„Dzień Mamy w przedszkolu to ważne wydarzenie, więc chciałam błyszczeć. Przyszłam rozczochrana i zmęczona”

„– Czasem myślę, że to wszystko to jakiś eksperyment. Kto dłużej wytrzyma bez snu, bez planu B i z jedną ręką w bułce z serem, a drugą przy telefonie z e-dziennikiem – rzuciłam półżartem.

– A jak się nie wytrzyma? – zapytał cicho.

– To chyba wtedy właśnie siedzi się w pustej sali o godzinę za wcześnie i rozmawia z nieznajomym”.