Wierzyłam Miłoszowi, bo go kochałam. Udałam mu. Bo tak pięknie mówił o miłości. Kiedy znajomi pytali, skąd w nim tyle wdzięku, odpowiadałam, że to urok osobisty. Tak, byłam zakochana i nie chciałam widzieć prawdy. Jednak prawda w końcu przyszła.

Coś mi nie pasowało

Wieczorem siedziałam na kanapie, kiedy trzasnęły drzwi. Miłosz zdjął buty z teatralnym westchnieniem.

– Spóźniłeś się – powiedziałam.

– Korki. I burza w robocie.

– A dlaczego pachniesz jak sklep z kosmetykami?

– W biurze rozdawali próbki. Psikali wszystkich, wiesz, marketing.

Zawahałam się, a potem podałam mu kubek.

– Herbatę? – zapytałam.

– Jasne. – Oparł się o framugę. – Doceniam, że mi ufasz.

– A czy mam powód, żeby nie? – wypaliłam z lekkim uśmiechem.

– No przestań. – Machnął ręką. – Gdybym miał coś na sumieniu, powiedziałbym.

Kilka dni później wybraliśmy się do małej restauracji.

– Szefowa mnie dziś pochwaliła – zaczął.

– A ta z działu też gratulowała? – zapytałam niewinnie.

– Daj spokój. – Odchylił się. – Nie rób problemów z niczego.

– Ja? – Uśmiechnęłam się cienko. – Przecież ja tylko słucham.

Nabrałam wątpliwości

W niedzielę rano telefon Miłosza zawibrował na szafce, a ekran rozświetlił się jak choinka. Odwróciłam głowę i zobaczyłam tylko imię. Nie chciałam robić awantur, więc wstałam zrobić kawę. Kiedy wróciłam, telefon zniknął.

– Szukasz czegoś? – zapytał, stojąc w progu łazienki z ręcznikiem na barkach.

– Twojego kubka. – Wskazałam na blat. – Zwykle zostawiasz przy łóżku.

– A, jasne. – Zaśmiał się nerwowo.

Usiadł do stołu i zaczął przeglądać maile. Udawałam, że nic nie widzę, ale w środku się we mnie gotowało. W południe Miłosz zaproponował spacer.

– Odetchnijmy – powiedział. – Ostatnio wszystko kręci się wokół głupot.

Na ławce w parku wyjął z kieszeni portfel, by kupić nam lody. Wtedy wypadł mu paragon. Podniosłam go automatycznie.

– Co to? – zapytałam, czytając. – Dwie kawy na wynos, dwie bagietki, w środę o dziewiątej rano.

– Spotkanie z klientem – odpowiedział zbyt szybko. – Jego żona wpadła po coś. Ot, dwie kawy.

– O dziewiątej rano? – Spojrzałam mu w oczy.

– Ala… – westchnął.

Wieczorem Miłosz położył się wcześniej. Na stoliku leżała koszula przygotowana „na jutro”. Zapięłam guziki koszuli starannie, jakby porządek mógł mnie uspokoić. Przed snem przeglądałam wspólne zdjęcia, komentarze znajomych. Zatrzymałam się na zdjęciu sprzed miesiąca. Pod spodem ktoś napisał: „Ależ z was para!”. Odpisałam wtedy: „Wiem”. Teraz dopisałabym: „Jeszcze”. Noc była długa.

Spiorunował mnie spojrzeniem

Wieczorem rozłożyłam notes na stole.

– Znajdziesz dla mnie chwilę? – zapytałam.

– Jeśli to znowu przesłuchanie, to nie bardzo.

– Nie przesłuchanie. – Uśmiechnęłam się. – Mam listę. Krótką. Obiecuję.

– No dobrze. – Usiadł, skrzyżował ręce. – Strzelaj.

– Środa rano: dwie kawy, dwie bagietki. Z kim?

– Z klientem. Mówiłem.

– Jego imię?

Tylko wzruszył ramionami.

– Nie pamiętam.

– A „koleżanka” z działu?

Spiorunował mnie spojrzeniem.

– Potrzebuje wsparcia przy projekcie.

Zamknęłam notes.

– Udostępnij mi swój kalendarz, ja udostępnię swój. I wpadnę do ciebie do biura z lunchem. Poznam ten zespół, co tak cię trzyma po nocach.

– Serio? – zaśmiał się krótko. – To brzmi jak kontrola.

Wzruszyłam ramionami.

– Wiesz co? Pojedźmy na weekend. Zresetujemy głowy.

– Czyli ucieczka. – Poprawiłam kubek. – A kalendarz?

– Zobaczę, co da się zrobić.

W nocy udostępnił mi kalendarz. Godziny pracy wyglądały jak geometryczna bajka: równe, proste, przewidywalne. Zbyt piękne, by były prawdziwe. Rano wysłałam do niego wiadomość:

„Wpadnę dziś z lunchem”.

Odpisał:

„Nie dzisiaj, mam ważne spotkania”.

– Dobrze – szepnęłam sama do siebie. – To jutro.

Przyłapałam go

Następnego dnia zapakowałam do torby dwa pojemniki i termos. O dwunastej stanęłam w recepcji jego biura.

– Szukam Miłosza – powiedziałam, unosząc torbę.

