Kiedy córka poinformowała mnie, że spodziewa się dziecka, to nie posiadałam się z radości. Jednak kiedy w następnych latach mówiła mi, że na świat przyjdą kolejne jej pociechy, to zaczęłam się martwić, czy sobie poradzi. A kiedy podrzucała mi całą gromadkę na kilka dni, to uznałam, że to ciężka i przede wszystkim kosztowna robota. Dlatego powiedziałam jej, że ma mi zapłacić za dni mordęgi z wnukami.

Cieszyłam się, że będę babcią

Doskonale pamiętam dzień, w którym córka poinformowała mnie, że spodziewa się pierwszego dziecka. Właśnie wróciłam z wakacji i jeszcze tego samego dnia zadzwoniłam do córki, aby zapytać jak się miewa. Już od kilku miesięcy wiedziałam, że razem z mężem starają się dziecko, ale jak na razie niewiele z tego wychodziło. A ja bardzo ją wspierałam.

– Nie uwierzysz! – usłyszałam w słuchawce podekscytowany i szczęśliwy głos Basi, która odebrała połączenie jeszcze przed upływem pierwszego dzwonka. – Nie uwierzysz w to, co się stało – powtarzała w kółko.

– Wygrałaś w totolotka? – zapytałam ze śmiechem.

Już od dawna nie słyszałam tak szczęśliwej Basi i byłam przekonana, że musiało się wydarzyć coś naprawdę fantastycznego.

– Nie, lepiej – odpowiedziała. A potem wypaliła, że jest w ciąży. – To piąty tydzień. Nawet nie wiesz jak się cieszę. To spełnienie moich marzeń.

Aż zamilkłam z wrażenia. I oczywiście serdecznie jej pogratulowałam.

– A jeżeli będziesz potrzebowała pomocy przy dziecku, to ja na pewno ci pomogę – zapewniłam ją. I wtedy właśnie tak myślałam. Byłam przekonana, że opieka nad wnukiem lub wnuczką da mi wiele radości i satysfakcji. I chociaż wcale nie czułam się na swoje lata, to i tak uważałam, że będę świetną babcią. Niestety nie przewidziałam, że córka postara się o całą gromadkę i będzie wymagała ode mnie tej obiecanej pomocy.

Rodzina szybko się powiększyła

Kiedy na świat przyszła Kasia, to wszyscy oszaleliśmy na jej punkcie

– Jak chcesz, to mogę z nią posiedzieć – proponowałam córce za każdym razem, gdy musiała coś załatwić.

I Basia chętnie z tego korzystała. Jednak ja byłam bardzo zadowolona z takiego obrotu sprawy, bo wnusia była najcichszym i najgrzeczniejszym dzieckiem na świecie, a zajmowanie się nią było zupełnie bezproblemowe. A potem wszystko się zmieniło.

Kilka miesięcy po urodzeniu Kasi córka oznajmiła, że spodziewa się kolejnego dziecka.

– Tak wyszło – powiedziała, gdy zapytałam ją czy to jeszcze nie za wcześnie. – Ale my się się z Markiem cieszymy. Zawsze chcieliśmy mieć gromadkę dzieci.

Tylko przytaknęłam, a w głębi duszy pomyślałam, że to może i nie taki zły pomysł. "Będą pieluchy za jednym razem, a potem święty spokój" – pomyślałam. I nawet ucieszyłam się, że Kasia będzie miała rodzeństwo w zbliżonym wieku, z którym będzie mogła się bawić, a potem uczyć. Jednak zupełnie nie przewidziałam tego, że moja córka nie poprzestanie na tej dwójce.

Tego nikt się nie spodziewał

Gdy Kasia i niewiele od niej młodsza Gabrysia miały kilka lat, to Basia oznajmiła, że znowu jest w ciąży.

– Tym razem to bliźniaki – poinformowała mnie na niedzielnym obiedzie, na który przyszła razem z mężem i dziewczynkami.

A ja niemal nie zachłysnęłam się herbatą, którą akurat przełykałam.

– Bliźniaki?! – wykrzyknęłam ze zdziwieniem.

Co jak co, ale tego to się nie spodziewałam. Z tego co wiedziałam, to w naszej rodzinie nie zdarzały się ciąże mnogie.

– To już pewne? – zapytałam nieco spokojniej.

Od razu zwizualizowałam sobie córkę z gromadką małych dzieci, która nie będzie wiedziała, w co włożyć ręce. A o powrocie do pracy w takiej sytuacji raczej nie było mowy.

– Tak, pewne – przytaknęła Basia. – I też jestem zaskoczona. Ale bardzo się cieszę – dodała natychmiast.

A potem pogłaskała się po brzuchu z uśmiechem od ucha do ucha.

Chłopcy przyszli na świat nieco za wcześnie, ale na szczęście szybko doszli do siebie i mogli wrócić do domu. A moja córka całkowicie poświęciła się wychowaniu dzieci. Ale nawet jeżeli była zmęczona, to wciąż zapewniała mnie, że to najlepsza decyzja w jej życiu.

Obiecałam, że pomogę

Kiedy dzieciaki trochę podrosły, to córka postanowiła rozważyć powrót do pracy.

– Na razie tylko na pół etatu – mówiła. – Nie jestem w stanie pracować więcej – wyjaśniała swoją decyzję.

A ja pytałam ją, jak zamierza to poukładać.

