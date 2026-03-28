Od lat marzyłam o tym remoncie. Nasza łazienka, choć przestronna i jasna, zatrzymała się w czasie gdzieś na początku lat dwutysięcznych. Wielka, narożna wanna z hydromasażem, który zepsuł się dekadę temu, zajmowała połowę pomieszczenia. Zamiast relaksować, irytowała mnie każdym swoim detalem. Marzyłam o nowoczesnej kabinie prysznicowej, minimalistycznych płytkach i wielkim lustrze.

Tomasz, mój mąż, zawsze uważał, że to zbędny wydatek. Przez lata powtarzał, że przecież wszystko działa, a on nie ma czasu na nadzorowanie ekipy remontowej. W końcu, po moich długich namowach, zgodził się. Miał jednak jeden warunek: remont miał się odbyć, gdy on będzie na swoim dwutygodniowym wyjeździe służbowym. Zgodziłam się bez wahania. Wtedy wydawało mi się to nawet wygodne. Nie wiedziałam jeszcze, jak bardzo ten wyjazd wpłynie na moje życie.

Długo czekałam na ten remont

Ekipa remontowa, a właściwie pan Marek z pomocnikiem, pojawili się w poniedziałek rano, punktualnie o ósmej. Mieli do wykonania pełen zakres prac: od skucia starych kafelków, przez wymianę instalacji hydraulicznej, aż po montaż nowego wyposażenia. Patrzyłam, jak wnoszą narzędzia, i czułam przyjemne mrowienie w żołądku. Wreszcie miałam odzyskać swój prywatny azyl. Miejsce, w którym mogłabym zmyć z siebie stres całego dnia.

Tomasz wyjechał w niedzielę wieczorem. Zabrał swoją skórzaną torbę podróżną, pocałował mnie w policzek i rzucił krótkie pożegnanie, obiecując, że będzie dzwonił każdego wieczoru. Byliśmy małżeństwem od osiemnastu lat. Ostatnio nasz związek przypominał bardziej układ dwojga współlokatorów niż płomienny romans, ale uważałam to za naturalną kolej rzeczy. Skupialiśmy się na pracy, na codziennych obowiązkach. Ufałam mu bezgranicznie. Nigdy by mi przez myśl nie przeszło, że nasz dom kryje sekrety, które roztrzaskają mój świat na drobne kawałki.

Pierwszy dzień prac polegał głównie na zabezpieczaniu przedpokoju i przygotowaniach do demolki. Pan Marek był człowiekiem małomównym, ale bardzo rzetelnym. We wtorek rano przystąpili do demontażu tej potwornej, narożnej wanny. Siedziałam w kuchni z kubkiem gorącej herbaty, słuchając odgłosów kucia i zgrzytania narzędzi. Było głośno, ale dla mnie brzmiało to jak najpiękniejsza symfonia zmian.

Nie wierzyłam własnym oczom

Około południa hałas nagle ustał. Zdziwiona spojrzałam na zegarek. Było za wcześnie na przerwę obiadową. Kilka minut później w drzwiach kuchni stanął pan Marek. Wyglądał na lekko zmieszanego. Przecierał dłonie o robocze spodnie.

– Pani Urszulo, czy mogłaby pani na chwilę podejść? – zapytał, unikając mojego wzroku.

– Coś się stało? Pękła jakaś rura? – zapytałam z niepokojem, odstawiając kubek na blat.

– Nie, rury w porządku. Wanna już wyciągnięta. Ale... znaleźliśmy coś pod obudową. Pomyślałem, że powinna to pani zobaczyć, zanim wszystko posprzątamy.

Zmarszczyłam brwi i ruszyłam za nim korytarzem. Łazienka wyglądała jak po przejściu małego tornada. Gruz leżał w workach, a w miejscu, gdzie jeszcze rano stała wanna, ziała wielka, brudna dziura, odsłaniająca beton i stare rury. Obudowa wanny, wykonana z płyt, została zdemontowana. Pan Marek podszedł do kąta i wskazał dłonią na małą, prowizoryczną półeczkę, utworzoną z pustaka tuż przy ścianie, która wcześniej była całkowicie zasłonięta przez plastikową osłonę wanny.

– To było ukryte w tej wnęce. Musiało tam zostać włożone celowo, bo osłona była z jednej strony luźna, na zatrzaski. Ktoś sobie zrobił tam skrytkę – wyjaśnił spokojnie hydraulik.

