Całe życie uważałam, że obowiązkiem matki jest oddać dzieciom wszystko, co ma najlepsze, nawet jeśli sama zostaje z niczym. Właśnie tak wychowałam swoją jedynaczkę, a ona szybko przyzwyczaiła się do tego, że jestem jej darmowym bankomatem i instytucją charytatywną w jednym. Kiedy jednak pewnego dnia spojrzałam w lustro i zobaczyłam zmęczoną kobietę, która zrezygnowała z własnych marzeń dla cudzej wygody, coś we mnie pękło. Postanowiłam, że tym razem to ja będę na pierwszym miejscu, nawet jeśli to oznaczało wielką domową burzę.

Zawsze byłam na szarym końcu

Wychowanie dziecka to praca na pełen etat, od której nigdy nie ma urlopu. Kiedy mój mąż odszedł wiele lat temu, cały ciężar utrzymania domu i zapewnienia dobrej przyszłości naszej córce spadł na moje barki. Pracowałam na dwa etaty, odmawiałam sobie nowych ubrań, wyjść z koleżankami, a nawet zwykłych, drobnych przyjemności. Wszystko po to, aby Sylwia miała wszystko, czego potrzebuje. Nowe podręczniki, modne buty, wyjazdy na kolonie, a potem wsparcie podczas studiów. Nigdy nie narzekałam, uważałam to za swój absolutny obowiązek.

Lata mijały, Sylwia dorosła, założyła własną rodzinę i zamieszkała kilka ulic dalej. Mogłoby się wydawać, że nadszedł czas, abym w końcu odpoczęła. Przeszłam na emeryturę po dekadach ciężkiej pracy i powinnam cieszyć się wolnym czasem. Niestety, moja córka miała zupełnie inne plany na moją jesień życia.

Dla Sylwii fakt, że przestałam chodzić do biura, oznaczał jedynie tyle, że mam teraz mnóstwo czasu na bycie darmową opiekunką do jej dzieci, a moje świadczenie emerytalne to wspaniały dodatek do jej domowego budżetu. Nigdy nie poprosiła mnie o pieniądze wprost, używając szantażu czy przymusu. Robiła to znacznie sprytniej. Zawsze pojawiała się u mnie w okolicy dziesiątego dnia miesiąca, dokładnie wtedy, gdy pan Janek, nasz wieloletni listonosz, przynosił mi gotówkę.

Wiedziała doskonale, w jakich godzinach roznosi przekazy. Zjawiała się z uśmiechem na ustach, robiła herbatę, przynosiła kawałek ciasta, a potem zaczynała swoje starannie wyreżyserowane opowieści. Opowiadała, jak to wszystko zdrożało, jak bardzo zepsuła im się pralka, albo jak jej dzieci potrzebują nowych biurek do pokoju. Ja, kierująca się matczynym instynktem i poczuciem obowiązku, po prostu wyciągałam portfel i dawałam jej to, czego potrzebowała. Zawsze brała pieniądze z udawanym oporem, po czym błyskawicznie chowała je do swojej skórzanej torebki. Byłam pewna, że robię dobrze. Przecież siedziałam w domu, moje potrzeby były znikome. Przynajmniej tak wmawiałam sobie przez długi czas.

Cichy świadek cudzych błędów

Moje przebudzenie nie nastąpiło z dnia na dzień. Był to długi proces, do którego w dużej mierze przyczyniła się moja serdeczna przyjaciółka, Jadwiga. Znałyśmy się od czasów szkolnych, dzieliłyśmy ze sobą najskrytsze tajemnice i wspierałyśmy się w trudnych chwilach. Jadwiga zawsze była niezwykle hojną i dobrą osobą. Kiedy jej syn się ożenił, oddała młodym swoje duże, przestronne mieszkanie, a sama przeniosła się do ciasnej kawalerki na obrzeżach miasta. Potem zaciągnęła pożyczkę, żeby pomóc im wyposażyć kuchnię. Pewnego popołudnia spotkałyśmy się w parku. Wiosenne słońce przyjemnie ogrzewało nasze twarze, ale wzrok Jadwigi był pusty i smutny. Spojrzałam na jej stary, zmechacony płaszcz i przetarte buty.

– Wiesz co, moja droga? – westchnęła ciężko, opierając dłonie na lasce. – Dałam im wszystko. Oddałam swoje miejsce na ziemi, swoje oszczędności, swój czas. A wczoraj mój syn powiedział, że nie przyjadą na weekend, bo są zmęczeni i wolą zostać u siebie.

