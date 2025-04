Rany, co za głupie bydlę! Beemka to jednak nie jest marka auta, tylko stan umysłu – jak można startować spod bloku setką? I nawet się nie obejrzał. Co mu tam, mistrzowi szos, pieszy, ochlapany błotem po białka oczu? Szczęście w nieszczęściu, że byłem już prawie pod swoją klatką.

Kiedy szukałem klucza, kątem oka zarejestrowałem ruch pod ławeczką. Tylko, kurna, nie szczur, pomyślałem. Postanowiłem nie drążyć tematu – byłem już wystarczająco przytłoczony tym, że uziemiłem się kredytem po to, by tu zamieszkać. I to wszystko dla Idy, która zostawiła mnie dla jakiegoś niewydarzonego artysty, ledwo podpisałem umowę w banku!

Gdzie ten cholerny klucz?! Zniecierpliwiony wywróciłem kieszeń i wypadł mi wprost w kałużę przed progiem. Schyliłem się i zobaczyłem przy nodze kota. Zwykły, biało-bury, zmarznięty i przemoczony do suchej nitki; najwyraźniej czekał pod klatką, aż mu otworzę.

– To zabronione, chłopie – burknąłem, przekręcając klucz w zamku. – Wspólnota mieszkaniowa jest bezlitosna.

– Miau? – spojrzał z niedowierzaniem i otarł się o moje spodnie. – Miau?

Odezwała się moja komórka. Ida?

Rozejrzałem się wokół: niby nikogo, ale, jak znam życie, zawsze czyjeś oczy patrzą. Ostatnio na zebraniu gość zaklinał się, że jego sąsiad wyniósł na śmietnik stary magnetofon o drugiej w nocy.

Wziąłem kota i postawiłem na ławeczce:

– Sorry, młody.

Już na schodach zacząłem mieć wątpliwości – może kot należy do kogoś z mojej klatki? Do staruszków z dołu, którzy budzą się o czwartej rano i włączają telewizję, albo żeńskiego wcielenia Paganiniego z drugiego, które co wieczór rzępoli na skrzypcach? Wróciłem i otworzyłem drzwi, a kot, jakby tylko na to czekał – hyc i już maszerował obok mnie po schodach z ogonem zadartym do góry. Najgorsze, że potem zatrzymał się pod moimi drzwiami.

– Miau – spojrzał z pretensją.

– Bez jaj, kolego – odpowiedziałem, wchodząc i zostawiając go na zewnątrz.

Rozpakowałem zakupy, wstawiłem czajnik z wodą na gaz, a ledwo zaczął gwizdać, natychmiast odezwała się moja komórka. Ida? Jezu, mało jeszcze narobiła mi zamieszania w życiu?

– Cześć – odebrałem. – Nie chcę być niemiły, ale czekam na ważny telefon, więc się streszczaj – skłamałem. – O co chodzi?

– Chciałam tylko zapytać, jak sobie radzisz – powiedziała. – Podobno twoja mama wyjechała na stałe do Niemiec i zostałeś sam. Po prostu się martwię.

– Właśnie za to szlachetne serce cię kochałem, złotko – odparłem i zalałem sobie herbatę. – Kiedy będą cię beatyfikować, możesz liczyć na moją wiarygodną relację – dodałem, zgrzytając zębami.

– A ja z powodu tej ironii wybrałam kogoś innego – odgryzła się. – Kuba, nie musimy być wrogami. Jakbyś czegoś potrzebował, zawsze możesz na mnie liczyć.

– Kiedy ja już nie jestem samotny, mam kota – puściłem wodze fantazji. – Chyba.

– Nie bierz żadnego kota! – natychmiast wypadła z roli słodkiej psiapsióły. – Roznoszą choroby i pasożyty. Bąblowica, toksokaroza, toksoplazmoza…

Zaprawdę, buras za drzwiami, o ile wciąż tam tkwił, nie mógł mieć lepszego adwokata. Otworzyłem, żeby sprawdzić – leżał zwinięty na mojej wycieraczce w bezradny, mokry kłębuszek.

– Wchodzisz, koleś – zaprosiłem go. – Razem z bąblowicą i z kim tam jeszcze przyszedłeś.

Nie trzeba mu było dwa razy powtarzać – jak na taką bidę szybki był niczym błyskawica. W kuchni znalazł się przede mną i, siedząc na taborecie, wymownie spoglądał na lodówkę. Odgrzałem wczorajszego kurczaka w mikrofali i zjedliśmy, a potem kot pomaszerował do pokoju i uwalił się na fotelu. Miałem nadzieję, że jak poje i się zagrzeje, to pójdzie w siną dal, ale fakty przeczyły tym optymistycznym prognozom.

Tuż przed szóstą poszedłem do sklepu i kupiłem żwirek i kocie żarcie. Przecież dziada nie wyrzucę po chamsku, przynajmniej dopóki pogoda podła. W sumie, nawet mi się zaczęło podobać – w końcu miałem do kogo gębę otworzyć. Przed snem dostałem jeszcze esemesa od Idy z przypomnieniem, bym nie brał przybłędy pod dach, w odpowiedzi wysłałem zdjęcie Kolesia i zablokowałem jej numer.

W końcu te kilka miesięcy temu powiedziała, że z nami definitywny koniec, nie? Samotny też już nie byłem, nawet spać miałem z kim, gdy okazało się, że kot akceptuje moje kawalerskie łoże. Trochę, co prawda, drapał, ale przynajmniej nie miał zwyczaju w nocy kraść kołdry.

