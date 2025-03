Durna ja, choć wiem to z perspektywy czasu, byłam zachwycona sytuacją. Zostałam wielką panią domu. Miałam wszystko, czego można tylko zapragnąć. Leszek z reguły nie pytał, na co potrzebuję – po prostu mi to dawał, o ile nie było drogie. Teraz wiem, że powinno to było wzbudzić moją czujność, że nie powinnam się uzależnić od mężczyzny.

Obrazili się na mnie śmiertelnie

Leszka poznałam w mojej pierwszej pracy. Nawet nie sądziłam, że tak szybko uda mi się ją znaleźć. Byłam osobą dość nieśmiałą, ale zdecydowałam się na wielki skok w życie – a przynajmniej według naszych wioskowych standardów, ale po kolei… Skończyłam technikum zgodnie z wolą rodziców. Celem miało być to, żebym szybko poszła do pracy, bo nie będą mnie utrzymywać.

– Nie ma komu pola obrabiać, nie ma czasu na zabawę w szkołę – słyszałam od taty.

Byłam strasznie nieszczęśliwa, bo mój brat wyjechał do Warszawy, wielkiego miasta, na studia medyczne i nikomu to nie przeszkadzało. Ja byłam ta młodsza, więc w przekonaniu rodziny, powinnam przejąć schedę po rodzicach i się nimi zająć, a nie myśleć o wielkim świecie. No i powinnam znaleźć sobie jakiegoś fajnego rolnika, który się ze mną ożeni i pomoże tym wszystkich zarządzać. Aaaa, no i urodzić gromadkę dzieci.

Czułam się ogromnie pokrzywdzona. Nie powinno tak być. Czemu ktoś ma decydować o mojej przyszłości? Zwłaszcza że ja nigdy nie czułam powołania w kierunku bycia rolnikiem ani matką. Moi rodzice wybrali takie życia, ale dlaczego ja też miałabym to robić?

Szczęśliwie znalazłam w sobie odwagę i zdecydowałam się, że chcę iść na filologię polską. Nic nie mówiłam rodzicom, dopóki się nie okazało, że zdałam i się dostałam. Wtedy też nie od razu powiedziałam – byłam już dorosła, więc nie potrzebowałam zgód rodziców. Wszystko mogłam załatwić sama. W tym także miejsce w akademiku.

Gdy przyszedł ten czas i z bijącym sercem obwieściłam rodzicom, że jadę do Warszawy też na studia jak mój brat, że mam nocleg, że będę się uczyć, że znajdę pracę i powalczę o stypendium, tata dostał furii. Wykrzyczał mi, co o mnie myśli i wybiegł z domu, trzaskając drzwiami. Mama płakała i to w zasadzie była jedyna jej reakcja. Było mi przykro, ale postanowiłam się nie zatrzymywać.

Chciałam żyć po swojemu

I tak oto przybyłam do stolicy pełna nowych nadziei i zdecydowana walczyć o siebie. Brat mnie wspierał, choć jednocześnie podpytywał, czy jestem pewna swojej decyzji. Zaczęłam szukać pracy. Jednym z pierwszych ogłoszeń, z których do mnie oddzwoniono, była pomoc biurowa w jednej z dużych korporacji. Przeszłam rozmowę kwalifikacyjną i zaczęłam tam pracę.

I tam właśnie po kilku miesiącach poznałam Leszka. Zagadał do mnie, gdy kserowałam jakieś papiery. Myślałam, że to jeden z pracowników, a okazało się, że to właściciel całej firmy. Dlatego byłam strasznie onieśmielona, gdy zaprosił mnie na kolację. No i tak to się zaczęło. Koledzy z pracy najpierw dziwnie na mnie patrzyli, ale jak się zorientowali, że nie zaczęłam zadzierać nosa ani też nie mam specjalnych forów, przestali mnie traktować jak trędowatą.

Spotykaliśmy się trzy lata. W międzyczasie przedstawiłam Leszka rodzicom, którzy najpierw nie chcieli go poznać, ale gdy dowiedzieli się, z jaką szychą jestem, od razu zmienili zdanie. Czy raczej powinnam powiedzieć – tata, bo mama jak zwykle milczała, ale traktowałam to jako przyzwolenie, skoro nie mówiła nic innego.

Ślub był ogromną imprezą, którą opłacił Leszek. Wesele było niemal takie, jak ogląda się w filmach. Gdy zostałam jego żoną, powiedział:

– Nie musisz już u mnie pracować. Będziesz miała dość obowiązków w domu, a kasa szczęścia nie daje. Miłość to co innego, a wszystko, czego będziesz potrzebowała, ja ci zapewnię.

Durna ja, choć wiem to z perspektywy czasu, byłam zachwycona sytuacją. Zostałam wielką panią domu. Miałam wszystko, czego można tylko zapragnąć. Leszek z reguły nie pytał, na co potrzebuję – po prostu mi to dawał, o ile nie było drogie. Tylko jeśli chciałam kupić coś bardziej wartościowego, to słyszałam, że to niepotrzebna inwestycja, wydatek, że pieniądze potrzebne są na co innego, że nie o to w życiu chodzi, by żyć wystawnie itp.

