Odkąd ojciec zmarł, dom wypełniała duszna atmosfera oczekiwania na odczytanie testamentu. Ja prowadziłem własny biznes, podczas gdy mój młodszy brat Piotr wciąż poszukiwał swojej drogi życiowej. Nasza matka, Zofia, starała się maskować zdenerwowanie drobnymi domowymi pracami w domu, a nasza gosposia, Anna, wykonywała swoje obowiązki. Napięcie rosło, zwłaszcza gdy Piotr zaczął podejrzewać Annę o manipulacje.

Reklama

Testament miał zostać odczytany tego wieczoru. W salonie zebraliśmy się wszyscy – ja, Piotr, matka, Anna i nasz rodzinny prawnik. Powietrze wypełniało napięcie, które można było niemal dotknąć. Prawnik spojrzał na nas, zanim zaczął czytać.

– Andrzej zapisał wszystko... – zrobił dramatyczną pauzę – swojej byłej gosposi, Annie.

Cisza, która zapadła po tych słowach, była przerażająca.

Nigdy bym nie skrzywdziła waszego ojca

Matka osunęła się na fotel, jej twarz była biała jak kreda. Piotrek wstał gwałtownie, jego oczy płonęły gniewem, podczas gdy Anna, zszokowana, blada jak ściana, nie mogła wydusić z siebie ani słowa.

– Co to ma znaczyć?! – krzyknął Piotr, patrząc na prawnika. – Jak to możliwe, że nasz ojciec zapisał wszystko... jej?

Prawnik, niewzruszony, odłożył testament na stół i spojrzał na nas spokojnym wzrokiem.

– To jest jego ostatnia wola. Została spisana i podpisana zgodnie z prawem.

– To niemożliwe – szepnęła matka, jej głos drżał. – Musi być jakaś pomyłka...

– Żadnej pomyłki tu nie ma – odpowiedział prawnik. – Andrzej wyraźnie zapisał cały majątek Annie.

Anna, do tej pory milcząca, w końcu znalazła głos.

– Ja... ja nic o tym nie wiedziałam – powiedziała, patrząc na nas z rozpaczą. – Przysięgam, nie miałam pojęcia!

– Wiesz, co to wygląda? – Piotr nie krył swojego gniewu. – Wygląda na to, że manipulowałaś ojcem, żeby wszystko ci zapisał!

– Piotrek, uspokój się – próbowałem wtrącić się, choć sam byłem w szoku. – Może jest jakieś logiczne wytłumaczenie...

– Logicznym wytłumaczeniem jest to, że ktoś tu kręci! – krzyknął Piotr, jego głos pełen był wściekłości. – I jestem pewien, że to ty! – wskazał na gosposię.

Anna rozpłakała się, łzy spływały jej po policzkach.

– Ja nic nie zrobiłam – wyszlochała z przejęciem. – Nigdy bym nie skrzywdziła waszego ojca.

Matka wstała i podeszła do Anny, jej twarz wypełniała mieszanka smutku i zrozumienia.

– Andrzej miał swoje powody, żeby tak postąpić – powiedziała cicho. – Musimy je poznać, zanim wydamy osądy.

Piotr odwrócił się i wyszedł z pokoju, trzaskając drzwiami. Zostaliśmy z matką i Anną, próbując zrozumieć, co mogło skłonić ojca do takiego kroku.

– Musimy się dowiedzieć, dlaczego to zrobił – powiedziałem, patrząc na Annę. – I ty musisz nam w tym pomóc.

Anna skinęła głową, ocierając łzy.

– Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to wyjaśnić – obiecała.

Była tylko jego gosposią?

Nazajutrz wczesnym rankiem postanowiłem porozmawiać z Anną. Chciałem wiedzieć, dlaczego mój ojciec mógł postąpić w ten sposób. Kiedy zobaczyłem ją w kuchni, nalewającą sobie kawę, czułem, że nasze rozmowy nie będą łatwe. Anna podniosła na mnie zapłakane oczy, widać było, że nie spała całą noc.

– Janek, przysięgam, ja naprawdę nic o tym nie wiedziałam.

– Wierzę ci, ale musimy zrozumieć, dlaczego ojciec zapisał ci majątek. To przecież nie ma sensu – powiedziałem, siadając naprzeciwko niej.

