Stałam pośrodku salonu, który przestał być moim domem, a stał się jedynie magazynem kartonowych pudeł, w których zamknęłam całe moje dotychczasowe życie. Echo moich kroków odbijało się od pustych ścian, przypominając mi o nieodwracalności decyzji, które podjęłam w imię miłości. W torebce miałam bilet w jedną stronę i wypowiedzenie umowy o pracę, a w sercu dziurę wielkości leju po bombie. To miał być nasz nowy początek, wielka przygoda, o której marzyliśmy przez ostatnie dwa lata. Zamiast tego zostałam z niczym, patrząc na człowieka, który jeszcze wczoraj był moją przyszłością, a teraz stał w progu ze spuszczoną głową, nie potrafiąc nawet spojrzeć mi w oczy. Wtedy zrozumiałam, że najtrudniejszą rzeczą w pakowaniu nie jest wcale zmieszczenie wszystkiego w kartonach, ale moment, w którym uświadamiasz sobie, że nie masz dokąd ani z kim tych pudeł rozpakować.

Lubię mieć plan B

Wszystko zaczęło się niewinnie — od luźnych rozmów przy niedzielnych śniadaniach. Mieszkaliśmy w średniej wielkości mieście na wschodzie Polski. Było tu bezpiecznie, swojsko, ale potwornie duszno. Miałam wrażenie, że znam tu każdy kamień, każdą witrynę sklepową i twarz każdego urzędnika w ratuszu. Pracowałam w lokalnym oddziale firmy logistycznej jako koordynator. Praca była stabilna, pensja przyzwoita, szef przewidywalny do bólu. Dla moich rodziców był to szczyt marzeń o bezpieczeństwie córki. Dla mnie była to złota klatka, w której powoli traciłam oddech.

Grzesiek czuł to samo. Przynajmniej tak mi się wtedy wydawało. Pracował jako grafik freelancer, więc teoretycznie mógł pracować z każdego miejsca na ziemi. To on pierwszy rzucił hasło: Warszawa. Mówił o możliwościach, o kulturze, o tym, że dusimy się w sosie własnym. Jego entuzjazm był zaraźliwy. Kiedy pokazywał mi ogłoszenia mieszkań na Mokotowie czy Żoliborzu, jego oczy błyszczały. Widziałam w nich naszą wspólną przyszłość: dynamiczną, pełną wyzwań, taką, jakiej pragnęłam.

Przez rok planowaliśmy ten ruch z precyzją wojskowej operacji. Oszczędzaliśmy każdy grosz. Ograniczyliśmy wyjścia do restauracji, zrezygnowaliśmy z wakacji w Chorwacji na rzecz tańszych wypadów za miasto. Wszystko lądowało na koncie oszczędnościowym opisanym jako Nowy Start. To była nasza mantra. Kiedy miałam gorszy dzień w pracy, Tomek przytulał mnie i szeptał, że to już niedługo, że jeszcze tylko kilka miesięcy i będziemy pić kawę w modnej kawiarni przy Nowym Świecie, śmiejąc się z tych problemów. Wierzyłam mu bezgranicznie. Był moją opoką, moim partnerem. Byliśmy razem od czterech lat i wydawało się, że ten wyjazd będzie naturalnym kolejnym krokiem, może nawet wstępem do zaręczyn.

Decyzja o sprzedaży mojego mieszkania była trudna, ale logiczna. Dwa pokoje, które odziedziczyłam po babci, były naszym kapitałem na start. Tomek wynajmował kawalerkę, więc nie miał takich zobowiązań. Ustaliliśmy, że pieniądze ze sprzedaży pozwolą nam na wynajem czegoś sensownego w stolicy i zapewnią poduszkę finansową na czas, aż ja znajdę nową pracę. Choć on twierdził, że jego zlecenia wystarczą na nas dwoje na początku, ja nie chciałam być zależna. Taka już jestem. Lubię mieć plan B. Nie przewidziałam tylko, że będę potrzebowała też planu C, D i E.

