Dzięki konsumentom, którzy w okresie od 1 lutego do 15 marca 2020 r. kupili podpaski Always przekazaliśmy już ponad 2,7 miliona produktów menstruacyjnych dziewczętom

w potrzebie! Teraz każdy może ponownie wesprzeć akcję: za każdą paczkę podpasek Always zakupioną w okresie od 1 do 29 września, Always przekaże donację potrzebującym uczennicom.

W wielu krajach miesiączka nadal jest tematem tabu, co niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji. Nawet w najbardziej rozwiniętych aglomeracjach zdarza się, że uczennice tracą możliwość uczęszczania na lekcje z powodu braku dostępu do artykułów higienicznych. Problem ten najczęściej jest lekceważony, a społeczeństwo postrzega go jako wymówkę na szkolne nieobecności. Gdy brakuje podpasek czy tamponów, młode dziewczyny używają papieru toaletowego lub skrawków ubrań. Wpływa to znacząco na ich komfort i samoocenę. Niektóre z nich z powodu braku dostępu do artykułów higienicznych, tracą możliwość uczestnictwa w lekcjach lub ulubionych aktywnościach, tracą kontakt z przyjaciółmi. Ma to negatywny wpływ na proces budowania ich pewności siebie, który jest niezwykle ważnym elementem dojrzewania. W Polsce problem ten dotknął niemalże 1 na 6 dziewcząt.*

Jak możesz wesprzeć akcję?

Za każde opakowanie podpasek Always zakupione w dowolnym sklepie na terenie kraju w okresie od 1 do 29 września marka Always przekaże podpaskę potrzebującym dziewczynkom w wieku szkolnym za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża.



marka Always przekaże podpaskę potrzebującym dziewczynkom w wieku szkolnym za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża. Akcję wspierać można także na Instagramie udostępniając poniższą grafikę na Instagramie (feed) z hashtagami #Always #AkcjaDonacja. Za każde zdjęcie udostępnione w okresie od 1 do 29 września Always przekaże dodatkową podpaskę.

Marka Always od lat wspiera młode dziewczyny na całym świecie w budowaniu poczucia własnej wartości. Po sukcesie wieloletniej kampanii Always #JakDziewczyna, przyszła pora na nowy projekt. We współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, producent kobiecych produktów higienicznych Procter & Gamble kontynuuje program Always #AkcjaDonacja mający na celu wspieranie dziewcząt, które ze względów finansowych nie mogą sobie pozwolić na zakup podpasek.

W ramach drugiej edycji kampanii #AkcjaDonacja, marka Always podejmuje dodatkowe działania mające na celu walkę z ubóstwem menstruacyjnym. Swoimi produktami wesprze Fundację Akcja Menstruacja, która również walczy o szeroki dostęp kobiet do artykułów higienicznych.

#AkcjaDonacja rozpoczęła się w Polsce zimą 2020 roku. Każdy mógł wesprzeć akcję kupując w okresie od 1 lutego do 15 marca podpaski Always w sklepach w całej Polsce. Dzięki zakupionym przez Was produktom, Always przekazał już ponad 2,7 miliona podpasek dziewczętom w potrzebie. Pomóż podarować więcej!

Dowiedz się więcej na www.mydziewczyny.pl

*Ankieta online wykonana na zlecenie P&G w 2018 roku, przeprowadzona została na grupie 300 dziewcząt w wieku 18-24.

