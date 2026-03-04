Zawsze powtarzano mi, że nazwisko zobowiązuje. Że mam chodzić prosto, mówić twardo i nie okazywać uczuć, bo „tak robił ojciec”. Przez lata próbowałem zmieścić się w tym wzorze jak w za ciasnej marynarce. Dopiero kiedy go zabrakło, a dom wypełniła cisza, zacząłem słyszeć rzeczy, których wcześniej nie chciałem słuchać.

Chciałem go zadowolić

Ojciec był człowiekiem, którego w naszej miejscowości wszyscy znali. Wysoki, powściągliwy, z wiecznie zaciśniętymi ustami. Kiedy wchodził do sklepu, rozmowy milkły na ułamek sekundy, jakby ludzie sprawdzali, czy stoją wystarczająco prosto. Ja robiłem to samo.

– Pamiętaj, Szymon – mówił, kiedy miałem może dziesięć lat i wróciłem z podwórka z zapłakanymi oczami. – Mężczyzna nie rozkleja się z byle powodu.

– Ale oni się ze mnie śmiali… – próbowałem tłumaczyć.

– To przestań dawać im powód.

To była jego metoda. Krótko, konkretnie, bez głaskania po głowie. Matka milczała, krzątała się między kuchnią a salonem, jakby nie chciała wchodzić między nas. Uczyłem się stać nieruchomo, z rękami wzdłuż ciała, i przyjmować uwagi jak rozkazy. Z czasem wymagania rosły. Miałem studiować ekonomię, bo „to daje stabilność”. Miałem przejąć jego biuro rachunkowe, bo „rodzinnej pracy się nie porzuca”. Miałem oświadczyć się Magdzie, z którą byłem od liceum, bo „porządny mężczyzna nie zwleka”.

– A jeśli ja nie chcę przejmować biura? – zapytałem kiedyś, mając w sobie resztkę odwagi.

Ojciec spojrzał na mnie znad okularów.

– Najpierw obowiązek.

To słowo dźwięczało mi w głowie latami. Obowiązek. Wobec nazwiska. Wobec rodziny. Wobec jego oczekiwań. Kiedy zmarł, wszystko wydarzyło się szybko. Telefon od matki, krótka informacja, pogrzeb, na którym ściskałem dłonie sąsiadów i słuchałem, jak mówią: „Był skałą. Prawdziwy mężczyzna”. Stałem przy trumnie i zastanawiałem się, czy kiedykolwiek czułem, że jest też moim ojcem, a nie tylko pomnikiem. Po ceremonii wróciliśmy do domu. Matka usiadła przy stole i długo patrzyła w okno.

– Zostawił ci klucze do gabinetu – powiedziała w końcu. – Powiedział, że będziesz wiedział, co zrobić.

Nie wiedziałem. Przez kilka dni omijałem drzwi do jego pokoju. Pachniało tam drewnem i jego wodą po goleniu. W końcu przekręciłem klucz. Wszedłem jak intruz. Na biurku leżały starannie ułożone teczki, kalendarz z zaznaczonymi spotkaniami, pióro w idealnej linii do krawędzi blatu. Wszystko tak uporządkowane, jakby zaraz miał wrócić i sprawdzić, czy niczego nie przestawiłem. Otworzyłem pierwszą szufladę. Dokumenty, rachunki, wizytówki. W drugiej – stare zdjęcia. Jedno przykuło moją uwagę. Ojciec, młodszy o dobre dwadzieścia lat, stał na scenie z gitarą w rękach. Uśmiechał się szeroko, inaczej niż kiedykolwiek widziałem.

– Co to jest…? – mruknąłem do siebie.

Nigdy nie wspominał o żadnym zespole, o występach. W domu nie było nawet instrumentu. Z tyłu zdjęcia widniał napis: „Dla Pawła, który miał odwagę marzyć”. Poczułem, jak coś we mnie pęka. Wtedy po raz pierwszy przyszła mi do głowy myśl, że może całe życie próbowałem dorównać komuś, kogo sam nie znałem.