Anna spuściła wzrok, bawiąc się nerwowo obrączką, którą nosiła na palcu.

– Pracowałam dla waszej rodziny przez tyle lat. Andrzej zawsze był dla mnie dobry, ale nigdy nie przypuszczałam, że zrobi coś takiego.

– Musi być jakieś wytłumaczenie – odpowiedziałem. – Może coś się wydarzyło, o czym nie wiemy?

Anna milczała przez chwilę, jakby zastanawiała się nad swoimi słowami.

– Były momenty, kiedy Andrzej wydawał się... inny. Czasami wydawało mi się, że coś go dręczy. Ale nigdy nie mówił o swoich problemach. Był bardzo skryty.

– A może miałaś z nim jakiś specjalny układ? – przerwał nam Piotr, który niespodziewanie wszedł do kuchni. – Może ojciec miał wobec ciebie jakieś zobowiązania?

Anna spojrzała na niego z oburzeniem.

– Jak możesz coś takiego sugerować? Byłam tylko jego gosposią!

– W takim razie dlaczego zapisał ci wszystko? – Piotr nie zamierzał odpuszczać. – Musiało być coś więcej!

Starałem się uspokoić sytuację.

– Daj jej spokój. Anna nie wie nic więcej niż my. Musimy się dowiedzieć, dlaczego ojciec podjął taką decyzję.

Anna spojrzała na mnie z wdzięcznością. Piotr rzucił jej ostatnie spojrzenie pełne nieufności, zanim opuścił kuchnię. Wiedziałem, że to będzie długa i trudna droga do odkrycia prawdy, ale nie zamierzałem się poddawać.

W jej oczach był smutek i determinacja

Następnego wieczoru przypadkiem podsłuchałem rozmowę między matką a Piotrkiem, którzy siedzieli w jej pokoju i szeptali. Zatrzymałem się za drzwiami, nie chcąc, aby wiedzieli, że ich słyszę.

– Myślisz, że mogła mieć z ojcem romans? – pytał Piotr, jego głos pełen był sceptycyzmu.

– Nie wiem – odpowiedziała matka z ciężkim westchnieniem. – Zawsze miał swoje tajemnice, ale nigdy nie przypuszczałam, że coś takiego mogłoby się wydarzyć.

Piotr zniżył głos, jakby nie chciał, żeby ktoś ich usłyszał.

– Może powinniśmy poszukać jakichś dowodów. Może w jego gabinecie znajdziemy coś, co wyjaśni, dlaczego zapisał cały majątek Annie.

Nie mogłem tego dłużej słuchać. Wszedłem do pokoju, zmuszając ich do przerwania rozmowy.

– Co tu się dzieje? – zapytałem, patrząc to na matkę, to na Piotra. – O czym wy rozmawiacie?

Matka wyglądała na zaskoczoną, a Piotr unikał mojego wzroku.

– My tylko próbujemy zrozumieć, dlaczego ojciec podjął taką decyzję – powiedziała matka, próbując uspokoić sytuację.

– Słyszałem was – powiedziałem ostro. – Myślicie, że ojciec mógł mieć romans? To absurd!

– Janie, uspokój się – powiedział Piotr, próbując przejąć kontrolę nad rozmową. – Po prostu staramy się znaleźć odpowiedzi. Musimy wiedzieć, dlaczego to się stało.

– I myślicie, że grzebanie w jego prywatnych rzeczach pomoże? – odpowiedziałem z gniewem. – To nie jest sposób na rozwiązanie tego problemu.

Matka podeszła do mnie, kładąc mi rękę na ramieniu.

– Wiem, że to trudne, ale musimy się dowiedzieć prawdy. Bez względu na to, co odkryjemy.

Spojrzałem na nią, widząc w jej oczach smutek i determinację. Wiedziałem, że miała rację. Musieliśmy dowiedzieć się, co skłoniło ojca do zapisania majątku Annie, nawet jeśli prawda miała być bolesna.

– Dobrze – powiedziałem w końcu, zniżając głos. – Poszukajmy odpowiedzi. Ale zrobimy to razem, jako rodzina.

Brat skinął głową, a matka przytuliła mnie krótko. Wiedziałem, że przed nami długa droga, ale musieliśmy ją przejść razem.

– Zaczniemy od gabinetu ojca – powiedział Piotr stanowczo. – Może tam znajdziemy jakieś wskazówki.

