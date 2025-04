Myślałam, że znam mojego brata na wylot i wiem o nim wszystko. W jednej chwili zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę był dla mnie obcym człowiekiem.

Nie chciałam się na to zgodzić

Przez pierwsze dwa lata studiów wynajmowałam kawalerkę z koleżanką. Ale Renia wyprowadziła się do chłopaka. Chciałam poszukać kogoś na jej miejsce, ale mój młodszy brat zaczynał studia w tym samym mieście i rodzice wymyślili, że powinniśmy zamieszkać razem.

– Mowy nie ma! – zaprotestowałam. – Muszę mieć spokój do nauki, a nie gówniarza do pilnowania!

– Jestem dorosły, sam się popilnuję – obruszył się braciszek. – I też im mówiłem, że to głupi pomysł. Przynajmniej raz się w czymś zgadzamy.

– Goniu, nie bądź taka – prosiła mama. – Pomożesz mu się odnaleźć w dużym mieście…

– Nie róbcie ze mnie głupka! – Karol naburmuszył się jak pięciolatek.

– Nie będę z nim mieszkać i koniec. Zrobi mi z mieszkania imprezownię. A ze mnie służącą, bo będę musiała po nim sprzątać ten burdel. Nie i koniec!

– Ale Goniu… bo ty nic nie wiesz! – mama klasnęła w dłonie z przesadną radością. – Ciocia Ola ma wolne dwupokojowe mieszkanie. W spadku dostała. No i powiedziała, że moglibyście tam mieszkać z Karolem. Za darmo. Tylko rachunki byście opłacali. No i pod warunkiem, że oboje tam zamieszkacie. Ciotka nie chce, żeby ktoś obcy się plątał i żeby żadne z was nie było pokrzywdzone. Co ty na to?

Już miałam powtórzyć kategoryczne nie, ale… ugryzłam się w język. Dwupokojowe mieszkanie? Za darmo? Kupę kasy bym oszczędziła! Przecież za jakiś czas możemy tak pokombinować z Karolem, żeby któreś z nas się wyprowadziło gdzieś indziej. Ciotka nie musi się dowiedzieć ani rodzice.

– Zastanowię się – mruknęłam.

– Mieszkanie jest w centrum, na Królewskiej, dziesięć minut na piechotę od rynku – mama rzuciła od niechcenia. – Do niczego nie będę was zmuszać… – udawała, że to nadal negocjacje, ale jej mina mówiła wyraźnie „i tu cię mam”. No i miała. Któż by się oparł pokusie mieszkania dziesięć minut od krakowskiego rynku?

– Dobra, zgadzam się.

– A ja nie! – upierał się Karol. – Moje zdanie się nie liczy?

– Twoje nie – zgasiła go mama.

– Dlaczego?

– Bo ty sam nie wiesz, co jest dla ciebie dobre – powiedziała, a ja parsknęłam śmiechem na widok jego miny.

– A co mi tam – ustąpił nieoczekiwanie. – Niech wam będzie. Nawet się trochę za tobą, siostra, stęskniłem.

– Nie podlizuj się. I tak nie będę za ciebie myć garów. Każdy sprząta po sobie, pamiętaj!

Zgrywałam twardą starszą siostrę, ale troszkę się wzruszyłam.

Zamurowało mnie na ten widok

No i w końcu zamieszkałam z młodszym bratem. O dziwo okazało się to całkiem wygodnym rozwiązaniem. Miło go było mieć przy sobie. Prawie wcale się nie kłóciliśmy. Każde z nas było zajęte studiowaniem i własnym życiem towarzyskim, więc nie mieliśmy czasu ani ochoty na żadne wojny. Odkryłam, że Karol wydoroślał. To już nie był rozpuszczony nastolatek. Niepostrzeżenie zmienił się w młodego mężczyznę, który miał swoje sprawy i szanował moją prywatność.

Któregoś wieczoru upiekłam domową pizzę, nasz ulubiony rodzinny przysmak. Zrobiłam dwie blachy, bo do Karola przyszedł kolega. „Ciekawe, czy się uczą, czy grają w jakieś durne gry?” – myślałam, niosąc tacę z pizzą, talerzami i ketchupem. Nie miałam wolnej ręki, żeby zapukać, więc otworzyłam drzwi pokoju brata nogą… I na widok tego, co zobaczyłam, z wrażenia upuściłam tacę na podłogę. Mój brat przytulał swojego kolegę.