Nie znałem ojca

Zdjęcie nie dawało mi spokoju. Przez kilka dni nosiłem je w portfelu, jakby miało mi coś wyjaśnić. W końcu poszedłem do matki.

– Mamo, ojciec grał w zespole? – zapytałem, stawiając fotografię na stole.

Zamarła z filiżanką w dłoni.

– Skąd to masz?

– Z jego szuflady. Nigdy mi o tym nie mówił.

Usiadła ciężko na krześle.

– Bo to było dawno. Zanim się urodziłeś. Zanim przejął biuro po twoim dziadku.

– To dlaczego przestał?

Przez chwilę milczała, jakby ważyła każde słowo.

– Twój dziadek nie uważał tego za poważne zajęcie. Powiedział mu, że ma wybrać: muzyka albo rodzina. A twój ojciec zawsze wybierał rodzinę.

Te słowa uderzyły mnie mocniej, niż się spodziewałem. Zawsze wybierał rodzinę. Czyli to, co powtarzał mi przez lata o obowiązku, było czymś, co sam przełknął jak gorzką tabletkę.

– Był dobry? – zapytałem cicho.

Na twarzy matki pojawił się cień uśmiechu.

– Bardzo. Pisał nawet własne piosenki. Miał wyjechać do Krakowa na przesłuchanie. – Westchnęła. – Ale dziadek zachorował, biuro trzeba było przejąć. I tak już zostało.

Wstałem od stołu i bez słowa poszedłem na strych. Od dziecka wiedziałem, że są tam stare kartony, których nikt nie rusza. Kurz unosił się w powietrzu, gdy przestawiałem pudła. W kącie stała wąska, podłużna skrzynia przykryta kocem. Odsunąłem materiał. Gitara. Przez chwilę patrzyłem na nią jak na coś zakazanego. Wziąłem ją ostrożnie do rąk. Struny były rozstrojone, drewno lekko zmatowiałe, ale instrument wyglądał na zadbany. Jakby ktoś go czasem czyścił, nawet jeśli nie grał. Usiadłem na skrzypiącej skrzyni i przesunąłem palcami po strunach. Dźwięk był fałszywy, ale żywy. W mojej głowie pojawił się obraz ojca z fotografii – uśmiechniętego, pochylonego nad mikrofonem.

– Dlaczego mi nie powiedziałeś? – wyszeptałem.

Tego wieczoru zabrałem gitarę do swojego mieszkania. Magda spojrzała na mnie zdziwiona.

– Od kiedy grasz?

– Nie gram. To taty.

– Myślałam, że twój tata nie miał czasu na takie rzeczy.

Zaśmiałem się krótko.

– Też tak myślałem.

Usiadłem na kanapie i próbowałem nastroić instrument, korzystając z instrukcji w telefonie. Palce bolały mnie od nacisku na struny, dźwięki brzmiały nieporadnie. Magda obserwowała mnie przez chwilę.

– Przecież za dwa tygodnie masz przejąć biuro na stałe. To chyba nie jest najlepszy moment na nowe hobby.

Jej słowa zabrzmiały niemal jak głos ojca.

– A może właśnie najlepszy? – odpowiedziałem, sam zaskoczony własną stanowczością.

Magda zmarszczyła brwi.

– Nie rozumiem, o co ci chodzi.

Nie umiałem jej wtedy wytłumaczyć. Czułem tylko, że im dłużej patrzę na tę gitarę, tym bardziej rozpada się obraz ojca jako człowieka bez wad. On też kiedyś stał na rozdrożu. Tej nocy długo siedziałem w salonie, cicho uderzając w struny. W pewnym momencie znalazłem w futerale złożoną kartkę. Drżącymi rękami ją rozwinąłem. To był tekst piosenki. Na dole podpis: „Paweł”. I jedno zdanie dopisane innym długopisem: „Jeśli kiedyś będziesz miał syna, pozwól mu wybrać”.

