Wyjeżdżałam z przekonaniem, że robię to dla niego. Że poświęcam swój czas, swoją bliskość i swoje serce, byle tylko on miał start, o jakim ja mogłam jedynie pomarzyć. Wmawiałam sobie, że te kolorowe buty, nowy rower i opłacone zajęcia z angielskiego zrekompensują moją nieobecność przy śniadaniu. Jakże byłam naiwna, wierząc, że walutą miłości są przelewy, a nie wspólnie spędzone chwile. To miał być tylko rok, może dwa, żeby stanąć na nogi, a zamieniło się to w pułapkę, z której wyjście okazało się boleśniejsze niż sam wyjazd.

Płakałam pół nocy

Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj, choć minęły już trzy lata. Siedziałam w kuchni przy stole przykrytym ceratą w kratkę, a przede mną leżał stos rachunków. Czerwone wezwania do zapłaty mieszały się z szarymi kopertami z banku. Było zimno, bo oszczędzałam na ogrzewaniu, czekając, aż Krzyś wróci ze szkoły. Kiedy wbiegł do domu, rzucając plecak w kąt, jego policzki były rumiane od mrozu, a w oczach miał tę dziecięcą iskrę, która zawsze dodawała mi sił.

— Mamo, pani mówiła, że trzeba wpłacić na wycieczkę do końca tygodnia — rzucił w przelocie, szukając czegoś w szafce ze słodyczami. Znalazł tylko paczkę herbatników.

Zamarłam. To było tylko sześćdziesiąt złotych, ale dla mnie w tamtym momencie ta kwota była nieosiągalna. Pracowałam w lokalnym sklepie spożywczym na pół etatu, bo w naszym miasteczku po upadku fabryki mebli innej pracy po prostu nie było. Ojciec Krzysia rozpłynął się w powietrzu lata temu, zostawiając mnie z długami i małym dzieckiem. Każdy miesiąc był walką o przetrwanie, o to, by nie odcięli prądu, by w garnku była zupa, by buty syna wytrzymały jeszcze jeden sezon.

Wieczorem, gdy Krzyś już spał, przyszła moja mama. Była kobietą twardą, zahartowaną przez życie, ale o gołębim sercu. Postawiła na stole słoik z bigosem i usiadła naprzeciwko mnie.

— Ewelina, tak dalej nie pociągniesz — powiedziała cicho, patrząc na moje spierzchnięte dłonie. — Kaśka z trzeciego piętra wróciła z Niemiec. Mówi, że szukają opiekunek do starszych osób. Legalnie, z ubezpieczeniem. Zarobisz w miesiąc tyle, co tu w pół roku.

— Nie mogę zostawić Krzysia — zaprotestowałam odruchowo, choć w środku czułam, jak ściska mnie żołądek.

— A możesz patrzeć, jak dorasta w biedzie? Jak wstydzi się, że ma stare ubrania? — Mama uderzyła w najczulszy punkt. — Ja się nim zajmę. Jestem na emeryturze, mam czas. On mnie zna, kocha. Będzie miał tu jak u pana Boga. A ty pojedziesz, odłożysz trochę grosza, spłacisz to wszystko i wrócisz.

Płakałam pół nocy. Ale rano, gdy zobaczyłam dziurę w skarpetce mojego syna, podjęłam decyzję. Spakowałam jedną walizkę. Tłumaczyłam siedmiolatkowi, że jadę po to, żebyśmy mieli nowy dom, żeby mógł mieć ten wymarzony zestaw klocków i konsolę. Słuchał z poważną miną, kiwając głową. Nie płakał przy pożegnaniu. To ja wyłam w autobusie aż do samej granicy.

Wpadłam w wir pracy

Niemcy przywitały mnie deszczem i chłodem. Trafiłam do małego miasteczka pod Hamburgiem, do domu pani Helgi. Była to starsza, dystyngowana dama, która potrzebowała towarzystwa i pomocy w prowadzeniu domu, a nie pielęgniarki. Moja praca była fizycznie lekka, ale psychicznie wykańczająca. Cisza w tym wielkim, sterylnie czystym domu dzwoniła mi w uszach. Brakowało mi hałasu klocków rozsypywanych na podłodze, dźwięku kreskówek w telewizorze, a przede wszystkim głosu mojego syna.

Pierwszy przelew, który wysłałam do Polski, był dla mnie jak trofeum. Spłaciłam zaległości za czynsz, wysłałam pieniądze na nową kurtkę dla Krzysia i na ten nieszczęsny rower, o którym marzył.