Proces potoczył się błyskawicznie

Pamiętam dzień, w którym złożyłam wypowiedzenie. Moje serce waliło jak młot pneumatyczny. Szef, pan Zygmunt, starszy człowiek o gołębim sercu, ale konserwatywnych poglądach, patrzył na mnie zza swoich grubych okularów z niedowierzaniem.

— Pani Agato, czy pani jest pewna? — zapytał, obracając w palcach kartkę z moim podpisem. — W dzisiejszych czasach rezygnować z takiej posady? Dla mrzonek o wielkim mieście?

— To nie mrzonki, panie prezesie — odpowiedziałam z uśmiechem, który miał ukryć moje drżenie rąk. — To plan na życie. Chcemy się rozwijać.

— Chcemy... — mruknął pod nosem. — Oby ten pani wybranek był tego wart.

Wtedy te słowa mnie zirytowały. Uznałam je za typowe ględzenie starszego pokolenia, które boi się zmian. Teraz, z perspektywy czasu, brzmią jak złowieszcza przepowiednia. Ale wtedy czułam euforię. Wyszłam z biura, czując na twarzy wiatr wolności. Zadzwoniłam do Grześka.

— Zrobiłam to! — krzyknęłam do słuchawki. — Jestem wolna!

— Super, kochanie — odpowiedział. Jego głos był spokojny, może nawet nieco zbyt spokojny, ale zrzuciłam to na karb tego, że pewnie siedział nad jakimś skomplikowanym projektem. — To teraz już z górki.

Kolejnym krokiem była sprzedaż mieszkania. Proces potoczył się błyskawicznie. Rynek nieruchomości w naszym mieście akurat przeżywał boom. Po dwóch tygodniach miałam kupca. Młode małżeństwo, Kasia i Piotr, spodziewali się dziecka. Kiedy oprowadzalam ich po moich kątach, widziałam w ich oczach to samo, co czułam ja, myśląc o Warszawie — nadzieję.

— Tu postawimy łóżeczko — mówiła Kasia, gładząc się po brzuchu. — A ten pokój będzie idealny na gabinet dla ciebie, Piotrek.

Cieszyłam się, że moje mieszkanie trafi w dobre ręce. Podpisanie aktu notarialnego było jak ostateczne odcięcie pępowiny. Przekazałam klucze, umawiając się, że mam miesiąc na wyprowadzkę. Pieniądze wpłynęły na konto. Wszystko szło zgodnie z planem. Moja siostra, Monika, która od początku była sceptyczna, kręciła tylko głową.

— Jesteś pewna, że Grzesiek też jest tak samo zdeterminowany? — zapytała pewnego wieczoru, gdy pakowałyśmy moje książki.

— O co ci chodzi? — żachnęłam się. — Przecież to był jego pomysł.

— Wiem, wiem. Ale pomysły to jedno, a realizacja to drugie. Ostatnio, jak byliśmy na grillu, unikał tematu wyjazdu jak ognia.

— Przesadzasz — ucięłam temat. Nie chciałam słuchać jej wątpliwości. Nie teraz, gdy machina ruszyła i nie dało się jej zatrzymać.

Nie bronił naszej decyzji

Ostatni miesiąc był szalony. Żyłam na kartonach, załatwiając setki spraw. Wymeldowanie, rozwiązywanie umów z dostawcami mediów, szukanie firmy transportowej. W tym chaosie łatwo było przeoczyć sygnały, które wysyłał Grzesiek. A było ich mnóstwo. Zaczął znikać wieczorami. Mówił, że musi spotkać się z kumplami, pożegnać się, domknąć jakieś sprawy na mieście. Wracał późno, często milczący, unikający mojego wzroku. Kiedy pytałam o pakowanie jego rzeczy, zbywał mnie machnięciem ręki.

— Mam tylko kilka walizek ubrań i komputer, Agata. Spakuję się w jeden wieczór. Nie panikuj — mówił z irytacją, której wcześniej u niego nie widywałam.

