To miał być zwykły, radosny wielkanocny poranek w gronie najbliższych, wypełniony zapachem domowego jedzenia i gwarem rozmów. Wystarczył jednak moment, jeden gwałtowny gest mojego męża, by całe to poczucie bezpieczeństwa rozpadło się jak szklana bańka. Patrzyłam na człowieka, z którym dzieliłam życie od dekady, i po raz pierwszy czułam, że stoi przede mną zupełnie obcy mężczyzna, ukrywający przede mną ogromną tajemnicę.

Świąteczny poranek zapowiadał się idealnie

Ostatnie tygodnie przed świętami wielkanocnymi były dla mnie okresem absolutnego wyczerpania. Prowadzę własną kwiaciarnię i pracownię dekoratorską, co oznacza, że nadejście wiosny to dla mnie niekończące się pasmo zamówień. Wiązanki, stroiki, dekoracje stołów dla klientów indywidualnych i lokalnych firm pochłaniały każdą moją wolną chwilę. Wychodziłam z domu o świcie, a wracałam długo po zmroku. Mój mąż, Wojtek, zawsze wykazywał się w takich chwilach ogromnym zrozumieniem. Przejmował obowiązki domowe, dbał o to, bym miała ciepły posiłek, i starał się mnie odciążyć.

Tym razem jednak czułam, że oddaliliśmy się od siebie. Byliśmy jak dwoje współlokatorów mijających się w przedpokoju. Tłumaczyłam to sobie moim zmęczeniem i jego nawałem obowiązków w firmie informatycznej, w której pracował. Święta miały być czasem, w którym wreszcie nadrobimy te zaległości.

Wielka Niedziela przywitała nas pięknym słońcem wpadającym przez okna jadalni. Stół uginał się od jedzenia, pachniało pieczonym mięsem, świeżą rzeżuchą i ciastem drożdżowym. Wokół stołu zasiedliśmy my, moja siostra Sylwia z mężem oraz jej nastoletnia córka, Zuzia. Panowała radosna, luźna atmosfera. Rozmawialiśmy o planach na nadchodzące wakacje, śmialiśmy się z anegdot opowiadanych przez Sylwię. Wojtek siedział obok mnie, uśmiechał się, potakiwał, choć momentami wydawał się być myślami zupełnie gdzie indziej. Jego telefon leżał tuż obok jego talerza, ekranem do dołu.

To był jeden nieostrożny ruch

Śniadanie powoli dobiegało końca. Zuzia, jak to nastolatka, postanowiła uwiecznić ten moment, by podzielić się nim ze swoimi znajomymi. Sięgnęła do kieszeni po swój aparat, ale z cichym westchnieniem stwierdziła, że urządzenie się rozładowało.

– Wujku, pożyczysz mi swój telefon? Chcę nam zrobić wspólne zdjęcie z samowyzwalacza – powiedziała Zuzia i nie czekając na odpowiedź, wyciągnęła rękę w stronę urządzenia leżącego obok Wojtka.

To, co wydarzyło się później, całkowicie zamroziło atmosferę w pokoju. Wojtek poderwał się z krzesła tak gwałtownie, że o mało go nie przewrócił. Jego dłoń wystrzeliła do przodu i wyrwała telefon z rąk zaskoczonej dziewczyny.

– Zostaw to! – krzyknął, a w jego głosie pobrzmiewała dziwna, nieznana mi dotąd panika. – Nie dotykaj moich rzeczy!

W jadalni zapadła grobowa cisza. Zuzia cofnęła rękę, jakby oparzyła się o gorący piec. Sylwia znieruchomiała z filiżanką herbaty w połowie drogi do ust. Ja natomiast patrzyłam na mojego męża z szeroko otwartymi oczami, nie mogąc uwierzyć w to, co właśnie zobaczyłam.

– Ja tylko chciałam zrobić nam zdjęcie – wydukała cicho Zuzia, patrząc w podłogę.

– Od zdjęć masz swój sprzęt – odparł szorstko Wojtek, wsuwając telefon głęboko do kieszeni spodni. Zauważyłam, że jego dłonie lekko drżały. – Przepraszam, muszę skorzystać z toalety.

Kiedy wyszedł z pokoju, spojrzałyśmy po sobie w milczeniu. Sylwia uniosła brwi w niemym pytaniu, na które nie znałam odpowiedzi. Mój mąż, oaza spokoju, człowiek, który nigdy nie przywiązywał wagi do prywatności telefonu, nagle zareagował tak, jakby Zuzia próbowała ukraść mu najcenniejszy skarb.