— Mamo! Jest super! Ma przerzutki i jest niebieski! — krzyczał do telefonu podczas naszej pierwszej wideorozmowy po zakupie. Widziałam jego radość i czułam, jak kamień spada mi z serca.

— Widzisz, kochanie? Mama ciężko pracuje, żebyś miał wszystko — mówiłam, ocierając łzę, której nie było widać na małym ekranie telefonu.

Wpadłam w wir pracy. Brałam dodatkowe zlecenia na sprzątanie w dni wolne od opieki nad Helgą. Każde euro przeliczałam na złotówki, a każdą złotówkę na uśmiech mojego dziecka. Zaczęłam remontować nasz dom na odległość. Nowe okna, gładzie na ścianach, meble do pokoju Krzysia. Mama wysyłała mi zdjęcia efektów. Wszystko wyglądało pięknie, jak z katalogu. Moje życie w Polsce stawało się kolorowe i dostatnie, podczas gdy ja wegetowałam w obcym kraju, jedząc najtańsze jedzenie i oszczędzając na wszystkim, byle tylko wysłać więcej do domu. Wierzyłam, że buduję fundamenty pod naszą przyszłość. Nie zauważyłam jednak, że budując dom, burzę to, co w nim najważniejsze — naszą więź.

To były drobiazgi

Mijały miesiące. Z planowanego roku zrobiły się dwa. Zawsze był jakiś powód, by zostać dłużej. A to wymiana dachu, a to aparat ortodontyczny dla Krzysia, a to komunia, która musiała być wyprawiona z pompą, żeby nikt nie powiedział, że dziecku czegoś brakuje. Przyjeżdżałam do domu raz na trzy miesiące, na tydzień lub dwa. Początkowo te powroty były świętem. Krzyś rzucał mi się na szyję, nie odstępował mnie na krok. Ale z czasem coś zaczęło się zmieniać.

Podczas moich wizyt syn był coraz bardziej zajęty swoimi sprawami. Miał nowy komputer, nowych kolegów, z którymi grał online, miał swoje sekrety. Ja stawałam się gościem we własnym domu. Gościem, który przywozi prezenty, gotuje ulubione potrawy, ale nie zna codzienności.

— Mamo, gdzie są moje getry na piłkę?! — wołał z łazienki.

— Nie wiem, synku, poszukaj w szafie — odpowiadałam, czując bezradność.

— Babcia zawsze kładzie je na pralkę — rzucał z wyrzutem.

To były drobiazgi, ukłucia szpilką, które ignorowałam. Tłumaczyłam sobie, że to normalne, w końcu babcia jest z nim na co dzień. Ale te drobiazgi zaczęły się układać w bolesną mozaikę. Rozmowy wideo stały się rutyną, przykrym obowiązkiem dla niego. Dzwoniłam codziennie o dziewiętnastej.

— Cześć, co w szkole? — pytałam.

— Dobrze — odpowiadał, patrząc w bok, wyraźnie znudzony.

— Co jadłeś na obiad?

— Pomidorową. Babcia zrobiła z ryżem, tak jak lubię.

— A lekcje odrobione?

— Tak. Mogę już iść? Chłopaki czekają na serwerze.

Czułam się jak bankomat, który czasem próbuje bawić się w wychowanie. Starałam się nadrabiać prezentami. Najnowszy model smartfona? Proszę bardzo. Markowe buty? Oczywiście. Myślałam, że kupuję jego miłość, a tak naprawdę kupowałam sobie spokój sumienia. Uciszałam ten głos w głowie, który krzyczał, że tracę syna.

Zaczęłam być zazdrosna

Moja mama, Teresa, była wspaniała. Nie mogę powiedzieć o niej złego słowa. Dbała o Krzysia najlepiej, jak potrafiła. Chodziła na wywiadówki, leczyła przeziębienia, ocierała łzy, gdy pokłócił się z kolegą, piekła ciasta na szkolne kiermasze. Robiła wszystko to, co powinnam robić ja. Nie robiła tego przeciwko mnie, wręcz przeciwnie — w każdej rozmowie podkreślała, jak bardzo się staram.

— Zobacz Krzysiu, jaką mama piękną paczkę przysłała — słyszałam w tle, gdy dzwoniłam. — Musisz mamie podziękować.

