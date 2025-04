Nie wiem, od kiedy, ale wiem, że z coraz większym trudem dogaduję się z moją mamą. Kocham ją, jestem jej wdzięczna za poświęcenie i wychowanie, ale jestem już po czterdziestce, więc traktowanie mnie jak gówniary coraz bardziej mnie drażni. Teraz – niby prosta sprawa, a nie można się porozumieć. Tak trudno jej powiedzieć „poproszę”? I po co się wściekam – pomyślałam. Zrobiłam herbatę i wzięłam do ręki telefon.

Kaśka odebrała od razu.

– Co znowu nawywijałaś? – zapytała na dzień dobry.

– Niczego nie nawywijałam, tylko z moją matką naprawdę trudno się dogadać Dzwoni do mnie…

– Pssst! Oddychaj powoli… – przerwała mi łagodnie. – Czym wyprowadziła cię z równowagi?

– No, bo ona nie potrafi…

– Oddychaj, kochana! Głęboko! Nie po to dzwonisz, żeby wrzeszczeć, nie?

– Oj, Kaśka – jęknęłam. – Tym razem naprawdę jestem bezradna…

– Już lepiej, jesteś bezradna…

– Chyba nie chcesz powiedzieć, że to moja wina!

– Oddychaj – Kaśka się zawahała. – Przyjadę do ciebie. Zjemy coś, pogadamy, okej? I ogarnij się, bo nie będę cię cały wieczór przytulać.

Zawstydziłam się i ucieszyłam. Nie przepadam za rozmowami przez telefon. Pobiegłam do łazienki.

Ledwie skończyłam „się poprawiać”, Kaśka była u drzwi.

– Czekasz na kogoś? – spytała.

– Na ciebie.

– I to dla mnie się tak wypindrzyłaś?

– Świnia jesteś. Po prostu chciałam wyglądać jak człowiek. Tak dla siebie.

– To świetnie – ucieszyła się. – Wstaw to do lodówki, zjemy później.

– Super! – ucieszyłam się. – Mam jeszcze orzeszki.

Nie rozumiem, dlaczego

Rozsiadłyśmy się na mojej kanapie.

– No to, Dorotko, gadaj, w czym rzecz…

– Moja matka oszalała…

– To jasne – Kaśka spojrzała na mnie jak Bazyliszek. – Spróbuj podać mi treść bez komentarzy.

– Pardon, spróbuję – wzięłam głęboki oddech. – Mama chce, żebyśmy się zamieniły mieszkaniami.

– Dobra myśl! – Kaśka zawsze wzdychała do starej kamienicy na Powiślu, gdzie mieszka moja mama. – A ty co?

– Szczerze, to nie wiem. Przyzwyczaiłam się do tej klitki, zakorzeniłam się i nie chce mi się wędrować, bo tak się widzi mamusi.

– Dorota, a bierzesz pod uwagę, że twojej matce jest źle w wielkim mieszkaniu, że o sprzątaniu nie wspomnę?

– Wyobraź sobie, że biorę – poczułam się urażona. – Zaproponowałam, żeby stare mieszkanie sprzedać i kupić matce jakieś lokum.

– Ale ta zamiana to naprawdę nie jest zły pomysł… Kiedy Dominika wróci, duże byłoby dla was idealne.

Teraz ja spojrzałam ostro.

– Czy ty się słyszysz? To brednie! – uniosłam się. – Moja córka wolała wyjechać z ojcem do Stanów. Mieszka tam od lat, tam skończyła studia, tam pracuje i nagle zerwie się i jak jaskółka wróci do ojczyzny i zamieszka z mamusią? Ty chyba oszalałaś, jeśli wierzysz w tę wersję sagi rodziny.

– Myślałam, że ci na tym zależy…

Machnęłam ręką.

– Kasiu, kocham cię, ale twój przerośnięty gruczoł rodzinny zaburza ci jasny ogląd rzeczywistości.

– Masz rację, przepraszam. A tak racjonalnie i bez nerwów, dlaczego nie chcesz tego mieszkania?

– Ja się tam dziwnie czuję. Jakbym była obserwowana. Portrety, fotografie, pamiątki. Nie wiem, czy potrafiłabym zachowywać się swobodnie, zaprosić znajomych i chodzić w bieliźnie. Matka powtarza, że wszystko tam jest tak jak chciała babcia. Zależy jej na tym. Duch babki pilnuje porządku… – zaśmiałam się nerwowo.