Ziarno niepokoju zaczęło kiełkować

Po wyjściu gości zaczęłam analizować całą tę sytuację. Dawniej telefony leżały u nas wszędzie. Często prosiłam Wojtka, by sprawdził mi coś w internecie ze swojego urządzenia, albo on prosił mnie o odpisanie komuś, gdy sam prowadził samochód. Nie mieliśmy przed sobą tajemnic. Hasła do naszych kont były nam wzajemnie znane.

Zaczęłam łączyć kropki. Przypomniałam sobie jego dziwne zachowanie z ostatnich kilku tygodni. Te wieczory, kiedy zamykał się w gabinecie, twierdząc, że musi dokończyć ważny projekt dla klienta. Te momenty, gdy wchodziłam do pokoju, a on gwałtownie zamykał kartę w przeglądarce internetowej. Tłumaczyłam to sobie moim własnym zapracowaniem. Myślałam, że jestem tak pochłonięta kwiaciarnią, że po prostu wszystko wyolbrzymiam.

Z każdym dniem moje obawy jednak rosły. Wojtek zaczął zabierać telefon nawet do łazienki. Kiedyś zostawiał go na szafce nocnej, teraz chował pod poduszkę. Któregoś popołudnia, gdy przygotowywałam kolację, jego urządzenie zawibrowało na blacie kuchennym. Zanim zdążył po nie sięgnąć, mój wzrok padł na podświetlony ekran. Wiadomość pochodziła od kontaktu zapisanego jako „Kamil Budowa”.

– Kto to jest Kamil? – zapytałam, starając się, by mój głos brzmiał naturalnie. – Jaka budowa? Przecież nie planujemy żadnych prac w domu.

Wojtek zesztywniał. Zabrał telefon z blatu i schował go za plecami.

– A to tylko taki znajomy z pracy. Buduje dom na przedmieściach i prosił mnie o poradę w sprawie instalacji inteligentnego zarządzania budynkiem. Nic ważnego – uśmiechnął się sztucznie, unikając mojego wzroku.

Nie uwierzyłam w ani jedno słowo. Znałam go zbyt dobrze. Ten nerwowy śmiech, uciekające spojrzenie – to wszystko krzyczało, że mnie okłamuje.

Wreszcie zrozumiałam swój błąd

Kolejne dni były koszmarem. Nie potrafiłam skupić się na pracy. Zamiast układać bukiety, zastanawiałam się, co przede mną ukrywa. W mojej głowie kłębiły się najczarniejsze scenariusze. Zaczęłam analizować nasze finanse, szukając jakichkolwiek nieścisłości. Odkryłam, że Wojtek wypłacił sporą sumę ze swojego konta oszczędnościowego, o którym rzadko rozmawialiśmy, bo służyło jako nasza żelazna rezerwa na czarną godzinę.

Czułam potworne wyrzuty sumienia. Obwiniałam się, że przez moje zaniedbanie i wieczną pracę on poszukał sobie innego życia. Może zaczął inwestować w coś bez mojej wiedzy? Może wpadł w jakieś kłopoty finansowe i teraz próbuje się z nich wyplątać, budując dom dla kogoś obcego, by dorobić?

Postanowiłam działać. Nie chciałam przeszukiwać jego telefonu, to wydawało mi się przekroczeniem ostatecznej granicy w małżeństwie. Zamiast tego, pewnego wieczoru, gdy brał prysznic, podeszłam do przedpokoju i zaczęłam delikatnie przeszukiwać kieszenie jego wiosennej kurtki. W jednej z nich natrafiłam na zwitek papierów. Były to paragony i faktury.

Rozłożyłam je drżącymi dłońmi pod światłem lampy. Były to rachunki ze sklepu budowlanego opiewające na ogromne kwoty. Panele podłogowe, farby, kleje, kafelki do łazienki, a nawet drewniane drzwi zewnętrzne. Daty pokrywały się z dniami, w których rzekomo zostawał po godzinach w firmie informatycznej. Oparłam się o ścianę, czując, jak nogi uginają się pode mną. Mój mąż wykańczał jakiś dom. Dom, o którym ja nie miałam pojęcia.

Nigdy nie zapomnę jego wzroku

Kiedy Wojtek wyszedł z łazienki, wycierając włosy ręcznikiem, czekałam na niego w salonie. Rozłożyłam wszystkie paragony na szklanym stoliku kawowym. Kiedy mnie zobaczył, stanął jak wryty. Ręcznik wysunął mu się z rąk i opadł na podłogę.

