– Mój Boże, jaka ona jest grzeczna! – to często słyszę od moich koleżanek mających dzieci w wieku Ani.

Trudno się z tym nie zgodzić. W porównaniu z wieloma rówieśnikami moja Ania to istny skarb. Nie przysparza nam żadnych problemów. Czasami kiedy słucham znajomych mam, myślę, że jestem wielką szczęściarą.

Nie ukrywam, że rozpieszczamy małą – w końcu tyle na nią czekaliśmy. Niemniej nie jestem w stanie przypomnieć sobie ani jednej sytuacji, kiedy córka przejawiała postawy roszczeniowe czy zachowała się w niewłaściwy sposób. To niezwykle wrażliwa, ale i uparta dziewczynka, z której ja i Piotr jesteśmy dumni.

Zwykle mówi do nas szeptem, a przy obcych milknie, co – przyznaję – zaczęło mnie niepokoić. Przez pewien czas sądziłam, że Ania ma po prostu taki charakter i jest nieśmiała. Sporo dzieci w jej wieku, zwłaszcza dziewczynek, tak ma. Do głowy by mi nawet nie przyszło, że sprawa jest o wiele poważniejsza, aniżeli mi się wydaje.

Ania miała problem

– Pani Doroto, czy możemy zamienić parę słów? – zapytała wychowawczyni Ani, kiedy przyszłam odebrać małą z przedszkola.

– Oczywiście – od razu się zdenerwowałam – a coś się dzieje?

– Zapraszam do mojego gabinetu – uśmiechnęła się pani Ewa, zachęcając gestem dłoni, abym weszła do wskazanego pomieszczenia.

Usiadłam w fotelu stojącym przy biurku i wyczekującym wzrokiem wpatrywałam się w nauczycielkę.

– Z pewnością pani zauważyła, że Ania jest nieśmiała – to, co usłyszałam, nie było dla mnie żadnym odkryciem.

– Naturalnie, ale ona taka po prostu jest – nie bardzo rozumiałam, co miała na celu ta rozmowa.

– Zauważyłyśmy, że unika kontaktów z pozostałymi dziećmi z grupy, natychmiast się wycofuje. Poza tym do nikogo się nie odzywa, ani do rówieśników, ani do nas – oznajmiła wychowawczyni.

– Ale że nic nie mówi? To niemożliwe, skoro ze mną i mężem normalnie rozmawia, co prawda zazwyczaj cicho, ale nie jest milczkiem – nie kryłam zdziwienia.

– No właśnie – podchwyciła pani Ewa – nie wydaje się to pani dziwne?

– Może trochę – przyznałam niechętnie.

– Sugerowałabym porozmawiać na ten temat z psychologiem – poradziła wychowawczyni. – Znam naprawdę świetną specjalistę, chętnie dam pani namiary.

– Dobrze – wyjęłam z torebki telefon, żeby zapisać sobie w nim numer do psycholożki. – Dziękuję bardzo.

Gabinet pani Ewy opuściłam z mieszanymi uczuciami. Pomogłam Ani się ubrać i udałyśmy się do domu. Wieczorem nie omieszkałam opowiedzieć Piotrowi o pogawędce z wychowawczynią naszej córeczki.

– Ona chyba trochę przesadza – tak oto mój mąż skwitował zasłyszane przed chwilą rewelacje.

– Sama już nie wiem, co myśleć… – miałam mętlik w głowie. – Może dla świętego spokoju umówmy się z tą specjalistką?

– Słuchaj, to na pewno nie zaszkodzi, chociaż nie wydaje mi się, abyśmy mieli powody do niepokoju – Piotr również nie miał nic przeciwko wizycie u psychologa.

Ania jest naszym jedynym dzieckiem. Kochamy ją nad życie, więc jeżeli rzeczywiście coś się dzieje, to wolelibyśmy wiedzieć o tym, zanim wydarzy się coś – odpukać – złego.

Ania cierpi

Na wizytę u psycholożki czekaliśmy niecałe 3 tygodnie. Pani Marta okazała się empatyczną i kompetentną osobą. Starała się nam wszystko jak najdokładniej wytłumaczyć i zadawała mnóstwo pytań dotyczących Ani.

– Już tłumaczę – uśmiechnęła się życzliwie psycholożka.

Wyjaśniła nam, że to na co cierpi nasza córka, jest zaburzeniem lękowym mającym różne przyczyny.

– Na podstawie tego, czego się od państwa dowiedziałam, mogę z niemalże stuprocentową pewnością stwierdzić, że Ania to właśnie taki przypadek – podsumowała.

– Na to są jakieś leki? – miałam cichą nadzieję, że istnieje jakaś magiczna tabletka, którą wystarczy połknąć i mieć problem z głowy.

– Niestety nie – pani Marta bezradnie rozłożyła ręce – ale to nie oznacza, że nic się nie da zrobić.

Zostaliśmy poinformowani, że czeka nas sporo ciężkiej pracy. Ania potrzebuje zarówno naszego wsparcia, jak i pomocy ze strony psychologa, terapeuty oraz logopedy. Musimy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ efekty nie pojawią się od razu. Niemniej przy podjęciu działań na wielu płaszczyznach pojawią się na pewno.

– To nie jest tak, że dziecko nie chce mówić – uspokoiła nas psycholożka. – Czuje lęk przed mówieniem, i celem terapii jest go przełamać. Pamiętajcie jednak, żeby w żadnym wypadku nie naciskać na małą i nie wywierać na nią presji.

– Zrobimy wszystko, co trzeba, aby było lepiej – zapewnił Piotr.

W domu na spokojnie powiedzieliśmy córce, że bardzo ją kochamy i będziemy przy niej przez cały czas. Przekonywaliśmy ją, że to dla jej dobra i po to, żeby nabrała większej śmiałości w kontaktach z innymi ludźmi.

Od tamtego momentu minęło 7 miesięcy. Tylko i zarazem aż, gdyż Ania poczyniła niemałe postępy. Jej terapia wywróciła nasze życie do góry nogami, ale też sprawiła, że jako rodzina mocniej zżyliśmy się ze sobą. Nie chcę w ogóle myśleć, co by się mogło stać, gdybyśmy nie podjęli pewnych kroków. Nie jest łatwo, ale się nie poddajemy.

Nie miałam bladego pojęcia o tym, jak zróżnicowane jest obecnie podejście do terapii dziecięcej oraz że my, rodzice, niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy z istnienia poważnego problemu.

To dzielna dziewczynka, która z każdą kolejną sesją terapeutyczną dosłownie zmienia się na naszych oczach. Dziś wiem, że warto bacznie obserwować własne dziecko i nie bagatelizować niczego, co chociażby w najdrobniejszym stopniu wydaje się podejrzane.