– Jeśli chcesz, pójdę z tobą do matki i pogadamy. Chyba trochę przesadzasz.

– To dobry pomysł. Nie będzie mnie traktować „z góry”. Wiesz, przy obcych nie wypada…

Zaczęłyśmy chichotać.

– Zjedzmy! – zarządziła Katarzyna i po chwili odgrzewałyśmy risotto.

Do końca wieczoru radośnie obrabiałyśmy tyłki naszym koleżankom.

Zachowywała się, jakby weszła do Luwru

Wjechałyśmy windą na trzecie piętro. Piechotą trwałoby to dwa dni.

– Byłam tu, ale nie pamiętałam, że jest tak fajnie… – Kaśka kręciła głową, oglądając marmurowe schody, plafony, ozdobne poręcze i tralki.

– Jasne, fantastyczny plener do ponurego horroru – odpowiedziałem.

Winda zatrzymała się cicho, drzwi odblokowały się i otworzyły.

Podeszłyśmy do ogromnych dwuskrzydłowych drzwi.

Mama, choć ma już 82 lat, wyglądała pięknie. Miała nawet wieczorowy makijaż. Zaprosiła nas gestem do środka. Wielki przedpokój, sufit wysoko jak niebo, wystrój niczym z pałacu – taka scenografia robi wrażenie. Nic dziwnego, że Kasia zachowywała się, jakby weszła do Luwru. Uszczypnęłam ją w pupę, bo wyglądała jak manekin. Syknęła, ale wróciła do żywych.

– Pięknie tu u pani – zameldowała półszeptem, a ja parsknęłam śmiechem, i to rozładowało napięcie.

– Chodźcie do salonu. Kawa czy herbata? – mama też się uśmiechnęła i weszłyśmy do wielkiego jak hangar pokoju. – Bo ciasto już na stole.

Siedziałyśmy, gwarząc o pogodzie, planach wyjazdowych, bliźniakach Kasi i jakości ciasta z pobliskiej cukierni. Przerwałam kokieteryjny świergot.

– Mamo, porozmawiajmy o ważnych sprawach – zaczęłam śmiało, a znaczące mrugnięcie Kaśki dodało mi odwagi. – Wyjaśnij, co się stało, że nagle chcesz się wyprowadzać z mieszkania, które było dla ciebie największym skarbem.

– Ależ to ty byłaś zawsze moim największym skarbem… – zaprzeczyła teatralnie mama i nerwowym gestem poprawiła jedwabną apaszkę w intensywnie amarantowym kolorze. – Dobrze. Chciałabym, żebyśmy zamieniły się mieszkaniami. Żebyś ty zamieszkała tutaj. Tego życzyła sobie babcia…

– A ty albo ja? Czego byśmy sobie życzyły? Ma to jakieś znaczenie?

Poczułam kopnięcie w kostkę. Zabrałam nogę z zasięgu Kaśki. Matka znowu kryła zdenerwowanie, skubiąc apaszkę.

– Doro, przecież nie będziemy się kłócić o semantykę?

– Mamo! Ty nawet mówisz do mnie jak babcia. Ona jedna mówiła do mnie „Dora”… bo to tak światowo.

Znowu kopniak. I nagły ratunek.

– Piękna jest ta apaszka. To jedwab? – strzeliła Kaśka.

Mama rozpromieniła się, bezwiednie dotknęła tkaninę i uśmiechnęła się.

– Tak, jedwab – przytaknęła. – Kupiłam w jakimś butiku, w ubiegłym roku. Prawda, że piękna?

– Wyjątkowa! – zachwyciła się moja bystra przyjaciółka i wróciła do tematu mieszkania. – Pani Leno, naprawdę ma pani dość tego pięknego mieszkania?

Ależ to szelma – pomyślałam o Kaśce. Umie podejść mateczkę. Pani Leno… Skąd ona wie, że mama kocha tę modyfikację imienia Eleonora?

– To prawda, ale jestem już zmęczona historią. Sama wśród wspomnień. Ciągle mam wrażenie, że słyszę głosy najbliższych, którzy odeszli – matka odgrywała rolę nestorki rodu. – Każdy przedmiot, fotografia to ukłucie w sercu… Świadomość, że wszyscy odeszli i nie ma powrotu do przeszłości. Już nie chcę tego przeżywać.