Na razie Koleś się zamelinował na dobre

Na drugi dzień w drodze z roboty wstąpiłem do weterynarza, kupiłem kropelki przeciwpchelne i Koleś nawet pozwolił sobie je zaaplikować. Zaczynało robić się fajnie, gdy po dwóch dniach nagle usłyszałem głośne miauczenie z przedpokoju. Stał pod drzwiami i wyraźnie gdzieś się wybierał.

– Kpisz? – zapytałem. – Teraz, gdy tyle zainwestowałem w nasz związek?

Po dwóch godzinach kocich wrzasków wymiękłem i wypuściłem go. W końcu to żywe stworzenie, co za życie taki ma w klatce, nawet złotej? Trochę byłem rozżalony, nie powiem, ale roboty miałem sporo, więc szybko się pocieszyłem. Koleś wrócił po dwóch dniach. Po prostu czekał na mnie pod klatką. W dobrej formie, bynajmniej nie wychudzony, z różową obróżką na szyi.

– Co za kretyn ci to założył? – zapytałem Kolesia, ale tylko zadarł ogon w górę. – Kupię ci ładniejszą – obiecałem i zdjąłem różowe paskudztwo.

Nazajutrz kupiłem mu odblaskową, a weterynarz potwierdził moje podejrzenia, że tamta była przeciwpchelna. Kiedy Koleś znów postanowił wyjść, do jego obróżki przyczepiłem zwinięty liścik: „Koleś jest zakropiony Fipreksem, nie ma pcheł i obróżka nie jest mu potrzebna. Do tego różowa!”.

„A cóż to za średniowieczne kolorystyczne przesądy? – przeczytałem dzień później.– A pchły miał”.

„Akurat! Chyba że u ciebie złapał – odpisałem wściekły. – Podobnie jak zapach tandetnych perfum”.

„Znawca się znalazł – brzmiała odpowiedź. – Gdy wraca od ciebie, wali mu z pyska śledziem”.

„Bo lubi” – nie wysiliłem się na dłuższy komentarz. Co będę dyskutował z kimś, kto nie odróżnia pospolitego śledzia od pstrągów, na które wydałem pół tygodniówki?

Nabrałem zwyczaju wyglądania przez okno, gdy Koleś akurat znikał. Przy okazji obserwowałem sąsiadów i zastanawiałem się, z którym z nich dzielę przyjaciela. Obstawiałem sąsiednią klatkę, bo przyuważyłem raz, że kot z niej wychodził. Na parterze mieszkało starsze małżeństwo i dziadek chodzący o kulach, na pierwszym baba, która wciąż wisiała na poduszce wyłożonej na parapecie i jakaś rodzina, chyba spora, sądząc po ilości prania suszącego się na balkonie. Na drugim piętrze chyba mięśniak z beemki – niedawno znów go widziałem. Zajechał pod blok, wysadził młodą dziewczynę z dzieckiem, obładował ich siatami z marketu, a sam zajął się zdmuchiwaniem pyłków ze swojej bryki.

Pozostawało tylko mieć nadzieję, że Koleś nie zadawałby się z takim typem, chociaż… Nie, to na pewno nie mięśniak. Nie zniósłbym myśli, że śpimy z tym samym kotem, są jakieś granice tolerancji. Na razie Koleś się zamelinował na dobre – może już znudziły mu się wędrówki? Trochę szkoda, przywykłem już do wymiany liścików i nawet trochę mi ich brakowało. Na wszelki wypadek odpisałem na zapas, co sądzę o imieniu Antonio, które padło w ostatnim liście, tudzież o życzeniu, by nie mącić zwierzakowi w głowie plebejskimi wymysłami. Dobrze zrobiłem, bo kot dał dyla bez uprzedzenia, korzystając z odwiedzin listonosza.

Dziewczyna, która mieszka nade mną?

Odpowiedź przyniesiona przez Kolesia następnego dnia doprowadziła mnie do szewskiej pasji:

„Nigdy nie podejrzewałabym właściciela bmw o taką inteligentną ripostę – zwracam honor”.

„Jak w ogóle można było pomylić mnie z tym bucem?! – odpisałem. – Nawet używanie tandetnych perfum nie usprawiedliwia takiej ignorancji. O szesnastej wyjdę przed klatkę. Wyzywam cię, nędzna kreaturo. Pokaż się!”.

Wsunąłem liścik pod obrożę i wywaliłem kota za drzwi. Potem zrobiło mi się trochę głupio – ostatnio widziałem, jak do drugiej klatki wchodzi ładna dziewczyna… Nikt, nikt nie będzie bezkarnie mylił mnie z mięśniakiem z bmw, powiedziałem sobie jednak twardo i dwie przed szesnastą zarzuciłem kurtkę i wyszedłem przed blok.

Patrzyłem na okna mieszkań w drugiej klatce i nic, nul. Nawet babę na poduszce wymiotło. Jak zwykle wszyscy mocni w gębie, wzruszyłem ramionami i miałem już wracać, gdy z góry dobiegło mnie gwizdanie. Skrzypaczka?! Dziewczyna, która mieszka nade mną? Stała w otwartym oknie, trzymając Kolesia na rękach. Po prostu mnie zatkało, stałem i gapiłem się na nią z procesorem w kompletnej zawieszce. Gdyby nie zaproponowała kawy, pewnie wciąż był tam tkwił jak idiota.