– Naprawdę tak powiedział? – zapytałam z niedowierzaniem.

– Słowo w słowo. – Pokiwała powoli głową. – Rozumiesz? Zostałam z niczym. Ani pieniędzy na nowe okulary, ani rodziny przy stole. Kiedy jesteś zbyt dobra, ludzie przestają to doceniać. Zaczynają traktować twoje poświęcenie jako coś, co im się po prostu należy.

Te słowa uderzyły mnie z niesamowitą siłą. Wróciłam do domu i długo patrzyłam w lustro. Widziałam kobietę, która nosiła swetry pamiętające ubiegłą dekadę. Kobietę, która od lat nie była u fryzjera, a jedynie sama podcinała sobie końcówki. Kobietę, która zrezygnowała z siebie. Zrozumiałam, że jeśli nie zacznę stawiać granic, skończę dokładnie tak jak Jadwiga. Zapomniana, w starym płaszczu, czekająca na odrobinę litości od własnego dziecka.

Moja mała, wielka tajemnica

To właśnie wtedy postanowiłam, że muszę mieć coś tylko dla siebie. Zawsze fascynowała mnie fotografia. Jako młoda dziewczyna robiłam mnóstwo zdjęć starym, radzieckim aparatem. Potem z braku czasu i pieniędzy porzuciłam tę pasję. Oglądając programy podróżnicze, marzyłam o jednym: żeby chociaż raz w życiu pojechać do Toskanii, zobaczyć te niesamowite krajobrazy, poczuć zapach cyprysów i uwiecznić to wszystko na własnych fotografiach dobrym, profesjonalnym sprzętem.

Zaczęłam realizować swój plan w tajemnicy. Na dnie szafy, pod stosem pościeli, ukryłam starą, ozdobną puszkę po krakowskich piernikach. Zamiast oddawać Sylwii wszystkie nadwyżki finansowe, zaczęłam odkładać część pieniędzy. Na początku to były drobne kwoty. Kiedy córka narzekała na brak środków na nowe zajęcia dodatkowe dla dzieci, kłamałam, że miałam w tym miesiącu większe rachunki za prąd. Bolało mnie to kłamstwo, ale wizja zardzewiałej starości bolała znacznie bardziej.

Z każdym miesiącem moja puszka stawała się coraz cięższa, a moje poczucie własnej wartości rosło. Wypożyczałam z biblioteki książki o kompozycji i świetle w fotografii. Zaczęłam czytać przewodniki po Włoszech. Moje życie nabrało zupełnie nowego koloru. Miałam cel, który nie był związany z gotowaniem obiadów dla wnuków ani łataniem budżetu mojej córki.

Studnia bez dna

Tymczasem apetyt Sylwii rósł w miarę jedzenia. Ona i jej mąż, Tomasz, nie zarabiali źle. Problem polegał na tym, że żyli ponad stan. Musieli mieć najnowsze modele telefonów, ich dzieci nosiły wyłącznie markowe ubrania, a samochód zmieniali częściej niż wymagałby tego rozsądek. Uważali, że status społeczny jest najważniejszy. Pewnego popołudnia zaprosili mnie na niedzielny obiad. Stół uginał się od wyszukanych potraw, w powietrzu unosił się zapach drogich świec zapachowych.

– Wiesz mamo, postanowiliśmy zrobić remont salonu – oznajmiła nagle Sylwia, nakładając mi porcję pieczeni. – Te meble są już takie niemodne. Znaleźliśmy wspaniały narożnik, sprowadzany z Włoch. Kosztuje majątek, ale jest wart swojej ceny.

– To wspaniale, na pewno będzie pięknie wyglądał – odpowiedziałam dyplomatycznie, skupiając się na jedzeniu.

– No tak, ale wiesz, trochę nam brakuje. – Sylwia zawiesiła głos, patrząc na mnie znacząco. – Pomyślałam, że może dorzuciłabyś się do niego? Przecież tobie pieniądze na koncie tylko leżą i tracą na wartości. Siedzisz w domu, nie masz na co wydawać, a nam by to bardzo ułatwiło życie. W końcu to też dla wnuków, żeby miały gdzie wygodnie siedzieć.

Poczułam, jak w środku wszystko się we mnie gotuje. Sposób, w jaki to powiedziała, ton jej głosu, to absolutne przekonanie, że moje pieniądze są w zasadzie jej własnością. Przypomniała mi się twarz Jadwigi i jej zmechacony płaszcz.

– Nie tym razem, kochanie. Nie mam z czego wam dołożyć – powiedziałam spokojnie.

