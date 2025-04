„Wydawałam kasę na prawo i lewo, a mąż miał o to pretensje. Udawał świętego, a także miał swoje za uszami”

„Chciałam mężowi przyznać się do tego, że nie potrafię nad sobą zapanować i ciągle coś kupuję. Nie umiałam tego zrobić. W końcu sam odkrył prawdę i miał do mnie pretensje. A przecież wcale nie był taki idealny, jakim miałam go widzieć”.