Ja panikowałam za dwoje. Szukałam mieszkania w Warszawie, wysyłałam mu linki, prosiłam o opinię. Jego odpowiedzi były zdawkowe: „Może być”, „Fajne”, „Zdecyduj ty, masz lepszy gust”. Wtedy tłumaczyłam sobie, że po prostu ufa mi w stu procentach. Że oddaje mi pałeczkę dowodzenia w kwestiach organizacyjnych, bo wie, że jestem w tym dobra. Najdziwniejsze było jednak to, jak zachowywał się w obecności swojej matki. Jego rodzice mieszkali na przedmieściach. Podczas niedzielnego obiadu, dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem, atmosfera była gęsta, jakbyśmy siedzieli na stypie, a nie na pożegnalnym posiłku. Jego matka co chwilę ocierała oczy chusteczką, nakładając nam dokładki pierogów.

— I co ty tam będziesz robił, synku, w tym wielkim świecie? — zapytała łamiącym się głosem. — Tu masz rodzinę, masz dom.

— Mamo, przestań — mruknął Grzesiek, wbijając wzrok w talerz. Nie bronił naszej decyzji. Nie tłumaczył, dlaczego to dla nas ważne. Po prostu milczał.

To milczenie powinno było mną wstrząsnąć. Powinno sprawić, że złapię go za ramiona i potrząsnę, żądając wyjaśnień. Ale ja byłam zbyt zajęta byciem silną za nas dwoje. Byłam lokomotywą, która ciągnęła ten skład, nie zauważając, że ostatni wagon właśnie się odczepił. Znalazłam piękne mieszkanie na warszawskim Wawrze. Umówiłam się na podpisanie umowy najmu. Wpłaciłam kaucję z pieniędzy ze sprzedaży mieszkania. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Termin przeprowadzki wyznaczono na 15 września.

To był cios poniżej pasa

Był 14 sierpnia. Dokładnie miesiąc przed godziną zero. W moim mieszkaniu panował już półmrok, bo większość lamp była spakowana. Siedzieliśmy na podłodze, jedząc pizzę z kartonu. To miał być miły wieczór, chwila oddechu w tym biegu. Grzesiek był jednak dziwnie spięty. Nie tknął swojego kawałka. Miętosił w dłoni puszkę z napojem, aż metal cicho trzeszczał.

— Musimy porozmawiać — powiedział w końcu.

Te dwa słowa. Klasyk gatunku. Zwiastun apokalipsy w każdym związku. Poczułam, jak żołądek podchodzi mi do gardła.

— O czym? O transporcie? Dzwoniłam do pana Mietka, potwierdził, że...

— Nie o transporcie — przerwał mi ostro, a potem wziął głęboki oddech. — O nas. O wyjeździe.

Zamarłam. Cisza w pokoju stała się nie do zniesienia. Słyszałam bicie własnego serca w uszach.

— Agata, ja... ja nie mogę jechać — wydusił z siebie, wciąż patrząc w podłogę.

Zaśmiałam się nerwowo.

— Co ty gadasz? Jesteś chory? Coś się stało w rodzinie?

— Nie. Po prostu nie mogę. Nie jestem gotowy.

Wstałam gwałtownie, zrzucając z kolan serwetkę.

— Co to znaczy: nie jesteś gotowy? Grzesiek, za miesiąc wyjeżdżamy! Mieszkanie sprzedane! Ja nie mam pracy! Wpłaciliśmy kaucję! O czym ty mówisz?!

Podniósł na mnie wzrok i zobaczyłam w nim strach małego chłopca, który coś przeskrobał.

— To wszystko poszło za daleko. Myślałem, że... że może jakoś to się rozejdzie po kościach. Że może ty nie dostaniesz dobrej ceny za mieszkanie. Że szef da ci podwyżkę i zostaniesz. Ale ty parłaś do przodu jak czołg.

— Bo to był nasz plan! — krzyknęłam. — Nasz! Ty go wymyśliłeś! Warszawa, pamiętasz?

— Wiem, wiem co mówiłem. Ale to były tylko marzenia. Fantazje. Kiedy przyszło co do czego, dotarło do mnie, że nie chcę stąd wyjeżdżać. Tu mam klientów, tu mam kumpli, rodziców. Tam będę nikim. Będę musiał zaczynać od zera. Boję się, Agata.