Sama pochodziłam z rolniczej rodziny, więc nie kłóciłam się z tymi osądami. Zresztą nie pracowałam, a nie mogłam też narzekać, że odmawia mi pieniędzy, a przynajmniej tak wtedy myślałam. Teraz wiem, że powinno to było wzbudzić moją czujność, że nie powinnam się tak uzależnić od mężczyzny i że miałam prawo więcej wymagać.

Z podwiniętym ogonem wróciłam na wieś

Rok po ślubie, gdy zaczęłam rozmowy o dziecku, Leszek coraz bardziej się wycofywał. Spędzaliśmy coraz mniej czasu, aż któregoś dnia stwierdził, że już mnie nie kocha i że złożył pozew o rozwód. To był dla mnie totalny szok.

– Czemu nic nie mówiłeś? Przecież możemy próbować ratować nasz związek!

– Nie ma czego ratować – uciął krótko.

Nie miałam gdzie pójść. Byłam już po studiach, ale nie szukałam pracy w zawodzie, bo przecież nie musiałam. Tata oczywiście wygłosił mi mowę, że na pewno to moja wina i że miałam takie szczęście, ale jak zwykle musiałam zrobić coś, żeby to zaprzepaścić. Ja nigdy nie podejmuję dobrych decyzji, a potem się okazuje, że to oni mają rację. Teraz już z nimi na pewno zostanę.

Nie protestowałam, gdy słyszałam tę tyradę. Co miałam powiedzieć? I po co? Byłam załamana, nie miałam siły, żeby wstawać z łóżka.

– Gosia, nie odpuszczaj mu! Mieliście intercyzę? – mówiła moja przyjaciółka, Renata.

– Nie, ale ja nic od niego nie chcę… nie pracowałam, to byłoby nie fair…

– Czyś ty zwariowała? Przecież zajmowałaś się domem! Gosposi musiałby przecież płacić, a poza tym to, co nabył w czasie trwania małżeństwa, jest wasze! I to, co zarobił też!

– Renia, ja chcę mieć już święty spokój… muszę się zastanowić, co dalej z moim życiem…

Renata kręciła głową i chodziła niespokojnie po moim pokoju. Absolutnie nie zgadzała się z moim poglądem i robiła wszystko, by przekonać mnie do zmiany zdania.

Życie mnie przekonało do zmiany zdania

Kilka tygodni później pojechałam do brata do Warszawy. Miał urodziny i zaprosił mnie do mojej ulubionej restauracji. Po kolacji poszliśmy na spacer. Gdy przechodziliśmy koło jednego z hoteli, nagle wyszedł z niego Leszek, a u jego ramienia uwieszona była jakaś długonoga blondyna z girlandą sztucznych rzęs i ustami wielkości dwóch, wielkich bananów. Stanęłam jak wryta. Brat zobaczył moją reakcję i spojrzał w kierunku, gdzie i ja patrzyłam.

– Daj spokój, nie warto… poza tym to może być jakaś klientka albo żona klienta… nie ma co zaprzątać sobie tym głowy.

Pokiwałam i ruszyłam dalej, ale zobaczony obrazek nie chciał opuścić moich myśli. Kilka dni później zadzwoniłam do koleżanki, z którą dalej miałam kontakt, chociaż nie pracowałam już w firmie Leszka kilka lat. Czasem się spotykałyśmy. Zadzwoniłam i zapytałam, czy mój były ma nową. Po chwili ciszy westchnęła i powiedziała:

– Tak, przygruchał sobie jakąś modelkę. Inteligencją nie błyszczy, ale wyglądem już tak, a przynajmniej dla niego. W ogóle zwariował! Kupił jej Porsche!

– Co?! – nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Ja nie mogłam kupić sobie firmowych butów, bo to zbędny wydatek.

– No tak, przyszła się tym pochwalić. Jest jak kilkuletnie dziecko, wszystko wypapla. Opowiadała o wakacjach na Majorce i że ma nową torebkę od Luisa Vuittona. Postawiła ją na moim biurku triumfalnie, gdy nie chciałam uwierzyć.

– Może to podróbki? – zapytałam z nadzieją w głosie.

– Stara… zdecydowanie nie.

Ta rozmowa zmieniła moje spojrzenie na podział majątku i dostałam szału. Myślał zapewne, że wiejska dziewczyna nie będzie miała odwagi się postawić. Chciałam zakończyć związek w spokoju, chciałam zamknąć rozdział i zacząć nowe życie. Byliśmy krótko małżeństwem, a ja nie czułam, że się jakoś do majątku dołożyłam, ale skoro tak… To nie odpuszczę! Renata miała rację! Wezmę, co mi się należy! No to się Leszek zdziwi…

Gosia, 27 lat