Anna była związana z pewną tajemnicą

Gabinet ojca był zawsze jego świątynią, miejscem, do którego rzadko wpuszczał innych. Przebywając tam, czułem się jak intruz. Piotr i ja przeszukiwaliśmy biurko, szafki, każdy zakamarek, który mógłby kryć tajemnicę testamentu.

– Nic tu nie ma – mruknął Piotrek, przeglądając stosy dokumentów. – Same stare faktury i umowy.

Nagle matka podniosła coś z podłogi. Był to stary, zniszczony notatnik. Otworzyła go i zaczęła przeglądać z rosnącym zainteresowaniem.

– Co tam masz? – zapytałem, podchodząc bliżej.

Matka spojrzała na nas z poważnym wyrazem twarzy.

– To notatnik twojego ojca. Zapiski z czasów, kiedy Anna zaczęła u nas pracować.

Z ciekawością zaczęliśmy przeglądać strony, które zdawały się kryć więcej niż tylko codzienne notatki. Były tam wzmianki o Annę i jej matce. Z każdą kolejną stroną stawało się jasne, że ich związek był bardziej skomplikowany, niż się wydawało.

– To tu jest – powiedziała matka, zatrzymując się na jednej z ostatnich stron. – „Dziecko... czy powinniśmy jej powiedzieć? Nie wiem, czy to dobry moment... może nigdy się nie dowie”.

– Dziecko? – powtórzył Piotr, patrząc na mnie zdezorientowany. – O czym on mówi?

Nagle wszystko zaczęło się układać w całość. Anna była nie tylko gosposią, ale też córką naszego ojca, o czym nie wiedziała ani ona, ani my. Spojrzałem na matkę, która miała łzy w oczach.

– Ojciec miał romans z matką Anny – powiedziała cicho. – To dlatego zapisał jej majątek. To jego córka.

– To niemożliwe... przez cały ten czas... – Piotrek opadł na krzesło, patrząc w pustkę.

Wiedziałem, że musimy porozmawiać z Anną. Zebraliśmy się na odwagę i zaprosiliśmy ją do gabinetu. Kiedy usiadła naprzeciwko nas, wzięła głęboki oddech, jakby przeczuwając, że to, co usłyszy, zmieni jej życie na zawsze.

– Anno, mamy coś ważnego do powiedzenia – zacząłem ostrożnie. – Znaleźliśmy notatnik ojca, który wyjaśnia, dlaczego zapisał ci cały majątek.

Anna spojrzała na mnie z lękiem w oczach.

– Co tam jest napisane?

Matka wzięła ją za rękę, ściskając delikatnie.

– Że Andrzej był twoim ojcem.

Cisza, która zapadła, była niemal namacalna. Anna patrzyła na nas z niedowierzaniem, jej oczy wypełniały się łzami.

– To... to niemożliwe...

– Wiemy, że to szokujące – powiedziałem łagodnie. – Ale to jedyne wyjaśnienie, dlaczego zapisał ci cały majątek. Chciał zapewnić ci przyszłość.

Anna ukryła twarz w dłoniach, szlochając cicho. Nie wiedziałem, co więcej mogę powiedzieć, więc po prostu siedziałem obok niej, dając jej czas na przetrawienie tej nowiny.

Teraz musimy myśleć o przyszłości

Następne dni były pełne napięcia i cichych rozmów. Anna przebywała głównie w swoim pokoju, starając się przetrawić nową rzeczywistość. Ja i Piotr próbowaliśmy zrozumieć, co oznacza dla nas odkrycie, że Anna jest naszą przyrodnią siostrą.

Postanowiłem odwiedzić Annę, by spróbować porozmawiać z nią na spokojnie. Zapukałem delikatnie do drzwi jej pokoju.

– Przepraszam, że cię niepokoję, ale chciałem porozmawiać – zacząłem nieśmiało. – Wiem, że to wszystko jest dla ciebie trudne do zrozumienia.

Podniosła na mnie wzrok.

– Nigdy bym nie pomyślała... całe życie nie wiedziałam, kim naprawdę jestem.

Usiadłem obok niej na łóżku.

– Wiem, to wielki szok. Ale teraz, gdy znamy prawdę, musimy jakoś sobie z tym poradzić. Jesteś częścią naszej rodziny, bez względu na wszystko.

