Przez 45 lat każdego ranka wstawałem o tej samej porze. Zakładałem wyprasowaną koszulę, piłem herbatę zaparzoną w moim ulubionym kubku w granatowe paski i wychodziłem do pracy. Moje życie było proste, przewidywalne i pełne uczciwego trudu.

Mieszkanie było pełne wspomnień

Pracowałem w zakładzie, w którym każdy znał się z imienia, a lojalność i punktualność stanowiły najwyższe wartości. Zawsze wierzyłem, że człowiek jest tyle wart, ile jego praca i słowo, które daje innym. Z biegiem lat dorobiliśmy się z żoną niewielkiego, ale własnego mieszkania blisko centrum. To było nasze gniazdo, nasza bezpieczna przystań. Kiedy odeszła kilkanaście lat temu, ściany tego mieszkania stały się powiernikami moich wspomnień. W każdym kącie czułem jej obecność. Na komodzie stały zdjęcia naszej córki, a potem wnuka, Tomka.

Tomek był moim oczkiem w głowie. Pamiętam, jak uczyłem go jeździć na rowerze w pobliskim parku. Zawsze był bystry, uśmiechnięty, pełen energii. Kiedy dorastał, nasze relacje wciąż były bliskie. Często wpadał na domowe obiady, opowiadał o swoich marzeniach, planach na przyszłość. Widziałem w nim siebie z młodości, tylko z dużo większymi możliwościami, jakie dawał mu współczesny świat. Byłem z niego niezwykle dumny. Uważałem, że wychowaliśmy go na dobrego, wartościowego człowieka. Nie zauważyłem, kiedy w jego oczach pojawiła się chłodna kalkulacja, a szczery uśmiech zastąpił wyuczony grymas kogoś, kto zawsze chce dostać więcej, niż daje od siebie.

Wnuk potrzebował kasy

To był chłodny, jesienny wieczór. Siedziałem w swoim fotelu, czytając gazetę, kiedy rozległ się dzwonek do drzwi. W progu stał Tomek. Miał na sobie elegancki płaszcz, a w ręku trzymał teczkę pełną dokumentów. Był nienaturalnie ożywiony, mówił szybko, z pasją, której dawno u niego nie widziałem. Zaparzyłem herbatę i usiedliśmy w salonie. Wtedy po raz pierwszy usłyszałem o jego wielkim projekcie. Opowiadał o nowoczesnej firmie technologicznej, o rynkach zagranicznych, o innowacjach, których do końca nie rozumiałem, ale które brzmiały niezwykle imponująco. Mówił o ogromnych zyskach, o tym, że to szansa jedna na milion. W jego głosie brzmiała taka pewność siebie, że ani przez chwilę nie zwątpiłem w to, co mówił.

– Dziadku, to jest moja szansa na życie, o jakim zawsze marzyłem – powiedział, patrząc mi prosto w oczy. – Mam wszystko. Wiedzę, kontakty, genialny plan. Brakuje mi tylko jednego. Kapitału na start. Inwestorzy, z którymi rozmawiałem, chcą przejąć kontrolę nad firmą, a ja nie mogę na to pozwolić. To mój pomysł.

Słuchałem go w milczeniu. Wiedziałem, że moje oszczędności, gromadzone przez lata na koncie, to zaledwie kropla w morzu potrzeb, o których mówił.

– Ile potrzebujesz? – zapytałem cicho.

Wymienił kwotę, która przyprawiła mnie o zawrót głowy. To była mniej więcej równowartość mojego mieszkania. Widząc moje przerażenie, natychmiast zaczął tłumaczyć, pokazywać wykresy, obiecywać, że to tylko pożyczka na kilka miesięcy, że odda mi wszystko z nawiązką.

– Dziadku, pomyśl. Za rok kupię ci piękny domek za miastem, z ogrodem, o którym zawsze marzyłeś. Zrobię to dla nas. Przecież wiesz, że nigdy bym cię nie oszukał.

Postanowiłem sprzedać mieszkanie

Przez kilka dni biłem się z myślami. Moje mieszkanie było wszystkim, co miałem. Z drugiej strony, miałem przed sobą wnuka, który potrzebował mojej pomocy. Cóż mi po czterech ścianach, jeśli mój ukochany wnuk straci szansę swojego życia? Podjąłem decyzję, która z perspektywy czasu wydaje się wręcz absurdalna w swojej naiwności. Postanowiłem sprzedać mieszkanie. Plan był prosty: za pieniądze ze sprzedaży Tomek uruchomi firmę, a ja wynajmę sobie mały pokój na te kilka miesięcy, zanim on stanie na nogi i zrealizuje swoje obietnice.

Kiedy oznajmiłem mu swoją decyzję, rzucił mi się na szyję. Płakał ze wzruszenia. Ja też miałem łzy w oczach. Czułem się potrzebny, czułem, że robię coś wielkiego dla mojego rodu. Proces sprzedaży przebiegł błyskawicznie. Znaleźliśmy kupca, podpisaliśmy akt notarialny. Kiedy patrzyłem, jak przelew z ogromną sumą trafia na moje konto, a stamtąd bezpośrednio na konto firmy Tomka, czułem jedynie dumę. Spakowałem całe swoje życie w kilka kartonów. Większość mebli rozdałem sąsiadom, resztę sprzedałem za bezcen. Przeprowadziłem się do małego, wynajętego pokoju na obrzeżach miasta. Tomek obiecał, że to tylko na chwilę.

