Pamiętam swoją własną komunię bardzo wyraźnie. To były zupełnie inne czasy. Miałam na sobie skromną, nieco za dużą albę po starszej kuzynce, a przyjęcie odbyło się w naszym ciasnym mieszkaniu w bloku. Mama ugotowała rosół, upiekła dwa ciasta, a goście tłoczyli się przy rozkładanym stole pożyczonym od sąsiadów z parteru. Choć wspominam ten dzień z uśmiechem, gdzieś w głębi duszy zawsze czułam lekkie ukłucie zazdrości, gdy oglądałam zdjęcia koleżanek w pięknych, falbaniastych sukienkach, bawiących się na prawdziwych salach bankietowych.

Komunia miała być luksusowa

Kiedy moja córka, Zosia, poszła do trzeciej klasy, wiedziałam, że to będzie jej rok. Postanowiłam, że jej uroczystość będzie zupełnie inna niż moja. Chciałam, żeby poczuła się jak prawdziwa księżniczka. Miała to być chwila, którą zapamięta do końca życia, a przy okazji… no cóż, nie oszukujmy się, chciałam też trochę zaimponować rodzinie. Rok wcześniej brat mojego męża wyprawił swojemu synowi ogromne przyjęcie z animatorem i pokazem iluzjonisty. Moja szwagierka, Sylwia, przez wiele miesięcy opowiadała o tym na każdym rodzinnym spotkaniu. Postanowiłam, że nasze przyjęcie będzie jeszcze lepsze, bardziej eleganckie i dopracowane w każdym, najdrobniejszym szczególe.

Zaczęłam od rezerwacji sali. Wybrałam ekskluzywny dworek za miastem, otoczony przepięknym ogrodem pełnym kwitnących rododendronów. Wymagało to wpłacenia sporej zaliczki z niemal rocznym wyprzedzeniem, ale byłam zdeterminowana. Mój mąż, Tomasz, początkowo podchodził do moich planów z rozbawieniem, ale z czasem jego uśmiech zaczął rzednąć.

– Ewelina, czy my naprawdę musimy wynajmować salę kryształową? – zapytał pewnego wieczoru, przeglądając cennik, który zostawiłam na stole w kuchni. – Przecież to kosztuje tyle, co zagraniczne wakacje dla naszej trójki.

– Tomek, to jest wyjątkowy dzień – odpowiedziałam z przekonaniem, układając w głowie listę gości. – Zosia ma komunię tylko raz w życiu. Chcę, żeby wszystko było idealne. Zobaczysz, będzie zachwycona. Zresztą, zaprosimy całą twoją rodzinę. Przecież nie posadzę wujostwa w naszej małej jadalni.

Mąż tylko westchnął, ale nie protestował dalej. Zawsze ufał mojemu zmysłowi organizacyjnemu, a ja traktowałam to jako zielone światło do realizacji mojej wielkiej wizji.

Sukienka była przepiękna

Kolejnym etapem, i to w moim mniemaniu najważniejszym, był wybór stroju. W naszej parafii rodzice mieli dowolność – część decydowała się na ujednolicone alby, część na indywidualne stroje. Oczywiście natychmiast odrzuciłam pomysł skromnej alby. Znalazłam w sąsiednim mieście butik, w którym szyto na miarę kreacje przypominające suknie ślubne w miniaturze.

Gdy pojechałyśmy z Zosią na pierwszą przymiarkę, byłam zachwycona. Wszędzie wisiały tiule, koronki sprowadzane z zagranicy i delikatne perłowe ozdoby. Wybrałam dla córki model z rozkloszowanym dołem, wyszywanym drobnymi kwiatuszkami i szeroką szarfą wiązaną z tyłu na ogromną kokardę.

– Mamo, ale to jest strasznie ciężkie – powiedziała Zosia, gdy ekspedientka nakładała na nią warstwy szeleszczącego materiału.

– Kochanie, to tylko tak na początku się wydaje – tłumaczyłam, poprawiając jej włosy. – Wyglądasz przepięknie. Jak aniołek.

– Ale ta koronka tutaj mnie drapie w szyję – córka próbowała odciągnąć palcami brzeg dekoltu. – Julka mówiła, że one będą miały takie proste sukienki, z bawełny. Ja też bym taką chciała. Taką, w której można biegać.

– W tej sukni nie będziesz biegać, Zosiu. To jest elegancki strój na ważną uroczystość. Poza tym, Julka na pewno będzie ci zazdrościć, jak cię zobaczy.

Widziałam, że moja córka nie jest przekonana. Uważałam, że dziewczynka w tym wieku nie zna się na modzie i elegancji, a ja po prostu muszę podjąć decyzję za nią. Zapłaciłam za sukienkę kwotę, o której wolałam nie wspominać mężowi, a do tego dokupiłam drogie, lakierowane buciki i wymyślny wianek z żywych kwiatów, który miał zostać przygotowany przez florystkę w poranek uroczystości.

Miesiące mijały na dopinaniu szczegółów. Spotykałam się z dekoratorami wnętrz, ustalałam menu składające się z wyszukanych dań, zamawiałam wielopiętrowy tort z cukrowymi figurkami i opłacałam profesjonalnego fotografa, który miał nam towarzyszyć przez cały dzień. Byłam w swoim żywiole, choć stres powoli zaczynał odbijać się na moim zdrowiu. Źle spałam, ciągle analizując, czy kolor serwetek będzie pasował do kwiatów na stołach.

Córka grymasiła

Nadszedł w końcu ten majowy poranek. Pobudka była bardzo wczesna, ponieważ plan dnia miałyśmy napięty co do minuty. Fryzjerka przyjechała do naszego domu, by ułożyć włosy Zosi w misterne loki. Córka siedziała przed lustrem zniecierpliwiona i smutna.

– Mamo, czy ja muszę mieć te wszystkie wsuwki? Głowa mnie boli – marudziła, gdy fryzjerka wpinała w jej włosy kolejną ozdobę.

– Wytrzymaj jeszcze chwilę, kochanie. Musisz wyglądać idealnie na zdjęciach – powtarzałam jak mantrę, sama w pośpiechu nakładając makijaż.

W kościele panował ogromny tłok i duchota. Zosia, ubrana w swoją ciężką, wielowarstwową suknię, była blada i spięta. Zamiast skupić się na duchowym wymiarze tego dnia, ja bez przerwy śledziłam ją wzrokiem, sprawdzając, czy nie pogniotła szarfy i czy wianek prosto leży. W pewnym momencie zauważyłam, że córka przestępuje z nogi na nogę. Wiedziałam, że lakierki musiały zacząć ją obcierać, ale nie mogłam nic z tym zrobić.

Po ceremonii przed kościołem ustawiła się kolejka do fotografa. Zmuszałam Zosię do uśmiechu, ustawiałam do kolejnych kadrów z ciociami, wujkami i dziadkami.

– Uśmiechnij się szerzej, przecież to twój wielki dzień! – syknęłam w pewnej chwili, widząc jej wymuszoną minę.

– Chcę już jechać na salę i zdjąć te buty – odpowiedziała cicho, mając w oczach łzy.

Przyjęcie w dworku z zewnątrz wyglądało imponująco. Kiedy goście weszli do środka, słyszałam pełne zachwytu szepty. Szwagierka Sylwia lustrowała wzrokiem kryształowe żyrandole i obficie zastawione stoły, a ja czułam w sercu dziwną satysfakcję. Osiągnęłam swój cel. Zrobiłam wrażenie. Jednak ta satysfakcja trwała bardzo krótko.

Musiałam ją pilnować

Podczas gdy dorośli siedzieli przy stołach, chwaląc doskonałe menu, dzieci wybiegły do ogrodu. Dzień był wyjątkowo ciepły i słoneczny. Zosia również chciała dołączyć do swoich kuzynek, które wesoło biegały między krzewami.

– Zosiu, uważaj na sukienkę! Nie wchodź na trawę, bo ubrudzisz dół! – krzyczałam za nią z tarasu. – I nie biegaj tak, bo się spocisz i zepsujesz fryzurę!

Moja córka zatrzymała się w pół kroku. Jej kuzynki, ubrane w lżejsze, bardziej swobodne sukienki, bawiły się w najlepsze, grając w berka. Zosia stała z boku, sztywna jak figurka z porcelany, bojąc się wykonać jakikolwiek ruch. Po chwili zrezygnowana wróciła na taras i usiadła na krześle, wpatrując się pusto w stół.

Kulminacyjny moment nastąpił tuż po podaniu tortu. Fotograf poprosił nas o kilka rodzinnych ujęć przy fontannie czekoladowej. Zosia, krojąc swój kawałek ciasta, niefortunnie zahaczyła rękawem o pucharek z musem malinowym. Ciemnoczerwona plama błyskawicznie rozlała się na nieskazitelnie białej, drogiej koronce jej sukni.

– Ojej! – wyrwało mi się, zanim zdążyłam ugryźć się w język. Podbiegłam do niej z serwetką, próbując zetrzeć plamę, co oczywiście tylko pogorszyło sprawę. – Zosiu, prosiłam cię, żebyś uważała! Ta sukienka kosztowała majątek, a fotograf jeszcze nie zrobił ci wszystkich portretów!

Zapadła głucha cisza. Rodzina patrzyła na mnie z mieszaniną zdziwienia i litości. Tomasz podszedł do nas i delikatnie położył mi rękę na ramieniu.

– Ewelina, przestań. To tylko materiał – powiedział stanowczo, ale cicho.