Westchnęła, spoglądając na zdjęcie.

– Nie wiem, jak mam się teraz odnaleźć. Całe życie myślałam, że jestem tylko gosposią, a teraz okazuje się, że... że jestem kimś więcej.

– Rozumiem – powiedziałem łagodnie. – Ale musimy zrobić wszystko, żeby to jakoś poukładać. Chciałbym, żebyśmy byli w stanie zacząć od nowa, jako rodzeństwo.

Dziewczyna skinęła głową, a w jej oczach pojawiła się iskierka nadziei.

– Chciałabym. Ale to wszystko jest takie trudne...

– Wiem – odpowiedziałem. – Ale razem damy radę. Pierwszym krokiem będzie przeprowadzenie testów DNA, żeby mieć pewność.

Anna spojrzała na mnie z determinacją.

– Tak, musimy to zrobić. Musimy znać prawdę, żeby móc iść dalej.

Razem z Piotrkiem i matką zorganizowaliśmy testy. Czekanie na wyniki było męczące, ale wszyscy wiedzieliśmy, że to konieczne, by zamknąć ten rozdział. Gdy wyniki przyszły, potwierdziły nasze przypuszczenia – Andrzej był biologicznym ojcem Anny.

Spotkaliśmy się wszyscy razem w salonie, by omówić, co dalej. Mama, trzymając Annę za rękę, powiedziała cicho:

– Andrzej zrobił to, co uważał za słuszne. Teraz musimy myśleć o przyszłości.

Anna, choć wciąż wstrząśnięta, wydawała się bardziej zdeterminowana.

– Chcę poznać was lepiej, zrozumieć, kim naprawdę jestem. Chcę być częścią tej rodziny, jeśli mi pozwolicie.

Piotrek, który dotąd milczał, wstał i podszedł do Anny.

– Oczywiście, że ci pozwolimy. Jesteś naszą siostrą. I choć jest to dla mnie trudne do zaakceptowania, to chcę, żebyśmy spróbowali zbudować coś nowego.

– Tak – dodałem. – Jesteśmy rodziną i razem przejdziemy przez to wszystko.

Czuliśmy, że przed nami długa droga, ale pierwszy krok został zrobiony. Byliśmy gotowi stawić czoła przyszłości razem, jako nowo odkryta, ale zjednoczona rodzina.

Czułem spokój i dumę

Minęło kilka miesięcy, odkąd poznaliśmy prawdę o Annie i jej relacji z naszym ojcem. Choć początkowo było to dla nas wszystkich trudne do zaakceptowania, z czasem zaczęliśmy budować nową, bardziej zjednoczoną rodzinę. Anna postanowiła zatrzymać dom i przeprowadzić się do nas na stałe, a nasze relacje stopniowo się poprawiały. Piotrek, który początkowo był najbardziej nieufny, zaczął spędzać z Anną coraz więcej czasu, odkrywając, że mają wiele wspólnych zainteresowań.

Wspólnie zaczęliśmy planować przyszłość, a Anna zdecydowała się na założenie fundacji w imieniu ojca, mającej wspierać młodych ludzi z trudnych środowisk. Ja i Piotr obiecaliśmy jej pomoc w realizacji tego projektu.

Życie wróciło do normy, ale teraz było w nim więcej miłości, zrozumienia i wspólnego działania. Odkrycie prawdy o naszym ojcu pozwoliło nam odkryć, kim naprawdę jesteśmy jako rodzina. W blasku ognia, patrząc na moją rodzinę, czułem spokój i dumę, wiedząc, że prawdziwą wartością są więzi, które nas łączą. I tak, zaczęliśmy nowy rozdział naszego życia, gotowi na przyszłość, którą razem mieliśmy stworzyć.

Jan, 35 lat

Reklama

Czytaj także:

„Ojciec zostawił nas na pastwę losu. Przypomniał sobie o mnie, gdy wygrałam milion w totka i zgrywał kochanego tatusia”

„Mąż mi nie wystarczył, więc zaciągnęłam do łóżka teścia. Wiedziałam, że Marek się zdenerwuje, nie sądziłam, że aż tak”

„Sąsiadka znalazła sposób, jak oszczędzić na zakupach w spożywczaku. Nie wie, że za to można pójść siedzieć”