– Będzie ci ciężko pogodzić opiekę nad czwórką dzieci z pracą – martwiłam się. – Nawet jeżeli będzie to praca tylko na kilkanaście godzin w tygodniu. A co jeżeli maluchy zachorują? Albo jak zamkną przedszkole? – pytałam ją. Ale Basia miała już plan.

– Miałam nadzieję, że ty mi pomożesz – usłyszałam.

A potem napotkałam wzrok córki, w którym kryła się niewypowiedziana prośba.

– No dobrze, jakoś to ogarniemy – westchnęłam.

Ale w głębi duszy miałam nadzieję, że nie będzie to nagminne. Owszem, bardzo kochałam swoje wnuki, ale już wielokrotnie przekonałam się, że opieka nad nimi to istna mordęga. I czasami autentycznie zastanawiałam się, jak moja córka daje sobie radę z tą całą gromadką.

Byłam zła i zmęczona

Jednak córka chętnie skorzystała z mojej obietnicy pomocy. Na początku dzwoniła do mnie okazjonalnie i tylko wtedy, gdy naprawdę nie miała innego wyjścia. Ale z czasem działo się tak coraz częściej.

– Odbierzesz dzieciaki z przedszkola? – zapytała mnie któregoś popołudnia.

Okazało się, że musi zostać dłużej w pracy, a Marek akurat wyjechał w delegację. I może nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że w ciągu ostatniego miesiąca już wielokrotnie chodziłam po dzieciaki do przedszkola, a potem spędzałam z nimi popołudnie i często wieczór. A nie było to wcale takie proste. Moje wnuki były żywymi i rozbrykanymi przedszkolakami, które nieźle dawały mi w kość. A przecież wcale nie byłam już najmłodsza i taka opieka nad czwórką maluchów odciskała na mnie swoje piętno. Byłam po prostu zmęczona.

– A nie poradzisz sobie sama? – zapytałam. Tak naprawdę to na to popołudnie miałam inne plany.

– Proszę – usłyszałam błagalny głos Basi.

I ponieważ nie potrafiłam jej odmówić, to chcąc nie chcąc kolejne popołudnie spędziłam z rozbrykaną grupą kilkulatków.

Mój dom był jak przedszkole

Z każdym kolejnym miesiącem córka coraz bardziej przyzwyczajała się do mojej pomocy i coraz częściej z niej korzystała. A ja nie potrafiłam jej odmówić, co kończyło się tym, że chodziłam zła, zmęczona i sfrustrowana.

Aż któregoś razu postanowiłam porozmawiać z Basią i ustalić jakieś zasady mojej pomocy. Jednak nie zdążyłam tego zrobić, bo córka wpadła do mnie któregoś wieczoru i od razu przystąpiła do rzeczy.

– Muszę wyjechać na dwa dni. Zaopiekujesz się dzieciakami? – zapytała.

A kiedy już chciałam odmówić, to usłyszałam błagalny głos córki.

– Ta delegacja to dla mnie ogromna szansa. Pomożesz mi? – spojrzała na mnie tymi swoimi dużymi oczami. A ja nawet nie miałam jak odmówić.

– Dobrze – zgodziłam się.

Ale w głowie już miałam plan, jak rozegrać tę sytuację i pokazać córce, że nie może tak mnie wykorzystywać.

Dzieciaki zostały u mnie dwa dni, podczas których miałam już wszystkiego dosyć. Nie tylko byłam zmęczona i obolała, ale także uboższa o sporą kwotę pieniędzy. Wprawdzie córka zostawiła jakieś pieniądze, ale to była kropla w morzu potrzeb. Dlatego postanowiłam skończyć z tym raz na zawsze.

Zażądałam kasy

– Musimy porozmawiać – oznajmiłam Basi, gdy zjawiła się w moim mieszkaniu po powrocie z delegacji.

Wyglądała na zadowoloną i wypoczętą. A ja miałam wrażenie, że niedługo padnę i już się nie podniosę.

– Stało się coś? – zapytała córka z niepokojem.

– To dla ciebie – powiedziałam, wręczając jej kopertę.

W środku były dokładne rachunki, ile w ciągu ostatnich miesięcy wydałam na wnuki. Dodatkowo doliczyłam też zapłatę za opiekę.

– Co to jest? – zapytała Basia z niedowierzaniem, gdy zapoznała się z moimi wyliczeniami.

– Kwota, jaką wydałam na twoje dzieci – odpowiedziałam spokojnie.

– To żart? – zapytała.

– Nie – odpowiedziałam. – I jeżeli chcesz, abym jeszcze opiekowała się wnukami, to powinnaś uregulować ten dług – dodałam.

Basia spojrzała na mnie jak na wariatkę. Potem szybko spakowała i ubrała dzieciaki i ruszyła w stronę drzwi.

– Myślałam, że mogę na ciebie liczyć – odpowiedziała na odchodne.

– Możesz – odpowiedziałam. – Ale to nie znaczy, że masz mnie wykorzystywać.

Córka tylko prychnęła z oburzeniem i wyszła nie mówiąc już ani słowa. Teraz się do mnie nie odzywa. Jednak ja wiem, że przyjdzie taki czas, gdy do mnie zadzwoni i poprosi o pomoc. A ja się zgodzę jej pomóc, ale na własnych warunkach. Nigdy więcej nie dam się tak wykorzystywać.

Teresa, 63 lata