Patrzyłam na mój rodzinny dom i nagle poczułam, że jestem z nim związana, że mogłabym znowu tu zamieszkać, żyć tu i w odróżnieniu od matki – cieszyć się historią, więzią z własnymi korzeniami. Oczywiście, zmienię tu to i owo, ale… Dopiłam herbatę i zaskakując samą siebie, powiedziałam:

– OK, mamo. Rozumiem cię i chętnie się zamienię. Im prędzej, tym lepiej.

I matka, i Kaśka patrzyły na mnie z otwartymi ustami. Zatkało je. Mama wstała i wyjęła z kredensu czekoladki. Drzwiczki zamknęły się z trzaskiem, aż zadzwoniły zamknięte w serwantce kryształy i porcelana.

Po plecach przeszły mi ciarki.

– Co to było…? – spytałam szeptem.

Matka uśmiechnęła się dziwnie.

– To dźwięk historii, moja Doro.

Kaśka zbladła.

Kwadrans później jechałyśmy taksówką do mnie.

– Zostaniesz? – spytałam.

– Zostanę. Przewidziałam to i mam szczoteczkę do zębów. Wszystko będzie dobrze – przyjaciółka uścisnęła moją dłoń. – Pomogę…

Przeprowadzka „poszła” bardzo szybko. Z obu mieszkań wędrowały w nowe miejsca tylko graty i ciuchy. Firma transportowa sprawnie popakowała wszystko w kartony i worki. Zdziwiło mnie, że mama postanowiła zabrać ze sobą tak mało swoich rzeczy…

Po dwóch miesiącach od tamtej pamiętnej rozmowy zamieszkałam w domu dzieciństwa.

Mama czy babcia?



Matka nie bardzo interesowała się tym, jak sobie radzę. Za to Kaśka, zafascynowana starym mieszkaniem, siedziała u mnie prawie bez przerwy. Zaspokajając swoją ciekawość, bardzo mi pomagała. Razem przeglądałyśmy półkę po półce i szufladę po szufladzie. To co dla mnie było do wyrzucenia, kumpela natychmiast zabierała do siebie. „Mnie się przyda” – mówiła za każdym razem. Wieczorami siadałyśmy przy gorącym kakao.

– No, i jak ci tu? – zagadywała Kaśka.

– Dobrze, ale dziwnie. Tyle już przekopałyśmy, a ciągle wyłażą jakieś nowe starocie – zażartowałam. – A ponadto mam wrażenie, że gdy ruszam niektóre rzeczy, coś się dzieje…

– Jak to, dzieje?

– No, kredens brzęczy naczyniami, lufcik otwiera się i zamyka, w kranie i rurach coś dudni, deska w podłodze trzeszczy, szafa skrzypi… No, nie śmiej się! Niekiedy zostawiam jakieś graty, bo czuję, że dom się buntuje, grozi mi…

– Jasne. Zaraz uszczypnie cię w tyłek – Kaśka mi nie wierzyła. – Ja tam grzebię wszędzie, ale nic jakoś nie słyszę.

– Bo on nie mówi do ciebie…

Przyjaciółka spojrzała na mnie bystro.

– A szajby jakiejś przypadkiem nie dostajesz? Zmęczona jesteś, i tyle. Tyramy tu od tygodnia i końca nie widać.

– Ciesz się, że matka dbała o czystość. Wszystko lśni i pachnie. Miała panią do sprzątania…

– Fakt, bałam się, że zginiemy w kurzu i Bóg wie czym jeszcze. Wiesz co, Dorota, pojutrze wysyłam bliźniaki na ferie. Przeniosę się do ciebie i pójdzie nam o wiele szybciej, co ty na to?

– Super! – aż krzyknęłam z radości.

– Nie będę się bała zasypiać…

Kaśka puknęła się w głowę i zniknęła w kuchni. Śmiała się, ale ja zostawałam tu sama na noc. Na szczęście padałam zmęczona i zasypiałam jak kamień.