– To może być trudne. Ma teraz spotkanie poza biurem – odparła recepcjonistka, zerkając w monitor.

– Może wie pani, o której wróci?

– Nie mam takich informacji.

– Jasne, dziękuję.

Wyszłam na zewnątrz. Po drugiej stronie ulicy była kawiarnia. Miłosz siedział przy stoliku, a naprzeciw niego kobieta w jasnym swetrze. Śmiali się, a jego dłoń spoczywała na jej dłoni. Wtedy połączyłam ze sobą wszystkie kropki. Wyjęłam telefon i napisałam:

„Smacznej narady”.

Odpisał po minucie:

„Dzięki, mam cały dzień w biegu. Całuję”.

– Poproszę małą czarną – zwróciłam się do baristki, wchodząc do środka.

– Na miejscu? – zapytała.

– Nie, na wynos.

Siedziałam na ławce przed kawiarnią i patrzyłam na nich. W pewnym momencie zadzwoniłam do Miłosza. Skinął głową, coś powiedział kobiecie. Mój ekran znowu zamigotał.

„Nie mogę teraz rozmawiać, spotkanie”, odczytałam.

Nie zrobiłam sceny. Dopiłam kawę i wróciłam do domu. Miłosz wrócił dopiero wieczorem.

– Jak narada? – zapytałam gładko, nakładając zupę.

– Ciężko. – Ziewnął. – Długie dyskusje.

– W terenie czy przy stole? – uniosłam brwi.

– No… – zawiesił głos. – I tu, i tu.

– Ciekawe. – Podałam mu łyżkę. – Wiesz, byłam dziś u ciebie w pracy.

– Po co? – Spojrzał niepewnie. – Przecież pisałem, że nie mogę.

– Nie mogłeś wczoraj, nie dzisiaj – Oparłam dłoń o blat.

– Ala… – podrapał się po karku.

Poczułam, jak coś we mnie pęka.

Postawiłam sprawę jasno

Kilka dni później usiadłam naprzeciw prawniczki.

– Czego pani potrzebuje? – zapytała spokojnie.

– Instrukcji – odparłam. – I listy kroków, które zrobię bez płaczu.

– Rozdzielność majątkowa, ustalenie majątku, mediacja, pozew. – Wyliczyła. – Czy jest przemoc, groźby?

– Nie. – Pokręciłam głową. – Tylko systematyczny brak prawdy.

– To wystarczy, by podjąć decyzję. – Podała mi kartkę. – Spiszę notatkę, a pani zdecyduje o tempie.

Wróciłam do domu lżejsza, jakby ktoś wyjął z plecaka kilka cegieł. Wieczorem czekałam z dokumentami na stole. Miłosz wszedł i zamrugał, widząc koperty.

– Co to? – zapytał.

– Mój porządek – odpowiedziałam. – I twoja szansa na szczerość.

– Przesadzasz. – Usiadł niepewnie. – Przecież nasz związek… My tylko mamy trudniejszy okres.

– Nasz związek stał się katalogiem wymówek.

– To były sprawy służbowe. – Podniósł głos o pół tonu. – Chcesz mi coś udowodnić?

– Nie zamierzałam. – Uśmiechnęłam się blado. – Zamierzałam przestać udowadniać sobie, że jest inaczej.

– Chcesz mnie zostawić przez jedno nieporozumienie?

– Przez dziesięć, które złożyły się w całość.

– Przecież ja cię kocham.

– Być może. – Westchnęłam.

– Zróbmy reset. – Złapał się ostatniej półki. – Wyjedźmy, spróbujmy terapii.

– Terapia ma sens, kiedy obie strony tego chcą. A ja już nie jestem tego taka pewna.

– A co ja mam zrobić? – zapytał cicho.

– Przyznać, że nie chcesz, albo nie potrafisz być ze mną.

Patrzył długo, potem wstał. W końcu skinął głową.

– Dobrze – powiedział. – Wyprowadzę się na kilka dni.

Pokręciłam głową

Pod koniec tygodnia wrócił po resztę rzeczy. Miał w oczach żal.

– Mogę wejść? – zapytał cicho.

– Jasne – odparłam. – Tylko zdejmij buty. Zaczynamy od czystej podłogi.

Zatrzymał się przy półce.

– Zostawię ci książkę o „zaufaniu w związku” – powiedział półżartem.

– Zostaw. – Uśmiechnęłam się krzywo. – Może kiedyś przeczytam jak kryminał.

Usiedliśmy na chwilę przy stole.

– Czy na pewno tego chcesz? – spytał.

Westchnęłam.

– Chciałam ci wierzyć, ale w końcu przejrzałam na oczy.

– Zmieniałbym się – wymówił wreszcie.

Pokręciłam głową. Gdy zamknęły się drzwi, zaparzyłam herbatę, położyłam się na kanapie i pozwoliłam, by cisza po raz pierwszy była stała się moim sprzymierzeńcem. A potem otworzyłam okno, przewietrzyłam kuchnię. Telefon zawibrował: znajoma zapraszała na spacer. Napisałam:

„Jasne, przyda mi się świeże powietrze”.

Ubrałam się ciepło i wyszłam z domu. Nie na przekór wszystkiemu, bo wreszcie mogłam żyć w zgodzie ze sobą.

Alicja, 43 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