Wybrałem marzenia

Kartkę z tekstem nosiłem przy sobie przez kilka dni. Czytałem ją w pracy, między kolejnymi klientami, jakby była tajnym listem od ojca, który wreszcie odważył się mówić. Słowa piosenki były proste, o drodze, która skręca w nieznane i o strachu przed pierwszym krokiem. Nie było w nich twardości, którą pamiętałem z domu. Była czułość. W końcu umówiłem się z Magdą w naszej ulubionej kawiarni. Wiedziałem, że nie mogę dłużej odkładać rozmowy.

– Zastanawiałem się nad biurem – zacząłem, patrząc na nią ponad filiżanką. – I nad naszą przyszłością.

– Brzmi poważnie – odpowiedziała, prostując się.

– Bo takie jest. Nie chcę przejmować biura. Przynajmniej nie teraz. Chcę spróbować czegoś swojego.

– Czego? – w jej głosie pojawiło się napięcie.

– Muzyki. Nie wiem jeszcze, czy to będzie coś dużego. Może tylko szkoła muzyczna, może małe występy. Jednak chcę sprawdzić, kim jestem bez cudzych oczekiwań.

Magda długo milczała.

– A ja? – zapytała w końcu. – Gdzie ja w tym jestem?

To pytanie zabolało. Bo prawda była taka, że przez lata byliśmy razem bardziej z rozpędu niż z wyboru.

– Nie chcę, żebyś szła za mną z obowiązku – powiedziałem spokojnie. – Jeśli zostaniesz, to dlatego, że tego chcesz. Nie dlatego, że tak wypada.

Pokręciła głową.

– Zawsze byłeś rozsądny. Stabilny. Teraz mówisz jak ktoś zupełnie inny.

– Może pierwszy raz mówię jak ja.

Rozstaliśmy się tydzień później. Bez krzyków, bez dramatów. Było w tym więcej smutku niż złości, ale też ulga. Najtrudniejsza była rozmowa z matką.

– Zostawisz biuro? – spytała, gdy usiedliśmy w kuchni.

– Na razie tak. Znajdę kogoś do prowadzenia spraw. Nie zamykam go, mamo. Po prostu nie chcę tak żyć tylko dlatego, że tak trzeba.

Patrzyła na mnie długo, a potem skinęła głową.

– Twój ojciec byłby zły – powiedziała cicho. – Ale też… chyba trochę dumny.

Zapisałem się na zajęcia z gry na gitarze. Na pierwszej lekcji ręce trzęsły mi się bardziej niż podczas jakiejkolwiek prezentacji dla klientów biura. Nauczyciel, starszy mężczyzna o łagodnym spojrzeniu, uśmiechnął się, gdy powiedziałem, że zaczynam w wieku trzydziestu dwóch lat.

– Muzyka nie pyta o metrykę – stwierdził.

Ćwiczyłem codziennie. Palce bolały, dźwięki często były czyste tylko przez chwilę, ale z każdym tygodniem czułem, jak napięcie, które nosiłem w sobie od lat, powoli ustępuje. Jakbym rozplątywał węzeł, który zawiązał ktoś inny. Po kilku miesiącach zagrałem na małym koncercie dla znajomych ze szkoły muzycznej. Stałem na niewielkiej scenie, światło raziło mnie w oczy. Matka siedziała w pierwszym rzędzie. Ściskała w dłoniach chusteczkę.

– To piosenka mojego ojca – powiedziałem do mikrofonu. – Nigdy jej publicznie nie zagrał.

Głos zadrżał mi na pierwszych akordach, ale nie uciekłem. Grałem, czując, jak każda nuta niesie ze sobą coś więcej niż dźwięk. Jakby razem z melodią wychodziły ze mnie wszystkie niewypowiedziane słowa. Kiedy skończyłem, w sali zapadła cisza, a potem rozległy się brawa. Nie były ogłuszające, ale szczere. Spojrzałem na matkę. Płakała, ale się uśmiechała. W tamtej chwili zrozumiałem, że bycie „mężczyzną jak ojciec” nie oznaczało powtarzania jego wyborów. Oznaczało odwagę, by zmierzyć się z własnym strachem. On kiedyś wybrał rodzinę kosztem marzeń. Ja wybrałem marzenia, nie odrzucając rodziny. Nie przestałem być jego synem. Po prostu przestałem być jego cieniem.

Szymon, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

