam się i nie byłam w stanie wykrztusić słowa!

Wpadłam po uszy! I co teraz będzie?

Maciek:

Gabrysia śniła mi się całą noc. Próbuję o niej zapomnieć, ale to chyba niemożliwe. Postanowiłem więc do niej zadzwonić. Problem w tym, że nie mam numeru jej komórki, więc poprosiłem o pomoc Szymona. Oczywiście musiałem skłamać.

– Twoja kuzynka zostawiła szalik w moim samochodzie i chcę się z nią skontaktować – powiedziałem mu.

Od razu też wyjaśniłem, że odwiozłem ją do domu, bo była przemoczona.

– Jasne – uśmiechnął się mój przyjaciel. – Zauważyłem, że wyszliście z imprezy niemal w tym samym momencie i zastanawiałem się, czy to zmyłka…

– Zmyłka?

– Moim zdaniem Gabrysia wpadła ci w oko. Dlatego za nią poszedłeś. Sam się przyznałeś, że odwiozłeś ją do domu…

– Daj spokój, to była akcja ratunkowa! – zaprotestowałem.

Nie wiem, czy Szymon mi uwierzył, ale w końcu wydobyłem od niego numer Gabrysi i zadzwoniłem do niej.

Gabrysia:

Umówiłam się z Maćkiem na mieście. Postanowiłam od razu mu powiedzieć, że to ostatnie nasze spotkanie i że zamierzam wytrwać w swoim postanowieniu. Ale kiedy go zobaczyłam, kolana się pode mną ugięły i zaczęłam się jąkać z nerwów.

– Nie powinniśmy się więcej spotykać – wydukałam.

– Masz rację – powiedział Maciek.

A potem stało się coś zupełnie nieprzewidzianego – pocałowaliśmy się!

– Przegraliście zakład! – krzyknął ktoś za moimi plecami.

Odwróciłam się i zobaczyłam Beatę oraz Szymona. Nie wiem, w jaki sposób nas wyśledzili, ale to nieważne. Spojrzałam na Maćka – jak na kogoś, kto przegrał zakład, miał całkiem zadowoloną minę.

