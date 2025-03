Rodzice i znajomi twierdzą, że postąpiłam słusznie. Ja nie jestem tego taka pewna. Nie wiem, co poczuję, gdy zobaczę kiedyś Tadeusza u boku innej, odważniejszej ode mnie kobiety. Może już zawsze będę żałować swojej decyzji?

Reklama

Błagał mnie, żebym nie odchodziła

– Kochanie, nie rób tego. Proszę, zastanów się jeszcze – Tadeusz trzymał moją dłoń i nie pozwalał mi jej wyrwać z jego żelaznego uścisku.

Gdyby nie to, już dawno wstałabym i wyszła z kawiarni. Uciekłabym przed tym uczuciem, wmawiając sobie, że tak jest lepiej. Dla nas obojga. A przede wszystkim dla mnie.

– Dobrze wiem, czego się boisz – kontynuował spokojnie. – Czuję to od samego początku, ale uwierz mi, to nie ma żadnego znaczenia. Jestem w stanie dać ci wszystko, czego zapragniesz. Zadbać o twoje córeczki. Powiedz mi, jak wielu znasz mężczyzn w moim wieku wolnych i dobrze sytuowanych? A poza tym... – uśmiechnął się smutno i jeszcze mocniej zacisnął palce na mojej dłoni. – Kocham cię, Beatko. Nikogo wcześniej tak nie kochałem i nie liczyłem już, że poczuję coś podobnego. Wiem, że nie powinienem, że wydaję ci się śmiesznym panem w średnim wieku. Nie planowałem tego. Myślałem, umówię się z nią na kawę, poflirtuję, może pójdę do łóżka... A jednak zdarzyło się nam coś pięknego i nie powiesz mi, że nie czujesz tego samego. Proszę, daj mi szansę. Daj nam szansę...

Wiedziałam, co stracę

Pośpiesznie cofnęłam dłoń i schowałam ją pod stolikiem. Milczałam. Zbierało mi się na płacz, a nie chciałam, żeby Tadeusz obejmował mnie i pocieszał, bo wtedy z pewnością bym pękła, i zgodziła się na wszystko. tak, miał rację. Na swój sposób kochałam go i dostrzegałam wszystkie zalety tej sytuacji.

Starszy, rozwiedziony mężczyzna z własną firmą, domem, samochodem i bez dzieci. Ideał, który widział we mnie swoją żonę. Nie przeszkadzały mu nawet moje dwie córeczki, a mnie jego wiek. Tak przynajmniej sądziłam jeszcze niedawno, ignorując dwuznaczne spojrzenia znajomych.

Pytania ojca: jak dużo młodszy jest ten pan od niego? I czy nie mogę poznać kogoś wśród rówieśników? Zatrwożone spojrzenie mamy, gdy podejmowała go obiadem.

– To bardzo zadbany mężczyzna, ale jednak w wieku mężów moich nieco młodszych koleżanek! Czy ona zwariowała?! – szeptała w kuchni do ojca. – Może liczy na jego pieniądze? Ale przecież jej pomożemy. Nie musi. Ja rozumiem, że zawiodła się na Krzyśku, ale... To nawet jest niesmaczne...

Nikt nie rozumiał tej miłości

Przyjaciółki, chichocząc, zadawały pytania w stylu, czy wchodząc do sypialni zamykam oczy albo czy moczę już w szklance szczękę mojego ukochanego. Tylko jedna wykazała się rozsądkiem.

– Nie boisz się przyszłości? A jeśli on zachoruje? – spytała Alina.

– Będę się nim opiekować – odparłam bez zastanowienia. – Nie mówię o grypie czy przeziębieniu, ale o chorobach dojrzałych ludzi. Parkinson, Alzheimer, wylew...

– Przestań! Nie rozumiesz, że kocham Tadeusza? Nie boję się jego wieku. W ogóle on bardzo dba o siebie. Jeździ na rowerze, biega... Nic mu nie grozi, a nawet jeśli, to się nim zajmę – tłumaczyłam.

Byłam gotowa walczyć o to uczucie z całym światem. I pewnie dziś nie wycofywałabym się rakiem z tej znajomości, tylko świętowała rocznicę ślubu, gdyby nie tamto wydarzenie.

To miał być czas dla nas

Tę sobotę mieliśmy z Tadeuszem spędzić we dwoje. Dziewczynki podrzuciłam do rodziców, obiecując solennie, że zajrzę do nich przed snem i przeczytam im bajki. Nie udało mi się ich jednak przebłagać. Chodziły obrażone, że nie chcę ich zabrać ze sobą.

Widziałam, jak bardzo chcą ten dzień spędzić z nami, ale ja tak rzadko miałam czas dla siebie, nie mówiąc o Tadeuszu. Ten weekend miał należeć tylko do nas. Gdy przejechałam, Tadeusz przygotowywał obiad. Grillowany kurczak, sałaty z kolorowymi warzywami, białe wino – aż pociekła mi ślinka na widok tylu pyszności i mojego ukochanego krzątającego się przy kuchni.

