Mam wszystko, o czym marzyłem: piękną żonę Magdę, dwójkę wspaniałych dzieciaków, syna i córkę, które właśnie zaczynają odkrywać świat na własnych zasadach. Wieczory w naszym domu to czas dla rodziny, kiedy siadamy wszyscy razem przy stole i opowiadamy sobie nawzajem o tym, co nam się przydarzyło.

Reklama

To była odskocznia

A jednak, jak każdy człowiek, mam swoje tajemnice. Jedną z nich jest Ania, kobieta, która pojawiła się w moim życiu znikąd. Ania jest wszystkim, czego nie znajdowałem w codziennym życiu: jest żywiołowa, nieprzewidywalna, pełna energii. Nasz romans zaczął się niewinnie – kilka spotkań, które miały być tylko przyjacielskie, przekształciły się w coś więcej. Nie szukałem tego, ale też się nie broniłem. Wciągnęło mnie jak wir, z którego nie potrafiłem się wydostać.

Ania rozpaliła we mnie dawno zapomniane emocje. Starałem się tłumaczyć sobie, że to tylko chwilowe zauroczenie, że wrócę do domu, do Magdy i dzieci, a oni nigdy się nie dowiedzą. Ale kłamstwa, jak to mają w zwyczaju, zaczęły narastać, a ja nie miałem pojęcia, jak daleko mnie to zaprowadzi.

Kiedy żona z dzieciakami wyjechali na ferie, ja zostałem, wymawiając się pracą. Wiedziałem, że przede mną dwa tygodnie beztroskich chwil tylko z Anią. I rzeczywiście tak było. Choć w mojej głowie zaczęły krążyć myśli, czy jestem gotów zaryzykować wszystko, co mam, dla chwili zapomnienia, to jednak nie mogłem się oprzeć.

Któregoś wieczoru po powrocie z ferii dzieciaki zaczęły przeglądać swoje zdjęcia z wyjazdu. Lubiłem, gdy w domu panowała taka atmosfera – swobodna, pełna śmiechu i wspomnień. Ich radosne głosy nagle ucichły. Podszedłem do nich, ciekaw, co przyciągnęło ich uwagę.

– Tato, co to za zdjęcia? – zapytała córka, pokazując tablet, na którym wyświetlały się moje fotografie z Anią.

Wszystko się wydało

Mój żołądek skręcił się w supeł. To były zdjęcia, które nigdy nie powinny były ujrzeć światła dziennego. Zrozumiałem, że dostały się do naszej rodzinnej chmury, do której wszyscy byliśmy podłączeni.

– Kto to jest? – dopytywał syn.

– Kochanie, mogę zobaczyć? – Powiedziała moja żona spokojnie.

Syn podał jej tablet. Magda spojrzała na ekran, a ja widziałem, jak jej twarz blednie. Nagle jej oczy wypełniły się łzami.

– Co się dzieje, mamo? – zapytała nasza córka.

Magda wzięła głęboki oddech i spojrzała na mnie.

– Chodźcie, porozmawiamy o tym później – powiedziała do dzieci, próbując zachować spokój. – Teraz chciałabym porozmawiać z tatą na osobności.

Dzieci posłuchały i wyszły z pokoju. Gdy tylko zamknęły się drzwi, Magda odwróciła się do mnie.

– Waldek, co to ma znaczyć? Kim jest ta kobieta? – zapytała, a jej głos był lodowaty.

Próbowałem znaleźć słowa, ale każde wydawało się niewystarczające. Czułem się jak złapany w pułapkę, bez drogi ucieczki.

– To tylko chwilowe… – zacząłem, ale szybko zdałem sobie sprawę, że to nie jest usprawiedliwienie.

– Chwilowe? Mamy rodzinę! Dzieci! – Krzyczała, a ja widziałem, jak bardzo ją zraniłem.

Miałem wyrzuty sumienia

Nie było sensu się bronić. Musiałem przyznać się do winy, choć wiedziałem, że to nie zmieni faktu, jak bardzo ją skrzywdziłem.