— A ja? — zapytałam cicho, czując, jak łzy napływają mi do oczu. — A ja się nie boję? Poświęciłam wszystko. Sprzedałam mieszkanie babci. Rzuciłam pracę, którą miałam od pięciu lat. Zrobiłam to dla nas.

— Nie — powiedział, wstając. — Zrobiłaś to, bo ty tego chciałaś. Ja tylko dałem ci impuls. Ale to ty podjęłaś te wszystkie kroki. Ja cię nie zmuszałem do sprzedaży mieszkania.

To był cios poniżej pasa. Czułam, jakby ktoś spoliczkował mnie z całej siły.

— Wynoś się — szepnęłam.

— Agata, posłuchaj... Możemy to jakoś odkręcić. Możesz wynająć coś tutaj, poszukać nowej pracy. Zostańmy. Będzie jak dawniej.

— Wynoś się! – wrzasnęłam tak głośno, że aż zabolało mnie gardło. — Nie chcę cię widzieć!

Wziął swoją kurtkę i wyszedł. Bez walki. Bez próby naprawienia czegokolwiek. Zostawił mnie samą w pustym mieszkaniu, które już nie było moje, z planami, które właśnie zamieniły się w pył.

Każdy dzień był walką

Kolejne dni były jak koszmar, z którego nie mogłam się obudzić. Najgorszy nie był ból po rozstaniu, choć ten okazał się ogromny. Najgorszy był wstyd. Jak miałam spojrzeć w oczy rodzicom? Siostrze, która miała rację? Znajomym, którym urządziłam już pożegnalnego grilla? Czułam się jak naiwna idiotka, która postawiła wszystko na jedną kartę i przegrała z kretesem.

Musiałam opuścić mieszkanie. Kasia i Piotr już dzwonili, dopytując o odbiór kluczy, chcieli zacząć remont. Nie mogłam im powiedzieć: „Słuchajcie, facet mnie zostawił, nie mam gdzie iść, oddajcie mi chatę”. Umowa była święta. Wyprowadziłam się do Moniki. Moja siostra, mimo swojego wcześniejszego sceptycyzmu, okazała się aniołem. Nie powiedziała ani razu „A nie mówiłam”. Po prostu przyjechała swoim kombi, zapakowała resztę moich rzeczy i zawiozła mnie do siebie. Spałam na kanapie w salonie, otoczona wieżami z kartonów.

Każdy dzień był walką. Musiałam odwołać umowę najmu w Warszawie i straciłam część kaucji. Musiałam zarejestrować się jako bezrobotna, co w naszym małym mieście było upokarzające — wszyscy się znali, a pani w urzędzie pracy była koleżanką mojej mamy. Wieści rozeszły się lotem błyskawicy. „Słyszałaś o Agacie? Taka była wielka pani z Warszawy, a teraz siedzi u siostry na garnuszku”. Wyobrażałam sobie te szepty za moimi plecami, kiedy szłam ulicą.

Grzesiek próbował dzwonić. Pisał wiadomości: „Martwię się”, „Porozmawiajmy”. Nie odpisywałam. Nie miałam mu nic do powiedzenia. Widziałam go raz, z daleka, jak wychodził z naszej ulubionej pizzerii z kolegami. Śmiali się. Jego życie toczyło się dalej, w tym samym bezpiecznym rytmie. Moje zostało wywrócone do góry nogami. Czułam się oszukana nie tylko przez niego, ale przez samą siebie. Zaufałam wizji, a nie faktom. Zakochałam się w potencjale, a nie w rzeczywistości.

Monika pewnego wieczoru postawiła przede mną kubek gorącej herbaty i usiadła na brzegu kanapy.

— I co teraz zamierzasz? — zapytała konkretnie.

— Nie wiem — westchnęłam, patrząc w sufit. — Może spróbuję odzyskać pracę u Zygmunta? Albo znajdę coś w sklepie.

— Czy ty siebie słyszysz? — prychnęła. — Sprzedałaś mieszkanie. Masz na koncie kupę kasy. Nie masz żadnych zobowiązań. Dzieci nie macie, kredytu nie macie. Jesteś wolna.

— Jestem bezdomna i bezrobotna — poprawiłam ją.