Czekałem na wieści

Pierwsze tygodnie mijały spokojnie. Tomek dzwonił co kilka dni, opowiadał o postępach, o tym, jak wspaniale wszystko się rozwija. Cieszyłem się jego szczęściem. Mój pokój był ciasny i chłodny, ale nie zwracałem na to uwagi. Myślałem o przyszłości. Jednak z czasem telefony stawały się coraz rzadsze. Zawsze miał jakąś wymówkę: spotkanie, delegacja, natłok obowiązków. Kiedy ja próbowałem do niego dzwonić, włączała się poczta głosowa. Tłumaczyłem go przed samym sobą. Przecież zakładał wielką firmę, musiał być zapracowany. Nie chciałem mu przeszkadzać.

Minęły dwa miesiące. Zbliżały się moje siedemdziesiąte urodziny. Zawsze spędzaliśmy ten dzień razem. Kupiłem ciasto, zaparzyłem dobrą herbatę i czekałem. Czekałem do późnego wieczora. Nie przyszedł. Nie zadzwonił. Mój niepokój zaczął przeradzać się w lęk. Następnego dnia rano pojechałem pod adres, pod którym miało znajdować się biuro jego firmy. To był elegancki biurowiec w centrum. Wszedłem do środka i zapytałem recepcjonistkę o firmę mojego wnuka.

– Przykro mi, proszę pana – powiedziała młoda kobieta, sprawdzając coś w komputerze. – Taka firma nigdy u nas nie wynajmowała powierzchni.

Zamarłem. Moje serce zaczęło bić jak oszalałe. Próbowałem dodzwonić się do niego, stojąc w holu, ale znowu usłyszałem tylko bezduszny głos poczty głosowej.

Wnuk mnie oszukał

Pojechałem do mieszkania jego matki, mojej córki, z którą od lat mieliśmy raczej chłodne relacje. Kiedy otworzyła mi drzwi, wyglądała na zmęczoną i zrezygnowaną.

– Gdzie jest Tomek? – zapytałem prosto z mostu, nie witając się nawet.

Spojrzała na mnie z litością wymieszaną ze złością.

– Tato, ty nic nie wiesz? – westchnęła ciężko. – Tomek wyjechał. Zabrał wszystko i zniknął. Zostawił po sobie tylko długi. Oszukał mnie, oszukał swoich znajomych.

Słowa córki docierały do mnie jak przez gęstą mgłę. Nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę. Mój wnuk, mój ukochany Tomek, okazał się zwykłym oszustem. Wykorzystał moją miłość, moją ufność, by zdobyć pieniądze na ucieczkę od własnych problemów finansowych, o których nie miałem pojęcia. Cała ta opowieść o firmie technologicznej była misternie utkanym kłamstwem, wymierzonym prosto w moje naiwne serce.

Wróciłem do swojego wynajętego pokoju. Dopiero wtedy poczułem, jak bardzo jest tu zimno. Na ścianach w rogach dostrzegłem ciemne plamy wilgoci. Stara, odrapana szafa i zapadnięte łóżko to było wszystko, co mi pozostało po czterdziestu pięciu latach ciężkiej pracy. Usiadłem na brzegu materaca i ukryłem twarz w dłoniach. Nie płakałem. Byłem zbyt zszokowany, zbyt pusty w środku, by ronić łzy.

Samotność w wilgotnych ścianach

Od tamtego dnia minęło pół roku. Mój świat skurczył się do czternastu metrów kwadratowych obskurnego pokoju i drogi do pobliskiego dyskontu, gdzie kupuję najtańsze produkty, by wystarczyło mi z mojej skromnej emerytury na opłacenie czynszu. Moja codzienność to ciągła walka z przenikliwym chłodem i poczuciem całkowitej porażki. Każdego dnia patrzę na ściany, z których odchodzi stara, wyblakła tapeta i zastanawiam się, jak mogłem być tak naiwny.

Na małym stoliku obok łóżka stoi jedno zdjęcie. To fotografia sprzed lat, na której trzymam małego Tomka na baranach. Oboje śmiejemy się do obiektywu, a świat wydaje się pełen słońca i nadziei. Nie potrafię wyrzucić tego zdjęcia, choć każde spojrzenie na nie sprawia mi niemal fizyczny ból. Jest jedynym dowodem na to, że kiedyś miałem rodzinę, że kiedyś byłem komuś potrzebny.

Czasem w nocy budzę się z nadzieją, że to wszystko to tylko zły sen. Że zaraz otworzę oczy w moim starym, przytulnym mieszkaniu, poczuję zapach drewnianych mebli i usłyszę tykanie starego zegara w przedpokoju. Ale zamiast tego czuję tylko zapach stęchlizny i słyszę kapiącą wodę z niedokręconego kranu w korytarzu. Moja miłość do wnuka okazała się moim największym błędem, a zaufanie, którym go obdarzyłem, stało się moim wyrokiem. Zostałem sam, bez domu, bez złudzeń i bez nadziei, że cokolwiek jeszcze zmieni się na lepsze.

Stefan, 70 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: