Stół był nakryty odświętnym obrusem, a zapach domowego obiadu wypełniał każdy kąt mojego mieszkania. Serce biło mi mocniej na samą myśl o radosnym śmiechu, który miał zaraz zabrzmieć w przedpokoju. Kiedy jednak wskazówki zegara nieubłaganie przesuwały się do przodu, a telefon milczał jak zaklęty, zrozumiałem bolesną prawdę. W dzisiejszym świecie dla ludzi takich jak ja czasami po prostu brakuje już miejsca w napiętym harmonogramie własnych wnuków.

Postarałem się

Tego dnia miałem jednak w sobie energię, której nie czułem od bardzo dawna. Zapowiadała się sobota pełna życia. Moja córka obiecała, że wpadnie z dziećmi na wczesny obiad. Kuba ma teraz dziesięć lat, a Zosia siedem. To wiek, w którym dzieci są wszędzie, zadają tysiące pytań i potrafią wywrócić mieszkanie do góry nogami w zaledwie kilka minut.

Dokładnie tego mi brakowało. Poszedłem na pobliski ryneczek, kiedy tylko otworzyły się pierwsze stragany. Powietrze było jeszcze rześkie, a słońce leniwie przedzierało się przez korony drzew. Kupiłem najładniejsze szparagi u znajomego rolnika, starannie wybierając każdą sztukę. Musiały być chrupkie i świeże. Potem udałem się mięso. Chciałem przygotować roladki ze szparagami w delikatnym sosie koperkowym. To było ulubione danie mojej świętej pamięci żony. Kiedy jeszcze żyła, nasz dom w weekendy zawsze tętnił życiem. Odkąd odeszła pięć lat temu, rzadko gotowałem coś więcej niż proste zupy na dwa dni. Jednak dzisiaj miało być inaczej.

W kuchni spędziłem ponad trzy godziny. Ostrożnie zawijałem zielone łodygi w rozbite mięso, przyprawiając wszystko dokładnie tak, jak uczyła mnie żona. Słyszałem skwierczenie tłuszczu na patelni, czułem aromat unoszący się w powietrzu i przez chwilę wyobrażałem sobie, że zaraz usłyszę kroki w przedpokoju. Wyciągnąłem z kredensu porcelanowe talerze, te same, których używaliśmy tylko na specjalne okazje. Położyłem na stole lniany obrus, wypolerowałem sztućce. Nawet ugotowałem kompot truskawkowy z owoców, które latem zamroziłem specjalnie dla wnuków. Wszystko było zapięte na ostatni guzik. Zegar w salonie wybił godzinę trzynastą. Mieli być za kwadrans.

Słowa ugrzęzły mi w gardle

Usiadłem w fotelu przy oknie, z którego miałem doskonały widok na parking przed naszym blokiem. Obserwowałem każdy podjeżdżający samochód. Zauważyłem sąsiadów wracających z zakupami, listonosza kręcącego się przy skrzynkach, młodą parę wyprowadzającą psa. Żadne auto nie należało jednak do mojej córki. Wskazówki zegara zdawały się nagle zwalniać. Minęła trzynasta piętnaście, potem wpół do drugiej. Zrobiłem się niespokojny. Zawsze byli punktualni, a przynajmniej Ania dzwoniła, kiedy mieli się spóźnić. O czternastej dziesięć nie wytrzymałem i sam sięgnąłem po telefon. Sygnał łączenia dłużył się w nieskończoność. W końcu usłyszałem głos córki. W tle grało radio, a ona sama brzmiała tak, jakby właśnie próbowała zrobić pięć rzeczy jednocześnie.

– Cześć, tato. Słuchaj, strasznie mi głupio – zaczęła, a jej ton od razu zdradził mi wszystko, co miałem usłyszeć. – Nie damy rady dzisiaj wpaść.

– Coś się stało? – zapytałem, starając się, by mój głos brzmiał spokojnie.

– Kuba ma dodatkowy trening przed ważnym turniejem. Trener zadzwonił rano, że to obowiązkowe. Zosia jest strasznie marudna, w nocy źle spała i teraz nie chce wyjść z domu. A Arek musi skończyć raport dla szefa. Zupełnie mi ten dzień uciekł. Przepraszam cię, tato. Nadrobimy to w przyszłym tygodniu, obiecuję.

Zapadła cisza. Przez chwilę patrzyłem na pięknie nakryty stół, na parujące jeszcze roladki w naczyniu żaroodpornym, na dzbanek z kompotem. Słowa ugrzęzły mi w gardle.

– Rozumiem. Nic się nie stało. Ważne, żeby Kuba poszedł na ten trening. Odpocznijcie sobie – odpowiedziałem w końcu, siląc się na wyrozumiałość.

– Jesteś kochany. Zadzwonię wieczorem! – rzuciła szybko i się rozłączyła.

Zostałem w salonie zupełnie sam, z telefonem w dłoni i ciszą, która nagle stała się głośniejsza niż tykanie starego zegara.

Musiałem przewietrzyć głowę

Podszedłem do stołu i oparłem się o oparcie krzesła. Patrzyłem na nakrycia. Miałem wrażenie, że te przedmioty z politowaniem patrzą na moją naiwność. Czego ja się właściwie spodziewałem? Że moje dorosłe dziecko i jej pędząca rodzina nagle zatrzymają swój świat, by zjeść obiad ze starym ojcem? Przecież oni mają swoje życie.

Mają obowiązki, pasje, plany, w których ja jestem tylko miłym dodatkiem, gdy akurat znajdzie się wolna niedziela. Rozwiązałem fartuch i rzuciłem go na blat w kuchni. Straciłem cały apetyt. Włożyłem roladki do lodówki, nawet ich nie próbując. Przelałem kompot do butelki. Każdy mój ruch był mechaniczny, pozbawiony radości, która jeszcze rano napędzała mnie do działania. Złożyłem lniany obrus w idealną kostkę i schowałem do szuflady.

Najbardziej bolało mnie to, że nie potrafiłem się na nich gniewać. Wiedziałem, że Ania mnie kocha. Wiedziałem, że wnuki lubią do mnie przyjeżdżać. A jednocześnie czułem się niewidzialny. Przypomniałem sobie słowa mojej żony, która zawsze powtarzała, że rodzina to jak ogród, o który trzeba dbać każdego dnia. Tylko jak dbać o ten ogród, kiedy dzieli nas mur? Postanowiłem, że nie będę siedział w pachnącym jedzeniem mieszkaniu, bo zapach rolad przyprawiał mnie o narastający smutek. Ubrałem kurtkę, wziąłem klucze i postanowiłem wyjść na spacer. Musiałem przewietrzyć głowę, uciec od tych pustych ścian.

Pomogłem jej

Kiedy otworzyłem drzwi, usłyszałem dziwny hałas piętro wyżej. Coś ciężkiego uderzyło o posadzkę, a zaraz potem usłyszałem ciche, nerwowe westchnienie. Zamknąłem za sobą mieszkanie i wolnym krokiem wszedłem na półpiętro. Zobaczyłem tam moją sąsiadkę. Wynajmowała mieszkanie nade mną od około pół roku.

Zawsze mijaliśmy się w pośpiechu, rzucając sobie jedynie grzeczne „dzień dobry”. Wiedziałem o niej tylko tyle, że ciężko pracuje, bo często wracała bardzo późno, a światło w jej oknach paliło się nieraz do bladego świtu. Teraz klęczała na wycieraczce, próbując pozbierać rozsypane zakupy. Papierowa torba nie wytrzymała ciężaru i pękła, a po schodach poturlały się jabłka, jakieś pudełka, paczka ryżu i karton soku. Kobieta wyglądała, jakby za chwilę miała się rozpłakać. Była blada, a pod oczami miała ciemne cienie, świadczące o skrajnym przemęczeniu.

– Pozwoli pani, że pomogę – powiedziałem łagodnie, schylając się po uciekające owoce.

– Ojej, dziękuję. Bardzo przepraszam za to zamieszanie. Ta torba wydawała się solidna – odpowiedziała drżącym głosem. – Dzisiaj po prostu wszystko idzie mi nie tak.

Zebrałem resztę rzeczy i pomogłem jej wstać. Zauważyłem, że jej dłonie delikatnie się trzęsą.

– Proszę się nie przejmować. Każdy ma czasem gorszy dzień – uśmiechnąłem się życzliwie. – Ma pani jak to wszystko wnieść do środka?

– Tak, jakoś sobie poradzę. Chciałam tylko ugotować coś na szybko.

Słuchając jej, poczułem nagły impuls. Spojrzałem w dół, na swoje drzwi, za którymi czekało całe naczynie parujących jeszcze w wyobraźni, doskonałych rolad ze szparagami. Tyle jedzenia, w które włożyłem serce, miało się zmarnować lub być odgrzewane przez kolejny tydzień.

– Proszę pani... – zawahałem się na moment. – Wiem, że to może zabrzmieć nietypowo, ale tak się składa, że rano przygotowałem duży, domowy obiad. Moja rodzina w ostatniej chwili musiała odwołać wizytę, a sam tego nie przejem. Roladki ze szparagami, w sosie koperkowym. Do tego ziemniaki i kompot truskawkowy. Jeśli ma pani ochotę, chętnie się podzielę.

Kobieta spojrzała na mnie z ogromnym zaskoczeniem. Jej oczy zrobiły się duże, a twarz na moment zastygła.

– Pan tak na poważnie? – zapytała cicho. – Naprawdę chciałby pan oddać swój obiad komuś obcemu?

– Jedzenie najlepiej smakuje, gdy można się nim podzielić – odpowiedziałem, czując dziwną ulgę. – Niech pani weźmie te zakupy do domu i zejdzie piętro niżej. Będę czekał.

Zrobiłem dobry uczynek

Kwadrans później siedzieliśmy w moim salonie. Ponownie rozłożyłem obrus, wyjąłem dwa talerze. Szybko podgrzałem mięso i ugotowałem świeże ziemniaki. Kiedy postawiłem półmisek na stole, zauważyłem, jak sąsiadka wciąga głęboko powietrze, a na jej twarzy pojawia się uśmiech.

– To pachnie niesamowicie – powiedziała z autentycznym zachwytem.

Podczas posiłku rozmawialiśmy tak, jakbyśmy znali się od dawna. Opowiedziała mi, że pracuje jako ilustratorka książek, że uwielbia swoje zajęcie, ale często czuje się samotna w nowym mieście. Opowiedziała mi o swojej babci, z którą kiedyś wspólnie gotowała. Z kolei ja mówiłem o swojej żonie, o tym, jak ważne były dla nas niedzielne spotkania przy stole. Pierwszy raz od dawna mówiłem o przeszłości bez ukłucia żalu. Czułem się po prostu wysłuchany.

Kiedy zjadła swoją porcję do ostatniego kęsa, poprosiła o dokładkę. To był dla mnie największy komplement. Z każdą minutą atmosfera stawała się coraz luźniejsza. Jej uśmiech przywrócił do mojego mieszkania ciepło, którego brakowało mi od samego rana.

Patrząc na nią, zrozumiałem coś bardzo ważnego. Moja rodzina mnie nie odrzuciła. Po prostu żyli w swoim rytmie, a ja utknąłem w oczekiwaniu na to, co było kiedyś. Tymczasem wokół mnie wciąż byli ludzie. Ludzie zmęczeni, samotni, potrzebujący odrobiny życzliwości i... ciepłego posiłku. Mogłem spędzić to popołudnie na użalaniu się nad sobą i zjedzeniu zimnego obiadu w samotności. Zamiast tego, mój wysiłek nie poszedł na marne. Moja żona miałaby rację – ogród można pielęgnować wszędzie tam, gdzie znajdują się ludzie.

Gdy sąsiadka dziękowała mi w progu, trzymając w rękach słoik z zapakowanymi dwiema roladkami na kolację, poczułem, że to był naprawdę dobry dzień. Nie taki, jak zaplanowałem, ale taki, jakiego widocznie potrzebowałem. Puste talerze wcale nie muszą oznaczać końca świata. Czasami robią po prostu miejsce dla kogoś, kto akurat przechodzi obok.

Tadeusz, 78 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