Byłam w szoku

Spojrzałam na Zosię. Jej dolna warga drżała, a wielkie łzy spływały po policzkach, rujnując delikatny puder, którym rano musnęłam jej twarz. Nie powiedziała ani słowa, tylko odwróciła się na pięcie i pobiegła w stronę łazienek. Natychmiast ruszyłam za nią.

Znalazłam ją w jednej z kabin. Siedziała na zamkniętej desce sedesowej, szlochając w dłonie. Zamknęłam za nami drzwi i kucnęłam przed nią. Dopiero w tym małym, odizolowanym od zgiełku gości pomieszczeniu, dotarło do mnie, co tak naprawdę narobiłam.

– Zosieńko, przepraszam. Nie chciałam na ciebie krzyczeć. To tylko plama, nic się nie stało – próbowałam ją uspokoić, gładząc po ramieniu.

Córka podniosła na mnie zapłakane oczy.

– Mamo, ja nienawidzę tego dnia – powiedziała łamiącym się głosem. Jej słowa uderzyły we mnie z ogromną siłą. – Ta sukienka jest okropna, cała mnie drapie. Buty robią mi rany na piętach. Głowa mnie boli od tych wszystkich spinek. Nie mogłam nawet pobawić się z dziewczynami w ogrodzie, bo ciągle krzyczałaś, żebym uważała. Ja wcale nie chciałam takiego przyjęcia. Chciałam, żeby było miło, jak u Julki w domu.

Zrobiło mi się wstyd

Siedziałam na podłodze łazienki w ekskluzywnym dworku i czułam, jak cały mój idealny plan rozsypuje się w drobny mak. Patrzyłam na moje smutne, zmęczone dziecko i nagle poczułam ogromny wstyd. Uświadomiłam sobie, że te wszystkie przygotowania, te tysiące wydanych złotych, te nerwy i nieprzespane noce – to wszystko wcale nie było dla niej. To było dla mnie. Dla moich własnych kompleksów, dla chęci pokazania się przed rodziną, dla idealnych zdjęć, które mogłabym komuś pokazać. Wydałam oszczędności na spektakl, w którym moja córka była tylko nieszczęśliwym aktorem w niewygodnym kostiumie.

Przytuliłam ją mocno, nie zważając na to, że łzy i mus malinowy brudzą moją własną, jedwabną bluzkę.

– Przepraszam cię, kochanie. Masz całkowitą rację – wyszeptałam, czując kluskę w gardle. – Mama bardzo się pomyliła.

Wstałam i pomogłam jej rozpiąć ciężką suknię. Razem wyciągnęłyśmy z jej włosów dziesiątki wsuwek, pozwalając im opaść w naturalnym nieładzie na ramiona. Zdjęłyśmy lakierowane buty. Ponieważ nie miałam stroju na zmianę, poprosiłam Tomasza, by szybko pojechał do naszego domu i przywiózł ulubioną, bawełnianą sukienkę Zosi w kwiatki oraz jej wygodne, sportowe buty.

Kiedy mąż wrócił, Zosia przebrała się z ulgą. Gdy tylko poczuła miękki materiał na skórze i miękką podeszwę pod stopami, na jej twarz powrócił szczery uśmiech. Złapała mnie za rękę i razem wróciłyśmy na salę.

Musiałam odpuścić

Kiedy goście zobaczyli główną bohaterkę dnia w zwykłej sukience i trampkach, zapadła chwilowa konsternacja. Szwagierka Sylwia uniosła brwi ze zdziwieniem, ale zupełnie mnie to już nie obchodziło.

– Zmieniamy zasady! – ogłosiłam głośno, podchodząc do stołu. – Proszę państwa, koniec ze sztywnym siedzeniem. Kto ma ochotę, zapraszam do ogrodu.

Reszta popołudnia minęła zupełnie inaczej. Zosia, w końcu swobodna i radosna, biegała po trawie z rówieśnikami, brudząc kolana trawą. Ja zrzuciłam swoje wysokie obcasy i boso chodziłam po ogrodzie, rozmawiając z mężem i rodziną. Nie przejmowałam się już tym, czy serwetki leżą prosto i czy goście zauważyli, jak droga jest zastawa. Skupiłam się na tym, co widziałam przed sobą – na uśmiechu mojego dziecka, który pojawił się dopiero wtedy, gdy pozwoliłam jej być sobą, a nie moim trofeum.

Patrząc z perspektywy czasu na ten dzień, żałuję wszystkich pieniędzy, które wyrzuciliśmy w błoto. Cała ta droga otoczka, sala jak z bajki i koronkowa suknia szyta na miarę, okazały się kompletnie bezwartościowe w zderzeniu z prawdziwymi potrzebami mojej córki. Otrzymałam bardzo kosztowną lekcję życia, ale paradoksalnie jestem za nią wdzięczna.

Ewelina, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