Podeszłam bliżej. Moje serce nagle przyspieszyło, a w gardle poczułam niewytłumaczalną gulę. Na zakurzonym pustaku leżała zamszowa, elegancka kosmetyczka. Była czysta, zupełnie nie pasowała do tego brudnego otoczenia. Obok niej stał mały, ozdobny flakonik drogich perfum, których nigdy nie używałam. Moje dłonie drżały, gdy sięgałam po kosmetyczkę.

– Czy to pani? – zapytał ostrożnie pan Marek, widząc moją reakcję.

– Nie... – szepnęłam, ledwo rozpoznając swój własny głos.

Otworzyłam suwak. Wewnątrz znalazłam komplet pędzli do makijażu, luksusowy krem do twarzy, a także małą, srebrną spinkę do włosów. Na dnie leżał zgrabnie złożony jedwabny szlafrok w delikatnym, perłowym kolorze. Rozwinęłam go. Pachniał dokładnie tymi samymi perfumami, które stały obok. To był zapach, który czasami czułam w samochodzie Tomasza. Tłumaczył, że to zapach samochodowy odświeżacz, a ja, naiwna, nigdy tego nie kwestionowałam.

Nagle wszystko ułożyło się w całość

Stałam tam, pośrodku zrujnowanej łazienki, ściskając w dłoniach obcy szlafrok. Pan Marek i jego pomocnik dyskretnie wycofali się do przedpokoju, zostawiając mnie samą z moim odkryciem. Moje myśli zaczęły układać się w logiczną, przerażającą całość.

Przypomniałam sobie wszystkie te weekendy, kiedy wyjeżdżałam do mojej siostry na wieś, żeby pomóc jej przy dzieciach. Tomasz zawsze zostawał w domu, tłumacząc się nadmiarem pracy i koniecznością nadgonienia zaległości. Przypomniałam sobie, jak bardzo nalegał na to, by samemu sprzątać łazienkę. Zawsze uważałam to za jego dziwactwo, rzadki przejaw zaangażowania w domowe obowiązki. Teraz zrozumiałam, że po prostu zacierał ślady. Dbał o to, bym nigdy nie znalazła żadnego obcego włosa, żadnego śladu obecności kogoś innego.

Ta kobieta musiała czuć się w moim domu niezwykle swobodnie. Zostawiła swoje rzeczy, ukryte za luźnym panelem obudowy wanny, wiedząc, że wróci. Wiedziała, że ma tu swój własny, mały azyl, stworzony przez mojego męża pod moim własnym dachem. Zamiast dzielić ze mną życie, Tomasz zbudował w naszym domu równoległą rzeczywistość, do której nie miałam wstępu.

Opadłam na odwrócone wiadro po farbie, nie zważając na kurz. Łzy same płynęły mi po policzkach, mieszając się z pyłem osiadającym w powietrzu. To nie był tylko dowód zdrady. To było naplucie mi w twarz we własnym domu. W miejscu, w którym czułam się najbezpieczniej. Wyobrażałam sobie, jak biorą tu wspólnie kąpiel, jak ona poprawia makijaż przed moim lustrem, jak używa moich ręczników, a potem chowa swoje rzeczy do tej żałosnej skrytki.

Moje życie legło w gruzach

Z zamyślenia wyrwał mnie dźwięk dzwoniącego telefonu w kieszeni. To był Tomasz. Na ekranie wyświetlało się jego zdjęcie – uśmiechnięty, wpatrzony w obiektyw podczas naszych ostatnich wspólnych wakacji. Patrzyłam na ten uśmiech i czułam jedynie obrzydzenie. Odrzuciłam połączenie i wyłączyłam aparat. Spojrzałam na pana Marka, który nieśmiało zajrzał do pomieszczenia.

– Panie Marku – zaczęłam, starając się opanować drżenie głosu. – Proszę kontynuować pracę. Zróbcie tu wszystko dokładnie tak, jak zaplanowaliśmy. Z jednym wyjątkiem.

– Słucham, pani Urszulo?

– Proszę skuć wszystko do gołego betonu. Nie chcę tu widzieć ani jednej rzeczy, która pamięta stare czasy.

Wieczorem, gdy ekipa opuściła mieszkanie, usiadłam w salonie. Kosmetyczkę, perfumy i szlafrok spakowałam do foliowego worka na śmieci i położyłam na środku łóżka w sypialni Tomasza. Wymarzony remont łazienki przyniósł mi coś znacznie więcej niż nową kabinę prysznicową. Przyniósł mi bolesną prawdę, od której nie było już ucieczki.

Moje dawne życie właśnie zamieniło się w gruz, dokładnie tak samo jak stare kafelki. Ale wiedziałam jedno – kiedy kurz opadnie, zacznę budować wszystko od nowa. Bez niego.

Urszula, 45 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