– Jak to nie masz? – Sylwia odłożyła widelec, a jej oczy zrobiły się okrągłe ze zdumienia. – Przecież wiem, ile dostajesz. Płacisz tylko za czynsz i jedzenie. – Mam swoje wydatki. – Ucięłam temat, nie pozwalając się wciągnąć w dyskusję.

Reszta obiadu upłynęła w gęstej, nieprzyjemnej atmosferze. Tomasz milczał, a Sylwia ostentacyjnie unikała mojego wzroku.

Ten konkretny dziesiąty dzień miesiąca

Punkt kulminacyjny nadszedł jesienią, niemal rok po tym, jak zaczęłam odkładać pieniądze do swojej puszki. Moje oszczędności były już na tyle duże, że mogłam zacząć realizować marzenie. Był chłodny wtorek, dziesiąty dzień miesiąca. Usłyszałam dzwonek do drzwi. To był pan Janek.

– Dzień dobry, pani Krystyno! Zimno dzisiaj okrutnie, ale przynoszę to, co zawsze poprawia humor – zaśmiał się dobrotliwie, wręczając mi gotówkę do podpisu. – Dziękuję panie Janku, niech pan na siebie uważa przy tej pogodzie.

Zaledwie dziesięć minut po jego wyjściu usłyszałam zgrzyt klucza w zamku. Sylwia miała swoje klucze do mojego mieszkania, co zawsze uważałam za naturalne. Wpadła do przedpokoju niczym radosny huragan, otrzepując płaszcz z liści.

– Cześć mamo! Zrobię nam kawy, kupiłam twoje ulubione rurki z kremem! – zawołała od progu.

Czekałam na to, co ma nastąpić. Znałam ten scenariusz na pamięć. Usiadłyśmy przy kuchennym stole. Sylwia nerwowo stukała palcami w blat kubka.

– Mamo, pomyśleliśmy z Tomkiem o feriach zimowych – zaczęła, posyłając mi szeroki uśmiech.

– Chcemy zabrać dzieci w góry, do naprawdę dobrego ośrodka. Żeby miały wspomnienia, rozumiesz? Ale wyjazd kosztuje mnóstwo pieniędzy. Pomyślałam, że z racji tego, że i tak odkładasz to, co ci zostaje, ufundowałabyś im ten wyjazd. Taki prezent od babci. Będą wniebowzięte.

Spojrzałam na nią. Widziałam w jej oczach pewność, że za chwilę wstanę, pójdę do pokoju i wrócę z plikiem banknotów, dziękując za możliwość obdarowania wnuków. Czekała, zacierając w myślach ręce na moją emeryturę.

Najtrudniejsze słowo świata

Wzięłam głęboki oddech. Serce biło mi jak oszalałe. Nigdy wcześniej nie postawiłam się własnemu dziecku w tak otwarty sposób.

– Nie, Sylwio. Nie ufunduję wam tego wyjazdu.

– Słucham? – Jej uśmiech zniknął natychmiast, ustępując miejsca irytacji. – Nie rozumiem. Przecież i tak siedzisz w domu, nigdzie nie wychodzisz. Po co ci te pieniądze? Do grobu ich nie zabierzesz.

Te słowa zabolały mnie bardziej, niż mogłabym przypuszczać. Traktowała mnie, jakbym już była jedną nogą po drugiej stronie, odmawiając mi prawa do życia tu i teraz.

– Po pierwsze, to są moje pieniądze i to ja decyduję, co z nimi robię – powiedziałam mocnym, pewnym głosem, czując, jak spływa na mnie dziwny spokój.

– Po drugie, przestaję być waszym sponsorem. Jesteście dwojgiem dorosłych ludzi. Jeśli chcecie jechać do luksusowego ośrodka, to na niego zaróbcie. Ja przez całe życie odmawiałam sobie wszystkiego, żebyś ty miała dobry start. Swój obowiązek spełniłam.

– Mamo, czy ty siebie słyszysz? Jesteś egoistką! Dzieciom będziesz żałować? Własnym wnukom? – podniosła głos, próbując wpędzić mnie w poczucie winy.

– Wnuki bardzo kocham, upiekę im szarlotkę i kupię czekoladę. Ale wycieczki za tysiące złotych to wasz obowiązek, nie mój. Zresztą, mam własne plany.

– Jakie znowu plany? – prychnęła z niedowierzaniem. – Kupisz nową patelnię?

Wstałam, podeszłam do szafy w przedpokoju i wyjęłam stamtąd grubą kopertę z katalogami, które odebrałam z biura podróży. Rzuciłam je na stół przed nią.

– Jadę do Włoch. Do Toskanii. Na dwutygodniowy plener fotograficzny – oświadczyłam z dumą. – Zamierzam kupić profesjonalną lustrzankę cyfrową, dobre obiektywy i zamierzam cieszyć się życiem. Tym, co mi z niego zostało.

– Żartujesz sobie ze mnie. Przecież ty nie znasz języka! Zgubisz się tam! Zamiast dać rodzinie, będziesz wyrzucać pieniądze w błoto na jakieś fanaberie starej kobiety?! – Krzyczała, całkowicie tracąc nad sobą kontrolę.

– Wychodząc, zostaw klucze do mojego mieszkania na szafce. Odtąd będziesz mnie odwiedzać wtedy, kiedy cię zaproszę, a nie wtedy, kiedy będziesz potrzebować gotówki. – Moje słowa były zimne, ale konieczne.

Sylwia zerwała się z krzesła. Trzasnęła kluczami o blat komody z taką siłą, że zarysowała drewno. Wybiegła bez pożegnania, głośno zatrzaskując za sobą drzwi.

Powietrze po burzy

Cisza, która zapadła w mieszkaniu, była ogłuszająca. Usiadłam na kanapie i poczułam, jak po policzkach płyną mi łzy. Z jednej strony czułam ogromne poczucie winy. Matczyna natura podpowiadała mi, żeby chwycić za telefon, zadzwonić, przeprosić i dać jej te pieniądze. Z drugiej strony czułam niesamowitą ulgę. Jakbym zrzuciła z pleców gigantyczny ciężar, który nosiłam od kilkudziesięciu lat. Sylwia nie odzywała się do mnie przez bite trzy tygodnie. Nie dzwoniła, nie przychodziła, zablokowała mnie nawet na chwilę w telefonie. To był trudny czas. Rozmawiałam wtedy dużo z Jadwigą. Moja przyjaciółka była ze mnie niesamowicie dumna.

– Zrobiłaś to, na co mi zabrakło odwagi. Uratowałaś samą siebie – powiedziała mi pewnego popołudnia, trzymając mnie za rękę. Te słowa utwierdziły mnie w przekonaniu, że postąpiłam słusznie. Nie mogłam pozwolić, by moje życie sprowadzało się wyłącznie do oczekiwania na wizytę listonosza i oddawania owoców mojej pracy.

W tym czasie poszłam do sklepu ze sprzętem fotograficznym. Z pomocą miłego sprzedawcy wybrałam piękny, nowoczesny aparat. Kiedy wzięłam go do rąk, poczułam się jak ta młoda dziewczyna sprzed lat. Opłaciłam również zaliczkę na wyjazd do Włoch. Termin wylotu zaplanowano na początek maja, kiedy Toskania wygląda najpiękniej.

Wreszcie widzę świat w odpowiednich barwach

Relacje z moją córką zaczęły się naprawiać bardzo powoli. Zrozumiała, że nie żartowałam i że skończyło się jej darmowe źródło finansowania. Pierwszy krok wykonała ona, dzwoniąc z pytaniem, czy nie wpadłabym na niedzielną kawę. Nie prosiła już o pieniądze. Zaczęła traktować mnie z szacunkiem, jak niezależną osobę, a nie jak domowy sprzęt użyteczności publicznej. Przeżyli poważny kryzys budżetowy, ale w końcu oboje z mężem nauczyli się lepiej zarządzać własnymi pieniędzmi.

Wróciłam z Włoch odmieniona. Moje zdjęcia z pleneru oprawiłam w ramki i powiesiłam na ścianach w przedpokoju. Kiedy patrzę na te skąpane w słońcu wzgórza i rzędy cyprysów, czuję niesamowitą satysfakcję. Udowodniłam sobie, że życie nie kończy się z chwilą przejścia na emeryturę, a miłość do dzieci nie polega na ślepym spełnianiu ich zachcianek.

Dziś, gdy przychodzi listonosz, uśmiecham się do niego szeroko, odbieram swoje pieniądze i z radością planuję, na jaką kolejną podróż lub na jaki sprzęt je przeznaczę. Nauczyłam się zdrowego egoizmu. Bo żeby móc kochać innych i być dla nich wsparciem, trzeba najpierw zatroszczyć się o siebie. Moja puszka po piernikach nigdy już nie jest pusta, a ja nigdy nie czułam się bardziej żywa.

Krystyna, 68 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