Ale dzieci nie analizują intencji. Dzieci czują obecność. Dla dziesięciolatka mama na ekranie telefonu to abstrakcja. Prawdziwa mama to ta, która robi kanapki do szkoły, która krzyczy, żeby założyć czapkę, i która przytula przed snem. Zaczęłam być zazdrosna o własną matkę. To chore uczucie, wiem. Ale bolało mnie, gdy Krzyś opowiadał z ekscytacją: „Babcia i ja poszliśmy do kina”, „Babcia upiekła pizzę”, „Babcia powiedziała, że mogę wrócić później”. Ja w tych opowieściach nie istniałam. Byłam tylko tłem, dostawcą zasobów.

Kiedyś Krzyś był przeziębiony. Dzwoniłam przerażona, chciałam rzucić wszystko i wracać.

— Nie martw się, Ewelina — uspokajała mnie mama przez telefon. — Już lepiej, zasnął.

— Chcę z nim porozmawiać — prosiłam.

Kiedy podała mu telefon, zobaczyłam jego bladą buzię.

— Synku, tak mi przykro, że mnie tam nie ma. Chciałabym cię przytulić — powiedziałam łamiącym się głosem.

— Spoko, mamo. Jest okej — odpowiedział słabo i oddał telefon babci. Nie potrzebował mnie. W sytuacji kryzysowej to nie ja byłam jego bezpieczną przystanią.

Rozłączyłam się

To było zwykłe, deszczowe popołudnie w Niemczech. Miałam przerwę, pani Helga drzemała, więc połączyłam się z domem. Krzyś siedział przy stole w kuchni i odrabiał lekcje, a mama krzątała się w tle, smażąc naleśniki. Widziałam ten obrazek: ciepły, domowy, bezpieczny, i czułam się jak widz oglądający film o cudzym życiu.

— Co tam robisz? — zagadnęłam, próbując brzmieć wesoło.

— Przyrodę. Muszę opisać zwierzęta żyjące w lesie — mruknął, nie odrywając wzroku od zeszytu.

— O, to ciekawe. Pamiętasz, jak kiedyś chodziliśmy na grzyby? — próbowałam nawiązać nić porozumienia, przywołać wspomnienie sprzed lat.

— Yyy, no chyba tak — zbył mnie.

Wtedy w kadrze pojawiła się mama. Postawiła przed nim talerz z parującymi naleśnikami.

— Masz, zjedz ciepłe, póki świeże — powiedziała i pogłaskała go po głowie. Krzyś uśmiechnął się do niej tak szeroko i szczerze, jak do mnie nie uśmiechnął się od miesięcy.

— Dzięki, babciu! Jesteś najlepsza — powiedział.

— Słuchaj mamy, rozmawiajcie — rzuciła mama i wyszła z kuchni, żeby dać nam prywatność.

Zapadła cisza. Krzyś jadł z apetytem.

— Wiesz Krzysiu... — zaczęłam, czując gulę w gardle. — Niedługo przyjadę. Może w wakacje pojedziemy nad morze? Tylko ty i ja. Kupię ci te płetwy, o których mówiłeś.

Spojrzał na mnie, przeżuwając kęs naleśnika. Jego spojrzenie było dojrzałe, zbyt dojrzałe jak na jego wiek. Nie było w nim złości, tylko chłodna kalkulacja faktów.

— Mamo, ale po co? — zapytał spokojnie. — Z babcią jest fajnie. Babcia wie, gdzie co jest, babcia wie, co lubię.

— Ale ja jestem twoją mamą — powiedziałam, czując, jak panika ściska mi serce. — Tęsknię za tobą. Chcę być z tobą.

Wzruszył ramionami.

— No jesteś. Ale wiesz... — Zawiesił głos, szukając odpowiednich słów. Potem spojrzał prosto w kamerę. — Przecież babcia jest jak mama. A ty... ty jesteś taką fajną ciocią, co przysyła prezenty i czasem dzwoni.

Zamarłam. Telefon prawie wypadł mi z ręki.

— Co ty mówisz, synku? — wykrztusiłam.

— No tak jest — stwierdził po prostu, nie zdając sobie sprawy, że właśnie rozrywa mi serce na strzępy. — Babcia jest tu zawsze. Jak rano wstaję i jak idę spać. A ty jesteś w telefonie. To babcia jest jak mama.

Rozłączyłam się. Powiedziałam, że muszę iść do pracy, ale tak naprawdę nie mogłam złapać tchu. Opadłam na fotel w tym obcym, niemieckim salonie i zaczęłam szlochać tak głośno, że aż pani Helga się obudziła. Te słowa: „Babcia jest jak mama” dźwięczały mi w głowie jak wyrok.