– Elwira, co ty robisz? – zapytał cicho, a jego twarz przybrała blady odcień.

– Próbuję zrozumieć, dlaczego mój mąż kupuje panele i drzwi zewnętrzne, podczas gdy mieszkamy w mieszkaniu w bloku i nie planujemy żadnego remontu – odpowiedziałam, starając się opanować drżenie głosu. – Próbuję zrozumieć, dlaczego od tygodni mnie okłamujesz, dlaczego chowasz przede mną telefon i kto to jest Kamil. Wojtek, proszę cię, powiedz mi prawdę. Jesteśmy ze sobą dziesięć lat. Zasługuję na to, by wiedzieć.

Podszedł powoli i usiadł na krawędzi fotela. Wyglądał na całkowicie zrezygnowanego. Wyciągnął z kieszeni spodni swój telefon, ten sam, którego tak obsesyjnie strzegł w Wielkanoc.

– Nigdy nie chciałem cię zranić. To miało być coś zupełnie innego. To miała być niespodzianka – powiedział łamiącym się głosem.

Odblokował ekran i kliknął w galerię zdjęć. Przesunął telefon po blacie stołu w moją stronę.

– W niedzielę wielkanocną, kiedy Zuzia chciała wziąć mój telefon, na ekranie miałem otwartą rozmowę z Kamilem. Wysłał mi zdjęcia gotowego dachu. Bałem się, że Zuzia to zobaczy, a potem ty to zobaczysz i cały plan runie.

Spojrzałam na ekran. Zdjęcie przedstawiało stary, drewniany dom z nowiutkim, grafitowym dachem. Oczy zaszły mi mgłą, gdy rozpoznałam charakterystyczny ganek i starą jabłoń rosnącą tuż przy oknie. To był dom moich dziadków na obrzeżach miasta. Miejsce, w którym spędziłam najpiękniejsze lata dzieciństwa. Pięć lat temu, po śmierci dziadka, rodzina zadecydowała o sprzedaży posiadłości z powodów finansowych. Pamiętam, jak bardzo płakałam, oddając klucze nowym właścicielom. To złamało mi serce.

Prawda wycisnęła mi łzy z oczu

– Odkupiłeś go? – wyszeptałam, nie mogąc złapać tchu.

– Pamiętasz, jak rok temu wspominałaś, że nowi właściciele wystawili go na sprzedaż, bo wyjeżdżają za granicę? – Wojtek przysunął się bliżej, chwytając moje dłonie. – Wziąłem kredyt. Zużyłem moje oszczędności. Kupiłem go pod koniec zeszłego roku. Kamil to szef ekipy remontowej. Od miesięcy pracujemy tam popołudniami i w weekendy, żeby zdążyć ze wszystkim. Wymieniliśmy dach, odświeżyliśmy podłogi, wyremontowaliśmy łazienkę. Chciałem ci dać klucze w dniu naszej dziesiątej rocznicy ślubu, która przypada za miesiąc. Chciałem, żebyś znów miała swoje miejsce na ziemi.

Słuchałam jego słów, a po moich policzkach płynęły gorące łzy. Łzy ulgi, wzruszenia i ogromnego poczucia winy, że mogłam o nim pomyśleć coś tak złego. Patrzyłam na kolejne zdjęcia w galerii. Widziałam Wojtka w roboczych ubraniach, umazanego farbą, uśmiechającego się szeroko na tle odnowionego ganku. Robił to wszystko dla mnie. Jego nerwowość, jego ciągła nieobecność, to ukrywanie telefonu – to wszystko wynikało z chęci obrony tajemnicy, która miała być najpiękniejszym prezentem w moim życiu.

Zrozumiałam, jak łatwo jest zgubić zaufanie, gdy brakuje szczerej komunikacji. Przez kilka tygodni żyłam w koszmarze, który sama sobie wykreowałam, opierając się na niedopowiedzeniach i tajemnicach. Rzuciłam mu się na szyję, szlochając w jego ramię. Wszystkie napięcia z ostatnich tygodni wyparowały w ułamku sekundy. Niespodzianka, choć odkryta przedwcześnie, i tak spełniła swoje zadanie. Odzyskałam nie tylko ukochany dom moich dziadków, ale przede wszystkim pewność, że człowiek, z którym dzielę życie, kocha mnie bardziej, niż mogłabym to sobie kiedykolwiek wyobrazić.

Elwira, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

