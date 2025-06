„Córka mnie wyśmiała, bo na starość założyłam biznes. Zazdrości, że po moje ciasto czereśniowe ustawiają się kolejki”

„Pierwsze osoby zaczęły podchodzić, zanim jeszcze rozstawiłam wszystko do końca. Młoda dziewczyna w lnianej sukience wzięła kawałek na spróbowanie i uśmiechnęła się do mnie szeroko.

– To smak jak u mojej prababci – powiedziała”.