Natychmiast od siebie odskoczyli.

– Nie umiesz pukać? – warknął Karol, czerwony jak burak.

– Przepraszam – bąknęłam, chyba równie zmieszana jak chłopacy.

– To ja już pójdę – wymamrotał kolega Karola, wstając.

– Zostań. Już się zmywam, nie będę wam przeszkadzać, obiecuję. Jeszcze raz sorry, że wlazłam bez pukania.

– Naprawdę muszę już iść… – chłopak jak mógł unikał mojego wzroku.

– Pójdziemy razem, odprowadzę cię – postanowił Karol.

Gdy wyszli, posprzątałam poniewierającą się na podłodze pizzę, rozbite skorupy talerzy i rozpryśnięty keczup. A potem usiadłam na kanapie i starałam się ogarnąć to, czego stałam się mimowolnym świadkiem. Byłam w szoku i różne myśli wirowały mi w głowie jak płatki śniegu podczas zimowej zawieruchy.

Jak długo to ukrywał?

Rozmyślania przerwał mi zgrzyt przekręcanego w zamku klucza. Karol wrócił. Stanął w drzwiach z ponurą miną. W ręku trzymał reklamówkę.

– Hej, jak tam? Byłeś w sklepie? – zapytałam, by coś powiedzieć.

– Jak widać – mruknął.

– Co kupiłeś?

– Kupiłem dużo piwa. Bo coś mi się wydaje, że będziesz chciała mnie przesłuchać, a na trzeźwo tego nie zniosę.

– Przestań. Nie chcę cię przesłuchiwać, chcę pogadać.

– Na jedno wychodzi.

– Jeszcze raz przepraszam, że cię nakryłam z… jak mu na imię?

– Maciek. Może to nauczy cię pukać – Karol posłał mi mordercze spojrzenie. – Łap! – rzucił mi puszkę piwa.

Poszliśmy do kuchni, gdzie nalaliśmy piwo do szklanek. Oboje nie lubiliśmy pić z puszki. Przez chwilę sączyliśmy browar w niezręcznym milczeniu. Nie wytrzymałam i odezwałam się pierwsza:

– Nie wiem… Może to tylko takie młodzieńcze zagubienie? Może sam nie wiesz, czego chcesz?

– Przestań. Od dawna wiem, czego chcę. I wiem, kim jestem.

Wyznanie nic nie zmieniło

Milczałam, bo… nie wiedziałam. Podeszłam i mocno go objęłam. A on się nie wyrywał, jak zwykle w takich sytuacjach, tylko mocno mnie przytulił i rozpłakał się jak dziecko. Było mi go tak żal, że nie zrobiłam afery, kiedy wytarł nos w moją nową apaszkę. Jeden coming out pociągnął za sobą następny. Niedługo później Karol przyznał się do swojej orientacji naszym rodzicom. Ich reakcja całkowicie rozłożyła mnie na łopatki.

– Od dawna o tym wiemy – powiedziała mama jak gdyby nigdy nic.

Karol był równie zdumiony jak ja.

– Skąd?

– Jesteś moim dzieckiem. Jak mogłabym nie wiedzieć… Tata potrzebował trochę więcej czasu, żeby jakoś przełknąć tę nowinę. Musiałam go zmiękczyć – uśmiechnęła się.

– To prawda – tata pokiwał głową. – Robiła mi pranie mózgu od rana do nocy.

– Z jakim skutkiem? – zapytał ostrożnie Karol.

– Synu, kocham cię i chcę, żebyś był dobrym człowiekiem i był szczęśliwy. To wszystko. A o wnuki dla mnie będzie się musiała Gośka postarać.

– Tato! – oburzyłam się.

– Co tato, co tato? I powiedz chłopu, że mają nosić nasze nazwisko.

– Nie mam żadnego chłopa i nie myślę o dzieciach!

– Dobrze, już dobrze, nie mówię, że mają być zaraz. Możesz najpierw skończyć studia – pozwolił łaskawie.

– Dzięki wielkie!