Zrozumiałam, że przegrałam. Wygrałam walkę z biedą, mieliśmy odnowiony dom, pełne konto, markowe ubrania. Ale przegrałam syna. Stałam się dla niego „fajną ciocią”, sponsorem, odległą postacią z ekranu. Relacja matka-dziecko nie znosi próżni. Skoro mnie tam nie było, to miejsce musiało zostać wypełnione. I zostało — przez moją własną matkę. Nie miałam prawa mieć do nikogo pretensji. Tylko do siebie.

Pakowanie zajęło mi godzinę

Tamtego wieczoru nie spałam wcale. Analizowałam ostatnie lata. Widziałam nową konsolę, którą mu kupiłam, i widziałam jego plecy, gdy odchodził od komputera, żeby przytulić się do babci. Widziałam pieniądze na koncie i pustkę w naszych rozmowach. Zrozumiałam, że każda kolejna złotówka zarobiona tutaj oddala mnie od niego o kolejne kilometry emocjonalne. Że jeśli zostanę tu jeszcze rok, to już nigdy nie odzyskam tego, co straciłam. Że on dorośnie, a ja będę dla niego obcą kobietą, która tylko finansowała jego życie.

Decyzja zapadła nad ranem, gdy słońce wstawało nad idealnie przystrzyżonymi trawnikami niemieckiego osiedla. Nie czekałam na koniec miesiąca. Poszłam do pani Helgi i z drżącym sercem powiedziałam, że muszę wracać. Że to pilne sprawy rodzinne. Że moje dziecko mnie potrzebuje. Zrozumiała. Może widziała ten ból w moich oczach. Pakowanie zajęło mi godzinę. Nie zabrałam wszystkiego, część rzeczy zostawiłam, byle tylko szybciej wyjechać. W drodze powrotnej nie liczyłam już, ile zarobiłam. Liczyłam, ile straciłam chwil, których nie da się kupić.

Kiedy weszłam do domu, Krzyś był w szkole. Mama spojrzała na mnie zdziwiona, widząc mnie w środku tygodnia z walizką w progu.

— Ewelina? Coś się stało? Wyrzucili cię? — zapytała z troską.

— Nie, mamo. Ja się zwolniłam — odpowiedziałam, stawiając walizkę na podłodze. — Wróciłam. Na stałe.

Mama popatrzyła na mnie głęboko, a potem uśmiechnęła się i przytuliła mnie mocno.

— Dobrze zrobiłaś, córeczko. Pieniądze to nie wszystko. On cię potrzebuje bardziej niż tych nowych butów.

Gdy Krzyś wrócił ze szkoły, stanął w drzwiach jak wryty.

— Mamo? — zapytał niepewnie. — Przyjechałaś na urlop?

Podeszłam do niego, kucnęłam i spojrzałam mu w oczy.

— Nie, synku. Wróciłam do domu. Już nigdzie nie wyjeżdżam. Będę tu rano, gdy wstaniesz, i wieczorem, gdy będziesz szedł spać. Będę robić ci kanapki i chodzić na wywiadówki.

Patrzył na mnie nieufnie przez chwilę.

— A rower? I komputer? Będziemy biedni? — zapytał z obawą, którą wpoił mu ten świat.

— Może nie będziemy mieć najnowszych gadżetów — powiedziałam szczerze. — Ale będziemy razem. Poradzimy sobie. Znajdę pracę tutaj.

Rzucił plecak i przytulił się do mnie. Nieśmiało, ostrożnie, jakby sprawdzał, czy jestem prawdziwa.

— To dobrze — szepnął mi do ucha. — Bo babcia robi dobre naleśniki, ale ty robisz lepsze kakao.

Od tamtego dnia minęło pół roku. Nie jest łatwo. Pracuję w dwóch miejscach, żeby spiąć budżet. Nie kupujemy już markowych ubrań, a na wakacje pojedziemy pewnie na działkę pod miastem, a nie do Chorwacji. Czasami brakuje do pierwszego. Ale wczoraj, gdy Krzyś skaleczył się w kolano na boisku, przybiegł z płaczem do mnie, nie do babci. Pozwolił mi opatrzyć ranę i wtulił się we mnie, szukając pocieszenia. W tej jednej chwili odzyskałam więcej, niż zarobiłam przez te wszystkie lata na obczyźnie. Odzyskałam bycie mamą, a nie ciocią z zagranicy. I to jest warte każdych pieniędzy.

Ewelina, 34 lata