Porządkowałam szafkę wbudowaną w ścianę w kuchni, to taka obszerna spiżarka ukryta za starannie ułożonymi kafelkami. I kiedy tylko dotknęłam czegokolwiek, za moimi plecami w kuchni coś spadało z hukiem na podłogę. Przestawiłam słoik – łup! Deska do mięsa spadła ze stołu. Przetarłam półeczki – okno się otworzyło z hukiem. Co chwila działo się coś, co odciągało mnie od tej szafki, aż wreszcie drzwi do niej zatrzasnęły się z takim hukiem, że… obudziłam się z krzykiem. Na brzegu mojego tapczanu siedziała Kaśka.

– Czego się drzesz? – spytała.

Gapiłam się na nią nieprzytomnie.

– Szafka straszy…

– Aha, a która?

– Ta w ścianie…

– Mhm, a czym straszy?

– Nie wiem..

– Pójdę sprawdzić – powiedziała i wyszła; wróciła po minucie. – Spokój. Powiedziałam jej, żeby się zamknęła i posłuchała, ani mru-mru…

Uśmiechnęłam się bezradnie.

– Zostań ze mną…

– Propozycja nie do odrzucenia – mrugnęła okiem. – Dobranoc.

Wgramoliła się pod kołdrę i otuliła mnie. Więcej nie pamiętam…

W weekend postanowiłam się wyspać. Dość wstawania po ciemku! Jednak mój plan zburzyła Katarzyna.

– Wstawaj! Wstawaj i chodź, musisz to zobaczyć… Rusz się!

Wściekła włożyłam szlafrok i poszłam za Kaśką do salonu. Na stole stały kubki z parującą kawą. Kasia się odezwała:

– Ten album znalazłam na dnie komody, pod prześcieradłami. Ukryty…

Otworzyłam oprawioną w skórę księgę z czarnymi kartonowymi stronicami oddzielonymi bibułkami.

Stare zdjęcia z karbowanymi brzegami, podpisane kaligraficznym pismem. Zaczęłam przerzucać strony…

– Ile lat miała twoja mama, kiedy cię urodziła? – zapytała nagle.

– Nie wiem…

– A twoja legendarna babcia?

– Kaśka – czep się tramwaju… Nie wiem. A co się dzieje?

– Nic nie widzisz? Nic?!

Gapiłam się na rodzinne zdjęcia, matki i babki, niemowlaka, czyli mnie, dziadka, jakichś wujów i ciotek, ale nie rozumiałam, o co chodzi.

Kaśka zdenerwowana jak diabli stuknęła palcem w fotografię.

– Babcia i mama ze mną, kiedy byłam niemowlakiem.

– Data?

– Maj, 1976.

– Czyli twoja matka… kłamie.

– Jak to?

– Widzisz, co ma na szyi babcia?

– Apaszka… Ta sama.

– A teraz patrz dalej: ty i mama, tak? Mama w apaszce. W tej apaszce. A babcia gdzie…

– Czerwiec 1978, no, nie wiem. Za granicą chyba nie była wtedy…

– A tu, święta 1980, choinka. Ty i mama, tak? A babcia?

– Już nie żyje… Zmarła w lecie 1979 roku – przypomniałam sobie.

– Przyjrzyj się: mama w apaszce. W tej samej. Twierdzi, że kupiła ją niedawno. To skąd jest na tych zdjęciach?

Nie wierzyłam własnym oczom.

– O rany, Kaśka! Tak samo ją skubie, zupełnie jak babka…

– Bo to jest twoja babka! Ta kobieta kocha tę szmatkę i do dziś się z nią nie potrafi rozstać. Ciekawe, co się stało z twoją mamą?!

– Mam mętlik w głowie… To babcia zniknęła z mojego życia, była tylko mama. Ja byłam przecież mała, niewiele rozumiałam z dorosłego świata. A potem rosłam i nie pytałam o babcię.

– Dorota – całe życie nazywałaś babkę mamą…

– Tak jej wygarnę, że popamięta. Tak mnie oszukiwać! Zabrała mi babcię!

– Ale dała ci matkę…

Spojrzałam na przyjaciółkę i w głębi duszy przyznałam jej rację.

– Życie za życie… – powiedziałam cicho. – Masz rację, nic jej nie powiem. Tylko ciężko mi będzie teraz mówić do niej „mamo”.

– To mów do niej „Lena”. Ona to chyba lubi…

– Tak. W sumie ona kocha mnie jak córkę, a ja ją jak matkę…