— Jesteś w punkcie zero. To przerażające, ale i fascynujące. Możesz zrobić wszystko.

Jej słowa kiełkowały we mnie przez kilka dni. Analizowałam swoją sytuację. Faktycznie, miałam pieniądze ze sprzedaży. Miałam doświadczenie zawodowe. I miałam coś jeszcze — wściekłość. Ogromną, pulsującą złość na to, że pozwoliłam, by czyjś strach zdefiniował moje życie.

Byłam czystą kartą

Siedziałam na tarasie u siostry, przeglądając oferty pracy. Odruchowo filtrowałam je na nasze miasto. „Kierownik biura”, „Asystentka zarządu”. Nuda. Stagnacja. Powrót do tego, od czego uciekałam. Wtedy przypomniałam sobie o Warszawie. O tym, jak czułam się, gdy planowałam ten wyjazd. To nie była tylko wizja Grześka. To ja tego chciałam. To ja czułam, że się duszę. On tylko dał iskrę, ale paliwo było moje. Czy mam zrezygnować ze swoich marzeń tylko dlatego, że on okazał się tchórzem? Czy mam zostać w tym mieście, by codziennie ryzykować spotkanie z nim i patrzeć na jego wygodne, tchórzliwe życie?

Otworzyłam laptopa i zmieniłam filtr lokalizacji na „Warszawa”. Znalazłam ogłoszenie w dużej korporacji logistycznej. Szukali starszego specjalisty ds. procesów. Wymagania? Idealnie pasujące do mojego CV. Termin aplikacji mijał za dwa dni. Wysłałam zgłoszenie. Zadzwonili następnego dnia.

— Czy mogłaby pani przyjechać na rozmowę w czwartek? — zapytała rekruterka.

— Oczywiście — odpowiedziałam, a mój głos nawet nie zadrżał.

Pojechałam. Warszawa przywitała mnie deszczem i korkami, ale kiedy wysiadłam pod szklanym wieżowcem na Woli, poczułam dziwny spokój. Nikt tu mnie nie znał. Nikt nie wiedział o mojej porażce, o sprzedanym mieszkaniu, o Grześku. Byłam anonimowa. Byłam czystą kartą. Rozmowa poszła świetnie. Moje doświadczenie z mniejszej firmy okazało się atutem — znałam procesy od podszewki, nie tylko z perspektywy tabel w Excelu. Kiedy wychodziłam, wiedziałam, że dostanę tę pracę.

Wróciłam do domu siostry i następnego dnia, gdy dostałam telefon potwierdzający to, co przewidywałam, zaczęłam pakować walizkę. Tym razem nie kartony z całego życia, ale tylko to, co niezbędne.

— Co robisz? — zapytała Monika, stając w drzwiach.

— Jadę — powiedziałam, nie przerywając składania bluzek.

— Do Warszawy? Sama?

— Tak. Dostałam pracę. Zaczynam od pierwszego. Wynajmę na początek pokój, potem poszukam kawalerki. Mam pieniądze na start.

Siostra uśmiechnęła się szeroko.

— I to jest moja siostra. A co z Grześkiem?

Zatrzymałam się na chwilę, trzymając w ręku nasze wspólne zdjęcie, które wypadło z jednej z książek. Patrzyłam na nasze uśmiechnięte twarze.

— Nic — odpowiedziałam i wrzuciłam zdjęcie do kosza na śmieci. — Mam nadzieję, że będzie szczęśliwy w swojej bezpiecznej bańce. Ja już do niej nie pasuję.

Wyjazd nie był ucieczką. Był aktem odwagi. Wyjeżdżałam nie jako połówka pary, ale jako ja, Agata. Bez wsparcia, bez faceta, który miał mi nosić walizki, ale za to z odzyskanym poczuciem własnej wartości. Bolało? Jasne, że tak. Wieczorami w pustym, wynajętym pokoju na warszawskiej Pradze płakałam w poduszkę, tęskniąc za bliskością, za zapachem Grześka, za tym, co mieliśmy. Ale rano wstawałam, robiłam makijaż, zakładałam szpilki i szłam zdobywać świat, którego on bał się nawet dotknąć.

Agata, 37 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