Nigdy wcześniej nie znałam takiego mężczyzny – opiekuńczego i spokojnego. Do tej pory trafiałam na mało odpowiedzialnych imprezowiczów. Krzysiek nie był lepszy.

Po burzliwym rozstaniu z nim przestałam wierzyć, że poznam kogoś wartościowego. I wtedy spotkałam Tadeusza. Przyszedł obciąć włosy do zakładu fryzjerskiego, w którym pracowałam. Zaczęliśmy rozmawiać, i tak od słowa do słowa, umówił się ze mną na kawę.

– Kochanie, czego się napijesz? Wina, soku? – zapytał, wyrywając mnie ze wspomnień. – Czy coś się stało?

– Nie, nic – przytuliłam się do niego. – Tylko dziewczynki marudziły, że nie mogą być dzisiaj z nami.

Nie wiedziałam, co się dzieje

Pocałował mnie i zaprowadził do stołu. Przy Tadeuszu szybko zapominałam o zmartwieniach. Potrafił mnie rozbawić i uspokoić. Długo gawędziliśmy. W pewnej chwili Tadeusz wstał, żeby przynieść drugie wino.

– Beatko! – krzyknął i runął na podłogę obok mojego krzesła.

– Co ci jest? Kochanie?! – zaczęłam jak opętana klepać go po twarzy.

Patrzył na mnie szeroko otwartymi oczami, jakby dziwił się całej sytuacji, poruszał ustami, ale nie był w stanie powiedzieć słowa. Jego czerwona twarz wykrzywiła się w dziwnym grymasie. W pewnym momencie podniósł rękę, być może chcąc mnie uspokoić, ale opadła bezwładnie. Krzyknęłam i popędziłam do przedpokoju po telefon.

Mąż zachorował

Godzinę później Tadeusz leżał już na szpitalnej izbie przyjęć z lekko sparaliżowaną prawą stroną ciała.

– Pani ojciec przeszedł udar – stwierdził lakonicznie lekarz.

– To nie jest mój ojciec, tylko mąż – wyszeptałam, bo tylko tyle byłam w stanie powiedzieć.

Lekarz uniósł brew i odszedł bez słowa. Po jakimś czasie pozwolono mi się zobaczyć z ukochanym. Leżał blady w szpitalnej koszuli. Z prawego kącika ust ciekła mu strużka śliny, którą natychmiast wytarłam chusteczką. Z trudem powstrzymałam łzy.

– Nie mar.. ma... martw... – próbował powiedzieć.

– Musisz się oszczędzać, kochanie – wyszeptałam. – Wyjdziesz z tego. Pojadę do domu i przywiozę ci najpotrzebniejsze rzeczy – pogłaskałam go po policzku i szybko wyszłam z sali.

– Proszę tak nie uciekać – usłyszałam za sobą głos lekarza. – Nie jest pani ciekawa, co będzie z pani mężem?

Zagryzłam wargi.

– Nie jest źle, ale dobrze też nie – stwierdził. – Będzie potrzebował rehabilitacji i opieki, ale niedowład powinien się cofnąć. Musi na siebie uważać, bo przy tak wysokim ciśnieniu grożą mu powikłania, żeby nie powiedzieć gorzej.

Zamarłam. Na szczęście po kilku miesiącach leki i rehabilitacja zadziałały.

Tadeusz wrócił do formy

Czasem miewał tylko problemy z wymówieniem niektórych słów. Ale ja nie wyszłam z szoku. Byłam przy nim przez cały ten czas, opiekowałam się nim, ale gdy najgorsze minęło, zrozumiałam, że dłużej tak nie wytrzymam.

Nie zniosę życia w napięciu i czekania na kolejny udar. Dlatego postanowiłam odejść. Siedziałam naprzeciw niego w kawiarni, czując się jak zwierzę w potrzasku.

– Ja nie mogę, zrozum... – rozpłakałam się w końcu. – Dłużej tego nie wytrzymam. Nie mogę patrzeć na ciebie codziennie i bać się, że umrzesz albo zostaniesz kaleką. Nie dam rady, rozumiesz?

Widziałam, że w pierwszym odruchu chciał mnie objąć, ale gdy zrozumiał sens moich słów, wyprostował się nagle. Wyjął portfel, zapłacił rachunek i wyszedł, zostawiając mnie samą przy stoliku. Odszedł, choć to ja chciałam go zostawić. Od rozstania minęły dwa miesiące. Tęsknię za Tadeuszem, ale nie umiem znaleźć w sobie sił, by związać się z mężczyzną, któremu być może będę musiała zapewnić większą opiekę niż moim córkom. Jestem zwykłym tchórzem.

Beata, 32 lata

Czytaj także: „Córka zrobiła z mojego domu jadłodajnię. To, że odbieram wnuczkę ze szkoły, nie znaczy, że wykarmię całą ich rodzinę”

„Matka pożyczyła mi 20 tysięcy, a ja udawałem, że szybko jej oddam. Nie wiedziała, że już nie zobaczy swojej kasy”

„Córka traktuje mnie jak zbędny balast, więc odwdzięczałem się tym samym. Żałuję, że nie urodziła się jako chłopiec”