– Przepraszam. Naprawdę przepraszam – powiedziałem, czując, jak ciężar mojego czynu coraz bardziej przygniata mnie do ziemi.

Czułem się bezsilny wobec jej bólu i gniewu. Wiedziałem, że muszę stawić czoła konsekwencjom, ale nie miałem pojęcia, jak mogę to naprawić.

Po burzliwej rozmowie z Magdą czułem się jak cień samego siebie. Wiedziałem, że muszę zacząć działać, ale nie miałem pojęcia, jak się do tego zabrać. Myśli kotłowały się w mojej głowie, a poczucie winy drążyło mnie od środka.

Próbowałem porozmawiać z dziećmi, ale one unikały mnie, jakby instynktownie wyczuwając, że coś jest nie tak. Każda próba nawiązania kontaktu kończyła się krótkim, wymuszonym dialogiem lub milczeniem. Wiedziałem, że one też cierpią, choć nie do końca rozumiały, co się dzieje.

Czułem się jak więzień własnych decyzji, a każda chwila bezczynności tylko pogłębiała moje poczucie winy. Wiedziałem, że muszę jakoś dojść do dzieci, wytłumaczyć im, co się stało, ale bałem się, że stracę ich zaufanie na zawsze.

Wieczorem usiadłem na łóżku syna, kiedy już zasnął. Patrzyłem na jego spokojną twarz i czułem, jak ciężar moich błędów przytłacza mnie jeszcze bardziej. Wiedziałem, że muszę się zmienić, że muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy, by odzyskać rodzinę. Ale czy to w ogóle możliwe?

Te pytania pozostały bez odpowiedzi, ale postanowiłem, że będę walczyć, nawet jeśli droga do przebaczenia będzie długa i bolesna.

Czułem się coraz bardziej odseparowany od Magdy. Nasze rozmowy były krótkie, wymienialiśmy się tylko niezbędnymi informacjami dotyczącymi dzieci i domu. Jednak wiedziałem, że muszę podjąć próbę rozmowy, żeby choć spróbować wyjaśnić jej motywy, które mną kierowały.

Błagałem o wybaczenie

– Proszę, spróbuj mnie wysłuchać – poprosiłem, czując, że to może być moja ostatnia szansa.

Wzięła głęboki oddech, a potem spojrzała na mnie z nieukrywaną goryczą.

– Dobrze, mów.

– Nie chcę się usprawiedliwiać, ale chciałem odnaleźć coś, co dawno utraciłem. Nasze życie stało się tak przewidywalne, że czułem się zagubiony. Ania była jak… – przerwałem, szukając odpowiednich słów – jak odskocznia, której teraz żałuję.

Magda milczała przez chwilę, potem w końcu się odezwała.

– Czy ty myślisz, że ja tego nie czuję? Że dla mnie życie też jest łatwe? Myślisz, że mnie nie brakuje czasem tej iskry? Ale nigdy nie pomyślałam, żeby uciekać w ramiona kogoś innego.

– Wiem, że zawiodłem cię w najgorszy możliwy sposób. Nie wiem, czy będziesz w stanie mi wybaczyć, ale chcę spróbować to naprawić. Dla ciebie, dla dzieci.

Magda spojrzała na mnie, jej oczy były pełne bólu.

– Nie wiem, czy jeszcze potrafię ci zaufać. Nie chodzi tylko o ciebie i mnie, ale o całą naszą rodzinę.

Te słowa uświadomiły mi, jak daleka droga przede mną. Ale zrozumiałem też, że ta rozmowa, choć trudna, była pierwszym krokiem ku próbie odbudowy tego, co straciłem.

Waldemar, 44 lata

Reklama

Czytaj także:

„Ledwo pochowaliśmy ojca, a matka już lata za facetami. Uważałam to za zdradę, dopóki nie poznałam grzeszków taty”

„Raz w życiu odpuściłam naukę i zaszalałam. Teraz, zamiast zaliczać próbną maturę, zaliczam test z macierzyństwa”

„Wygrałam dużo kasy, ale trzymam to w tajemnicy. Dobrze wiem, że synowa wydoiłaby mnie do ostatniej złotówki”